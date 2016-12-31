Технологический прорыв в создании надводных боевых кораблей «неправомерными» знаниями

“Нет невозможного.

За исключением того, что состояние

вашего сознания сделает таковым”.

Джон Сёрл

Предлагаемая ознакомительная статья предоставлена мною, разработчиком технологий, Бульденковым Валерием Михайловичем, дипломированным инженером в двух специальностях, прошедшим трудовую деятельность от рядового конструктора до руководителя предприятия проектно-конструкторских разработок как в индустриальной отрасли, так и в оборонном научно-исследовательском институте.Уважаемые читатели сайта “Военное обозрение”, благодарю вас за ваши письма и за ваши комментарии, высказанные как в мой адрес, так и на ознакомительную статью “Ключ к бессмертию”.Вы правы, я не писатель, да и цель статьи была предназначена не для фантастических небылиц, а для ознакомления вас с реальными произошедшими событиями в области прорывных теорий, созданных благодаря новым открывшимся возможностям в фундаментальной физике, которые привели меня к созданию необычных технологий, о которых я вам стараюсь рассказать по возможности.Моя цель заключается не в патентовании всего наработанного на своё имя, а в создании независимого государственного центра новых перспективных возможностей, где они будут прикреплены и внедрены, центра развития нового направления в науке, в тех областях, где официальная академическая наука буксует.Центру не нужно будет искать что-то новое, которое будет определять облик средств вооружённой борьбы и систем двойного назначения через 20—30 лет.Центр уже будет иметь основные критерии и главные составляющие на прорывные разработки и наработки двойного назначения с опережением в технологиях на 50—100 лет вперёд и более, которые возможно создать в настоящее время в материальном виде совместно с партнёрами, если военное ведомство и сам президент РФ будут заинтересованы в этом.Центра не для содействия в выкачивании бюджетных денег при сопровождении выполнения кем-то работ, связанных с высокой степенью риска, а центра разработки и создания совместно с партнёрами дешевой вне конкуренции продукции.Продукции, позволяющей сэкономить бюджетные средства в триллионах долларах на поисках, на наработках и на создании, допустим, с 5-го по 10-е поколение вооружения или, как стало модно говорить, по 10-й технологический уклад.Внедрить в научную отрасль честную конкуренцию, которая подтолкнёт к росту творческой инициативы в научно-исследовательских и научно-производственных объединениях, и позволит избегать научного монопольного прессинга и блокирования всего нового прорывного приверженцами стереотипного мышления.Однако мне приходится повториться: “Причиной, послужившей мне опубликовать на сайте часть своих трудов в виде ознакомительных статей, явилось многолетнее мытарство по инстанциям, перешедшее в замкнутый круг.Надеюсь, что кто-то из посетителей данного сайта сможет посодействовать или подсказать мне, как можно докричаться до нашего президента страны, чтобы ознакомить его с возможностью осуществления на порядки прорыва в технологиях в нашем государстве.Запатентовать или передать прорывные разработки без контракта на высшем уровне и затем не принять участия в их создании, это равносильно не только их потере, но также и смысла всей моей жизни.Уверен, что ни один здравомыслящий человек и настоящий учёный не будет опрометчиво утверждать вам о противоречии законам и здравого смысла предложенных работ, не ознакомившись с самими физическими принципами, разработками и действующими моделями рассматриваемых материалов”.Действительно, открывшиеся новые возможности в фундаментальной физике позволят осуществить шокирующие прорывные чудеса и в области судостроения.Хочу предупредить, что данная статья является ознакомительной статьёй и поэтому не несёт в себе никаких теоретических и физических подробных описаний.Теперь о том, что побудило выложить на сайт прорывные технологии в области судостроения.В опубликованной статье 01.08.2016 года Робертом Фарли на сайте “Военное дело”, The National Interest, США, “5 видов оружия США, о которых мечтает Россия” было высказано следующее.Морской десант.“В 2010 году Россия заключила с Францией контракт на поставку четырех универсальных десантных кораблей класса «Мистраль». Франция должна была построить первые два корабля и помочь России со строительством второй пары. Эти корабли должны были закрыть огромную брешь в потенциале российского морского десанта, который не развивался со времен окончания холодной войны.