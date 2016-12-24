Пистолет «Юник» (Unique Palm Pistol)

Более четырех лет назад сайт HistoryPistols.ru разместил статью про четырехствольный карманный пистолет «Юник» или «Уник» (Unique Palm Pistol). Многочисленные фотографии которые мы нашли в сети и опубликовали на сайте давали представление лишь о внешнем виде оружия. Конструкция пистолета и устройство его ударно-спускового механизма оставалась для нас загадкой несколько лет.Мы пытались через коллекционеров Европы и США получить фото внутреннего устройства оружия или схему его механизма, однако успехов не добились. Лишь в этом году заканчивая работу над второй частью сборника патентов периода с 1886 года по 1936 год, мы нашли два патента на основе которых изготовлен пистолет Unique.Оскар Моссберг (Oscar F. Mossberg), проживавший в городе Чикопи (Chicopee) штата Массачусетс (США) 4 декабря 1906 года получил патент под номером №837867 на конструкцию необычного четырехствольного пистолета. Его оружие состоит из рамки и ствольного блока. Ствольный блок, состоящий из четырех стволов, нижней частью крепится к рамке с помощью оси. В верхней части ствольного блока размещена подпружиненная защелка, которая запирает ствольный блок в рамке.Ударно-спусковой механизм пистолета Unique-Palm-Pistol куркового типа с внутренним расположением курка. Закрепленный на оси курок сжимает V-образная боевая пружина. В курке закреплен вращающийся ударник с храповиком. Спуск размещен в нижней части рамки и перемещается в рамке по пазам, в перпендикулярном направлении относительно каналов ствола.К спуску внутри рамки крепится изогнутый рычаг, который верхним концом упирается в выступ курка. Когда стрелок нажимает спуск, его рычаг перемещает вверх курок, сжимая боевую пружину. После того как спуск доходит до верхней точки, курок срывается с боевого взвода и бойком ударника разбивает капсюль одного из четырех патронов, установленных в блоке стволов — происходит выстрел. Для следующего выстрела стрелку необходимо отпустить спуск и вновь нажать на него. При каждом нажатии на спуск специальная тяга воздействует на храповик ударника и перемещает его боек в одно из четырех положений, что позволяет вести поочередную стрельбу из каждого из четырех стволов пистолета.В патенте Оскара Моссберга в ствольном блоке предусмотрено наличие экстрактора, который позволяет извлечь одновременно четыре стреляные гильзы из ствольного блока оружия. Ось экстрактора размещена по центру ствольного блока между каналами стволов. На боковые поверхности ствольного блока выведены рукоятки экстрактора, которые для удобства удержания покрыты прямоугольной насечкой.Если сравнивать пистолеты Уник (Unique Palm Pistol), которые встречаются в частных коллекциях и собраниях музеев с графическими изображениям патента Оскара Моссберга, то видны существенные различия между ними. Во первых фиксатор ствольного блока пистолетов установлен не на самом ствольном блоке, а на рамке пистолета.Во вторых в ствольном блоке пистолетов не предусмотрено наличие экстрактора, как в патенте Моссберга.Кроме того у пистолетов Unique нет петли на задней части рамки и изогнутой нижней поверхности спуска.Корнелиус Вандебилт младший (Cornelius Vanderbilt, Jr), проживавший в Нью-Йорке, 06 ноября 1915 года подал патентную заявку и 21 марта 1916 года ему был выдан патент под номером №1176003. Изображения графической части патента очень похожи на Unique Palm Pistol, особенно если рассматривать вариант, изготовленный под патрон .22 калибра. Внешний вид, принцип компоновки рамки, ствольного блока и ударно-спускового механизма пистолета Вандебилта очень напоминает конструкцию Моссберга, но имеет и ряд отличий. Изменился ударно-спусковой механизм, он стал проще. Вращающийся ударник с бойком закреплен не на курке, а в рамке оружия. Спуск снабжен рычагом взвода курка прямой формы. Помимо него к спуску крепится второй рычаг, который при нажатии на спуск поворачивает храповик ударника, позволяя вести поочередную стрельбу из стволов оружия.