00:03 23 декабря

Печерский суд Киева разрешил провести обыск в администрации президента РФ

На фоне того, что украинская армия продолжает осуществлять попытки прорыва линии соприкосновения в Донбассе, теряя десятки только убитыми, крутится ржавое колесо украинской судебной системы. Так, Печерский суд Киева санкционировал (внимание!) обыск Администрации президента России.

Сообщается, что Печерский суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.
В ходатайстве говорится, что запрошен обыск «здания по адресу: город Москва, ул.Ильинка, д.23».

Печерский суд Киева разрешил провести обыск в администрации президента РФ



Суд постановил ходатайство удовлетворить...

Тот самый следователь по особо важным делам собирается обыскать Администрацию российского президента, «получив доступ к вещам и документам».
В материале говорится о том, какой именно из документов так заинтересовал украинского следователя. Речь идёт о якобы имеющемся документе, в котором содержится личная просьба Виктора Януковича от марта 2014 года о вводе российских войск на Украину.

На «выемку документов» суд выделил украинскому следователю 30 дней.

В Москве украинского следователя уже ожидают...

Использованы фотографии: ИноСМИ
93

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 104
  1. major071 Вчера, 16:23
    Прочитал эту новость на другом ресурсе и накидал на скорую руку:

    Встал за штору Жириновский
    В шкаф запрятался Шойгу
    Разбежался люд кремлевский
    Кто то в Крым, а кто в тайгу
    На Ильинке запустенье
    Спуск Васильевский закрыт
    Кремль затих, но напряженье
    Прямо в воздухе висит!
    Что случилось? В чем же дело?
    Не ужель война грозит?
    Нет конечно! Очень смелый
    Опер с Киева летит!
    У него ПОСТАНОВЛЕНЬЕ!
    От ПЕЧЕРСКОГО суда
    Путин бледный и в смятеньи
    Ой, беда, беда, беда…
    С ВАЖНОЮ бумагой этой
    Опер тот везде пройдет
    Прямо в главном кабинете
    Януковича найдет!

    Вот такая сказка, дети!
    Этот сказ не ерунда!
    Нет сильней бумаг на свете
    Чем Печерского суда!
    wink drinks
    major071
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 16:26
      major071 hi :laughing laughing lol : Ну тут батенька вам пятёрка.
      Наблюдатель2014
      1. _Владислав_ Вчера, 16:41
        Цитата: Наблюдатель2014
        Прочитал эту новость на другом ресурсе и накидал на скорую руку:

        Ништяк good
        Для скорой то руки)
        _Владислав_
        1. bulvas Вчера, 17:50
          Стих в точку.

          А новости такие, наверное, специально для ВО - нам повод дать повеселиться
          bulvas
          1. Махмут Вчера, 18:33
            Жаль, до 1 апреля не уложится в срок. А то можно было неплохое реалити шоу организовать.
            Махмут
            1. Alena Frolovna Вчера, 23:22
              От Александра ГРИШИНА, "Комсомольская правда":

              Я не буду тут злословить, что «а мужики-то и не знают» и т.д. У меня только одна просьба. Когда этот следователь прибудет в Москву, позовите нас. Ну, пожалуйста.

              Очень хочется увидеть. Как он будет заходить, с криками: «Стоять! Бояться! Работает украинский ОМОН!» Или по-интеллигентному?

              Безумству дятлов споём мы песню!
              Alena Frolovna
    2. ibu355yandex.ru Вчера, 16:26
      Лучше просто и не сказать!
      ibu355yandex.ru
    3. Бесконечность Вчера, 16:26
      Опубликовать бы Ваше стихотворения в виде официального ответа Администрации Президента РФ wink drinks good
      Бесконечность
      1. Ботановед Вчера, 16:46
        Аутизм одолел страну
        Ботановед
        1. ЛукичЪ Вчера, 17:51
          Цитата: Ботановед
          Аутизм одолел страну

          ещё как одолел. вот, что нашёл

          Время
          К ПУТИНУ В КАБИНЕТ ПЫТАЛИСЬ «ПРОРВАТЬСЯ» ОСОБО ВАЖНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ УКРАИНЫ
          К Путину в кабинет пытались «прорваться» особо важные следователи Украины17:35 22 Декабря, 2016 112 0
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          За окнами Кремля снег. Конец декабря. Вдали виднеется украшенная елка. Площадь почти пуста, все нормальные люди ждут новогоднее обращение президента России и бой курантов. И все бы ничего, как вдруг показалась группа людей, с виду — целая делегация.

