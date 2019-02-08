Спектр задач, возлагаемых на 6 звеньев многофункциональных истребителей Су-30МКВ ВВС Венесуэлы: совместный с «Буками» и С-300ВМ перехват «Томагавков» и AGM-158B JASSM-ER, для чего имеются управляемые...
Приступы злобы западного истеблишмента связаны с новейшими стратегическими вооружениями России, которые не подпадают под договорные ограничения и были продемонстрированы 1 марта 2018 года президентом...
ПЗРК Starstreak – переносной зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении британской армии. Предназначен для борьбы с широким спектром средств воздушного нападения, в том числе низколетящими...