11:45 25 декабря
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Эдуард Лимонов: После убийства посла я бы разорвал отношения с Турцией, нам вешают лапшу на уши!

Минувшим вечером стало известно, что в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Российская и турецкая стороны назвали это провокацией с целью испортить отношения между странами. Сами турки сразу же распространили версию, что убийство российского посла инспирировано "гюлленовцами", т.е. теми же самыми бунтовщиками, которые, по версии турецких властей, устроили летний мятеж в Стамбуле, а еще ранее сбили российский самолет и убили российских военнослужащих.

Эдуард Лимонов: После убийства посла я бы разорвал отношения с Турцией, нам вешают лапшу на уши!


Впрочем, по мнению писателя Эдуарда Лимонова, в Стамбуле России просто "вешают на уши лапшу". Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.


Вопрос: В Турции демонстративно, под камеры убили российского посла, какой должен последовать ответ на это?

Эдуард Лимонов: Просто напомню, что монголы, например, за убийство одного посла разоряли города. Считалось, что посол – священен. Подобными историями полна история Средневековья. Очень редкая ситуация – убийство посла, я вот не могу припомнить ничего подобного у нас. И пусть нам не вешают лапшу на уши, убил его турецкий гражданин. Он кричал: "Мы умираем за Алеппо, а вы будете умирать здесь". Никакая это не провокация, как сказал президент и как все за ним, включая Сергея Лаврова, повторили. Человек за несколько минут до смерти, зная, что его убьют, он кричал, объяснял, почему он стрелял. Алеппо всегда было частью Оттоманской империи, и то, что Турция пыталась себе забрать этот город, ни для кого не секрет. Еще в 2011 году они выпускали карты с Алеппо на турецкой территории. Ночью 16 декабря в Алеппо были взяты натовские офицеры, среди них было 62 офицера турецкой армии. Что тут обсуждать? Какая провокация? Это просто месть нам.

Вопрос: Если это месть, то как Россия должна вести себя в этой ситуации?

Эдуард Лимонов: Не надо было заключать никаких соглашений с Турцией. Понятно же, что Турция играет как минимум на два фронта, Эрдоган постоянно врет и надежным союзником не является… Да и не может он быть союзником просто по своей природе. Президент Турции преследует свои конкретные цели. Потепление в отношениях произошло по необразованной наивности нашего руководства. Недавно мы вляпались еще в одну историю с Курилами. Как она будет развиваться, в нашу ли пользу?

С Турцией надо разрывать дипломатические отношения, выслать турецкого посла. В рамках дипломатического этикета – это нормально. Конечно, придется пожертвовать мечтами "Газпрома" о процветании, "Турецкий поток" накроется. Россия – это не "Газпром" и не надо тут ставить знак равенства. У "Газпрома" свои цели, у России свои, высшие.

Эдуард Лимонов: После убийства посла я бы разорвал отношения с Турцией, нам вешают лапшу на уши!


Вопрос: Насчет "Газпрома", сразу после новости об убийстве нашего посла в Турции пришла новость о том, что Турция национализировала одну из крупнейших компаний, торгующих российским газом, в которой была существенная доля "Газпрома". Таким образом, "Газпром" потерял доход от торговли газом в этой стране.

Эдуард Лимонов: Этого не может быть, что-то да "Газпром" должен получать. Сообщение недопонято, так быть просто не может. Но если это так, то тем более надо отказаться от отношений с Турцией. С одной стороны, я бы не был уверен, что "Турецкий поток" получится построить. Страна меняется постоянно и по природе своей коварна, Эрдоган коварен. Тем более, что страна терпит крах, у нее проблема с курдами, которых около 20% населения (по некоторым данным), она находится накануне развала государства, а мы почему-то решили с ними иметь дело.

Вопрос: А на кого тогда надо ставить в этом регионе?

Эдуард Лимонов: Конкретно сказать нельзя. Знаете, когда в лагере заключенных меняется начальство – меняется суть самого лагеря. Бывают "красные лагеря", это где начальство устанавливает сильные полицейские порядки, а если приходит слабый начальник, то верх одерживают "блатные" – они устанавливают порядок. В мире сейчас все меняется, и тут не страны важны, а личности.

