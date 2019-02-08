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Китайская Народная республика приступила к разработке истребителя 6-го поколения. Новый самолет получит искусственный интеллект и способность управлять несколькими беспилотниками...
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