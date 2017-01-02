«Мрачный жнец» с открытой архитектурой

В США планируют полностью отказаться от самого известного ударного беспилотника MQ-1 Predator. Пока ему на замену придет его же наследник MQ-9 Reaper. Модернизированный Reaper получит новую авионику, вооружение и открытую архитектуру для будущих улучшений, но скоро и эту машину заменят перспективные дроны.Военно-воздушные силы США планируют полностью снять с вооружения знаменитый ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator («Хищник»), заменив его более современным MQ-9 Reaper («Жнец»), а также разрабатывают перспективные ударные дроны. Об этом в издании Warrior пишет американский военный обозреватель Крис Осборн.Беспилотник MQ-9 Reaper, название которого намекает на обозначающее смерть выражение «мрачный жнец» (grim reaper), — это основной разведывательно-ударный дрон ВВС США, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems корпорации General Dynamics на основе MQ-1 Predator. Первый полет этого аппарата состоялся еще в 2001 году.Беспилотник весом почти 2,5 т с размахом крыла 20 м оснащен турбовинтовым двигателем и развивает скорость более 400 км/ч.Его практический потолок — 15 км, а боевой радиус — 1800 км.При этом Reaper может находиться в воздухе более суток.Новые планы Пентагона предполагают расширение ассортимента оружия для Reaper и одновременно увеличение парка небольших беспилотников, в том числе решающих задачи разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, небольшие беспилотники, начиненные взрывчаткой, предполагается использовать как ракеты класса «земля-земля» — для непосредственного удара по объектам противника.«Как только мы снимем с вооружения Predator, мы обучим операторов этого дрона обращению с Reaper. Весь личный состав, задействованный для обслуживания и боевого применения Predator, перейдет в команду Reaper», — цитирует Warrior бригадного генерала Джона Рауха, директора службы наблюдения и разведки ВВС США.Предполагается серьезно модернизировать Reaper, в том числе устанавливая на нем бортовое радиоэлектронное оборудование меньших размеров и веса: постоянно развивающиеся высокие технологии продолжают стремительно уменьшать авионику для дронов.Ожидается, что и Reaper в самом ближайшем будущем будет заменен беспилотниками существенно меньших размеров.Военный обозреватель Крис Осборн считает, что вряд ли произойдет скорая замена крупного, эффективного MQ-9 Reaper. Однако директор службы наблюдения и разведки ВВС США Раух уже говорил, что эволюция в технологиях по созданию перспективных беспилотников в конечном счете приведет к созданию новой платформы, которая со временем и заменит Reaper.В ближайшее время ВВС США планируют обновить программное обеспечение для БЛА Reaper, а также расширить его вооружение и радиус действия за счет проектирования на основе открытой архитектуры.«Это позволит разработчикам быстро интегрировать в состав боевого комплекса новое оружие и технологии, причем сразу, как только они появятся», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.«Сейчас уже есть некоторые композитные материалы, которые позволят существенно уменьшить взлетный вес беспилотного летательного аппарата. Кроме того, у нас есть существенные продвижения в плане топливной экономичности двигателей для дронов, а все это позволит резко расширить сферу применения перспективных и миниатюрных аппаратов», — заявил генерал Раух.Он добавил, что ВВС США в настоящее время также упорно работают над уменьшением веса радиолокационной, электронно-оптической и тепловизионной прицельных станций, устанавливаемых в носовом обтекателе и сферическом подвесе под фюзеляжем беспилотника. Разработчики также стремятся придать всему комплексу бортовой аппаратуры БЛА новые возможности по обнаружению целей и наведению на объекты противника управляемого оружия.Сейчас Reaper вооружен ракетами AGM-114 Hellfire («Адский огонь») класса «воздух-поверхность», 500-фунтовыми (227 кг) бомбами с лазерным наведением GBU-12 PavewayII и бомбами свободного падения типа JDAM (Joint Direct Attack Munitions), наводимыми с помощью системы глобального позиционирования (GPS).Технология JDAM позволяет поражать объекты противника в любых погодных условиях с минимальными промахами.«Однако увеличивающийся взлетный вес аппарата уже начинает создавать для нас некоторые проблемы. Мы оснастим БЛА арсеналом, который до определенной степени сведет к нулю этот недостаток, и мы располагаем временем, чтобы сделать это. Бомбы JDAM — это то, что нам нужно в этом плане. Сюда же мы добавим ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM», – объяснил генерал Раух.«Универсальный интерфейс позволит MQ-9 Reaper быстрее интегрировать новые технологии и оружие, как только они появятся, или без особых затруднений заменить бомбы на БЛА, если этого потребует обстановка в ходе ведения боевых действий», — считает генерал-лейтенант ВВС США Арнольд Банч.По его словам, таким образом будет создан продукт, который потребует меньшего количества средств и времени для интеграции перспективного оружия.Речь идет также о том, чтобы оснастить Reaper так называемыми бомбами малого диаметра (small diameter bomb, SDB). «Авиабомбы этого типа начали разрабатывать в 1990-х годах для обеспечения сверхзвуковых самолетов высокоточными бомбами (наводимыми по GPS) с возможностью их сброса из внутреннего бомбового отсека самолета», — напоминает Константин Макиенко. В частности, к боеприпасам подобного типа относится авиационная бомба GBU-39 весом в 113 кг.Их предназначение — высокоточное поражение наземных объектов с больших расстояний, вне досягаемости средств противовоздушной обороны противника. В самом начале бомбами подобного типа планировалось оснащать истребители пятого поколения. Сейчас в ВВС США они применяются с самолетов F-15E, F-16, F-117, B-1, B-2, F-22 и F-35, заявляли ранее представители военно-воздушных сил США.Такое оружие даст Reaper возможности для поражения меньших по размеру и мобильных целей, к примеру, таких, как террористы на пикапах.Причем это будет сделано на гораздо больших дальностях, чем ранее.Атаки дронов на объекты «Аль-Каиды» или ИГ (обе организации запрещены в России) с большой дальности смогут снизить риск поражения их средствами ПВО. Кроме того, при этом достигается и элемент некоторого ошеломления противника, считают специалисты в США. Способность БЛА атаковать меньшие и мобильные цели сделает удары по террористам эффективнее и снизит риск причинения вреда соседним гражданским лицам.Сейчас в боевом составе ВВС США насчитывается 104 беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper.Перспективные дроны следующего поколения и их станции наземного управления станут еще компактнее и универсальнее, а единственный оператор будет выполнять задачи, ранее решаемые целым расчетом. Они также будут иметь возможность автоматического взлета и посадки вне зависимости от угла обзора и также использовать открытую архитектуру, чтобы как можно быстрее интегрировать новые технические решения, сказал бригадный генерал Джон Раух.В недалеком будущем Пентагон планирует выпускать на противника целые рои дронов, объединенных в сети, управление которыми будет осуществляться в том числе и с борта истребителей пятого поколения типа F-22 и F-35.