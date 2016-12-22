Печерский суд Киева разрешил провести обыск в администрации президента РФ.

На фоне того, что украинская армия продолжает осуществлять попытки прорыва линии соприкосновения в Донбассе, теряя десятки только убитыми, крутится ржавое колесо украинской судебной системы. Так, Печерский суд Киева санкционировал (внимание!) обыск Администрации президента России.Сообщается, что Печерский суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.В ходатайстве говорится, что запрошен обыск «здания по адресу: город Москва, ул.Ильинка, д.23».Суд постановил ходатайство удовлетворить...Тот самый следователь по особо важным делам собирается обыскать Администрацию российского президента, «получив доступ к вещам и документам».В материале говорится о том, какой именно из документов так заинтересовал украинского следователя. Речь идёт о якобы имеющемся документе, в котором содержится личная просьба Виктора Януковича от марта 2014 года о вводе российских войск на Украину.На «выемку документов» суд выделил украинскому следователю 30 дней.В Москве украинского следователя уже ожидают...