          Вглядевшись, он увидел в руках одного из делегатов свиток, который тот торжественно нес, вознеся над головой. По бокам решительно шагало еще несколько человек с чубами на голове.
          Делегация уверенно подошла к воротам Кремля, дорогу к которым им преградил дежуривший кадет. Делегаты несколько опешили, но тут же сбились в кучку, а один из нее — начал молвить:

          — Мы из Киева! Я следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. Вторую неделю ходом: дорог давно нет, да, как и денег на билет. Печерский суд обнародовал постановление об обыске в администрации президента России Владимира Путина! Мы пришли, мы готовы! Открывай ворота!

          — Перемога!!! — тут же нестройно выкрикнула свита.
          Кадет не казал виду, хотя улыбку еле сдерживал.

          — Ну, чавось ты молчишь?! Я пока дошел до тебя, все сало съел. Мы разбираемся с украинским президентом Виктором Януковичем, и украинский суд, самый паранормальный суд в мире, разрешил мне обыскать кабинет Владимира Путина. Мне пришло, что в доме 23 по улице Ильинки лежит оригинал письменного заявления, собственноручно написанный Януковичем, в котором он просит Россию ввести на Украину войска!

          — Перемога!!! — немедля отреагировала свита.
          — Доколе молчать будешь?!! Пропускай! Я особа по особо важным делам!

          Кадет все также смотрел на эту странную компанию, размышляя, куда бы сдать этих персонажей — в дурдом или Кунсткамеру?

          — Ты, чесь это, мне не веришь? Я тебе особо заявляю, что этот факт был! И был он на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН, и даже был подтвержден, вот те крест, на 1125-м заседании фотокопией!
          — Перемога!!! — снова крикнула свита.

          — А если хочешь знать, откуда я это знаю, так я тебе не скажу, потому что это государственный секрет, а ты не особа по особо важным делам! Ясно?

          Кадет посмотрел на этот цирк и ответил:

          — Мне надо позвонить начальству, раз тут такие высокие особы!

          Затем он отошел, набрал номер и спокойно встал назад.
          — Подождите, к вашему приему готовятся.

          — Вот то-то!!! Мы ж по особо важным!

          Через 15 минут к делегации приехали машины с мигалками, из которых вышли люди в белых халатах и любезно пригласили украинского следователя по особо важным делам вместе со свитой прокатиться на кортеже! Так сказать, увеселительная программа для таких дорогих гостей. Чубатый довольно улыбнулся и с радостью прыгнул в кабину! Машины развернулись и увезли делегатов в Кащенко на прием. Правда, не на дипломатический, а на психиатрический.
          ЛукичЪ
          1. УВБ Вчера, 18:53
            Цитата: ЛукичЪ
            Через 15 минут к делегации приехали машины с мигалками, из которых вышли люди в белых халатах

            Недостаточно внимательно инструкцию изучили
            УВБ
            1. Roman96 Вчера, 23:16
              Класс laughing laughing laughing только боюсь не поможет
              Roman96
        2. Офицер запаса Вчера, 23:51
          Дважды прочитал заголовок и статью. Честно - не понял, что такое, в принципе, возможно. Тут слово идиотизм самое мягкое из всех возможных определений.
          Следующий шаг уже с нашей стороны - удовлетворение главврачом больницы им. Кащенко ходатайства санитаров о принудительной доставке судьи Печерского суда и следователя Генеральной прокуратуры Украины в палату психиатрической больницы.
          Офицер запаса
      2. Koshak Вчера, 17:54
        Цитата: Бесконечность
        Опубликовать бы Ваше стихотворения в виде официального ответа Администрации Президента РФ wink drinks good

        Отвечать пациентам психиатрических лечебниц - себя не уважать.
        Koshak
    4. Самаритянин Вчера, 16:27
      good lol
      Вот спасибо!!!
      Нам Вас не хватает, пишите чаще...
      Самаритянин
      1. major071 Вчера, 17:06
        Самаритянин
        Вот спасибо!!!
        Нам Вас не хватает, пишите чаще...

