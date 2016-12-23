15:05 24 декабря
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Когда всё принадлежало всем и общее было выше частного

Когда всё принадлежало всем и общее было выше частного


21 декабря родился, по официальной версии, Иосиф Сталин. Человек, при котором наша страна стала одной из двух сильнейших супердержав, а не просто "одной из". В современном мире подобное кажется немыслимым, но лидер такой супердержавы был образцом аскетичного правителя, для которого частное не было превыше общественного. Находясь у руля великого государства, он не наживал богатств и другим не давал.

"Мне трудно представить себе, какая может быть "личная свобода" у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода", - так говорил Иосиф Сталин.


Но "демократы" неугомонно рассказывают о свободе, подаренной с развалом великой страны Ельциным и его Конституцией, где частное – прежде всего. Частные клиники, частные школы, частные предприятия, "свобода личности".

А ведь когда-то было по-другому: "Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и тому подобное), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием".

Последний день Конституции в РФ прошел скромно, если не сказать незаметно, возможно, потому, что общество тянется к общей справедливости, к этому "всенародному достоянию". А пока власть дарит народу все больше "свобод" – свободы от зарплат, пенсий, льгот, бесплатной медицины и образования. 21 декабря стоит вспомнить, что было подарено Сталиным и его Конституцией обществу нашей страны еще в 20 веке. Об этом вспоминал с Накануне.RU политический консультант, публицист Анатолий Вассерман:

- В сталинской Конституции было четко прописано, что права и обязанности граждан тесно взаимосвязаны. Это, в общем-то, вытекает из самой природы этих понятий, право – это всегда чья-то обязанность обеспечить это право. Например, там было указано, что право на свободу слова обеспечивается тем, что различные группы граждан могут обладать собственными редакциями, типографиями. И действительно количество общественных организаций, располагающих собственными изданиями, в том числе и периодическими изданиями, и даже собственными типографиями, было довольно велико. Были свои издания не только у Коммунистической партии, Коммунистического союза молодежи и Всесоюзной пионерской организации, но и, например, у Добровольной организации содействия армии, авиации и флота, у многих отдельных профсоюзов, у спортивных организаций и так далее.

Аналогично право на труд было обеспечено тем, что государство было обязано создавать новые производства, и кроме того граждане имели право создавать собственные производства - так называемые артели, принадлежащие всем, кто на этих производствах трудится. Тогда было четко указано, что каждое право представляет собой чью-то обязанность, которым это право обеспечено.

В данный момент, в ныне действующей Конституции, формально провозглашено, пожалуй, даже больше прав, чем было тогда, но средства обеспечения этих прав и структуры, обязанные обеспечивать эти права, никоим образом не указаны. По сути, это декларация без обеспечения.

По сталинской Конституции всё принадлежало всем, общее превалировало над частным. В нынешней Конституции тоже указана всенародная собственность на некоторые объекты, но, во-первых, их число значительно меньше, во-вторых, в ельцинской Конституции заявлено равноправие всех видов собственности, то есть теоретически даже, например, воздушное пространство над страной может быть переведено в чью-то частную собственность, ибо этот вид собственности равноправен с общенародной. Что, мягко говоря, означает, что можно будет спокойно приватизировать всю страну.

В обществе виден дрейф от этих ельцинских деклараций, когда частное превалирует над общественным, но этот дрейф, естественно, должен быть и в политике, в экономике, чего пока не наблюдается. Более того, даже сейчас, когда эффективное централизованное управление всем производством пока неосуществимо - вычислительная мощность, нужная для такого управления, накопится в мире только во второй половине 2020-х гг. - все равно экономически выгодно перевести в режим централизованного планирования и управления столько отраслей, сколько технически получится. По приблизительным прикидкам, уже сейчас можно перевести в такой режим всю оборонную промышленность. Тогда и частные предприятия, работающие по самостоятельным планам, будут иметь надежную опору для самостоятельного планирования, и поэтому их эффективность тоже повысится.

Но, к сожалению, экономический блок Правительства Российской Федерации руководствуется теорией, написанной с позиции не производства, а торговли. Поэтому очень многие вещи, совершенно очевидные любому производственнику, они не замечают.

Соображения повышения эффективности производства неизбежно приводят к обществу, построенному по социалистическим принципам. Именно суеверный страх перед термином "социализм" не позволяет экономическому блоку Правительства РФ прибегать к каким бы то ни было мерам повышения эффективности производства.

И повышать эту эффективность производственникам приходится вопреки Правительству.

