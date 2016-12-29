22:58 29 декабря
США высылают 35 российских дипломатов из страны

США высылают 35 российских дипломатов из страны

США высылают 35 российских дипломатов из страны

Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации. По информации агентства, их обвиняют в нарушении дипломатической деятельности.

Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Кроме того, по распоряжению американских властей будут закрыты диппредставительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.


В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа связали эти заявления с "попыткой делегитимизации" итогов голосования.

Комментируя обвинения во взломе, российский президент Владимир Путин отметил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Как заявили в российском МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 73
  1. KazakPatrol Сегодня, 22:16
    Ждем ответки!!!!
    KazakPatrol
    1. Zibelew Сегодня, 22:20
      Цитата: KazakPatrol
      Ждем ответки!!!!
      Банан Обамович, с Новым годом! Кстати в интернете сейчас появилась картинка, где Обама сидит за столом в своем кабинете в Белом доме и такую мысль из головы своей извлекает: "Ну могу еще на стол наср@ть перед уходом".
      Zibelew
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 22:24
        Да, маразм крепчает с каждым днем
        Скептик-Самоучка
        1. Офицер запаса Сегодня, 22:29
          Обама своими истериками все более становится похож на девочку-подростка в ее критические дни. Ну у той-то хоть физиология, а у Обамы-то чего? Редкое ничтожество, действительно - самый слабый и самый подлый президент за всю историю США.
          Офицер запаса
          1. svp67 Сегодня, 22:39
            Цитата: Офицер запаса
            Обама своими истериками все более становится похож на девочку-подростка в ее критические дни. Ну у той-то хоть физиология, а у Обамы-то чего?

            Да у него явный комплекс неполноценности, развитый видимо в детстве. Когда его били старшие и более сильные пАцаны и заставляли "шестерить". А он приучился им гадить исподтишка... И этот человек был избран Амператором всея Мира.... Клоун, злой клоун...
            svp67
          2. bouncyhunter Сегодня, 22:40
            Вот с.руль банановый ! И эта рядом с ним - сучковатое бревно ! Неадекватный дрисч , у которого напрочь отсутствует понятие чести ! Козлобандит пальмолазный ! Не подозревал , что в человеке может быть столько дерьма ! Хотя , какой он , нафиг , человек ! Бабуин - переросток ! am am am
            Ох и обмельчали матрасы в своих пакостях . Никакой фантазии и изощрённости . Типичнейшие тупоносые ботинки !
            bouncyhunter
          3. alexneg Сегодня, 22:43
            Эта бешенная бибизяна растеряла совсем свои последние остатки мозгов и теперь на нее действуют только инстинкты джунглей. Пора у бешенной макаки отобрать гранату и загнать ее обратно на пальму.
            alexneg
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:50
              Цитата: alexneg
              Эта бешенная бибизяна растеряла совсем свои последние остатки мозгов и теперь на нее действуют только инстинкты джунглей. Пора у бешенной макаки отобрать гранату и загнать ее обратно на пальму.

              Этого дятла опилочно-стружечного не на пальму загонять надо ! Отобрать гранату , запихондрить её в известное место , выдернуть чеку и - пенделем в акийан ! am
              bouncyhunter
      2. BYV Сегодня, 22:29
        Я так понимаю, что первый кандидат на закрытие - амерское представительство в Екатеринбурге.
        BYV
        1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 22:38
          Цитата: BYV
          Я так понимаю, что первый кандидат на закрытие - амерское представительство в Екатеринбурге.

          закрыть вместе с эбн-центром.
          ФАНТОМ-АС
        2. To be or not to be Сегодня, 22:40
          Само в руки идет-избавиться от всех скопом !!!
          To be or not to be
        3. svp67 Сегодня, 22:42
          Цитата: BYV
          Я так понимаю, что первый кандидат на закрытие - амерское представительство в Екатеринбурге.