…Если бы российский флот получил «Мистрали», они, возможно, уже стояли бы у берегов Сирии. Однако сейчас флот России вынужден эксплуатировать более старые корабли, пока судостроительная индустрия работает над созданием больших и современных кораблей”.По-моему, у кораблей класса “Мистраль” в современном скоротечном бою, не будет возможности доставить бронетехнику к берегу и выгрузить там за считанные часы из-за весьма сложного технологического процесса выгрузки даже по сравнению с нашими пусть даже застарелыми большими десантными кораблями, уткнувшимися в берег высадить бронетехнику за минуты. Так что нам здесь мечтать не о чем.Не секрет, что Россия обладает огромным творческим потенциалом и в этот творческий потенциал мне хочется внести и свои разработки в частности в области судостроения.Происходящие события в мире показали, что в современных войнах и скоротечных конфликтах доставка вооружения и живой силы военно-морским флотом ведущих морских держав давно не отвечают требованиям.Концепция сил быстрого реагирования в составе ВМФ не оправдывает своего предназначения, слишком медлительны их перемещения по водным просторам вместе с сопутствующими непредвиденными природными факторами, которые могут отодвинуть или заставить отказаться от ранее принятых решений.Произошедший случай с нашими кораблями, на фоне военных действий в Сирии в борьбе с терроризмом, показало, не только негативную сторону коалиции во главе США, но и их открытую лояльность и приверженность к террористам, призывая блокировать проход Российских военных кораблей через Гибралтарский пролив, чтобы не допустить нас к Сирии.Этот случай лишний раз нам продемонстрировал о возможной ограниченности наших ВМС, не только в подобных случаях, но и в других непредвиденных ситуациях.Представьте себе, что нашим кораблям ВМФ, плывущим к Сирии, всё-таки заблокировали бы проход по требованию США или они сами заблокировали бы Гибралтарский, а затем и Турецкие проливы — это реальная возможность.Идти на таран, мы так уже поступали с ними на Чёрном море, вытесняя их с нашей морской зоны, но здесь другой случай. Ядерная война или здравый смысл у них всё-таки восторжествует, и пропустят, ведь такими действиями они нарушают Конвенцию по морскому праву — не знаем.Будь у нас другие возможности, то о таких реальных вещах и речи бы не было.Окружённая Россия, почти со всех сторон базами США и НАТО, обязана иметь, не только сдерживающие прорывные технологии в военной области, но и наступательные.Противник убеждён, что военные действия будут происходить только на нашей земле и для этого они подтягивают свои силы из-за океана к нашим границам, чтобы осуществить свою концепцию “Мгновенный глобальный удар по России”.Однако у нас есть возможность повернуть задуманный ими сценарий в обратную сторону и перенести театр военных действий непосредственно и на их территорию, на территорию потенциального агрессора, что приведёт к неизбежному их поражению из-за чересчур завышенных ими своих амбиций.Вот по этому поводу и случаю в этой статье мы рассмотрим возможности решить подобные проблемы и ситуации путём создания особых надводных боевых кораблей.ТЕХНОЛОГИИ ОДИННАДЦАТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДАВ современных и будущих возможных конфликтах и войнах на акваториях морей и океанов, и на их побережье, постепенно отойдёт на второй план гигантомания в строительстве авианосных и боевых, десантных и вспомогательных кораблей, на смену им придут небольшие сверхскоростные, сверхманевренные, малозаметные, многоцелевые универсальные корабли.Корабли способные при необходимости мгновенно взлетать вертикально, зависать или перемещаться над водой и над землёй подобно экраноплану, без ограничения высоты и дальности с большой скоростью, прорывать оборону противника, уничтожать их своей огневой мощью, и высаживать десант непосредственно на их территорию.Таким кораблям не будут страшны: ни вражеские торпеды, ни минные поля, ни морские тараны, ни противокорабельные крылатые ракеты, ни противовоздушная и противоракетная оборона.Отпадёт надобность в сосредоточении ударных боевых кораблей в местах их основного базирования и на определённых участках водной акватории, например, как авианосные группировки США, тем самым лишая противника не только уничтожить их одним ядерным зарядом, но и анализировать дальнейшие наши действия.Возможность рассредоточить военные корабли не только на морских и на озёрных побережьях, но и на реках, водохранилищах, на ровных земляных участках среди лесных массивов, в горах, на снежных островах и на льдах в полярных широтах по всей территории России.Данная дислокация позволит не только сохранить ударные боевые корабли в случае вероломного нападения, но и уничтожать ими противника на море и на суше, придерживаясь нашей традиционной стратегии — побеждать внезапностью, стремительностью, быстротой и натиском.