Правительство себя не пересилит, не возьмется вдруг за эти изменения. Для этого надо не пересиливать, а переучивать. Причем переучивать не министров, а аппарат Правительства – тех, кто участвует в подготовке решения. А если они не захотят переучиваться – их придется заменять. Но если Правительство будет руководствоваться не либеральными экономическими теориями, а вменяемыми, нас, естественно, ждет очень резкий подъем не только объемов производства, но и его эффективности, соотношение конечных результатов и исходных ресурсов будет выше.

А если нет – то рано или поздно нас задавят конкуренцией, и Правительство все равно придется менять, но менять в значительно худших условиях и обстоятельствах.

Поэтому сейчас от нашего исторического опыта лучше не отмахиваться, а уважать его и брать на вооружение.
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112464/


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Комментарии 57
  1. Uncle Lee Вчера, 15:20
    По росту производства видно, чья экономика эффективней ! А теперь антисоветчики - "ФАС"!
    Uncle Lee
    1. Cat Man Null Вчера, 15:31
      Цитата: Uncle Lee
      По росту производства видно, чья экономика эффективней

      - есть ложь, большая ложь и статистика (с)
      - рост от одного трактора в год до двух тракторов в год - это 100% роста
      - рост от 1000 тракторов в год до 1100 - это 10% роста
      - вопрос: где рост больше? wassat

      Намек понятен, я надеюсь yes
      Cat Man Null
      1. Uncle Lee Вчера, 15:44
        Цитата: Cat Man Null
        Намек понятен

        Мне намекать не надо ! Я помню послевоенное время, когда куску ржанухи были рады. Потом и пшеничный появился и белый следом. Но не хлебом единым ! Жизнь реально становилась лучше, а это от того, что тракторов становилось больше и вспахали больше и людей накормили и одели. А если Вы этого не видели, то Вам этого и не понять ! И не надо манипулировать с цифирками - я видел и жил в это время !
        Uncle Lee
        1. Cat Man Null Вчера, 15:49
          Цитата: Uncle Lee
          Я помню послевоенное время, когда куску ржанухи были рады. Потом и пшеничный появился и белый следом. Но не хлебом единым ! Жизнь реально становилась лучше, а это от того, что тракторов становилось больше и вспахали больше и людей накормили и одели

          - я о том же говорил, если Вы не поняли
          - рост с 0 до 100 заметен гораздо... гораздее, чем с 10000 до 10100
          - СССР пришлось начинать, практически, с нуля. Западу - не пришлось
          - отсюда и "темпы роста" в СССР, которые могли бы быть хоть на три порядка выше, чем на западе.
          - это вовсе не означает того, что пытается "продать" автор статьи: что плановая экономика вся такая из себя эффективная, а СССР - венец развития человечества.

          Вот и все request
          Cat Man Null
          1. 210окв Вчера, 16:43
            Ну,на плановой экономике сейчас весь мир живет..Естественно в несколько измененной форме чем в СССР..Организация производства например на той же "Тойоте"-переработанный советский метод.Это у нас все похерили,а умные люди присматривались и выбирали рациональное зерно.
            Цитата: Cat Man Null
            Цитата: Uncle Lee
            Я помню послевоенное время, когда куску ржанухи были рады. Потом и пшеничный появился и белый следом. Но не хлебом единым ! Жизнь реально становилась лучше, а это от того, что тракторов становилось больше и вспахали больше и людей накормили и одели

            - я о том же говорил, если Вы не поняли
            - рост с 0 до 100 заметен гораздо... гораздее, чем с 10000 до 10100
            - СССР пришлось начинать, практически, с нуля. Западу - не пришлось
            - отсюда и "темпы роста" в СССР, которые могли бы быть хоть на три порядка выше, чем на западе.
            - это вовсе не означает того, что пытается "продать" автор статьи: что плановая экономика вся такая из себя эффективная, а СССР - венец развития человечества.

            Вот и все request
            210окв
            1. Cat Man Null Вчера, 16:55
              Цитата: 210окв
              Ну,на плановой экономике сейчас весь мир живет...

              - уже гоните...

              Цитата: 210окв
              Естественно в несколько измененной форме чем в СССР...

              - ну-ка, ну-ка...

              Цитата: 210окв
              Организация производства например на той же "Тойоте"-переработанный советский метод...

              - какое отношение т.н. "Бережливое производство" имеет к советской плановой экономике??!
              - нет, озеро Байкал, конечно, тоже похоже на огурец...

