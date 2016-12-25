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Эдуард Лимонов: После убийства посла я бы разорвал отношения с Турцией, нам вешают лапшу на уши!
Минувшим вечером стало известно, что в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Российская и турецкая стороны назвали это провокацией с целью испортить отношения между странами. Сами турки сразу же распространили версию, что убийство российского посла инспирировано "гюлленовцами", т.е. теми же самыми бунтовщиками, которые, по версии турецких властей, устроили летний мятеж в Стамбуле, а еще ранее сбили российский самолет и убили российских военнослужащих.
Впрочем, по мнению писателя Эдуарда Лимонова, в Стамбуле России просто "вешают на уши лапшу". Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.
Вопрос: В Турции демонстративно, под камеры убили российского посла, какой должен последовать ответ на это?
Эдуард Лимонов: Просто напомню, что монголы, например, за убийство одного посла разоряли города. Считалось, что посол – священен. Подобными историями полна история Средневековья. Очень редкая ситуация – убийство посла, я вот не могу припомнить ничего подобного у нас. И пусть нам не вешают лапшу на уши, убил его турецкий гражданин. Он кричал: "Мы умираем за Алеппо, а вы будете умирать здесь". Никакая это не провокация, как сказал президент и как все за ним, включая Сергея Лаврова, повторили. Человек за несколько минут до смерти, зная, что его убьют, он кричал, объяснял, почему он стрелял. Алеппо всегда было частью Оттоманской империи, и то, что Турция пыталась себе забрать этот город, ни для кого не секрет. Еще в 2011 году они выпускали карты с Алеппо на турецкой территории. Ночью 16 декабря в Алеппо были взяты натовские офицеры, среди них было 62 офицера турецкой армии. Что тут обсуждать? Какая провокация? Это просто месть нам.
Вопрос: Если это месть, то как Россия должна вести себя в этой ситуации?
Эдуард Лимонов: Не надо было заключать никаких соглашений с Турцией. Понятно же, что Турция играет как минимум на два фронта, Эрдоган постоянно врет и надежным союзником не является… Да и не может он быть союзником просто по своей природе. Президент Турции преследует свои конкретные цели. Потепление в отношениях произошло по необразованной наивности нашего руководства. Недавно мы вляпались еще в одну историю с Курилами. Как она будет развиваться, в нашу ли пользу?
С Турцией надо разрывать дипломатические отношения, выслать турецкого посла. В рамках дипломатического этикета – это нормально. Конечно, придется пожертвовать мечтами "Газпрома" о процветании, "Турецкий поток" накроется. Россия – это не "Газпром" и не надо тут ставить знак равенства. У "Газпрома" свои цели, у России свои, высшие.
Вопрос: Насчет "Газпрома", сразу после новости об убийстве нашего посла в Турции пришла новость о том, что Турция национализировала одну из крупнейших компаний, торгующих российским газом, в которой была существенная доля "Газпрома". Таким образом, "Газпром" потерял доход от торговли газом в этой стране.
Эдуард Лимонов: Этого не может быть, что-то да "Газпром" должен получать. Сообщение недопонято, так быть просто не может. Но если это так, то тем более надо отказаться от отношений с Турцией. С одной стороны, я бы не был уверен, что "Турецкий поток" получится построить. Страна меняется постоянно и по природе своей коварна, Эрдоган коварен. Тем более, что страна терпит крах, у нее проблема с курдами, которых около 20% населения (по некоторым данным), она находится накануне развала государства, а мы почему-то решили с ними иметь дело.
Вопрос: А на кого тогда надо ставить в этом регионе?
Эдуард Лимонов: Конкретно сказать нельзя. Знаете, когда в лагере заключенных меняется начальство – меняется суть самого лагеря. Бывают "красные лагеря", это где начальство устанавливает сильные полицейские порядки, а если приходит слабый начальник, то верх одерживают "блатные" – они устанавливают порядок. В мире сейчас все меняется, и тут не страны важны, а личности.
Вопрос: Вы намекаете, что сменился начальник? С победой Трампа на выборах президента США?
Эдуард Лимонов: Мы еще не знаем, как себя продемонстрирует Трамп. Моя догадка геополитическая, что он хочет сманить Россию в союзники США, чтобы вместе с нами бороться против Китая.
Вопрос: Тогда, может быть, Асад – единственный, на кого стоит опираться в регионе, на него надо ставить?
Эдуард Лимонов: Не надо ничего ни на кого ставить, надо просто быть решительными в отстаивании своих национальных интересов и не обращать внимания на то, что там собаки лают. Надо использовать союзников, если они перестают нам быть союзниками, или как Турция, с самого начала были враждебными, то и не надо иметь с ними дело.
Вопрос: А как же выгода от сотрудничества, деньги же тоже нужно зарабатывать?
