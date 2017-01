Первые с конца

Уходящий 2016 год оказался для России неоднозначным: позитивный эффект от первого и в целом успешного пуска ракеты с нового космодрома пропал после нештатной ситуации с используемыми еще со времен СССР надежными «Союзом» и «Прогрессом». США в это время активно тестируют многоразовые ракеты и исследуют Солнечную систему, а Китай испытывает свою лунную ракету. «Лента.ру» вспоминает самые важные события в космической отрасли за уходящий год.Поднебесная в ноябре запустила первый в своей истории тяжелый носитель. Ракеты такого класса до тех пор имели только Россия, США и Франция (фактически Евросоюз). По массе выводимой на околоземную орбиту нагрузки Long March 5 будет уступать только самому дорогому в мире носителю — американской Delta IV Heavy. В максимальной конфигурации ракету планируется снабжать тремя ступенями и четырьмя боковыми ускорителями. КНР планирует использовать Long March 5 в пилотируемой программе, а также миссиях на Луну и Марс.Пока КНР ускоренными темпами проживает прошлое советской космонавтики, в США набирает силу конкурент SpaceX — компания Blue Origin. Фирма предпринимателя Джеффа Безоса в январе впервые в мире успешно запустила и вернула на Землю ранее использованную многоразовую систему New Shepard, которая состоит из одноименных ракеты и капсулы, предназначенных для суборбитальных полетов. Первый раз система отправилась в полет в ноябре 2015 года, ракета и корабль достигли высоты 100,5 километра. Всего Blue Origin пять раз успешно сажала ракету New Shepard. Тестируемая компанией система New Shepard позволяет транспортировать на высоту более ста километров до шести человек.Компания Blue Origin также совместно с ULA (United Launch Alliance) создает двигатель BE-4 для перспективной ракеты Vulcan. Этот носитель будет содержать только американские агрегаты и придет на смену Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180. Также Blue Origin работает над собственной тяжелой ракетой New Glenn.Спустя примерно 2,5 минуты после пуска первая ступень носителя, стартовавшего в апреле, отделилась от остальных частей ракеты и осуществила спуск на посадочную платформу, плавающую в Атлантическом океане в 300 километрах к северо-востоку от мыса Канаверал. Илон Маск, глава компании SpaceX, которая создает Falcon 9, надеется, что повторное использование первой ступени позволит примерно на треть удешевить стоимость пуска ракеты.Миссия НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) стартовала в сентябре этого года. Ожидается, что в 2018-м OSIRIS-REx достигнет своей цели — астероида Бенну, образец которого на спускаемой капсуле должен попасть на Землю в 2023 году. Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле, а также позволит исследовать эффект Ярковского — возникновение реактивного импульса из-за излучения теневой стороны астероида, которая нагрелась ранее от Солнца. Последнее особенно важно в прогнозировании динамики потенциально опасных для Земли астероидов.К крупнейшей планете Солнечной системы миссия Juno (Jupiter Polar Orbiter) прибыла в июле. В настоящее время одноименная станция вращается вокруг газового гиганта по эллиптической орбите на среднем расстоянии пять тысяч километров от атмосферы. В задачи миссии входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи Juno ученые надеются узнать больше о происхождении планеты, строении и физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы.Миссия Juno станет одной из самых коротких для НАСА: она завершится в феврале 2018 года затоплением станции в атмосфере газового гиганта. Таким образом ученые собираются предотвратить попадание биоматериала с Земли на спутники Юпитера, в подледных океанах которых допускается существование жизни.В сентябре на стартовой площадке, расположенной на мысе Канаверал, за восемь минут до запуска двигателей произошел взрыв в области бака с жидким кислородом второй ступени ракеты Falcon 9. Кроме носителя была утеряна полезная нагрузка — установленный в головной части ракеты израильский телекоммуникационный спутник Amos-6. Окончательные причины случившегося до сих пор не обнародованы. Предположительно к аварии могла привести трещина в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом.Известно, что эксперты НАСА предупреждали SpaceX о рисках, связанных с заправкой ракеты топливом непосредственно перед стартом, однако бывший глава агентства Шон О'Кифи отметил, что «потеря Falcon 9 является естественным риском на этапе разработки технологии». Отметим, что возраст семейства ракет Falcon — менее десяти лет.Европейское космическое агентство завершило миссию Rosetta, в сентябре столкнув автоматическую станцию с кометой Чурюмова-Герасименко. Программа признана успешной, несмотря на неудачную посадку в ноябре 2014 года на поверхность небесного тела зонда Philae. В ходе миссии Rosetta ученым удалось определить строение небесного тела, составить его карту, определить скорость истекания материи с его поверхности по мере приближения к Солнцу, а также показать, что вода на Земле вряд ли имеет кометное происхождение.Совместная миссия Европейского космического агентства и Роскосмоса, включающая в себя орбитальный аппарат TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli, прибыли к Марсу в октябре. Тогда же Schiaparelli, совершая посадку на Красную планету, раньше времени выпустил парашюты, в результате чего разбился о поверхность Марса. Орбитальный аппарат TGO, предназначенный для исследования содержания метана, воды и ацетилена в марсианской атмосфере, находится в рабочем состоянии.Программа, рассчитанная на работу до 2023 года, стала первой для Европы миссией по изучению Красной планеты за последние 13 лет и первой за последние пять лет попыткой России отправить аппарат на орбиту Марса. Два предыдущих российских запуска автоматических аппаратов к Красной планете не увенчались успехом. В 2020 году ЕС и Россия планируют перейти ко второму этапу миссии ExoMars — запуску поверхностной платформы и марсохода.В апреле с нового российского космодрома Восточный состоялся первый пуск. В космос на ракете «Союз-2.1а» отправились спутники «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218Д. Опыта в создании стартовых площадок для ракет семейства Р-7 у России более чем достаточно. Восточный стал четвертым космодромом в мире и третьим — в стране, с которого можно запускать ракеты «Союз-2». На новой стартовой площадке была установлена мобильная башня обслуживания — такая же ранее была возведена в Гвианском космическом центре.Мероприятие, по сложившимся российским традициям, не прошло гладко. Из-за халатности старт был отложен на сутки, а аппарат SamSat-218Д, оказавшись на орбите, отказался работать. Теперь на космодроме, строительство которого сопровождалось растратой бюджетных средств, планируют возводить второй стартовый стол, на этот раз для тяжелой ракеты «Ангара».В декабре российский грузовик «Прогресс МС-04», запущенный на ракете «Союз-У», не долетел до Международной космической станции, а его несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали на Землю. Причина случившегося неизвестна до сих пор, в настоящее время над ее выяснением работают две комиссии. Одна из них пытается связать причину с грузовиком, другая — с ракетой. «Прогрессы» и «Союзы» различных модификаций успешно летали в космос еще в СССР, однако в современной России за последние пять лет запуск этой связки трижды закончился аварией.