              Короче: вы невнятны. И вообще - а зачем Вы здесь это сказали? negative
              Cat Man Null
              1. 210окв Вчера, 16:57
                В самом деле?зачем Вы мне всё это говорите.У меня свое мнение,у Вас свое...
                Цитата: Cat Man Null
                Цитата: 210окв
                Ну,на плановой экономике сейчас весь мир живет...

                - уже гоните...

                Цитата: 210окв
                Естественно в несколько измененной форме чем в СССР...

                - ну-ка, ну-ка...

                Цитата: 210окв
                Организация производства например на той же "Тойоте"-переработанный советский метод...

                - какое отношение т.н. "Бережливое производство" имеет к советской плановой экономике??!
                - нет, озеро Байкал, конечно, тоже похоже на огурец...

                Короче: вы невнятны. И вообще - а зачем Вы здесь это сказали? negative
                210окв
          2. Шарапов Вчера, 17:32
            Цитата: Cat Man Null
            что пытается "продать" автор статьи: что плановая

            Плановость в экономике - это открытие рабовладельческого века. При чем здесь СССР? Только лишь при том, что тотальной плановостью (так легче управлять) пытались заменить гибкость и оперативность в "перенастройках" экономики.
            Вы не найдете хоть одного крупного предпринимателя, не использовавшего плановость в развитии бизнеса, но при этом бизнес развивается, приспосабливаясь к рыночной ситуации, меняясь, исходя из кризисов, дефолтов и т.д.
            А в СССР - цены на нефть рухнули, валютные доходы упали - и экономика "померла" вместе с государством...
            Шарапов
        2. свой1970 Вчера, 16:07
          Но не хлебом единым !-поэтому и покупали хлеб в деревнях мешками чтоб поросят кормить...Было,видели...
          свой1970
        3. Сергей С. Вчера, 23:14
          Цитата: Uncle Lee
          ... Но не хлебом единым ! Жизнь реально становилась лучше, а это от того, что тракторов становилось больше и вспахали больше и людей накормили и одели. А если Вы этого не видели, то Вам этого и не понять ! И не надо манипулировать с цифирками - я видел и жил в это время !

          И я видел!
          Мало того, ленинградец, впервые оказавшись в Калининской области Весьегонском районе на родине бабушки в деревне, увидел деревню практически в том виде. как ее показывают в "Кубанских казаках". ... и баба стайкой спеснями на сенокос с граблями ходили, и мужики на тракторах соревновались, и три дня деревня гудел на Девяту (в других местах - Ивана Купала)...
          Это были счастливые месяцы моей жизни.
          С дядьклй трактористом целый день работали на сене. песке, навозе...

          Было бедно... Но не было нищеты и открытой зависти.
          Не было шкурничества...
          Но ддележ трудодней был с криком и обидами...
          Сергей С.
      2. Mavrikiy Вчера, 19:20
        Цитата: Cat Man Null
        Цитата: Uncle Lee
        По росту производства видно, чья экономика эффективней

        - есть ложь, большая ложь и статистика (с)
        - рост от одного трактора в год до двух тракторов в год - это 100% роста
        - рост от 1000 тракторов в год до 1100 - это 10% роста
        - вопрос: где рост больше? wassat

        Намек понятен, я надеюсь yes

        Да какой намек про ложь, когда прямо из жизни 1 и 1000 тракторов. В голове будто лампочка зажглась.
        В 1988 ЧТЗ дал 31 500 тракторов. и работало 60 000 человек. Но хорошо, пришли добрые люди (Виктор Перестукин, отдыхает) и научили правильно работать, в 2015г. дали аж 480 тракторов не то на 7 000, не то на 13 000 человек (прошу прощение, погуглите, много интересного).
        Так вот я думаю про эффективность, как правильно? Людей поделить на трактора, или трактора на людей.....Научи дядя! Или это и есть, статистика и под определение ЛЖИ она не подпадает?
        Mavrikiy
        1. Cat Man Null Вчера, 19:24
          Цитата: Mavrikiy
          Так вот я думаю про эффективность, как правильно? Людей поделить на трактора, или трактора на людей.....Научи дядя! Или это и есть, статистика и под определение ЛЖИ она не подпадает?

