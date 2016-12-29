02:18 30 декабря

В ГД прокомментировали решение США о закрытии российских дипмиссий

В ГД прокомментировали решение США о закрытии российских дипмиссий

Решение США о закрытии дипмиссий РФ и высылке российских дипломатов напоминает агонию уходящей команды Барака Обамы, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с (Дональдом) Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать", — сказал Чепа РИА Новости.
Первоисточник: https://ria.ru/


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Комментарии 34
  1. bouncyhunter Вчера, 23:07
    "Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с (Дональдом) Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать", — сказал Чепа РИА Новости.

    Читай - "обезьяна гадит !" am Вообще поведение бананофюрера напоминает поведение барышни с ПМС .
    bouncyhunter
    1. vovanpain Вчера, 23:35
      "Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обам

      Да да,очень тревожно,за здоровье request хромой обезьяны,за агонией следует смерть. yes
      vovanpain
      1. bouncyhunter Вчера, 23:42
        Всё правильно . Три дня поноса и - смерть ! lol
        bouncyhunter
        1. RASKAT Вчера, 23:53
          Выслать всех американцев и все их НКО, можно еще и всех им сочувствующим до кучи.
          RASKAT
          1. Дрюня2 Сегодня, 00:14
            офтопну - а то сейчас с разговорами про дипломатов многие и не заметят - новость
            sad
            ======
            23:2029.12.2016
            МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате вооруженного нападения группы неизвестных в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
            При нападении на патруль Росгвардии в поселении Роговское, по предварительным данным, убит один сотрудник ведомства, один ранен", — сказал собеседник агентства.
            По его словам, н̲а̲п̲а̲д̲а̲в̲ш̲и̲е̲ ̲з̲а̲в̲л̲а̲д̲е̲л̲и̲ ̲д̲в̲у̲м̲я̲ ̲а̲в̲т̲о̲м̲а̲т̲а̲м̲и̲ ̲и̲ ̲п̲и̲с̲т̲о̲л̲е̲т̲о̲м̲ ̲с̲ ̲п̲о̲л̲н̲ы̲м̲и̲ ̲б̲о̲е̲к̲о̲м̲п̲л̲е̲к̲т̲а̲м̲и̲.̲ В городе введен план "Сирена".
            По предварительным данным
            н̲а̲п̲а̲д̲е̲н̲и̲е̲ ̲с̲о̲в̲е̲р̲ш̲и̲л̲а̲ ̲г̲р̲у̲п̲п̲а̲ ̲л̲ю̲д̲е̲й̲ ̲о̲т̲ ̲п̲я̲т̲и̲ ̲д̲о̲ ̲с̲е̲м̲и̲ ̲ч̲е̲л̲о̲в̲е̲к̲
            Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговское.
            =====
            будьте все осторожней !!!!!
            Дрюня2
            1. Morris worm Сегодня, 01:18
              Уже 3 поймали. Сейчас они в отделении отдемократизуются и рамка жутко где еще 2.
              А так убили то внежведоственников, они нынче в гвардии. ..
              Morris worm
  2. Берингов пролив Вчера, 23:10
    Выслать из России всех холуев Обамы,включая банду издохшей Новодворской....
    Берингов пролив
    1. megavolt823 Сегодня, 01:37
      эти слова да богу в уши . hi
      megavolt823
      1. васильев ю Сегодня, 02:03
        Ну и будет всё это похоже на ихнее же, обезьянье кидание помётом друг в друга.
        Уподобляться обезьянам(Обамам и Клинтоншам)- чрезвычайно глупо. Да, в некоторых случаях надо отвечать жёстко, сам за такие меры, но в этом- ... . Уйдут бан дерлоги из шайки Обамки, придут новые люди, не надо затруднять будущий диалог ещё и с нашей стороны, надо показать миру кто настоящая обезьяна, не уподобляться им.
        Давно хочу перечитать Киплинга ''Маугли'' только из-за слов о бандер логах, но всё времени нет. И заготовить ссылочки оттуда. Киплинг был настоящий знаток обезьян, сродни Даррелу по моему.))
        Кстати, почему слово бан дерлог постоянно убирается из комментариев, это кого оскорбляет- обезьян из Киплинга? Предъявляют за это? Не смеюсь, искренне не понимаю, по моему модераторы излишне перестраховываются.
        васильев ю
  3. Антон Болдаков Вчера, 23:11
    Между прочим сам факт этих санкций означает, что Обмама считает, что Трамп избран НЕЗАКОННО - (читай- ему помогли российские хакеры стать Президентом)- так что этот дурдом ещё вызовет головную боль в самом США... Так что если вдруг узнаю о импичменте в адрес Трампа - ну ни на секунду не удивлюсь.
    Антон Болдаков
    1. sabakina Вчера, 23:28
      Остаётся только ждать, сбудется предсказание бабы Ванги или нет...
      sabakina
    2. alexmach Вчера, 23:34
      Ну и сделав это сами же себе нанесут удар по детородным органам. Американцы не просто так проголосовали за Трампа, при всей его антирекламе. Каждый новый выкрик на тему русских хакеров вмешавшихся в самые демократические выборы это удар по американской системе выборов и по американским же властям. А такого удара как высосанный из пальца импичмент они могут в принципе и не пережить. Заигрались малость демократы в демагогию и постановку подножек политическим конкурентам.
      alexmach
    3. alexneg Вчера, 23:34
      Если такое произойдет, то Шакалии придет северный пушистый зверек и объявит: "Финито ля комедия!".
      alexneg
  4. БАБА ШУРА Вчера, 23:29
    Требую, переместить посольство "Штанов" в деревню Сахарово на 64-й км Варшавского шоссе, рядом с ФМС!
    БАБА ШУРА
    1. kostiknet Вчера, 23:55
      В корпус 4/10 их!!! Один хрен пока пустует... feel И включить музыкальную трансляцию!! Полузащитники прав человеков просили (садисты), вот пусть и балдеют!! lol
      kostiknet
  5. кеп Вчера, 23:31
    Следующая срочная новость наверно, что презик О, повесился. laughing
    кеп
  6. AGENT.51 Вчера, 23:33
    Черножопая обезьяна пакостит на последок.
    AGENT.51
  7. Incvizitor Вчера, 23:34
    Обезьяныч прям как хохол "не съем так понадкусываю".
    Incvizitor
  8. злой партизан Вчера, 23:35
    Эй, в МИДе!! Начните с Ё-бурга! Не хрен им тут ошиваться от слова совсем. am
    злой партизан
    1. perepilka Сегодня, 01:41
      На, блин! Я думал, что ты их давно уже проклял и они в корчах загнулись belay
      Лана, пошли их по этим координатам
      40°37′00″ с. ш. 20°46′00″ в. д.
      Это городок такой в Албании, ежели чо what drinks
      perepilka
  9. SEER Вчера, 23:49
    ответка 35 на 35.
    закон о нко привести к подобному закону фша FARA.
    зуб за зуб, глаз за глаз.
    нехер фаберже ужо мять.
    и незачем на нового презика фша смотреть. пусть сами меж собой разбираются. чиста американский анекдот: проблемы негров шерифа не е... ну в общем никаким боком.
    то что у американов проблемы переходного времени нам только на руку.
    пусть сами своё гуано зубными щётками разбирают.
    SEER
  10. Doppelgänger Вчера, 23:51
    Ну,а нам то что? Это проблемы америки(высылка дипломатов и дальнейшее выстраивание отношений)Что так эмоционально то?Ответить точно тем же,не больше,НО и не меньше....Как говорится"Проблемы индейцев,шерифа не касаются"Пусть и нынешние и будущие(и про про будущие) американские администрации облизывают,..."чупа-чупс"на палочке
    Doppelgänger
  11. Incvizitor Сегодня, 00:07
    Выкинуть п.досов показушно из посольства и все их шмотки и открыть там например магазин.
    Incvizitor
  12. ostrom Сегодня, 00:07
    Мне кажется, сейчас самое время прислать Обаме ящик бананов "От сочувствующих "Санта Клаусов". Должен же в конце концов его хватить удар! Столько гадостей.... повод для возбуждения против него уголовного дела за вредительство. Осудить на десять лет одиночки, а вкачестве питания - бананы три раза в день.
    ostrom
    1. Ныробский Сегодня, 00:25
      Цитата: ostrom
      Мне кажется, сейчас самое время прислать Обаме ящик бананов "От сочувствующих "Санта Клаусов". Должен же в конце концов его хватить удар! Столько гадостей.... повод для возбуждения против него уголовного дела за вредительство. Осудить на десять лет одиночки, а вкачестве питания - бананы три раза в день.