          Да Вы шо, там в этом здании у них СТОЛЬКО прихлебателей...в виде украинского, английского и еще куч консульств... И их всех на улицу под Новый Год? Сурово...
          svp67
    2. evge-malyshev Сегодня, 22:29
      Цитата: KazakPatrol
      Ждем ответки!!!!

      Какой ответки Вы ждете? К 35-и высылаемым чтобы еще столько же прибавили?
      evge-malyshev
    3. Dimontius Сегодня, 22:31
      Интересно, а сколько всего наших дипломатов в США? подозреваю,если даже в Мэриленде были, то в других крупных штатах явно не меньше! Думаю это капля в море,так что их выпад не более чем PR, поэтому реагировать надо спокойно. Просто наблюдать за последним концертом Обамки до 20 января с попкорном. И вообще как то они продешевили, за возможность назначить президента США,всего 35 дипломатов... обмельчал вашингтонский обком. P.S. А можно еще назначить главу НАТО по такой цене? laughing
      Dimontius
    4. vovanpain Сегодня, 22:39
      США высылают 35 российских дипломатов

      Ну так пакуйте 35 чемоданов американских дипломатов. wink
      vovanpain
    5. Владыка Ситх Сегодня, 22:41
      Все эти обострения с одного центра идут и у нас кстати тоже на земле Новороссии.
      Касательно новости по провокации ВСУ под Ясиноватой.
      Видео 18+

      Владыка Ситх
      1. Reptiloid Сегодня, 22:55
        Скоро Инагурация ТРАМПА.!!!!!!!!Барак хочет изгадить всё, что только можно.!!!!!!!!Трампу и другой администрации очень трудно будет обезьяньи отходы разгребать.Сказал чурномордый,что если бы третий раз себя предложил, то его бы выбрали бы.Может хочет все взад отыграть.......
        Reptiloid
  2. Кокос Сегодня, 22:16
    хм..воевать собрались..? осталось только послов выслать или у Обамы совсем крыша протекла?
    Кокос
    1. Pirogov Сегодня, 22:30
      Цитата: Кокос
      хм..воевать собрались..? осталось только послов выслать или у Обамы совсем крыша протекла?

      А она у него была ? Эта самая КРЫША !Обиженка не может уйти спокойно ,думает эти сопли добавят шимпанзе уважения.
      Pirogov
      1. Пользователь Сегодня, 22:34
        Есть мнение (возможно, именно на ВО я его и видел), что Трамп и Обама -- "хороший и плохой" президенты. Т.е. один делает хуже и уходит, потом приходит второй и возвращает все как и было. По сути, ничего не изменилось, но с момента прихода второго стало лучше.
        Вероятнее всего, что они работают сообща. Президент это всего лишь должность. Я не верю, что один человек может решать, что делать за всю страну. Да, у него есть некоторые права и возможности, но даже в средневековье правители не могли делать все, что им хочется, при это не оглядываясь на мнение приближенных.
        Просто кому-то выгодно, чтобы все выглядело как кардинальные изменения. Но считать, что новый президент будет таким замечательным человеком (тем более лучше предыдущего), как минимум, наивно.
        Пользователь
        1. BYV Сегодня, 22:48
          Каждый из президентов представляют свою группу. Они не сами по себе. Обама - это интересы глобалистов, тогда как Трамп - интересы промышленников. Естественно, интересы данных граждан кардинально расходятся.
          BYV
  3. Владимир 38 Сегодня, 22:16
    Обамка гадит на последок..
    Владимир 38
    1. x.andvlad Сегодня, 22:29
      Надеюсь, адекватный ответ с нашей стороны не задержится.
      Такое впечатление, что обамка угодил в какую то секту, и его там зазомбировали для олицетворения всемирного зла. Ну, что бы типа боялись. ДебиLы бесноватые. Дело в том, что эти бесы также и Трампа примутся "рихтовать". И не известно что в итоге выйдет.
      x.andvlad
  4. gelo Сегодня, 22:17
    В ответ выслать 50
    gelo
  5. Белая Русь Сегодня, 22:17
    Понеслась... Нам нужно не высылать а сажать. И менять на наших.
    Белая Русь
  6. cosmos132 Сегодня, 22:17
    Кто же заткнет эту обезьяну?
    cosmos132
    1. Офицер запаса Сегодня, 22:47
      Не нужно ее затыкать. Наоборот - пригласить эту обезьянку после истечения срока президента в качестве натуры для фото с нашими туристами. На пляжах Крыма. Такой типаж - пальчики оближешь!
      И ведь велика вероятность, что согласится. Все дело только в сумме гонорара. Как там у них - ничего личного, только бизнес?
      Офицер запаса
    2. To be or not to be Сегодня, 22:53
      Кому не спится в ночь глухую" ?"

