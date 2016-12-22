Душенов. Война - 22.12.2016. План Путина: промежуточный финиш
Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке, связанной с военными угрозами суверенитету России, продвижением НАТО к нашим границам и попыткам провокаций, ведущих к Третьей мировой войне.
- Сколько подводных атомоходов нацелены сегодня на США?
- Как Путин, Эрдоган и Роухани поделят Ближний Восток?
- Сколько еще просуществует ЕС?
- Когда начнется война Китая и Америки?
- Кто и зачем опять поджигает Донбасс?
- Сколько подводных атомоходов нацелены сегодня на США?
- Как Путин, Эрдоган и Роухани поделят Ближний Восток?
- Сколько еще просуществует ЕС?
- Когда начнется война Китая и Америки?
- Кто и зачем опять поджигает Донбасс?