        Чаще писать не получается, я зимой в спячку впадаю wink laughing drinks
        major071
    5. Gxash Вчера, 16:32
      Спасибо. насмешили!
      А по теме: у них так как с думалкой - совсем наверное плохо... Они бы еще в округе Колумбия у Трампа поискали! А к стати - почему бы и нет?
      Gxash
      1. 210окв Вчера, 16:39
        Необходимо собрать топ-список самых глупых поступков киевского бедлама...Это событие одно из самых самых..
        Цитата: Gxash
        Спасибо. насмешили!
        А по теме: у них так как с думалкой - совсем наверное плохо... Они бы еще в округе Колумбия у Трампа поискали! А к стати - почему бы и нет?
        210окв
        1. CT-55_11-9009 Вчера, 17:29
          Том получится немаленький. Очень немаленький.
          CT-55_11-9009
    6. Sasha_Sar Вчера, 16:34
      Зачет, порадовал bully
      Sasha_Sar
      1. maxim947 Вчера, 22:35
        Вы представьте ситуацию, когда обычный нормальный украинец читает все эти коменты, да он только за это возненавидит Россию, не надо на весь народ огульно гадить. Вот новость сегодня утром Соловьев на радио рассказал:

        Судья выслал ополченца ЛНР со словами: «Нет доказательств, что на Украине вас ждут пытки»

        [b]В данный момент, в поезде «Москва-Киев-Львов» везут на выдачу Украине ополченца ЛНР Слепцова Александра Анатольевича (информация на 18.00 21 декабря предоставлена Союзом добровольцев Донбасса).

        Решение о выдаче принял судья Ибресинского районного суда Чувашской республики Николаев О. В., и утвердил судья Верховного суда Чувашской республики Голубев А. В.

        Может конечно фейк (надеюсь на это) данная информация опубликована также на Антимайданинфо это сайт ЛНР. Я к чему все это, у нас самих СТОЛЬКО ДИКОСТИ, а мы радуемся чужим неудачам и т.п.
        maxim947
    7. ЛукичЪ Вчера, 16:35
      Цитата: major071
      Прочитал эту новость на другом ресурсе

      я тоже прочитал на другом. там и такая подробность есть

      «Факт обращения Януковича к Путину был озвучен представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 1 марта 2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 3 марта он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам совета фотокопию обращения», — аргументировал следователь. Он добавил, что ГПУ хочет провести почерковедческую экспертизу документа.
      что то долго они рожали laughing
      ЛукичЪ
      1. Улан Вчера, 20:07
        Вот читаешь такие новости и диву даешься - это люди?
        Улан
    8. vovanpain Вчера, 16:45
      Печерский суд Киева разрешил провести обыск в администрации президента РФ

      "План" видно знатный уродился,Крышу у укропов сорвало капитально. fool Давайте ещё перлов выпускайте,мы хоть поржем над недоумками. fellow
      vovanpain
    9. Ююка Вчера, 16:47
      Вот такая сказка, дети!
      Этот сказ не ерунда!
      Нет сильней бумаг на свете
      Чем Печерского суда!

      good
      только мы на те бумажки - лОжили и будем класть!
      ну, а опер... пущай едет... чтоб в психушку к нам попасть laughing
      Ююка
    10. Харон Вчера, 17:00
      Сильно!!!!! laughing good
      Харон
    11. снайпер Вчера, 17:39
      Цитата: major071
      Ой, беда, беда, беда…

      Приветствую, дружище!!! Просто супер !
      И чего они только пьют? Неужели то же палёнку? У нас вчера тоже люд собирался, хотели сайт свой переделать...

