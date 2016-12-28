Работа на войне

Известный сербский фотограф Горан Томашевич последние 25 лет находится там, где идет война. Он стал военным фотографом в 1991 году, когда в его бывшей Югославии началось кровопролитие.Подборка интересных снимков 2016 года от военного фотографа.1. Стрельба из миномета по позициям ИГИЛ в Сирте, Ливия, 25 июля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):2. Бои в Сирте, Ливия, 21 июля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):3. Перерыв в бою. Солдат правительственных войск на берегу в Сирте, Ливия, 25 июля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):4. Виноград и бои в Сирте, 31 июля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):5. Опасность с воздуха. Сирт, Ливия, 31 июля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):6. Получил ранение. Сирт, Ливия, 31 июля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):7. Танк Т-55 на пляже в Сирте, 3 августа 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):8.9. Бои к востоку от Мосула, Ирак, 20 октября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):10. Иракский спецназ по боевикам к востоку от Мосула, 20 октября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):11. Задержанный на КПП к югу от Мосула, 27 октября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):12. Дорога на кладбище. Мосул, 11 ноября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):13. Стрельба в Мосуле, 14 ноября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):14. Так и живут. Обстрел с воздуха, Мосул, Ирак, 17 ноября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):15. Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году, продолжается с 17 октября. Боевики, отступающие из пригородов Мосула в Ираке, поджигают нефтяные скважины. В небо поднимаются столбы дыма, трудно дышать, гибнут домашние животные. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):16. Остатки статуи Девы Марии, Мосул, Ирак, 25 ноября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):17. Флаг Имама Хусейна, Ирак, 26 ноября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):18. На встречу с родственниками в Мосуле ходят с белым флагом. Чтобы не обстреляли. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):19. Обманка для боевиков. Мосул, Ирак, 29 ноября 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):20. Февраль 2016, скоро президентские выборы в Уганде. Произошло кровопролитное столкновение с оппозицией. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):21. Угандийский солдат разбирает горящие баррикады во время столкновений в Кампале, 19 февраля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):22. Найроби, Кения, 7 мая 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):23. Столкновения в Ираке, 24 апреля 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):24. Стрельба из танка Т-55 в Сирте, Ливия, 2 августа 2016. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):