      "Сенатор Джон Маккей и сенатор Линдси Грэм будут в Украине с визитом 30-31 декабря 2016 г", - сообщили в посольстве США в Украине.
      Делегация сената США посетит Латвию, Литву, Грузию и Черногорию.""
      To be or not to be
  7. PapaZen Сегодня, 22:17
    Это уже какая-то истерика.
    PapaZen
  8. Игорь Половодов Сегодня, 22:17
    хм... наверное с дипломатами с Украины перепутали...
    Игорь Половодов
  9. SEER Сегодня, 22:17
    я так понимаю, что некоторое количество дипломатов фша ужо должны собирать чемоданы?
    предвижу, что госдеп щас как заистерит по-хохлячьи - а нас-то за шо?
    SEER
  10. GeorgeSev85 Сегодня, 22:18
    Как же прав Сергей Викторович!

    Д.Б
    GeorgeSev85
  11. stlev01 Сегодня, 22:18
    Толи еще будет. Этого Трампу простым росчерком пера не отменить. К чему приведет даже боюсь думать.
    stlev01
  12. Барбулятор Сегодня, 22:18
    Система старая и хорошо известная: тридцать пять на тридцать пять в те же 72 часа. Пора Обамушке подбирать для себя пальму, ой, пора!
    Барбулятор
  13. morpogr Сегодня, 22:19
    Никак не угомонится чернявый хоть как то нагадить напоследок. Исключительное ничтожество. am
    morpogr
  14. VALGRIS Сегодня, 22:19
    "Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов ..."

    Стало быть, скоро ожидаем "ответку" от ведомства Лаврова ...
    Интересно, а что по этому поводу скажет новоизбранный американский презик?
    VALGRIS
    1. ARS56 Сегодня, 22:48
      Вам интересно? А нам в России - по барабану и новый, и старый.
      ARS56
  15. алексей гарбузь Сегодня, 22:19
    Обамкин совсем охренел или другой повод нашёлся?
    алексей гарбузь
  16. трассер Сегодня, 22:19
    Перед войной такое делают хочу ошибаться.
    трассер
    1. алпамыс Сегодня, 22:34
      Цитата: трассер
      Перед войной такое делают хочу ошибаться.

      тоже об этом подумал, пора уже.
      алпамыс
  17. Vincent Сегодня, 22:20
    Война на пороге?
    Vincent
  18. Dekabrist Сегодня, 22:20
    Как всегда, кусочек. Полностью выглядит так:
    США закрывают две российских дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и «на действия не соответствующие дипломатической практике», сообщает Reuters со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

    Кроме того, будут высланы 35 российских сотрудников диппредставительств. У них есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, отмечает агентство. Таким образом, доступ к дипмиссиям России в Нью-Йорке и Мэриленде будет отказан российским дипломатам к 23:59 пятницы. ​

    «Эти действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов и действия российских дипломатов в США, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике», — заявил источник Reuters.
    Оригинал:
    The United States on Thursday expelled 35 Russian diplomats and closed two Russian compounds in New York and Maryland in response to a campaign of harassment by Russia against American diplomats in Moscow, a senior U.S. official said on Thursday.

