Геройский почерк

В битве у стен столицы участвовали 168 Героев Советского Союза и 15 дважды Героев, в том числе Григорий Кравченко, первым удостоенный высокого звания дважды.Утром 22 июня 1941 года командир 64-й истребительной авиационной дивизии Киевского особого военного округа Григорий Кравченко был срочно вызван в Генштаб Красной Армии, откуда его направили в распоряжение командующего ВВС Западного особого военного округа. Для генерал-лейтенанта авиации, которому шёл 29-й год, началась уже четвёртая война. До этого он сражался с японскими лётчиками в небе Китая и Монголии в 1938–1939 годах, участвовал в Освободительном походе Красной Армии на Западную Украину в сентябре 1939-го, командовал Особой авиабригадой (авиагруппой) во время советско-финской войны в декабре 1939-го – марте 1940 года. После окончания в мае 1941-го Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава Красной Армии при Академии Генерального штаба РККА Григория зачислили слушателем этой академии. Вот только учиться не пришлось. Опять война.27 июня 1941 года в штабе ВВС Западного фронта, находившемся в Могилёве, Кравченко получил приказ принять командование 11-й смешанной авиадивизией, входившей в состав 3-й армии. До войны 11-я сад имела четыре хорошо подготовленных полка, располагавшихся в районе белорусских городов Лида и Гродно. Но в первые два дня войны при внезапной бомбардировке большая часть самолётов авиадивизии была уничтожена. В воздух успели подняться только 23 самолёта. Они оказали врагу отчаянное сопротивление, но были сбиты либо в воздушных боях, либо зенитным огнём. Из 163 самолётов в итоге остались только 7 боевых и 6 учебных. Кравченко предстояло формировать дивизию с тем же номером в боевых условиях заново.Авиадивизии предстояло наносить удары с воздуха по 2-й танковой группе (с сентября – 2-й танковой армии) генерал-полковника Гейнца Гудериана.28 июня немцы захватили Минск и Бобруйск. Наземных частей в районе Бобруйска было недостаточно, поэтому Верховное Главнокомандование возложило задачу борьбы с противником при форсировании Березины на авиацию. Лётчики 11-й сад под командованием Григория Кравченко в июле уничтожили 186 танков, 85 автомашин с пехотой и военным грузом, 38 мотоциклистов, подавили 9 артбатарей, 13 зенитных точек, 2 миномёта противника, разрушили 7 переправ. В воздушных боях уничтожили 15 и на аэродромах 37 самолётов.К концу июля наступление врага было приостановлено. Тем не менее танковые армады врага стремительно продвигались в сторону Брянска. Для прикрытия этого направления 16–18 августа 1941 года был создан Брянский фронт. Однако противник, прорвав в ходе наступления на Рославль правый фланг 13-й армии, вышел в её тылы и перерезал железную дорогу Брянск – Гомель. Начались ожесточённые бои за Гомель и станцию Унечу. Храбро сражались и лётчики авиадивизии Кравченко. Потери гитлеровцев в августе составили 355 танков, в сентябре – 221 танк и много другой военной техники и живой силы врага.30 сентября 1941 года началось первое генеральное наступление немцев на Москву под названием «Тайфун», в которое немцы применили 74 дивизии, в основном моторизованных. На борьбу с ними были направлены не только штурмовики и бомбардировщики, но и истребители.Авиагруппа во главе с Кравченко действовала в составе Западного, Брянского, Юго-Западного фронтовБлагодаря тщательной маскировке авиаполкам дивизии Кравченко больше месяца удавалось действовать с аэродрома Брасово (железнодорожная станция Локоть Брянской области), но 1 октября, буквально за день до прорыва немецких танков к станции, авиаторы перелетели в Ливны Орловской области.Через несколько недель для поддержки войск в Московской зоне обороны стали формироваться временные резервные авиагруппы из частей фронтовой и дальнебомбардировочной авиации. Их применяли на тех направлениях, где возникала наиболее опасная ситуация. Авиагруппа во главе с Кравченко действовала в составе Западного, Брянского, Юго-Западного фронтов. Её главной задачей была поддержка войск, отражавших удары 2-й танковой и 2-й полевой армии немцев на московском направлении. В труднейших условиях отступления наземных войск Кравченко сумел организовать успешные штурмовые действия по немецким моторизированным колоннам восточнее Тулы.Как вспоминал командующий ВВС Брянского фронта Фёдор Полынин в книге «Боевые маршруты», «самым тревожным участком на Брянском (Юго-Западном) фронте был левый фланг. Там фашисты сосредоточили большие силы, всё время угрожая нам прорывом. На этом фланге дислоцировалась 11-я авиадивизия в составе пяти полков. Ими командовал дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Г.П. Кравченко, имевший за плечами богатый боевой опыт и умело распоряжавшийся своими силами. Он рассредоточил части так, что немцы, сколько ни старались, не смогли обнаружить их. Григорий Пантелеевич нередко сам водил в бой большие группы самолётов. Приходилось сдерживать смельчака. «Не рискуйте без надобности, – всё время внушали мы Кравченко. – У вас хорошие, обстрелянные кадры командного состава». «Кадры-то есть, да самолётов с гулькин нос», – отшучивался в таких случаях Кравченко».13 февраля 1942 года временная резервная авиагруппа была преобразована в управление ВВС 3-й армии Юго-Западного фронта, командующим остался Кравченко.Во второй половине марта 1942 года Григорий Кравченко был назначен командующим 8-й Ударной авиагруппой, которая наносила удары по базам и скоплению войск противника в районах Брянска, Орла и Курска. Затем Кравченко возглавил новую 215-ю иад, сформированную из трёх полков. Соединение вошло в состав 2-го истребительного авиакорпуса РВГК и убыло на Калининский фронт, где участвовало в оборонительных боях на великолукском направлении, затем – в Ржевской наступательной операции. 23 февраля 1943 года генерал-лейтенант авиации Кравченко погиб в ходе операции по полному снятию блокады Ленинграда.