Стратегии, которые были, есть и будут актуальными и в будущем, несмотря на то, что технологический уровень вооружения будущего будет опережать на порядки предлагаемых мною сейчас технологий.Вот эти основные составляющие стратегии были включены в характеристики прорывных технологий, допустим, 11-го технологического уклада.Представляю к вашему вниманию следующую возможную прорывную разработку, например, как эту: “Технология создания многоцелевого универсального летающего десантного корабля”.Возможность создавать в настоящее время военные корабли на уровне 11-ого технологического уклада на базе абсолютно новых прорывных теорий.ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ЛЕТАЮЩЕГО ДЕСАНТНОГО КОРАБЛЯВ чём же они будут отличаться на данный момент от разработок военных кораблей хотя бы с 5-го по 7-е поколения не считая, того, как было выше сказано, в их способности летать?В разработке уникальной силовой компоновки корпуса корабля, возводимой по особой разработанной методике, являющейся главной составляющей частью платформы, на базе которой будут собираться не только десантные корабли, но и ударные боевые корабли типа класса корвет, а также малые ракетные, диверсионные и малые авиационно-несущие корабли.Формировать на этой базе все перечисленные типы кораблей в единый внешний облик корабля близнеца с одинаковым количеством откидывающих лацпортов и люков, среди люков могут быть ложные не задействованные по назначению на данном корабле, вводя в заблуждение и в недоумение противника плывущим над водой миражом ударного боевого корвета или ракетоносца, а может авианосца.Предлагаемые корабли будут в конструкционном отношении на 60% проще в изготовлении, по сравнению с принятыми и разрабатываемыми обликами кораблей с их традиционными силовыми системами и со всеми их составляющими.При использовании же в разработках кораблей атомных энергетических установок предлагаемые корабли будут в конструкционном отношении на все 80% проще в изготовлении.Применение в разработке корпуса корабля технологию “Stels”, да ещё без каких-либо надстроек, позволит спрятать всё вооружение внутри корпуса корабля и при необходимости выдвигаться наружу, позволит значительно уменьшить дальность его радиолокационного обнаружения.Несмотря на то, что силовые установки и системы размещены внутри корпуса корабля в замкнутых капсулах, они будут обеспечивать огромную силу горизонтального перемещения корабля по воде, под водой, в атмосфере и силу подъёма в атмосфере.Силовые установки будут способны перемещать корабль, допустим, горизонтально на 360*, не меняя направления самого корабля.Использование же абсолютно новых силовых установок, систем и материала в создании предлагаемого корабля позволят исключить тепловые излучения и магнитные поля (см. ниже приведённые справки № 1, 2, 6, 8).Мощная броневая защита корпуса корабля с двумя дополнительными продольными переборками с заполнителем позволит не только увеличить выживаемость корабля, но и в совокупности с самой силовой компоновкой корабля выдержать большие избыточные давления самим кораблём при мгновенном погружении им под воду без балласта и перемещаться там благодаря разработанным теориям (см. справки № 2,3).Для пребывания под водой относительно долгого времени будет предусмотрено всё необходимое, в том числе и системы для жизнеобеспечения.В десантном корабле при необходимости можно будет организовать госпиталь, а также выполнять доставку вооружения, топлива и питания, проводить спасательные работы и так далее.Время доставки десанта или груза в любую точку на планете, можно будет осуществить в пределе одного часа.Основные возможные параметры и характеристики десантного корабля:— длина не более 100 метров;— ширина до 32 метров;— общая высота до 20 метров;— осадка не нормируется;— полное водоизмещение не нормируется;— дальность действия не ограничена;— силовые установки корабля будут позволять создавать на каждую тонну полного водоизмещения корабля, допустим 40000 тонн, до четырёх тонн подъёмной и до двадцати тонн движущей силы, а системы утяжеления мгновенное погружение под воду;— скорость на воде до 250 узлов;— скорость под водой определится в дальнейших совместных работах, однако имеется интересное предложение по образованию кавитационной каверны на такой большой габарит;— скорость над водой и землёй от 5 км/ч до 2 Маха;— скорость на высотах от 60 до 100 километров — до 30 Махов;— время подъёма на высоту 30 километров — 10 минут с перегрузкой до 1,42q;— возможность транспортировать внутри корабля 24 существующей бронетехники, каждая из которых будет доставлена внутрь корабля на летающей бронированной платформе “Слепень” и оставаться в таком тендеме до десантирования техники на сушу;— возможность перевезти 310 полностью экипированных морских пехотинцев и ещё в составе до 170 десантников внутри транспортируемой бронетехнике.