          - попытайтесь задать вопрос так, чтобы он был хотя бы понятен
          - а вообще - в правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа (с) не помню, кто

          Пока отвечать не на что. Ибо БСК request
          Cat Man Null
          1. Mavrikiy Сегодня, 10:54
            [quote=Cat Man Null][quote=Mavrikiy]
            - попытайтесь задать вопрос так, чтобы он был хотя бы понятен
            - а вообще - в правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа (с) не помню, кто
            Пока отвечать не на что. Ибо БСК request[/quote]
            Еще раз, для особо умных и сообразительных.
            Цитата: Uncle Lee
            По росту производства видно, чья экономика эффективней
            Ваш бред не о чем:
            - есть ложь, большая ложь и статистика (с)
            - рост от одного трактора в год до двух тракторов в год - это 100% роста
            - рост от 1000 тракторов в год до 1100 - это 10% роста
            Реальные цифры: В 1988 ЧТЗ дал 31 500 тракторов. и работало 60 000 человек, в 2015г. дали 480 тракторов не то на 7 000, не то на 13 000 человек.
            Доказательство эффективности работы ЧТЗ в 2015г. от Вас:
            Mavrikiy
        2. свой1970 Вчера, 19:46
          изумительная техника была-железная,25 лет уже металлисты собирают по полям траки,гидроцилиндры,лемеха и прочие потеряшки...
          тракторов было много-толку от того?
          наши фермеры нанимают Кейсы - потому что они реально потерь в разы меньше делают при уборке...Как сыпалось на землю зерно изо всей щелей советской техники я на своей шкурке испробовал в свое время...
          свой1970
        3. антивирус Вчера, 21:42
          не в бровь, а в глаз!!!
          антивирус
        4. Сергей С. Сегодня, 11:11
          Цитата: Mavrikiy
          Так вот я думаю про эффективность, как правильно? Людей поделить на трактора, или трактора на людей.....Научи дядя! Или это и есть, статистика и под определение ЛЖИ она не подпадает?

          Именно так и думаешь, когда можешь сравнивать СССР и Россию на собственных данных.
          И так во всем...

          Промышленные гиганты СССР работали по капиталистически меркам сверхэффективно...
          При них были "богатые" больницы, детские садики, летние детские пионерские лагеря, турбазы, профсоюзные путевки...
          Вместо того, чтобы продолжить укрупнение производств и поднять социалку для всех, к концу СССР городские власти начали инициировать передачу этих объектов на балансы местных властей...

          К чему это?
          Статистики отметили резкий рост производительности труда... б.л.и.н...
          Сергей С.
      3. антивирус Вчера, 21:39
        Другое агрегатное состояние 0 тракторов и 1000= от 1 сохи к 1000000 этих загогулин. А вот сейчас . действительно, нудное по 3% \год.
        Так же от проводного тлф к смартфону.
        Был взрывной рост и Сталин при этом росте заседал , а Ванька Пердушкин считал 1000 тракторов своим достижением(он их собирал) , вместо лошадь подковать(2 подковы или целых 4!!!) и сошник поправить.
        ""Всё зависит от места, времени и обстоятельств""
        Так , со слов отца , цитировали Великого Сталина.
        И сейчас этот принцип главный, а не культ личности Сталина.
        антивирус
    2. Djuma-13 Вчера, 15:40
      Сейчас, только из школы придут, уроки выучат и начнётся!
      Djuma-13
  2. Скептик-Самоучка Вчера, 15:23
    "Но, к сожалению, экономический блок Правительства Российской Федерации руководствуется теорией, написанной с позиции не производства, а торговли. Поэтому очень многие вещи, совершенно очевидные любому производственнику, они не замечают." (с)

    Так у нас в экономическом блоке правительства правит бал менталитет продавца паленой водки: украсть цистерну спирта, разбодяжить ее до состояния водки и толкнуть с 500% рентабельностью...
    Капитализм, чего же хотеть то?:)
    Ну и пока есть нефть, газ, уголь, руда - зачем что-то свое создавать? Проще купить...
    А свое - это же надо бабло вкладывать разработки, НИОКРы, это надо вкладываться образование, в производство....
    Скептик-Самоучка
    1. Cat Man Null Вчера, 15:33
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Ну и пока есть нефть, газ, уголь, руда - жачем что-то свое создавать? Проще купить...

      - именно так и было при Гайдаре, например

      Цитата: Скептик-Самоучка
      А свое - это же надо бабло вкладывать разработки, НИОКРы, это надо вкладываться образование, в производство

      - инфраструктуру забыли
      - самое смешное, что именно так оно сейчас и делается. Только Вы упорото упорно этого замечать не хотите request
      Cat Man Null
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:36
        Я по уровню образования смотрю...
        Выпускники технических вузов - это да, сила... примерно 99% - в лучшем случае уровень ПТУ СССР.
        Нет, конечно что-то делается, кривить душой нельзя.
        Но я смотрю и по другим параметрам: когда мальчика 28 лет ни дня не проработавшего на производстве, а он работал в сфере ЖКХ, назначат замдиректора по развитию производства в Росатоме - это странно, не находите?
        Скептик-Самоучка
        1. Cat Man Null Вчера, 15:52
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Я по уровню образования смотрю...