      Ему бы и пакетик со спорами сибирской язвы не помешал))) Бананы ещё на него переводить - много чести...
      Ныробский
      1. perepilka Сегодня, 01:32
        С Обществом защиты животных проблем ещё не хватало what Мало ли, вдруг у него от сибирки хвост отвалится belay
        perepilka
  13. Горный стрелок Сегодня, 00:09
    Трамп обещал две трети указов обезьяна отменить? Это он поскромничал. Отменять ему придётся ВСЕ. Иначе в этом дерьме не разгрестись!
    Горный стрелок
  14. Force Сегодня, 00:23
    Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали 6 физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Кроме того, в нем значатся программист Алексей Белан и Евгений Богачев. Как сообщает Reuters, президент США Барак Обама заявил, что новые санкции против РФ были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений».
    https://www.treasury.gov/resource-center/sanction
    s/OFAC-Enforcement/Pages/20161229.aspx
    Force
  15. Димонт Сегодня, 00:27
    Обезьяно-бабуин думает что серет России? Нет! Он срет Трампу, читай всей его будущей администрации am Как выразился сам Трамп в твиттере: " Я не виду гладкости передачи власти".
    Димонт
  16. Zomanus Сегодня, 00:39
    Блин, чего еще вычудит бесноватая мартышка за оставшиеся дни...
    Не удивлюсь, если украинцам серьезное оружие закинут или попытаются Асада свергнуть.
    Zomanus
  17. Lockout Сегодня, 01:13
    Возможно, американцы тупо хотят массово сменить дипломатов, находящихся сейчас в России, ибо знают, что наши стольких же вышлют в ответ.
    Lockout
  18. SEER Сегодня, 01:19
    Цитата: Берингов пролив
    Выслать из России всех холуев Обамы,включая банду издохшей Новодворской....

    и всех "наследников":
    арбатова
    альбац
    венедиктов
    ... и ещё человек 120-ть
    причём все эти люди нормально себя чувствовать будут.
    ну кто года два, кто три...
    а большее никто не обещал laughing
    штоб им всем пусто было, таким замечтательным tongue
    SEER
  19. a.s.zzz888 Сегодня, 02:04
    бубуин напоследок кидается бананьями. А ведь может отскочить, и по наГлой чёрной морде угодит! laughing
    a.s.zzz888
  20. AlexFU Сегодня, 02:05
    Напоминает застарелый анекдот про обезьяну с гранатой, только обезьяна ещё и торопится её бросить. Самое страшное, что гранат у неё много, а времени нет...
    AlexFU

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