      Трудный день.



      С трудом вспоминаю… С друзьями сидим:
      Давай идеальный ресурс создадим.
      Изменим дизайн, что б глаза уставали,
      Что б меньше фигни всякой люди писали.

      Давайте отменим дизлайки в угоду
      Мы троллям, врагам и другому народу.
      Что б было комфортно на русское гадить,
      Что б их не могли против шерсти погладить

      Давайте забаним Сергея Лаврова,
      Ведь он произнёс нецензурное слово.
      Вот только беда, он на сайт не заходит…
      Накажем мы тех, кто цитаты приводит.

      Пускай не дословно, а только намёком.
      Таким нету места на сайте далёком…
      Наутро с похмелья трещит голова,
      С трудом впоминаем хмельные слова

      Палёнка – понюхал бутылку Админ-
      Поверьте, не должен наш сайт стать таким,
      Давайте здоровье поправим в обед,
      Забыть постараемся весь этот бред…
      снайпер
      1. мордвин 3 Вчера, 18:22
        Цитата: снайпер
        Давайте отменим дизлайки в угоду
        Мы троллям, врагам и другому народу.
        Что б было комфортно на русское гадить,
        Что б их не могли против шерсти погладить

        Я не понял, Вы хотите сказать, что минусы вернут?
        мордвин 3
        1. снайпер Вчера, 18:33
          Цитата: мордвин 3
          Вы хотите сказать, что минусы вернут?

          Упс... Вы меня не правильно поняли... Речь идёт о сайте "Бар одинокого сталкера" , именно на нём я имею честь быть Админом и только там могу что-то вводить или убирать... Просто бред из страны 404 напомнил мне про наше обсуждение изменений на сайте... wassat
          снайпер
          1. мордвин 3 Вчера, 18:36
            Цитата: снайпер
            Вы меня не правильно поняли..

            А жаль...
            мордвин 3
    12. рюрикович Вчера, 17:42
      Майор, Вы, как всегда, неподражаемы!!! laughing laughing good drinks hi
      рюрикович
    13. кирилл750 Вчера, 18:21
      огромное спасибо!!! очень понравилось Ну а хохлож..пы как всегда не от мира сего БАЛБЕСЫ
      кирилл750
    14. AVA77 Вчера, 22:47
      Спасибо подняли настроение
      AVA77
    15. ГШ-18 Вчера, 22:54
      Печерский суд Киева разрешил провести обыск в администрации президента РФ

      Ну что тут скажешь? Очередной шизофренический бред от дурдомо-майданных властей нэзалэжной fool request
      ГШ-18
  2. cniza Вчера, 16:24
    На «выемку документов» суд выделил украинскому следователю 30 дней.


    И конечно США в придачу , а если серьёзно то , что в головах у них? похоже опилки.
    cniza
    1. Б.Т.В. Вчера, 16:28
      Цитата: cniza
      что в головах у них? похоже опилки.


      Вини- Пух, с опилками в голове- на порядок умнее будет.
      Б.Т.В.
      1. vkl.47 Вчера, 16:37
        Винни пух между прочим умный медведь.
        vkl.47
      2. 210окв Вчера, 16:42
        Его длинные слова огорчали,а вот чем бы огорчить хохлоследователей...А почему бы и не пригласить..Дальше Лубянки конечно не пускать.Будет на кого наших военнослужащим менять. wassat
        Цитата: Б.Т.В.
        Цитата: cniza
        что в головах у них? похоже опилки.


        Вини- Пух, с опилками в голове- на порядок умнее будет.
        210окв
    2. opus Вчера, 16:34
      Цитата: cniza
      а если серьёзно то , что в головах у них? похоже опилки.