    The U.S. official, speaking on condition of anonymity, told Reuters the Russian diplomats would be given 72 hours to leave the United States. Access to the two compounds will be denied to all Russian officials as of noon on Friday, the official added.

    "These actions were taken to respond to Russian harassment of American diplomats and actions by the diplomats that we have assessed to be not consistent with diplomatic practice," the official told Reuters.

    (Reporting by Lesley Wroughton; Editing by Yara Bayoumy)
    Для хомячков - читайте до конца, не ограничивайтесь только заголовком, а то будет паника.
    Dekabrist
    1. РатникВолк Сегодня, 22:36
      Цитата: Dekabrist
      США закрывают две российских дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и «на действия не соответствующие дипломатической практике»

      Извините, а можно расшифровку этого бреда (в смысле про нападение и практику). Как-то же они должны такое обосновывать, или тут как всегда стрындеть и зашухериться ожидая реакции и резонанса?
      РатникВолк
      1. Dekabrist Сегодня, 22:42
        Пока это все, что удалось найти.
        Dekabrist
        1. РатникВолк Сегодня, 22:44
          Просто я считаю, что Задорнов на их счёт был прав... Такое ляпать и не аргументировать...
          РатникВолк
  19. Холуай Сегодня, 22:20
    Это Залёт! Спалились кароче...
    Холуай
  20. olimpiada15 Сегодня, 22:21
    У проигравшего выборы Обамы совсем крыша поехала от досады. Осталось выслать из РФ всех американских дипломатов-там добрая половина занимается шпионажом и прочим вредительством. Думаю до 20 января.
    olimpiada15
  21. RUBEROID Сегодня, 22:21
    ну все.понеслось. о чем Захарова говорила, о чем трубили наши СМИ , которым слила немного инфы контрразведка. Черножопый бывший исполняла СГА решил нагадить в крайний раз, но со вкусом. Несите освежитель.
    RUBEROID
  22. Белая Русь Сегодня, 22:21
    Цитата: Кокос
    хм..воевать собрались..? осталось только послов выслать или у Обамы совсем крыша протекла?

    Воевать они могут только с индейцами с луками и томагавками. Но точно не с нами.
    Белая Русь
  23. kaban7 Сегодня, 22:22
    Кащеюшка черномордый никак воевать собрался, господа..?
    kaban7
  24. SEER Сегодня, 22:22
    Цитата: Барбулятор
    Система старая и хорошо известная: тридцать пять на тридцать пять в те же 72 часа. Пора Обамушке подбирать для себя пальму, ой, пора!

    "хромая утка" уже привыкает - отдых на гаваях. там пальм как "донов педров в бразилии".
    говорят, что его подбор ареала обитания ужо обошелся в 85 млн.$
    SEER
  25. GrBear Сегодня, 22:24
    Чем больше бабама напорет глупостей, тем легче Трампу будет объяснять почему он отменил все "указюки" черного брата.
    И ЦРУ вместе с Госдепом начинает "клинчевать", чуя большие перестановки, с потерей "пензии" и без выходного пособия.
    Всего два десятка дней... Перед смертью не надышишься, но напакостить своей стране еще можно.
    Обама вперед fellow
    GrBear
  26. Fёka Сегодня, 22:25
    Цитата: Белая Русь
    Понеслась..