Эдуард Лимонов: Насколько мне известно, в строительстве "Турецкого потока" хитрым образом получилось так, что это обеспечивала средствами только Россия. Наши туристы в Турции – еще один повод подумать о легкомыслии нашего правительства, которое призывает ехать в Турцию – страну, где на юге идет гражданская война, а в крупных городах постоянно гремят взрывы и хозяйничает ИГИЛ (запрещено в России).
Автор: Иван Зуев
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112460/
Впрочем, по мнению писателя Эдуарда Лимонова, в Стамбуле России просто "вешают на уши лапшу". Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.
Вопрос: В Турции демонстративно, под камеры убили российского посла, какой должен последовать ответ на это?
Эдуард Лимонов: Просто напомню, что монголы, например, за убийство одного посла разоряли города. Считалось, что посол – священен. Подобными историями полна история Средневековья. Очень редкая ситуация – убийство посла, я вот не могу припомнить ничего подобного у нас. И пусть нам не вешают лапшу на уши, убил его турецкий гражданин. Он кричал: "Мы умираем за Алеппо, а вы будете умирать здесь". Никакая это не провокация, как сказал президент и как все за ним, включая Сергея Лаврова, повторили. Человек за несколько минут до смерти, зная, что его убьют, он кричал, объяснял, почему он стрелял. Алеппо всегда было частью Оттоманской империи, и то, что Турция пыталась себе забрать этот город, ни для кого не секрет. Еще в 2011 году они выпускали карты с Алеппо на турецкой территории. Ночью 16 декабря в Алеппо были взяты натовские офицеры, среди них было 62 офицера турецкой армии. Что тут обсуждать? Какая провокация? Это просто месть нам.
Вопрос: Если это месть, то как Россия должна вести себя в этой ситуации?
Эдуард Лимонов: Не надо было заключать никаких соглашений с Турцией. Понятно же, что Турция играет как минимум на два фронта, Эрдоган постоянно врет и надежным союзником не является… Да и не может он быть союзником просто по своей природе. Президент Турции преследует свои конкретные цели. Потепление в отношениях произошло по необразованной наивности нашего руководства. Недавно мы вляпались еще в одну историю с Курилами. Как она будет развиваться, в нашу ли пользу?
С Турцией надо разрывать дипломатические отношения, выслать турецкого посла. В рамках дипломатического этикета – это нормально. Конечно, придется пожертвовать мечтами "Газпрома" о процветании, "Турецкий поток" накроется. Россия – это не "Газпром" и не надо тут ставить знак равенства. У "Газпрома" свои цели, у России свои, высшие.
Вопрос: Насчет "Газпрома", сразу после новости об убийстве нашего посла в Турции пришла новость о том, что Турция национализировала одну из крупнейших компаний, торгующих российским газом, в которой была существенная доля "Газпрома". Таким образом, "Газпром" потерял доход от торговли газом в этой стране.
Эдуард Лимонов: Этого не может быть, что-то да "Газпром" должен получать. Сообщение недопонято, так быть просто не может. Но если это так, то тем более надо отказаться от отношений с Турцией. С одной стороны, я бы не был уверен, что "Турецкий поток" получится построить. Страна меняется постоянно и по природе своей коварна, Эрдоган коварен. Тем более, что страна терпит крах, у нее проблема с курдами, которых около 20% населения (по некоторым данным), она находится накануне развала государства, а мы почему-то решили с ними иметь дело.
Вопрос: А на кого тогда надо ставить в этом регионе?
Эдуард Лимонов: Конкретно сказать нельзя. Знаете, когда в лагере заключенных меняется начальство – меняется суть самого лагеря. Бывают "красные лагеря", это где начальство устанавливает сильные полицейские порядки, а если приходит слабый начальник, то верх одерживают "блатные" – они устанавливают порядок. В мире сейчас все меняется, и тут не страны важны, а личности.
Вопрос: Вы намекаете, что сменился начальник? С победой Трампа на выборах президента США?
Эдуард Лимонов: Мы еще не знаем, как себя продемонстрирует Трамп. Моя догадка геополитическая, что он хочет сманить Россию в союзники США, чтобы вместе с нами бороться против Китая.
Вопрос: Тогда, может быть, Асад – единственный, на кого стоит опираться в регионе, на него надо ставить?
Эдуард Лимонов: Не надо ничего ни на кого ставить, надо просто быть решительными в отстаивании своих национальных интересов и не обращать внимания на то, что там собаки лают. Надо использовать союзников, если они перестают нам быть союзниками, или как Турция, с самого начала были враждебными, то и не надо иметь с ними дело.
Вопрос: А как же выгода от сотрудничества, деньги же тоже нужно зарабатывать?
Эдуард Лимонов: Насколько мне известно, в строительстве "Турецкого потока" хитрым образом получилось так, что это обеспечивала средствами только Россия. Наши туристы в Турции – еще один повод подумать о легкомыслии нашего правительства, которое призывает ехать в Турцию – страну, где на юге идет гражданская война, а в крупных городах постоянно гремят взрывы и хозяйничает ИГИЛ (запрещено в России).
Автор: Иван ЗуевПервоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112460/