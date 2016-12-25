11:42 25 декабря

Геройский почерк

Геройский почерк


В битве у стен столицы участвовали 168 Героев Советского Союза и 15 дважды Героев, в том числе Григорий Кравченко, первым удостоенный высокого звания дважды.

Утром 22 июня 1941 года командир 64-й истребительной авиационной дивизии Киевского особого военного округа Григорий Кравченко был срочно вызван в Генштаб Красной Армии, откуда его направили в распоряжение командующего ВВС Западного особого военного округа. Для генерал-лейтенанта авиации, которому шёл 29-й год, началась уже четвёртая война. До этого он сражался с японскими лётчиками в небе Китая и Монголии в 1938–1939 годах, участвовал в Освободительном походе Красной Армии на Западную Украину в сентябре 1939-го, командовал Особой авиабригадой (авиагруппой) во время советско-финской войны в декабре 1939-го – марте 1940 года. После окончания в мае 1941-го Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава Красной Армии при Академии Генерального штаба РККА Григория зачислили слушателем этой академии. Вот только учиться не пришлось. Опять война.


27 июня 1941 года в штабе ВВС Западного фронта, находившемся в Могилёве, Кравченко получил приказ принять командование 11-й смешанной авиадивизией, входившей в состав 3-й армии. До войны 11-я сад имела четыре хорошо подготовленных полка, располагавшихся в районе белорусских городов Лида и Гродно. Но в первые два дня войны при внезапной бомбардировке большая часть самолётов авиадивизии была уничтожена. В воздух успели подняться только 23 самолёта. Они оказали врагу отчаянное сопротивление, но были сбиты либо в воздушных боях, либо зенитным огнём. Из 163 самолётов в итоге остались только 7 боевых и 6 учебных. Кравченко предстояло формировать дивизию с тем же номером в боевых условиях заново.

Авиадивизии предстояло наносить удары с воздуха по 2-й танковой группе (с сентября – 2-й танковой армии) генерал-полковника Гейнца Гудериана.
28 июня немцы захватили Минск и Бобруйск. Наземных частей в районе Бобруйска было недостаточно, поэтому Верховное Главнокомандование возложило задачу борьбы с противником при форсировании Березины на авиацию. Лётчики 11-й сад под командованием Григория Кравченко в июле уничтожили 186 танков, 85 автомашин с пехотой и военным грузом, 38 мотоциклистов, подавили 9 артбатарей, 13 зенитных точек, 2 миномёта противника, разрушили 7 переправ. В воздушных боях уничтожили 15 и на аэродромах 37 самолётов.

К концу июля наступление врага было приостановлено. Тем не менее танковые армады врага стремительно продвигались в сторону Брянска. Для прикрытия этого направления 16–18 августа 1941 года был создан Брянский фронт. Однако противник, прорвав в ходе наступления на Рославль правый фланг 13-й армии, вышел в её тылы и перерезал железную дорогу Брянск – Гомель. Начались ожесточённые бои за Гомель и станцию Унечу. Храбро сражались и лётчики авиадивизии Кравченко. Потери гитлеровцев в августе составили 355 танков, в сентябре – 221 танк и много другой военной техники и живой силы врага.

30 сентября 1941 года началось первое генеральное наступление немцев на Москву под названием «Тайфун», в которое немцы применили 74 дивизии, в основном моторизованных. На борьбу с ними были направлены не только штурмовики и бомбардировщики, но и истребители.
Авиагруппа во главе с Кравченко действовала в составе Западного, Брянского, Юго-Западного фронтов
Благодаря тщательной маскировке авиаполкам дивизии Кравченко больше месяца удавалось действовать с аэродрома Брасово (железнодорожная станция Локоть Брянской области), но 1 октября, буквально за день до прорыва немецких танков к станции, авиаторы перелетели в Ливны Орловской области.

Через несколько недель для поддержки войск в Московской зоне обороны стали формироваться временные резервные авиагруппы из частей фронтовой и дальнебомбардировочной авиации. Их применяли на тех направлениях, где возникала наиболее опасная ситуация. Авиагруппа во главе с Кравченко действовала в составе Западного, Брянского, Юго-Западного фронтов. Её главной задачей была поддержка войск, отражавших удары 2-й танковой и 2-й полевой армии немцев на московском направлении. В труднейших условиях отступления наземных войск Кравченко сумел организовать успешные штурмовые действия по немецким моторизированным колоннам восточнее Тулы.

Как вспоминал командующий ВВС Брянского фронта Фёдор Полынин в книге «Боевые маршруты», «самым тревожным участком на Брянском (Юго-Западном) фронте был левый фланг. Там фашисты сосредоточили большие силы, всё время угрожая нам прорывом. На этом фланге дислоцировалась 11-я авиадивизия в составе пяти полков. Ими командовал дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Г.П. Кравченко, имевший за плечами богатый боевой опыт и умело распоряжавшийся своими силами. Он рассредоточил части так, что немцы, сколько ни старались, не смогли обнаружить их. Григорий Пантелеевич нередко сам водил в бой большие группы самолётов. Приходилось сдерживать смельчака. «Не рискуйте без надобности, – всё время внушали мы Кравченко. – У вас хорошие, обстрелянные кадры командного состава». «Кадры-то есть, да самолётов с гулькин нос», – отшучивался в таких случаях Кравченко».

13 февраля 1942 года временная резервная авиагруппа была преобразована в управление ВВС 3-й армии Юго-Западного фронта, командующим остался Кравченко.