Вопрос: Вы намекаете, что сменился начальник? С победой Трампа на выборах президента США?

Эдуард Лимонов: Мы еще не знаем, как себя продемонстрирует Трамп. Моя догадка геополитическая, что он хочет сманить Россию в союзники США, чтобы вместе с нами бороться против Китая.

Вопрос: Тогда, может быть, Асад – единственный, на кого стоит опираться в регионе, на него надо ставить?

Эдуард Лимонов: Не надо ничего ни на кого ставить, надо просто быть решительными в отстаивании своих национальных интересов и не обращать внимания на то, что там собаки лают. Надо использовать союзников, если они перестают нам быть союзниками, или как Турция, с самого начала были враждебными, то и не надо иметь с ними дело.

Вопрос: А как же выгода от сотрудничества, деньги же тоже нужно зарабатывать?

Эдуард Лимонов: Насколько мне известно, в строительстве "Турецкого потока" хитрым образом получилось так, что это обеспечивала средствами только Россия. Наши туристы в Турции – еще один повод подумать о легкомыслии нашего правительства, которое призывает ехать в Турцию – страну, где на юге идет гражданская война, а в крупных городах постоянно гремят взрывы и хозяйничает ИГИЛ (запрещено в России).

Эдуард Лимонов: После убийства посла я бы разорвал отношения с Турцией, нам вешают лапшу на уши!
Автор: Иван Зуев
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112460/


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Комментарии 34
  1. изя топ Сегодня, 06:15
    вроде и говорит правильные вещи,но как то радикально,рубит с плеча.черт его знает,что там в верхах известно,о чём мы даже догадываться не можем request
    изя топ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:22
      эдичка-гом.ик,конечно великий политик... negative
      андрей юрьевич
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:34
        Политик он конечно не великий, но иногда глаголет разумные вещи.
        просто "вешают на уши лапшу"

        Честно говоря, что-то подсказывает, что это так и есть. Понятно, что глобальная внешняя политика, то, да се, но все же терзают смутные сомнения. А вас?
        rotmistr60
        1. изя топ Сегодня, 06:42
          Цитата: rotmistr60
          но все же терзают смутные сомнения. А вас?

          да у турков испокон веков не поймёшь кто кого танцует request в одной команде один может топить за янкесов,другой за бриттов,третий ещё за кого-то...
          и опять же,испокон веков,как что поганое случиться,так значит без королевы не обошлось.англичанка гадит-это аксиома
          изя топ
          1. rotmistr60 Сегодня, 06:44
            в одной команде один может топить за янкесов,другой за бриттов,третий ещё за кого-то...

            Вот, вот. И на кого ориентироваться?
            rotmistr60
          2. кеп Сегодня, 08:48
            Цитата: изя топ
            да у турков испокон веков не поймёшь кто кого танцует request в одной команде один может топить за янкесов,другой за бриттов,третий ещё за кого-то...
            и опять же,испокон веков,как что поганое случиться,так значит без королевы не обошлось.англичанка гадит-это аксиома


            Пока в Турции,и вообще на востоке,не начнут вешать на столбах,порядка не будет ни при одном правителе. Как там у классика русской литературы " на каждых десять бандитов,один князь".У нас проще,тайга и пила восстанавливают разум и укрепляют бюджет.
            кеп
        2. Махмут Сегодня, 06:50
          Лимонов в своих трудах задавал такой вопрос "Почему Путин, а не Я" И теперь сам же на него ответил. Предлагает обидеться на весь мир и не иметь с ним никаких дел. Детская болезнь левизны.
          Махмут
          1. ranger Сегодня, 10:50
            Цитата: Махмут
            Детская болезнь левизны.