      не.
      фекалии
      opus
    3. novobranets Вчера, 16:54
      Цитата: cniza
      что в головах у них?

      novobranets
  3. новичок Вчера, 16:30
    во дают чудики.
    новичок
    1. Андрей 447 Вчера, 17:09
      А билеты на шоу "выемка украинским следователем документов в АП РФ" будут продаваться или на крайняк трансляция он-лайн будет?Телеаудитория будет больше чем на Олимпийские игры!!! А если следак не проведет выемку документов его уволят?люстрируют?отправят в АТО?Или он вместе с придурком судьей поедет в Кремль?
      Андрей 447
      1. новичок Вчера, 17:17
        вы это серьёзно? ценю ваш юмор. это бред.
        новичок
  4. Trevis Вчера, 16:32
    Д билы блин!
    Trevis
  5. мичман Вчера, 16:33
    Неужели их Бог не простит. Хохлы же выжили из ума. Честь имею.
    мичман
  6. изя топ Вчера, 16:37
    уже полдня мерзко хихикаю,представляя картинку-приходит ВВП на работу,а там гпу его не пускает-обыск wassat
    изя топ
  7. vikitos Вчера, 16:39
    Найден исторический документ, обосновывающий идиотизм, происходящий на Украине.
    Из указа царя Ивана Грозного:
    «…а всех юродивых и убогих ссылать на Окраину, там им дуракам место».
    vikitos
  8. AlexTires Вчера, 16:43
    Это новость из укродурдома вывели офис в нерабочее состояние на пол часа. Сидим, ржем, аж стены трясутся. Следак, наверное, такую глыбу наложил в штаны, когда суд удовлетворил его просьбу и дал 30 дней на обыск приёмной российского президента...
    AlexTires
  9. vetor Вчера, 16:46
    С таким же успехом можно санкционировать обыск с примеру Луны или Марса.
    Клоуны!
    vetor
  10. Иван-Туча Вчера, 16:47
    а представьте - он реально приедет !
    Иван-Туча
  11. ODERVIT Вчера, 16:47
    Похоже они в параллельном мире. Ну нет больше у меня объяснений той галиматьи которую плодят они каждый день.
    ODERVIT
    1. ЧитаюНовости Вчера, 17:41
      Они целенаправленно уничтожают репутацию страны, по-моему это очевидно.
      ЧитаюНовости
  12. звезда44 Вчера, 16:47
    В июле 1944 у немцев тоже сбылась мечта - прошли маршем по Москве... А вообще это можно рассмотреть как официальное приглашение на ответный визит в Киев... Там тоже есть что посмотреть... И юридическое оформление уже имеется...
    звезда44
  13. eleronn Вчера, 16:47
    Братцы! Это редкая удача заполучить для исследований и опытов настоящего, упоротого, идейного укропитека. Это похлеще, чем найти снежного человека!
    eleronn
    1. AlexTires Вчера, 16:50
      ну и поймаем одного и что? на украине гуманитарная катастрофа, так как во всем мире не найдется столько медикаментов....
      AlexTires
      1. сибиряк1965 Вчера, 17:25
        Кол в попу и весь медикамент, через некоторое время до головы дойдет. Вот и все лечение. Помните Ивана Васильевича из шикарного фильма. Он так предлагал лечить, правда невинные забавы.
        сибиряк1965
  14. Evgenijus Вчера, 16:48
    Суд постановил ходатайство удовлетворить...


    Так пусть едет, пока визы не ввели ...
    Будет "теплый" прием wink
    Evgenijus
    1. wasjasibirjac Вчера, 17:01
      Цитата: Evgenijus
      Суд постановил ходатайство удовлетворить...


      Так пусть едет, пока визы не ввели ...
      Будет "теплый" прием wink

      а если он объявит, что является беженцем от незаконного майдана и потребует себе гражданство РФ? sad sad
      wasjasibirjac
  15. Балу Вчера, 16:49
    Печерский суд Киева разрешил провести обыск в администрации президента РФ.
    На «выемку документов» суд выделил украинскому следователю 30 дней.
    В Москве украинского следователя уже ожидают...