          - точно... раньше и трава была выше, и небо голубее...
          - стареете, уважаемый. Не рановато ли? wink

          Цитата: Скептик-Самоучка
          мальчика 28 лет ни дня не проработавшего на производстве, а он работал в сфере ЖКХ, назначат замдиректора по развитию производства в Росатоме - это странно, не находите?

          - во всем мире происходит много разных, очень странных вещей
          - министр обороны какой-то из стран НАТО вообще женщина, и к тому же гинеколог, ЕМНИП... И что это доказывает?

          Цитата: Скептик-Самоучка
          Что сказать-то хотели?

          - во-во, именно yes
          Cat Man Null
          1. свой1970 Вчера, 16:11
            Цитата: Cat Man Null
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Я по уровню образования смотрю...

            - точно... раньше и трава была выше, и небо голубее...
            - стареете, уважаемый. Не рановато ли? wink

            Цитата: Скептик-Самоучка
            мальчика 28 лет ни дня не проработавшего на производстве, а он работал в сфере ЖКХ, назначат замдиректора по развитию производства в Росатоме - это странно, не находите?

            - во всем мире происходит много разных, очень странных вещей
            - министр обороны какой-то из стран НАТО вообще женщина, и к тому же гинеколог, ЕМНИП... И что это доказывает?

            Цитата: Скептик-Самоучка
            Что сказать-то хотели?

            - во-во, именно yes

            И даже больше- Сергей Кужугетович тоже не из кадровых военных...Не на своем месте человек?А ведь тоже можно было покричать-мол пиджак,строитель.... feel
            свой1970
          2. Скептик-Самоучка Вчера, 16:14
            И почему же мы должны равняться на "странные вещи в мире"?
            Скептик-Самоучка
            1. Cat Man Null Вчера, 16:21
              Цитата: Скептик-Самоучка
              И почему же мы должны равняться на "странные вещи в мире"?

              - ну, не надо дурковать только... я нигде не говорил, что мы должны на это ориентироваться
              - а насчет конкретного мальчика - чтобы Вам предметно ответить, надо конкретно смотреть-разбираться, что за мальчик, чем конкретно руководил, этсетера, этсетера...
              - на полдня работы, чтобы на дурацкий вопрос ответить. Оно мне надо? Не-а, проще послать.
              - что, собсна, и было сделано yes
              Cat Man Null
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 16:28
                Тогда соизвольте пройти туда же, по тому же адресу, поскольку у меня, аналогично, нет никакого желания расписывать и дальше про этого мальчика, доказывая свою правоту.
                Вы не сможете оценить, а я потрачу зря время.
                Так что останемся при своих.
                Скептик-Самоучка
                1. Cat Man Null Вчера, 16:34
                  Кар-роче: была Ваша "подача":

                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  А свое - это же надо бабло вкладывать разработки, НИОКРы, это надо вкладываться образование, в производство....

                  - я Вам пояснил, что оно так и делается
                  - Вы технично съехали:

                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  Нет, конечно что-то делается, кривить душой нельзя

                  - но тут же приплели (абсолютно ни к селу, ни к городу) "мальчика":

                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  ... когда мальчика 28 лет ни дня не проработавшего на производстве...

                  - а теперь Вы же обижаетесь, что я на Ваш вопрос (про мальчика) отвечать не хочу...
                  - странный Вы какой-то... what

                  ЗЫ: тоньше надо, тоньше... и тщательнЕе laughing
                  Cat Man Null
                  1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:15
                    Уважаемый Cat Man Null
                    Сколько было открыто новых производств самолето- вертолето- машиностроения, предприятий полного цикла?
                    Сколько было новых разработок (а не тех, которые были еще при СССР, но в "столе") в областях тяжелого машиностроения, станкостроения, авиации, космоса?
                    Сколько было защищено диссертаций кандидатских и докторских (напомню, если вдруг забыли: Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны.
                    И далее: Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями.
                    Докторская диссертация: Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.)
                    соответствующим вышеприведенным требованиям?
                    И сравним, 2010-2016 ну скажем с 1980-1985 годами.

                    Мальчика я приплел... Как вам сказать... кумовство, "свои люди", но это для вас это же пустой звук, не так ли?

