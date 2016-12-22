Душенов. Война - 22.12.2016. План Путина: промежуточный финиш

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке, связанной с военными угрозами суверенитету России, продвижением НАТО к нашим границам и попыткам провокаций, ведущих к Третьей мировой войне.- Сколько подводных атомоходов нацелены сегодня на США?- Как Путин, Эрдоган и Роухани поделят Ближний Восток?- Сколько еще просуществует ЕС?- Когда начнется война Китая и Америки?- Кто и зачем опять поджигает Донбасс?