    У нас прекрасная психиатрическая служба, хотя не такая мощная как в СССР, но доступная. Мы и вас вылечим.
    Балу
  16. Kovlad Вчера, 16:56
    До первого апреля ещё далеко вроде? Скорее всего фейк. Как представлю такой то суд Москвы постановил обыскать здание Администрации Президента США... Просто чушь. И кто это разместил?
    Kovlad
    1. AlexTires Вчера, 17:02
      эта чушь в топе новостей.. бггг...
      AlexTires
    2. Комментарий был удален.
    3. EugeneNL Вчера, 17:33
      Цитата: Kovlad
      И кто это разместил?


      Об этом сказано на сайте Единого госреестра судебных решений. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63438647
      wassat
      EugeneNL
      1. Kovlad Вчера, 17:51
        Спасибо, ознакомился, хоть не всё и понял... Точной формулировки о данном решении и комментария, пожалуй воздержусь.

        А может на Украине 1 апреля на 22 декабря перенесли, а мы этого не знаем? Это я с Надеждой (не подумайте, что с Савченко, а то ночь спать не буду)
        Kovlad
        1. EugeneNL Вчера, 17:59
          Цитата: Kovlad
          А может на Украине 1 апреля на 22 декабря перенесли, а мы этого не знаем?
          У них каждый день 1 апреля. Поэтому и от нашего газа отказываются, типа, на кой он нам, весна на дворе...
          EugeneNL
    4. Димонт Вчера, 18:34
      У вяликих укров очередное обострение...До этого они собирались арестовать Шойгу :-)
      Димонт
  17. mr.fafes Вчера, 17:08
    Маразм крепчает!!!
    Нашему верховному суду надо вынести постановление,
    на обыск,изъятия и приобщению к делу, документов и иных вещь доков о зверствах массовых убийствах, пытках, и геноциде собственного народа на всей территории Украины.
    Сформировать спец группу для выполнения постановления суда, человек так тысяч пять а чтоб бендеровская хунта не препятствовала исполнению суда, президенту для защиты следственной группы направить вежливых людей численностью 35000 человек или более!!!
    mr.fafes
  18. Glad Вчера, 17:12
    Цитата: 210окв
    Необходимо собрать топ-список самых глупых поступков киевского бедлама...Это событие одно из самых самых

    Вам в топ: Где-то в начале этого года (в марте, по-моему) Верховная рада Украины направила официальное письмо в парламент Монголии. В письме содержится требование о компенсации за геноцид украинского народа монголами в Xlll веке.
    Монгольские дипломаты, долго валялись под столами от смеха, а потом дали такой ответ на претензию: «Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей. Мы с нетерпением ждем оглашения полного списка потерпевших!».
    Glad
    1. rasputin17 Вчера, 18:15
      Спасибо!! Улыбнуло от души!! laughing good
      rasputin17
  19. Горный стрелок Вчера, 17:12
    Санитаров? Или сразу в морг? Майдания безнадежна... negative
    Горный стрелок
  20. mikh-korsakov Вчера, 17:14
    Как они это себе представляют? Зимняя Москва... Пасмурное утро. Холодно. Около Администрации Президента ошиваются два субъекта, они замерзли, воротники подняты. Носы хлюпают. Подходят к охране. "На основании постановления Печерского суда мы уполномочены провести обыск". Показывают бумагу. Охранник видя бумагу ничего не понимает, думает, что принесли жалобу. По вопросам жалоб зайдите за угол, в приемную. Да нет, мы пришли у вас обыск делать. До охранника доходит. Незаметно нажимает тревожную кнопку. Выбегают два санитара и отвозят друзей в Кащенко. Там хорошо, тепло, только скучно. Друзья спорят о том, чья очередь обыскивать тумбочку у соседа.
    mikh-korsakov
  21. anna1980 Вчера, 17:24
    и когда укроопера прилетят??? laughingвидимо в укропском суде тоже курят wassat
    anna1980
  22. shultz21070 Вчера, 17:36
    ха-ха-ха! нет слов бл!
    shultz21070
  23. Vitalson Вчера, 17:37
    Надо это событие Уральским пельменям обыграть. Думаю номер будет что надо.
    Vitalson
  24. skaramaks27 Вчера, 17:38
    Выражаю свое личное мнение!
    1. Разрешить! Разрешить следаку из куева обыскать адмпрезидента, но... одному, без бригады с 3-го этажа СБУ.
    2. Встретить на куевском вокзале сего следака как.... "пшено", привезди в адмпрезидента и дать полную свободу действий, но... все мероприятия проводить в костюме Адама, мала ли что ему (следаку) там могут ВЕЗДЕ напихать "сотрудники" СБУ с 3-го этажа.
    4. ...и самое главное!!! разрешить ему (следаку), писАть протокол обыска ровно 1 (один) год, т.е. 12 месяцев
    5. все требования направить в Печерррррский суд города куева.
    PS. чуть не забыл, выделить следаку в Москве для работы трехкомнатную квартиру.... печерский суд превратится в стеклянну банку с мохноногими . точка
    skaramaks27
  25. Штык Вчера, 17:39
    Вот бы посмотреть ! laughing wassat
    Штык
  26. kolobok63 Вчера, 17:41
    Боже правый!Лишил укропов разума!Смешно,но грустно почему то! hi
    kolobok63
  27. рюрикович Вчера, 17:44
    Если у блондинки горят глаза - значит, тараканы в её голове что-то празднуют yes wassat
    Интересно,какие были глаза у судей Печорского суда, когда они выносили ЭТО "постановление"? laughing fool request
    рюрикович
  28. rasputin17 Вчера, 17:53
    Суд постановил ходатайство удовлетворить...