            Да, похоже, это просто повод напомнить о себе, а то в последнее время Эдичка как то исчез из информационного пространства, то ли дело было раньше.... А внимания хочется, славы, она как наркотик - а Лимонов уже давно никому не интересен, потому у него и ломка...
            Как, говорится, бодливой корове Бог рогов не дает....
            ranger
        3. Монархист Сегодня, 07:40
          Rotmistr60, согласен;"Политик он не великий,но иногда глаголит разумные вещи". Вообще-то у него всё :около лежало
          Монархист
        4. vovanpain Сегодня, 08:34
          Цитата: rotmistr60
          Политик он конечно не великий, но иногда глаголет разумные вещи.
          просто "вешают на уши лапшу"

          Честно говоря, что-то подсказывает, что это так и есть. Понятно, что глобальная внешняя политика, то, да се, но все же терзают смутные сомнения. А вас?

          Конечно очень "разумно" галаголет,давайте шарахнем по Турции,устроим "маленькую "такую войнушечку с турками,несмотря что закипел Донбасс на одном фланге,на другом Сирия.Ну да Эдичка,Обама,Клинтон,Сорос,Меркель с Олландом тебе аплодируют стоя. yes
          vovanpain
          1. Комментарий был удален.
    2. Зяблицев Сегодня, 07:16
      Эдичка достал картонную шашечку и начал ею размахивать...Стра-а-а-шный пи..человек! Эрдоган, уже, наверное,звонит ВВП с просьбой оградить Турцию от праведного гнева Лимонова! laughing
      Зяблицев
    3. To be or not to be Сегодня, 09:54
      О лапше !! Или как надо развенчивать мифы либералов.
      "Кедми развенчал мифы о Сталине. Рассудительно, взвешенно, интеллигентно"
      (вечер с Владимиром Соловьевым 22 12 16 г)
      To be or not to be
    4. To be or not to be Сегодня, 10:22
      Топ топ -кому выгодно!
      Версии :
      1.За ним никто не стоит.Одиночка.
      - Выдать себя за охранника даже бывшему сотруднику спец служб со старым пропуском и оружием под левой подмышкой практически невозможно.
      - Там нач охраны и инструктаж перед работой. Нач проверяет готовность каждого и указывает места.
      - При увольнении изымаются пропуска .Почему у него не изъяли. ?
      - Почему при оружии .табельное или левое.?
      - На сцене мельтешит .двигается .волнуется .никто внимания не обращает
      - Месть личная за Алеппо .Но . он из спец служб а там проверяют наверное психиатры на вменяемость и не раз-Да и он был 8 раз в охране Эрдогана
      -Ярый мусульманин -то же отпадает -поднял палец левой руки вместо правой. В правой был пистолет
      2. Заговор Гюлена. Как сразу заявили высокопоставленные Турции.Но .Гюлен в США и вероятно -творение ЦРУ.. Не силовики ли Турции готовили и провалили мятеж против Эрдогана ..Вспомним американскую авиабазу Инжирлик...И громкий проигрыш Клинтон в гонке на Пост Президента США .где ЦРУ своими заявлениями были на ЕЕ стороне Да .и с падением Алепо американская авантюра Барака .а за ней и переформатирование всего Ближнего Востока трещит по швам Или месть ..уходящих??
      3 .Турецкий след спец служб Турции - бывших заговорщиков против Эрдогана
      Змея убитая часто кусает..

      Ясно оно -стреляли в Посла -стреляли в России.Основная цель -сорвать налаживающиеся с таким трудом отношения РФ и Турции. ( турецкий поток .участие Турции против в боевых действиях против антисирийских сил...) Ввести их в новый конфликтный круг А еще лучше поставить на грань войны двух стран
      К чему приведет данная стрельба в Посла РФ?
      К обратному эффекту. К развитию отношений между Турцией и РФ на более широком уровне Уходу Турции из под опеки США . А следовательно.осложнении отношений с управленческими структурами Европейского союза
      To be or not to be
      1. изя топ Сегодня, 10:28
        Цитата: To be or not to be
        Змея убитая часто кусает..

        где голова этой змеи?я бы к букенгемскому дворцу внимательнее бы присмотрелся
        изя топ
        1. To be or not to be Сегодня, 10:49
          Тело у Змеи одно .но голов много ..Там могут торчать уХи и саудовские и катарские ..
          Как всегда в русских историях Змей Горыныч и славный богатырь Добрыня Никитич
          To be or not to be
    5. Архонт Сегодня, 11:15
      Надо Лимонова в Турцию послать послом.
      Архонт
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
    Эдуард Лимонов: Не надо ничего ни на кого ставить, надо просто быть решительными в отстаивании своих национальных интересов и не обращать внимания на то, что там собаки лают. Надо использовать союзников, если они перестают нам быть союзниками, или как Турция, с самого начала были враждебными, то и не надо иметь с ними дело.