Здесь, пожалуй, уместны слова знаменитого авиационного конструктора А. Н. Туполева “При хорошей тяге и кирпич полетит”.Десантирование и эвакуация бронетехники и десанта может осуществляться и при перемещении десантного корабля по воде или по воздуху.Возможное оснащение десантного корабля основным видом вооружения, допустим, как:— 2-е 8-зарядными револьверного типа пусковыми комплексами для запуска ракет семейства “Калибр” или “Циркон”;— 4-е пусковых комплексов С-300М;— 6-ть ЗРК морского базирования “Панцирь-М”;— 8-мь А-215 “Град-М”;— 8-мь летающих бронированных боевых систем “Охотник” (см. справку № 9);— 24-мя летающими бронированными платформами “Слепень” (см. справку № 10);— и так далее.Если сравнить предлагаемый к разработке десантный корабль с универсальным десантным кораблём класса “Мистраль”, который сразу бросается своим давящим обликом огромного массивного корабля превосходящего в габаритах более 6 раз, то действует впечатляюще, но на этом его преимущество и кончается.Посудите сами, пока “Мистраль” доковыляет, допустим, от Севастополя до Сирии пройдёт более 3-х суток, чтобы оказать помощь в сухопутных боевых действиях, то за это же время, предлагаемый корабль совершит 20 рейсов и доставит в общей сложности 480 бронетехники и до 9,5 тысяч морпеха, то есть в 10 раз больше.Также хочется включить в свою статью высказывание одного из многочисленных единомышленников по аналогичному поводу:Что будет делать такой корабль?Заходить без опаски в зоны военных конфликтов, патрулировать в “горячих точках” (побережье Сирии, Персидский залив). В случае войны — действовать там, где обычный корабль погибнет практически сразу. В мирное время — остужать своим видом буйные головы врагов. Добывать новых союзников, демонстрируя мощь и техническое превосходство той страны, под флагом которой ходит этот шедевр”.Применяя такие прорывные технологии с такими невероятными возможностями, невольно напрашивается вопрос, а не способны ли данные корабли перемещаться и в космосе?Действительно, данная мысль постепенно раскручивалась в процессе разработки корабля, грешно было бы вкладывать даже незначительные бюджетные средства, по сравнению с затратами на изготовление даже одного “Мистраля”, не воспользовавшись полностью возможностями применяемых технологий на создание предлагаемого шедевра.Да, они также предусмотрены и для полёта в космос.Возможность ими перемещаться от Земли к планетам по почти “прямой“ траектории и за сутки в режиме “Земной гравитации” слетать на Луну и вернуться на Землю или за 3 суток долететь и совершить посадку на марсианскую поверхность.Возможность за один рейс перевезти 30 двенадцати метровых железнодорожных контейнеров с грузом общим весом до 1800 тонн и до 100 тонн в герметичных ящиках от медицинских до продовольственных грузов на Луну или на Марс с минимальными финансовыми затратами.Для этих предлагаемых возможностей разработаны основные необходимые составляющие и проверены на моделях.Вот, например, ыы, не в обиду будет сказано, тусующиеся в комментариях, в очередной раз будете укатываться со смеху над статьёй и автором и так каждый божий день — не скучно?А не слабо вам, объединившись с такими же, как вы, из других сайтов, всколыхнуть весь Яндекс от спячки, чтобы помочь создателю прорывных технологий докричаться до президента РФ?Ведь таких технологий ещё человечество не разрабатывало и не создавало в нашу эпоху.Тогда вам будет о чём рассказать своим детям или внучатам, почему по небу стали плавать корабли с белоснежными парусами, и кто посодействовал этому.Для справки:Созданные разработки и проработки новых теорий.1. Теория “Силовые воздействия на подъём материального тела” позволила создать силовые установки вертикального подъёма различных версий и модификаций от версии 01НСУ до версии 310НБСУ.Так, например, силовая установка версии 310НБСУ, которая в габаритах и в весе соответствует ракетному двигателю РД- 170 с тягой 740 тс, будет способна создавать подъёмную силу более 100 000 тонн с малым потреблением электроэнергии.Все силовые установки будут:— на 90% проще в конструкционном изготовлении, чем существующие космические ЖРД, а надёжность и продолжительность работы многократно выше;— способны использовать свои внутренние энергетические возможности для питания своих электрических приводов;— противостоять перегрузкам свыше 300g.