    Теперь осталось только придти по указанному адресу что бы их там удовлетворили раз и навсегда!!!
    Как дети !! Ей богу бесноватые!!
    rasputin17
  29. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 17:56
    Боярышника перепили,эти "майданутые" что-ли?
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Андрей Панов Вчера, 19:00
      НЕдопили, похоже
      Андрей Панов
  30. Комментарий был удален.
  31. EugeneNL Вчера, 18:05
    А методичку уже опубликовали?
    Как изъять документы из администрации Путина, не привлекая внимания санитаров.
    EugeneNL
  32. лысова Вчера, 18:18
    А что искать то будут!?
    лысова
  33. Антон Болдаков Вчера, 18:58
    Народ, каюсь, я когда это почитал,подумал что у меня начались глюки... Но походу глюки начались не у меня...
    Антон Болдаков
  34. Бригадир Вчера, 18:59
    Крутость укров не знает предела! laughing laughing laughing laughing laughing
    Бригадир
  35. svp67 Вчера, 19:20
    В ходатайстве говорится, что запрошен обыск «здания по адресу: город Москва, ул.Ильинка, д.23».
    Отлично. Ждем,с. Только одна просьба, присылать ежедневно не более сотни "сотрудников". Только в этом случае Россия гарантирует приемлемые условия "всей делегации" в уютных камерах. Скажу больше ОТАПЛИВАЕМЫХ камерах.
    svp67
  36. wadulya Вчера, 19:23
    ох и забористая трава у них
    wadulya
  37. afrikanez Вчера, 20:29
    Такое впечатление, что Печерский суд Киева, заседает в комнате с жидким азотом. Мозги совсем атрофировались уже...Д.Б lol
    afrikanez
  38. esaul1950 Вчера, 20:41
    Ждём"с следователя с распростёртыми объятиями. Украина веселит каждый день.
    esaul1950
  39. PValery53 Вчера, 20:42
    Ишь какие хохлы космополиты, действуют "у мировом масштабе". "Ах, моська, знать, она сильна..."
    PValery53
  40. esaul1950 Вчера, 20:52
    Цитата: снайпер
    Цитата: major071
    Ой, беда, беда, беда…

    Приветствую, дружище!!! Просто супер !
    И чего они только пьют? Неужели то же палёнку? У нас вчера тоже люд собирался, хотели сайт свой переделать...

    Трудный день.