Во второй половине марта 1942 года Григорий Кравченко был назначен командующим 8-й Ударной авиагруппой, которая наносила удары по базам и скоплению войск противника в районах Брянска, Орла и Курска. Затем Кравченко возглавил новую 215-ю иад, сформированную из трёх полков. Соединение вошло в состав 2-го истребительного авиакорпуса РВГК и убыло на Калининский фронт, где участвовало в оборонительных боях на великолукском направлении, затем – в Ржевской наступательной операции. 23 февраля 1943 года генерал-лейтенант авиации Кравченко погиб в ходе операции по полному снятию блокады Ленинграда.
Автор: Марина ЕЛИСЕЕВА
Первоисточник: http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-35/item/31639-gerojskij-pocherk


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Комментарии 9
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:44
    Но в первые два дня войны при внезапной бомбардировке большая часть самолётов авиадивизии была уничтожена. В воздух успели подняться только 23 самолёта. Они оказали врагу отчаянное сопротивление, но были сбиты либо в воздушных боях, либо зенитным огнём. Из 163 самолётов в итоге остались только 7 боевых и 6 учебных.


    Это было отчаянное время для РККА ...прочитал множество воспоминаний ветеранов тех лет...потери колоссальные в первые дни войны были ...всегда с большим почтением отношусь к солдатам и офицерам 1941 года.

    Они воевали практически в безнадежных условиях боя и тем не менее бывало побеждали врага.
    Тот же ЛЕХА
  2. parafoiler Сегодня, 07:53
    В воздушном бою самолет Кравченко был побит и загорелся. Пилот не дотянул до своего аэродрома и был вынужден покинуть самолёт, но парашют не раскрылся: вытяжной трос, с помощью которого открывается ранец спасательного парашюта, оказался перебит пулей. От полученных травм генерал скончался. Вечная слава Герою!
    parafoiler
  3. bionik Сегодня, 08:01
    Советские авиаторы и маршал Хорлогийн Чолбайсан (1895—1952) на приеме в советском посольстве в Улан-Баторе.(После боёв на Халхин-Голе)
    На фото: крайний слева -командир 22-го истребительного авиаполка майор Григорий Пантелеевич Кравченко (1912—1943), дивизионный комиссар М.С. Никишев, третий слева - Заместитель начальника ВВС РККА комкор Яков Владимирович Смушкевич (1902—1941), в центре — посол СССР в МНР Иван Алексеевич Иванов (1906—1948), второй справа - майор Сергей Иванович Грицевец (1909—1939) и полковник Шевченко.
    bionik
  4. костя андреев Сегодня, 08:04
    Интересно когда кончается внезапность, в статье написано после двух дней, внезапной бомбежки, а почему не написать что после двух недель внезапной бомбежки, или двух месяцев.
    Кстати на ВО, пишут, что, в отличии от Германии( под которую вся Европа легла без сопротивления, по мнению авторов, пытающихся показать сговор Европы против Союза)СССР не имел опыта боевых действий, до войны, но при этом часто пишут о героях участвовавших в боевых действиях, например в данной статье:[b]Для генерал-лейтенанта авиации, которому шёл 29-й год, началась уже четвёртая война.
    костя андреев
    1. veteran66 Сегодня, 10:20
      Цитата: костя андреев
      а почему не написать что после двух недель внезапной бомбежки

      да много чего пишут, недавно вот уряклы писали, что не было такого разгрома ВВС РККА, как говорят "либерасты-демократы". А почитаешь воспоминания действительных участников той поры, постоянно встречаешь выражения, типа:
      Но в первые два дня войны при внезапной бомбардировке большая часть самолётов авиадивизии была уничтожена. Из 163 самолётов в итоге остались только 7 боевых и 6 учебных.
      Полк за первые три дня войны понёс такие потери в технике, что лётный и технический персонал был выведен на переформирование
      и много других примеров, так кому верить?
      veteran66
  5. parusnik Сегодня, 08:34
    22 февраля 1943 года, в канун 25-й годовщины Красной Армии, Григорий Пантелеевич получил свою 7-ю боевую награду — орден Отечественной войны 2-й степени. На следующий день в составе 8 истребителей он вылетел на боевое задание в район Синявинских высот. Во время завязавшегося боя его самолёт был подбит.…Общее число побед одержанных Г. П. Кравченко, ни в одном из источников, не приводится за исключением книги П. М. Стефановского "300 неизвестных", где указано 19 побед, одержанных в боях с японцами.Согласно некоторым мемуарным источникам, в своём последнем бою он одержал сразу 4 победы ,3 самолёта сбил пушечным огнём, ещё один — умелым маневром вогнал в землю.
    parusnik
  6. мичман Сегодня, 10:21
    С ним под Курском воевал будущий Главком ВВС СССР А.Н. Ефимов, штурмовик. Он рассказывал нам, что для прорыва ПВО проходили опасные зоны в положении вертикального крыла. Площадь поражения уменьшалась, а задание по уничтожению фашистов выполнялось. Низкий поклон им. Честь имею.
    мичман
  7. Андрей Жданов Сегодня, 10:32
    Спасибо,прекрасная статья! Вот именно о таких героях и надо писать!!! Чтобы народ знал. И помнил,кем и как была завоевана свобода и независимость нашей( тогда еще общей) страны .
    Андрей Жданов
  8. Смотритель Сегодня, 10:32

    Установлен в селе Голубовка Новомосковского района Днепропетровской области. Фото Александра Домбровского.

    Биография, фотографии Героя и фотографии памятников.
    http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=989
    Смотритель

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