Кнопка фиксации ствольного блока в рамке закреплена не на ствольном блоке, как на патенте Моссберга, а в рамке пистолета.Ствольный блок пистолета Вандебилта не имеет экстрактора. Роль экстрактора выполняет плоский Г-образный стержень (позиция 30 на графической части патента), который в обычном положении размещен в специальном пазу рамки между основанием и правой крышкой. Пластина Г-образного выступа экстрактора видна между рамкой и ствольным блоком с правой стороны пистолета. При необходимости стрелок вынимает экстрактор из паза рамки и с помощью него извлекает гильзы из патронников ствольного блока.Нередко владельцы теряли экстрактор и теперь на некоторых пистолетах он отсутствует. Вместо него в рамке оружия справа виден пустой паз.Поверхности каналов стволов пистолета Unique гладкие, без нарезов. Со стороны патронников в стволах выполнены проточки под закраины гильз.При размещении патронов в патронниках стволов, донца гильз становятся заподлицо с задней поверхностью ствольного блока.Серийный номер на пистолетах «Юник» (Unique) нанесен на внутренней поверхности блока стволов.Кроме того серийные номера нанесены на рамке пистолета над бойком ударника, а иногда и на защелке блока стволов.В литературе указано, что в период с 1906 по 1909 год пистолеты выпускала компания Моссберга в Chicopee Falls. Основная часть пистолетов Unique Palm Pistol была произведена в период с 1907 по 1915 год американской фирмой «Shattuck Arms Co» находящейся в Хэтфильде Массачусетс (Hatfield, Massachusetts). Всего было изготовлено несколько тысяч пистолетов.Маркировка нанесена обычно на левой крышке рамки пистолета в виде трех строк текста «UNIQUE / C. S. SHATUCK ARMS CO. / HATFIELD, MASS». Интересно, что в тексте маркировки допущена ошибка в названии фирмы изготовителя, и слово «Shattuck» написано не с двумя, а с одной буквой «T».Пистолеты Уник обычно изготавливались под патроны 0.22 и 0.32 калибра. В литературе имеются сведения о том, что очень незначительное количество пистолетов было выпущено под патроны 0.25 и 0.30 калибра.В зависимости от калибра применяемых боеприпасов различаются размеры рамок пистолетов и размеры ствольных блоков. Пистолеты под патроны 0.32 калибра более массивные.Если сравнивать конструкции пистолетов 0.22 и 0.32 калибра, то видно, что они отличаются не только размерами рамок и блоков стволов, но и формой верхней части рамки и даже конструкцией защелок.Рамка пистолета обычно изготавливалась из латуни или стали, и покрывалась никелированным покрытием. Крышки рамки крепятся к ее основанию винтами.Встречаются пистолеты и без маркировки на поверхности рамки.Изготавливались пистолеты и с вороненной рамкой и ствольным блоком.Некоторые из этих пистолетов так же не имели маркировки на боковых поверхностях рамки и ствольного блока.Если говорить о разновидностях пистолетов Unique, то пистолет Invisible Defender Palm Pistol вероятно является одной из разновидностей этого оружия. В описаниях лотов на оружейных аукционах и в литературе указано что оба эти пистолета изготовлены в одно и то же время компанией C.S. Shattuck Arms Co.На левой стороне ствольного блока этих пистолетов обычно нанесен маркировочный текст «INVISIBLE DEFENDER» (Невидимый защитник).Пистолетов Unique и Invisible Defender Palm Pistol очень похожи, даже их экстракторы аналогичной конструкции и расположены примерно в одном и том же месте. Вместе с тем при сравнение видны и некоторые отличия между этими пистолетами. Так например защелка, фиксирующая ствольный блок в рамке, у Invisible Defender более широкая и удерживает весь верхний край ствольного блока.Рамка пистолета «Невидимый защитник» цельная и не имеет боковых крышек, а вырез рамки у спуска округлой формы. С правой стороны рамки установлен винт, вероятно крепящий детали ударно-спускового механизма.Пистолеты Unique Palm Pistol и Invisible Defender Palm Pistol довольно редкое оружие и его цена на оружейных аукционах может варьироваться от 2000 до 5000 долларов. Цена на оружие в хорошем состоянии порой достигает 7000 — 8000 долларов.