Пара двуствольных кремневых пистолетов с вертикальным расположением стволов Джозефа Эгга

На первый взгляд кремневое оружие достаточно примитивное и консервативное с точки зрения конструкции. Однако если к примеру рассматривать конструкцию кремневых пистолетов, то порой встречаются очень оригинальные образцы необычной компоновки или не совсем привычного внешнего вида.К таким пистолетам можно отнести пару английских двуствольных кремневых пистолетов с вертикальным расположением стволов мастера Джозефа Эгга (Joseph Egg, London).Джозеф Эгг (Joseph Egg, London) родился в 1775 году в Юненге на северо-востоке Франции в семье Иоганна Якоба и Маргарэт Эгг. Иоганн Якоб доводился старшим братом Дарсу Эггу (Durs Egg), знаменитому английскому оружейнику. К сожалению не удалось найти сведения о том, когда семья Эгг переехала в Англию. Первый опыт оружейного мастерства Джозеф получил, работая в мастерской у дяди Дарса. Первая запись о Жане Джозефе Эгге, как о самостоятельном оружейнике появляется в 1800 году. В следующем году он с партнером основывает фирму «Egg & Walker — gunmakers and patent spring truss makers», которая просуществовала лишь несколько месяцев. В этом же 1801 году Джозеф присоединился к Генри Татэму и в компании «Tatham & Egg» работал до 1814 года.После 1814 года Джозеф Эгг основал собственную фирму на улице Пикадилли №1 в Лондоне, где работал в последующие 20 лет. Именно эта маркировка «№1 Piccadilly London» нанесена на грани нижних стволов пистолетов Джозефа Эгга. Расскажем об особенностях конструкции этих пистолетов на примере одного из них.Кремневый двуствольный пистолет с вертикальным расположением стволов Джозефа Эгга состоит из рукоятки, двух стволов размещенных в вертикальной плоскости друг над другом, двух ударных кремневых замков, одного спускового крючка и спусковой скобы. С левой стороны пистолета между стволами в шомпольной трубке с пружинным выступом установлен шомпол.Восьмигранные стволы из дамасской стали темно-коричневого цвета в казенной части украшены инкрустацией в виде пары золотых полос. На поверхности грани верхнего ствола нанесена маркировка в виде инкрустации золотом «J.EGG. LONDON.». На верхнем стволе у дульного среза установлена маленькая мушка. Калибр стволов 0.57.Общая длина пистолета 286 мм, длина стволов 165 мм, вес оружия 1023 грамма. Примерный год изготовления пистолета 1820. Что отличает это оружие от обычных кремневых пистолетов или пистолетов традиционной конструкции? Во первых двуствольный вариант исполнения и не совсем традиционное вертикальное расположение стволов. Во вторых при наличии двух кремневых замков всего один спусковой крючок. В третьих расположение боевых пружин у замков данного пистолета наружное — они установлены на наружных поверхностях замочных досок. В четвертых, верхнее перо боевых пружин выполняет роль подогнивной пружины, т.е. в замках установлена одна универсальная пружина.Крепление передней части замочных досок к стволам осуществляется за счет специальных прямоугольных выступов на боковых поверхностях стволов. Пролегание замочных досок вплотную к поверхности стволов не позволило разместить боевую пружину на внутренней поверхности замка. По этой причине боевая пружина размещена на наружной поверхности замочной доски.Длинное перо боевой пружины своим крюком через серьгу воздействует на курок замка. Конструкция замка предусматривает наличие предохранителя, который выполнен в виде горизонтально перемещающейся задвижки. На поверхности замочных досок под предохранителем нанесено клеймо с именем оружейника «JOS EGG’S».Верхнее, короткое, перо боевой пружины выполняет роль подогнивной пружины. Для уменьшения трения и облегчения открывания крышки пороховой полки после удара кремнем, на конце пера пружины на оси установлен ролик. Крышка пороховой полки плотно подогнана к поверхности пороховой полки, а ее конструкция обеспечивает дополнительную защиту затравочного пороха от влаги.Мастер разместил кремневые замки симметрично друг другу на боковых поверхностях пистолета. Для того чтобы добиться стабильного воспламенения пороха, запальное отверстие верхнего ствола размещено выше верхней поверхности пороховой полки.Запальное отверстие нижнего ствола напротив размещено почти у дна пороховой полки. Запальные отверстия у оружия изготовлены из платины. На верхней казенной части пистолета установлен неподвижный целик. Поверхность казенной части покрыта гравировкой. Гравировка покрывает так же поверхности замочных досок, курков и спусковой скобы.В пистолете установлен один спусковой крючок. Ударно-спусковой механизм устроен таким образом, что стрелок при нажатии вначале спускает курок правого замка, т.е. стреляет из верхнего ствола, а затем курок левого замка — стреляет из нижнего ствола. Джозефа Эгг добился четкого распределения усилий спускового крючка изменив углы наклонов спусковых рычагов замков. Преимущество одного спускового крючка пред двумя с точки зрения эффективности прицеливания и скорости стрельбы неоспоримо.Рукоятка пистолета Джозефа Эгга изготовлена из древесины ореха. Поверхность рукоятки покрыта ромбовидной насечкой. Хвостовик рукоятки пистолета богато украшен гравировкой. Нижняя часть хвостовика снабжена выступающим продольно расположенным гребнем. Много лет идут споры по поводу назначения данного гребня. Одни исследователи считают, что эта деталь сделана в качестве ударного элемента для более эффективного использования пистолета в качестве холодного оружия раздробляющего действия. Их оппоненты утверждают, что при попытке нанести хороший удар пистолетом, его рукоять неминуемо сломается и оружию потребуется серьезный ремонт, а этот гребень является лишь элементом декора. В независимости от того, кто из исследователей прав, наличие этого гребня на хвостовике рукоятки оружия несомненно придает необычный внешний вид пистолету и увеличивает его коллекционную ценность.Пара английских двуствольных кремневых пистолетов с вертикальным расположением стволов мастера Джозефа Эгга уложены в ящик из красного дерева, отделанный зеленым сукном. В комплекте с пистолетами в ящике находятся комплекты пуль и кремней, пулелейка, шомпол с насадками, пороховница отделанная красной кожей, щеточка с костяной ручкой, резак для изготовления прокладок. Начальная цена подобного комплекта на оружейных аукционах, как правило, превышает 6000 долларов.