    В отстаивании своих национальных интересов да надо быть решительным и последовательным...но не глупым.

    Лимонов радикал с крайними взглядами видит только черное и белое...а окружающий мир это еще и тысячи и тысячи различных оттенков разных цветов.
    Грубо говоря убийство нашего посла и рассчитано на таких как ЛИМОНОВ...расчет на то что РОССИЯ сделает глупость порвав все с ТУРЦИЕЙ...не надо вестись на провокации англосаксов ...убежден их рук это дело.
    Сейчас просмотрел видео сожжения двух турецких военнослужащих...жуткое видео...никак не могу привыкнуть к этому сатанизму ИГИЛ...все больше убеждаюсь с этим злом надо бороться самым жесточайшим образом везде где оно находится.
    Тот же ЛЕХА
    1. novobranets Сегодня, 07:12
      В этих высказываниях "синьора Лимона" звучит ярый экстремизм, он призывает к войне с Турцией (разрыв дипотношений, это и есть объявление войны), За основу для своих умозаключений он взял публикацию из бульварной прессы, и считает что обладает всей полнотой информации. Все правительство России - наивные простаки, только один мсье Лимонов- Д"Артаньян. Ему бы психиатру показаться не грех.
      novobranets
      1. Тамбовский Волк Сегодня, 10:21
        А убийство посла-не призыв к войне? А если послов будут щёлкать как орехи,где только вздумается,что делать будем? 1999 китайское предупреждение делать? Нас и так с этой страусиной политикой уже посылают куда подальше.Сколько турки нам подлянки в последнее время подложили,не подскажете? Или русский с турком братья навек? Мне такой брателло и на хрен не нужен,а Вам?
        Тамбовский Волк
        1. novobranets Сегодня, 10:28
          И мне не нужен. А Вы точно знаете, что посла убили по приказу турецкого руководства? Вот господин Лимонов уже точно знает, что, кто и зачем. хоть и следствие не окончено. Такие вот лимоновы, треплют длинным языком, и приносят вреда, в конечном счете, не меньше чем убийцы.
          novobranets
    2. zoolu300 Сегодня, 08:53
      Ага 50 оттенков серого, но почему то в этих эпизодах "имеют" лишь Россию. Провокации будут до тех пор, пока провоцирующим не станет "больно" от своих провокаций, но благодаря "олигархату" РФ этого не будет.
      zoolu300
      1. Ныробский Сегодня, 10:08
        Цитата: zoolu300
        Ага 50 оттенков серого, но почему то в этих эпизодах "имеют" лишь Россию. Провокации будут до тех пор, пока провоцирующим не станет "больно" от своих провокаций, но благодаря "олигархату" РФ этого не будет.

        При чём тут олигархат? Их, в отличие от 90-х и начала 2000-х, от власти отодвинули. В большинстве случаев, как показывает история, за провокациями такого рода стоят англосаксы. Вот и надо подбираться к ним с не менее чувствительной ответкой, что бы впредь было неповадно. Если следовать в русле Лимонова, то это как раз то, на что англосаксы и рассчитывали.
        Ныробский
  3. лысова Сегодня, 07:24
    Доверять вообще ни кому нельзя, тем более Туркам. Они по сути продажные из покон веков.Просто жёсткие официальные отношения, без натянутых улыбок. А вот за посла,лётчиков и др., они так и не ответили, а ответить надо и по взрослому. Что мы со всеми церемонимся! - ух и погано же на душе.
    лысова
  4. Монархист Сегодня, 07:46
    Цитата: Зяблицев
    Эдичка достал картонную шашечку и начал ею размахивать...Стра-а-а-шный пи..человек! Эрдоган, уже, наверное,звонит ВВП с просьбой оградить Турцию от праведного гнева Лимонова! laughing