Неоднократные испытания моделей силовых установок на стендах с минимальными нагрузками, неоднократно подтверждало расчётную подъёмную силу в заданных режимах.2. Теория “Силовые воздействия на перемещение материального тела” позволила создать силовые установки горизонтального перемещения различных версий и модификаций от версии 06НДСУ до версии 810НБДСУ.Так, например, силовая установка версии 810НБДСУ, которая в габаритах и в весе соответствует существующему авиационному двигателю GE90-115B с тягой более 57 тонн, будет способна создавать горизонтальную силу перемещения более 130 000 тонн с малым потреблением электроэнергии.Судовой дизельный двигатель Wartsila-Sulzer RTA96-C мощностью 108 920 л.с. и весом 2300 тонн является самым мощным и самым эффективным силовым агрегатом в мире, но это значительно меньше более 600 раз мощности и в 300 раз больше в весе, чем установка версии 810НБДСУ.Все силовые установки будут:— на 95% проще в конструкционном изготовлении, чем изготовление современного реактивного двигателя, а надёжность и продолжительность работы выше;— способны использовать свои внутренние энергетические возможности для питания его электрического привода;— противостоять перегрузкам свыше 300g.Модельные испытания силовых установок на стендах подтверждали нарастающее перемещение изделий.3. Теория “Утяжеление” позволила создать утяжеляющую систему, способную создавать у требуемых искусственных или естественных предметов или объектов невероятные тяжести.Так, на основе теории, можно будет обеспечить мгновенное погружение субмарины под воду без балласта.Происходящие процессы в данной теории не сопоставимы с терминологией увеличения веса.Стендовая проверка модели специальной утяжеляющей системы подтвердила её способность к утяжелению.4. Теория “Антиперегрузка” позволила создать высокотехнологические системы для преодоления перегрузок до 300g, но это ещё не предел возможностей.5. Теория “Поглощение инерции” позволила создать высокотехнологические системы в пилотируемых летательных аппаратах для подавления инерции движения до 300g при резком изменении направления движения или при торможении.6. Теория “Энергообеспечение” позволила создать специальные безопасные энергетические системы разных габаритов и версий, которые будут обладать необходимой энергетической мощностью для обеспечения энергией новых и реконструированных существующих образцов транспорта, надводных и подводных судов, а также аэрокосмических кораблей.Так в ходе работы энергетической системы будет возникать эффект левитации, который обеспечит её невесомостью.Стендовая проверка модели энергетической системы подтвердила её способность к левитации.7. Теория “Воздействие радиации на инновационные материалы и конструкции” позволила создать защитную оболочку “отсекатель радиации” для аэрокосмических кораблей, орбитальных станций и сооружений на Луне и на Марсе, способной отражать и поглощать солнечную радиацию и высокие энергетические космические излучения.Ноу-хау данной защиты — в простоте и малом весе самой защитной конструкции “отсекателя радиации”.8. Теория “Создание сверхпрочных лёгких металлов” позволит создать металл, с прочностью стали и в несколько раз легче удельного веса воды.Кратко о новых разработках летающей боевой техники:9. “Охотник” — это небольшая десантируемая бесшумная ударная боевая бронированная бескрылая летающая система вертикального взлёта и посадки, с нетипичными перемещениями в атмосфере и под водой, предназначенная для поддержки десанта и прикрытия с воздуха, для выполнения самостоятельных задач, например, в роли охотника на конкретную цель.“Охотник” — это высокотехнологическая система, которая позволит пилоту спокойно переносить 75-кратные перегрузки при маневрировании и столкновении с объектом, допустим, с боевым вертолётом, перемещаться со скорость от 5 км/ч до 2 Маха над водой и землёй и выше 50 километров со скоростью до 20 Махов (см. справки № 4, 5).“Охотник” будет выполнен по технологии “Stels”, из стальной брони или из нового металла толщиной 100 мм или более.“Охотник” можно будет вооружить авиационными пушками, крупнокалиберными пулемётами, выдвигающимися из его корпуса ракетами класса воздух-воздух и воздух-земля ближнего действия и так далее.10. “Слепень” — это десантируемая бесшумная боевая бронированная летающая платформа вертикального взлёта и посадки, с нетипичными перемещениями в атмосфере, предназначенная для перевозки существующей бронетехники и десанта и при необходимости поддержки десанта с воздуха.“Слепень” будет способен транспортировать груз до 80 тонн и развивать скорость до 600 км/час над водой и землёй.“Слепень” можно будет вооружить авиационной пушкой и крупнокалиберными пулемётами, выдвигающимися из его корпуса ракетами класса воздух-воздух ближнего действия.Связаться при необходимости со мной можно будет через e-mail: buldenkov.v.m@yandex.ru.