    Ага, именно, понеслась звезда по кочкам.
    Ребята, это война в полный рост. Не?
    Fёka
  27. Torins Сегодня, 22:25
    Понеслось? fellow
    Torins
  28. samarin1969 Сегодня, 22:26
    Это не высылка - это эвакуация...америка перестаёт быть предсказуемой...щас ФБР будет пугать "выборами по указке Кремля"
    samarin1969
  29. neoshef Сегодня, 22:26
    Ну, теперь ждём, когда погонят сцаной тряпкой амерских шпиёнов.
    neoshef
  30. sabakina Сегодня, 22:27
    Эти действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов

    Я что-то пропустил в новостях? belay вроде ежечасно смотрю ленту новостей...
    sabakina
    1. ARS56 Сегодня, 22:56
      Была провокация (есть видео) задержания террориста (вязаная шапка на глаза и бегом мимо охраны без предъявления документов в посольство США), который оказался црушником - 3-им секретарем посольства США. ы назвали эту провокацию нападением на сотрудников посольства
      ARS56
  31. SEER Сегодня, 22:27
    Цитата: Владимир 38
    Обамка гадит на последок..

    я не удивлюсь, если обама в "оральном кабинете", напоследок, кучку своих фекалий оставит: гадить так гадить!
    SEER
  32. Atlant-1164 Сегодня, 22:28
    как это по мериканьски..ни зьим..так понадкусываю.
    Atlant-1164
  33. maiman61 Сегодня, 22:29
    Лузер! Глупый неудачник! Поступок слабого неудачника!
    maiman61
  34. murriou Сегодня, 22:35
    * поглядывая на календарь * пока ждем-сЪ... еще непонятно, к добру или к худу обернется смена президента.

    Но однозначно в США будет первый прецедент, чтобы миллионер с семьей въехал в муниципальную квартиру, которую до этого занимала цветная семья.
    И однозначно, от года обезьяны остались последние дни lol

    А как насчет красного петуха получится, там видно будет.
    Всех с наступающим, коллеги!
    murriou
    1. sabakina Сегодня, 22:50
      Считаете, что Трамп снесёт Белый дом и построит новый? wink
      sabakina
  35. alfa19638 Сегодня, 22:36
    как один человек, даже президент может единолично принимать решения , обладая правом отдания команды на нанесение ядерного удара ?
    alfa19638
  36. Sergei64 Сегодня, 22:36
    Да что там делать в гнилой стране, где правит бал сатана. Пора валить всем пока не лопнул финансовый пузырь, или еще чего похлеще.
    Sergei64
  37. Просто человек Сегодня, 22:37
    Мы будем очень глупыми, чтобы не воспользоваться ситуацией и не грохнуть их консульства в Екатеринбурге и на Дальнем Востоке
    Просто человек
  38. ВОЛЧОНОКСУРАЛА Сегодня, 22:37
    Товарищи, я наверно что то пропустил, а что собственно за инцидент -
    в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и «на действия не соответствующие дипломатической практике»
    на который ссылаются эти обезьяны?
    ВОЛЧОНОКСУРАЛА
  39. 501Legion Сегодня, 22:39
    Я тоже выслал всех дипломатов американских со словами идите на ***
    501Legion
  40. SEER Сегодня, 22:40
    американы ужо в этом году ограничивали физические перемещения наших дипломатов.
    съёжить эквиваленто их представительство.
    ограничить до "0" посещения леберасни пунктов размещения этих "партнёров".
    отслеживать все выступления амеров на нашей территории. ляпнул что-то против - крутить хвоста в сторону ейного государства.
    вот так глядишь, и через месяц, самый заметный сотрудник в их зданиии останется тётя Маша - уборщица. да и х.. (достаточно извесный овощь).
    SEER
  41. БастаКарапузикИ Сегодня, 22:43
    Обамка гадит.
    БастаКарапузикИ
  42. PValery53 Сегодня, 22:54
    Хромая гадкая утка снеслась не кудахтавши(не крякая).
    PValery53
  43. ando_bor Сегодня, 22:55
    Молодец Хусейнович, - признал что Путин его переиграл.
    ando_bor
  44. Dikson Сегодня, 22:56
    После практически безнаказанного убийства посла в Турции высылка наших дипломатов из США выглядит просто как отправка на родину таджикских гастарбайтеров из подмосковья.. Кончилась дипломатия. А пушки так и не заговорили. Значит скоро воевать.уццц
    Dikson

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