    С трудом вспоминаю… С друзьями сидим:
    Давай идеальный ресурс создадим.
    Изменим дизайн, что б глаза уставали,
    Что б меньше фигни всякой люди писали.

    Давайте отменим дизлайки в угоду
    Мы троллям, врагам и другому народу.
    Что б было комфортно на русское гадить,
    Что б их не могли против шерсти погладить

    Давайте забаним Сергея Лаврова,
    Ведь он произнёс нецензурное слово.
    Вот только беда, он на сайт не заходит…
    Накажем мы тех, кто цитаты приводит.

    Пускай не дословно, а только намёком.
    Таким нету места на сайте далёком…
    Наутро с похмелья трещит голова,
    С трудом впоминаем хмельные слова

    Палёнка – понюхал бутылку Админ-
    Поверьте, не должен наш сайт стать таким,
    Давайте здоровье поправим в обед,
    Забыть постараемся весь этот бред…

    Отлично, полностью поддерживаю, беззубость сайта достала, странно толерастия и на сайт ВО просочилась, или руководство сменилось?
    esaul1950
  41. Евгений РС Вчера, 20:54
    Фееричное решение))))
    Евгений РС
  42. was-witek Вчера, 20:54
    Срочно в Киев направить бригаду врачей.... всех в палату №6.....Это же обезьяны с гранатой ...
    was-witek
  43. Darth Revan Вчера, 20:56
    Шутка показалась неуместной и ответ на неё спецназ ФСБ и ГРУ провёл обыски в администрации т. н. "президента" Украины laughing Был изъят один человекоподобный пьяный боров и много конфет с маркой "Рошен" wassat
    Darth Revan
  44. Михалыч 70 Вчера, 21:23
    На протяжении всего "майданного периода" я критически относился к постам на тему "что они курят". Но, сегодня, я зАдался этим вопросом по-настоящему ... Что они курят ?
    Михалыч 70
    1. doubovitski Вчера, 23:14
      Значит, присутствие идиотов на белом свете полезно. Как на телевидении, в печати и в Интернете. Они помогают понять.
      doubovitski
  45. filalex79 Вчера, 22:29
    А если за месяц не успеют?
    filalex79
  46. Фидель Вчера, 22:40
    А я разрешаю захватить Юпитер! Да! высадка хохлодесанта прям ща! И шо? Сижу жду.....
    Фидель
  47. doubovitski Вчера, 23:10
    Цитата: major071
    Прочитал эту новость на другом ресурсе и накидал на скорую руку: Встал за штору Жириновский....


    Молодца. Откуда таланты у нас? украинцы всё прокричали, что конец нам, кирдык и прочее... А тут!
    doubovitski
  48. doubovitski Вчера, 23:12
    Цитата: filalex79
    А если за месяц не успеют?

    Должны успеть. Иначе- люстрация и помойный ящик.
    doubovitski
  49. Erg Вчера, 23:14
    Украина продолжает "радовать". Страна чудес и волшебства... wassat
    Erg
  50. Берингов пролив Вчера, 23:17
    Маразм крепчает....а от скромности не умрут...
    Берингов пролив
  51. Canecat Вчера, 23:26
    30 дней на исполнение... по идее укроследак теперь должен обратиться с запросом в ФСО, а там те еще троли сидят wassat
    Canecat
  52. Hiss Вчера, 23:57
    Видимо судейские всех стран одно и то же хреновое театрально-цирковое пту заканчивали. Что наши с уже знаменитым "совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру", что "печерские" свидомиты с обыском, что прочие "законники"..
    Hiss
  53. iz odessy Вчера, 23:58
    нет , с налета ,ребята без фантазии ,конечно обо-рут суд...его и так есть за что, наворотил за 24 года. Но! Если немного оценить красоту момента то вполне возможно наоборот : судья с юмором , "разрешил идиоту на всю голову без остатка ,просившему "разрешить" типа - на тебе , следующее разрешение могу дать и ядерный чемоданчик изъять..если попросишь. Помнить надо кто у нас генпрокурор!
    iz odessy

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