                    Итог: вот не надо тралялякать, и строить из себя "доброго и мудрого учителя, взирающего на детей неразумных". Не тяните на него.
                    Доступно?
                    hi
                    Скептик-Самоучка
                    1. Cat Man Null Вчера, 18:35
                      Уважаемый Скептик-Самоучка,

                      - с вопросами а-ля "сколько" Вам не ко мне, а в интернет. Там, как и на заборе, "все написано"
                      - по поводу диссертаций и требований к ним:
                      - далеко не все диссеры, особенно те, что защищались по "закрытым" темам в НИИ "под номерами", даже при Союзе этим требованиям соответствовали
                      - это из серии "видел сам" за 10 лет работы в г.Королев (тогда Калининград МО) в неком "номерном" институте, отпочковавшемся в свое время от ЦНИИМАШ
                      - пара диссеров (моего нач. сектора и моего непосрественного руководителя) меня сильно посмешили. У меня диплом (если воду отжать) объемней был, пожалуй
                      - в то же время, в АН СССР время от времени, действительно, попадались стОящие работы. Тоже не понаслышке, поскольку мой отец работал в ИХФ АН СССР (дхн, профессор), и что делали и защищали "его" сотрудники, я примерно себе представлял

                      Цитата: Скептик-Самоучка
                      И сравним, 2010-2016 ну скажем с 1980-1985 годами

                      - ну, сравните... если сумеете
                      - я, например, не сумею wink

                      Цитата: Скептик-Самоучка
                      ... кумовство, "свои люди", но это для вас это же пустой звук, не так ли?

                      - никогда не пользовался laughing
                      - само понятие знакомо, было всегда (и в СССР тоже)

                      Цитата: Скептик-Самоучка
                      Не тяните на него

                      - не понял - на кого не надо тянуть? belay
                      Cat Man Null
            2. свой1970 Вчера, 16:26
              предлагаете Сергея Кужугетовича - того, по профилю отправить работать?Это раньше была очень "странная вещь в мире"- чтоб министр обороны был гражданский...А сейчас уже вроде и ничего,а уж СКШ - так вообще хорошо справляется и на своем месте.....
              свой1970
          3. дядя Мурзик Сегодня, 06:44
            ну что ждать от Cat Man Null? belay из аргументов только словоблудие! wassat
            дядя Мурзик
        2. Ныробский Вчера, 18:39
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Я по уровню образования смотрю...
          Выпускники технических вузов - это да, сила... примерно 99% - в лучшем случае уровень ПТУ СССР.

          Согласен. У нас сейчас дефицит рабочих специальностей, токарей, фрезеровщиков, сварщиков и т.д. Рогозин говорил, что есть в оборонке наработки, но мало тех, кто эти наработки будет воплощать в жизнь. Уйдут старые спецы и оппаньки - одни менеджеры с провайдерами, да психологи с юристами.
          Ныробский
          1. Mavrikiy Вчера, 19:46
            Как это Сталину не требовались юмористы? Райкин уже был и кажется перед ним выступал. Вот сомелье Бельжо он бы точно удавил и правильно сделал, как презирающего политику партии.
            Mavrikiy
            1. Ныробский Сегодня, 10:23
              Цитата: Mavrikiy
              Как это Сталину не требовались юмористы? Райкин уже был и кажется перед ним выступал.

              Это сейчас юмористы, а тогда были артисты весёлого жанра)))
              Ныробский
    2. Сергей С. Сегодня, 11:14
      Цитата: Скептик-Самоучка
      "Но, к сожалению, экономический блок Правительства Российской Федерации руководствуется теорией, написанной с позиции не производства, а торговли..