    Моя покойная бабушка говорила:" нэ дав бог свыни рогы,а то бы всех переколола"кажется в точку
    Монархист
  5. Монархист Сегодня, 08:10
    Надо признать у Эдика есть здравые мысли:"Президент Турции преследует свои конкретные цели"и с утверждением,что у Турции полно трудностей с курдами тоже верно,но выводы он делает опасные-разрыв дипотношений и война. Более чем опасные,ведь, этого только и хотят :ИГИЛ,пан Педро,гюлены, америкосы,а нам это меньше всего надо
    Монархист
    1. user3970 Сегодня, 09:04
      У чичей в Турции очень сильная диаспора. Вспомним эпизод захвата морского лайнера с русскими туристами. У эрдогана кажется семья есть и в отличии от ввп она живёт в Турции .
      user3970
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:23
        Кто про что, а либерал-предателя волнует семья ВВП. А у нас сегодня кошка родила себе котят... А у вас?
        rotmistr60
  6. Комментарий был удален.
  7. Nikolaevich I Сегодня, 09:00
    "После убийства посла я бы разорвал отношения с Турцией....." А я бы и не восстанавливал отношения после инцидента с Су-24. Да кий российский правящий режим слушает народ !Для него фигня- мнение народа,главное-бизнес !
    Nikolaevich I
  8. raid14 Сегодня, 09:37
    В отношениях с Турцией, бизнес Газпрома далеко не главная проблема, учитывается проход наших судов в Сирию через пролив Босфор, есть опасения, что турки в одностороннем порядке могут разорвать "конвенцию Монтре". (9 ноября срок продления на 20 лет)
    Ввязыватся в полномоштабную войну с Турцией по поводу сбитого Су-24 и убийства посла Карлова, Россия не готова.
    raid14
  9. Vodila Сегодня, 09:52
    Восточное коварство всегда было без границ и Эрдоган не исключение. Думаю наша власть ещё пожалеет , что с ним связалась.
    Vodila
    1. user3970 Сегодня, 11:00
      rotmistr60... Судя по нику , вы либо бывший модератор , либо казачок засланный . Специально для вас разъясняю ... Мне глубоко наплевать на дочек на дочек не уважаемого мной ввп ! Правда удивляет выходили дочки ввп за нищебродов , которые , нищеброды , вдруг по щучьему веленью становились долларовыми миллиардерами. Ну если только щука находится на гос.службе . Мысль моя касалась того , что у эрдогана есть семья , в Турции - очень сильная чеченская диаспора , а у ввп есть верные чеченские услужливые генеральские солдаты со звёздочками хероев.Почему , пользуясь преданными хенералами не создать проблемы семье эрдогана , если он по другому не понимает ? Для непонятливых , если чё
      user3970
  10. Лелёк Сегодня, 11:07
    (Эрдоган постоянно врет и надежным союзником не является...)

    А кто и когда сказал, что Эрдоган наш союзник? Турция (читай - Эрдоган) является членом НАТО, т.е. нашим потенциальным противником. Но это не говорит о том, что планы Турции и России не должны совпадать в отдельных проектах. Мы географически приговорены быть соседями, а с соседями выстраивают отношения и желательно хорошие. Но пригляд обязательно нужен. Лимонов же в силу своего скандального характера предлагает все отношения ятаганом "в капусту" - "забери свои куклы и отдай мои машинки". Не серьёзно это. yes
    Лелёк
  11. Робертъ Невский Сегодня, 11:08
    Едуард Лимонов - вот это по нашему!!!!
    Робертъ Невский
  12. Житель Урала Сегодня, 11:23
    Разрыв с Турцией бумерангом отразится на нашей и так многострадальной экономике. Да и в политическом плане с соседями лучше выстраивать отношения, а то нас врагами пытаются окружить. Это только на радость НАТО будет.
    Управление газопроводами дает России силу в будущем, в том числе и на новые вооружения, спецслужбы, разработку новых технологий и пр. А вот по поводу наших туристов в Турции- вот здесь большой вопрос. Лучше б настойчивые рекомендации "не летать" туда продлили. Туркам статью дохода бы обломали, да и нашим туристам поумнее надо быть.
    Житель Урала

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