      Не торговли, а продажи...
      Сергей С.
  3. iouris Вчера, 15:24
    Торговать можно только невозобновляемыми ресурсами и конкурентоспособными товарами. Излишне напоминать, что некоторые очень крупные и успешные государства и даже цивилизации исчезли, т.к. не выдержали конкуренции. Следовательно, нужна эффективность, которая является базой конкурентоспособности. Для эффективности нужно иметь фундаментальную науку и разрабатывать технологии, которые обеспечивают и эффективность, и конкурентоспособность того, что производит население, а также и обороноспособность. Вот с этих позиций я и оцениваю результаты работы всех государственных деятелей, а не только одного Сталина. А форма собственности - это тактический вопрос. Нужна объединяющая всех высокая цель, ибо нет цели - нет системы. Не стало цели - не стало СССР.
    iouris
    1. Mavrikiy Вчера, 19:58
      Много правильных слов, но нет базы. База - нужно развивать, значит нужно вкладывать. А где деньги взять? Кредит под 0%. Тогда с прибылей расчитаешся и дальше развиваться можно.
      Лет 50 назад фразочка Следовательно, нужна эффективность, которая является базой конкурентоспособности. была наполнена реальным смыслом, но при нынешних условиях, при нынешних 20% это просто бред больного воображения. Хотя реально на выбор: алкаголь, нарката "и другие излишества".
      Mavrikiy
  4. ZNGRU Вчера, 16:40
    Эх,каков человек! При всех недостатках Сталин как и Ленин настоящий Титан 20 Века! good
    ZNGRU
    1. iouris Вчера, 18:54
      Не надо одно отделять от другого. Не даром говорят: наши недостатки есть продолжение наших достоинств.
      iouris
  5. СКАД Вчера, 17:07
    Я родился в год смерти Сталина.За 15 лет село было не узнать. Люди всем селом добровольно выстроили школу, садик ,дороги помогали друг другу в строительстве домов. После получения незалежности-половина пустых заброшенных хат,разбитые дороги,хиреющая школа и кучка пенсионеров.
    Верной дорогой идете,хохлоипланы.
    СКАД
    1. Ныробский Вчера, 18:48
      Цитата: СКАД
      После получения незалежности-половина пустых заброшенных хат,разбитые дороги,хиреющая школа и кучка пенсионеров.

      Так и у нас такая же реальность. Благо, что не получилось у либерастов болотный майдан устроить, для того, что бы добить остатки. А так, после распада СССР, благодаря усилиям гайдаровских реформаторов - 70 тыс. исчезнувших деревень и прочих населённых пунктов, заросшие поля и руины фабрик и заводов. При этом, либералы тупо преследуют цель дальнейшего дерибана гос.собственности через распродажу самых жирных активов. Ладно хоть за последние 15 лет смогли притормозить темпы развала унаследованного "наркомхоза" и начали что то строить.
      Ныробский
      1. iouris Вчера, 19:00
        На территории Псковской области в 1913 году проживало 1,6 млн. человек. Через 100 лет - на миллион меньше. Граница Российской империи проходила за Вислой. Через 100 лет Псковская область стала приграничной. А кто знает, что будет лет через 20...25?
        iouris
        1. антивирус Вчера, 21:46
          сдохнем---если проиграем конкуренцию
          и умрем---если выдержим натиск
          антивирус
        2. murriou Сегодня, 08:52
          Цитата: iouris
          Через 100 лет - на миллион меньше.

          Вы меньше чем столетиями не мыслите, титан? laughing

          А то ведь, если поглядеть по годам, то в советское время демография была положительная, численность русских росла быстрее, чем население СССР в целом, и т.п. - а от гайдаровских реформ сразу наступил крах рождаемости страшнее, чем в войну, и демографические потери от дерьмократизации оказались гораздо больше, чем от войны.

          Но за столетие где-то так на так выходит, советский подъем плюс дерьмократический провал, дают среднюю температуру по больнице.
          murriou
  6. Darth Revan Вчера, 20:17
    Если бы после смерти Сталина у власти остались бы сталинисты, СССР существовал бы и сейчас, а НАТО сидело бы тихо и не пищало... если бы оно ещё существовало на данный момент laughing
    Darth Revan
    1. Илья Михалыч Вчера, 23:30
      Ах , еслиб у бабушки были бы яйца ...
      Илья Михалыч
  7. esaul1950 Вчера, 20:44
    Пока нам будут впаривать, что частная собственность священнее общественной, до тех пор народ будет в рабстве у нуворишей и у России вряд ли будет светлое будущее.
    esaul1950
    1. user3970 Вчера, 23:13
      Прочитал в новостях , что главного таможенника страны освободили от уголовного преследования и вернули всё , что нажито непосильным трудом его прабабушки , которая была любимой женой батьки Махно , т. е 100 млн . руб. , домашнюю Третьяковку и филиал Монетного двора . А что ж вы хотите , дружбан вована по Дрездену! Другой дружбан по Питеру , бывший хранитель кулера на Киришском нефтеперерабатывающем заводе , по словам президента - лучший в мире менеджер Тимченко , " заработав " миллиарды слинял от греха подальше в Швейцарию , заимев два гражданства швейцарское и финское. Экс-министр с\х скрынник , проживающая во Франции в личном замке , непосильным трудом миллиарды в койке у кого ? А шойгу . он вообще-то присягу принимал ? Судя потому , что но не стесняется носить звездочку , полученную за то , что он толканул гайдару 1 000 автоматов в нужный момент , гложут меня сомнения. Обращаюсь к сообществу ВО , покажите и озвучьте мне ф.и.о. в окружении президента чиновника - государственника за которого не стыдно и который уважаем народом . Спасибо.
      user3970
  8. Dekabrist Вчера, 23:16
    Почему этот бег по кругу не останавливается. Загадка.
    В России, как и на всем постсоветском пространстве,победил самый настоящий капитализм, стыдливо именуемый иногда рыночными отношениями. Следовательно, в наличии - рыночная экономика. Тут спорить бесполезно.
    Чем характерна такая экономика. Рыночная экономика - это перераспределение НВП в пользу небольшой группы индивидов. Кто оспорит этот тезис? И если в странах, где капитализм победил давно, пришли к выводу, что выгоднее иметь зажиточный средний класс, то у нас идет начальный процесс награбления капитала, нам этот средний класс и нафиг не нужен.
    Как может осуществляться этот процесс?
    Способов всего лишь два.
    Эффективное перераспределение в пользу немногих людей производится обманом и силой. Сила применяется в тех случаях, когда обман неэффективен.
    Обман эффективен только тогда, когда люди перестают что-либо понимать, тогда их легче обмануть. Может быть, это жесткая формулировка, но современному обществу сегодня не нужны думающие люди,
    Отсюда объяснение всем потугам по реформированию образования, деградации СМИ и т.д. ибо самый ценный ресурс (не хочу никого обидеть) - это д...ураки , а поскольку в природе они рождаются крайне редко, всего доли процента, то надо поставить на конвейер производство дураков. Сегодня работа этого конвейера начинается с детского сада и далее - по этапам.
    Ну еще можно подискутировать, плохой был Советский Союз, или хороший. Это занимает время и отвлекает внимание. Кому про СССР не нравится - есть про французскую булку. Можно там пошуметь. Кому то ГУЛАГ покоя не дает, да тем - неперечесть. Главное - не отвлекаться.
    Кстати, к дискуссии хорошо бы привлечь кроме голодранцев и людей имущих. Интересно, что бы по этому поводу сказал бы, допустим, кто то из собственников "Норникеля".
    Dekabrist
    1. murriou Сегодня, 08:55
      Цитата: Dekabrist
      Интересно, что бы по этому поводу сказал бы, допустим, кто то из собственников "Норникеля".

      А зачем ему тут что-то говорить? Он об этом не говорит, он об этом делает, ему не интересно общаться с "нищебродами".
      murriou
      1. дядя Мурзик Сегодня, 10:35
        Dekabrist собственник "Норникеля" любя потрепет вас по щеке,и даже одарит! lol
        дядя Мурзик
  9. МВГ Сегодня, 08:49
    Я лично считаю, что в России пришло время вносить в Конституцию изменения, ибо положения нашего Основного закона лет пять уже как тормозят развитие отношений в государстве
    МВГ
    1. Cat Man Null Сегодня, 09:01
      Цитата: МВГ
      пришло время вносить в Конституцию изменения, ибо положения нашего Основного закона лет пять уже как тормозят развитие отношений в государстве

      - муррр... wink
      - снова "старая песня о главном", походу...
      - каких именно "изменений" желаете, законотворец? laughing
      Cat Man Null
      1. МВГ Сегодня, 09:24
        Ну, как минимум, неразрывно связать права и обязанности. Для начала...
        А то все всё знают о своих конституционных правах, а об обязанностях не так, что бы очень

        "Статья 18 КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)
        Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием."
        МВГ
        1. Cat Man Null Сегодня, 15:00
          - засуньте цитированное Вами Вам же за шиворот... или покажите мне, где совершенно аналогичные статьи реально соблюдаются (сегодня, страна)

          Собственно, пока вопросов больше нет. И - Вы меня пока ничем не удивили... законотворец, тля negative
          Cat Man Null
    2. Сергей С. Сегодня, 11:21
      Цитата: МВГ
      Я лично считаю, что в России пришло время вносить в Конституцию изменения, ибо положения нашего Основного закона лет пять уже как тормозят развитие отношений в государстве

      Тормозят все 25 лет...
      Сергей С.
      1. Cat Man Null Сегодня, 15:02
        Цитата: Сергей С.
        Цитата: МВГ
        Я лично считаю, что в России пришло время вносить в Конституцию изменения, ибо положения нашего Основного закона лет пять уже как тормозят развитие отношений в государстве

        Тормозят все 25 лет...

        - Ваши претензии к Конституции?
        - предлагаемые Вами дополнения/изменения в Конституцию (по статьям существующей, если не трудно)

        PS: Блин, как (!!!) вы уже надоели request
        Cat Man Null

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