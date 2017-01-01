11:49 01 января

При нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли не менее 35 человек. Террорист ликвидирован

При нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли не менее 35 человек. Террорист ликвидирован


Ночной клуб Reina в Стамбуле был атакован в новогоднюю ночь. Как утверждают СМИ, стрельбу открыли люди в костюмах Санта-Клаусов. Злоумышленники были вооружены автоматами Калашникова.

Губернатор Стамбула Васип Шахин, в свою очередь, уточнил, что атаку, в жертвами которой стали 35 человек, а еще 40 получили ранения, совершил террорист-одиночка.


Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован силовиками, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 32
  1. СТАРПЕР Сегодня, 08:15
    Турцию раскачивают реально....Если подожгут,мало никому не покажется!
    СТАРПЕР
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:41
      Турцию раскачивают реально


      Если Эрдоган сам лезет в бутылку...то ему многие враги с удовольствием помогут в этом...

      Однако меня беспокоит это...это турки пришедшие на похороны убийцы нашего посла...среди них много военных...это нехорошо.



      несколько тысяч человек было...вот такая ТУРЦИЯ сейчас там.
      Тот же ЛЕХА
      1. СТАРПЕР Сегодня, 09:00
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Однако меня беспокоит это...это турки пришедшие на похороны убийцы нашего посла...среди них много военных...это нехорошо.

        Басурманы ,что с них возьмешь...Это вековая вражда, хвосты мы им крутили, крутим и будем крутить...Они еще за все ответят и Эрдогана мы не спроста "спасли",пусть чистит ряды, черт!
        СТАРПЕР
      2. самый главный Сегодня, 10:57
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Однако меня беспокоит это...это турки пришедшие на похороны убийцы нашего посла...среди них много военных...это нехорошо.

        несколько тысяч человек было...вот такая ТУРЦИЯ сейчас там.

        А вот наш МИД это не видит...и не считает, что есть террористическая угроза для туристов. В страну, в которой убийства почти каждый день отправляют СВОИХ граждан.... Так и хочется спросить: а разве в России много населения?
        самый главный
    2. Баракуда Сегодня, 09:40
      Я помню как в в Москве в 90-х ( как раз ВВП стал ), вагонами "мордой в пол" с украины. Нас не трогали, но "чучмеков" жостко.
      Что мешает такую практику возыметь ? И будет результат , поверьте...
      Баракуда
      1. СТАРПЕР Сегодня, 09:52
        Цитата: Баракуда
        Я помню как в в Москве в 90-х ( как раз ВВП стал ), вагонами "мордой в пол" с украины. Нас не трогали, но "чучмеков" жостко.
        Что мешает такую практику возыметь ? И будет результат , поверьте...

        Верю..! Их стреляли еще , волна по России прошла ,даже по малым поселкам и селам...(в конце 90-х все "глухари" были) ..Пока видать рано еще..Это крайняя мера, когда уже все народ на пределе..(это все незаконно все же..) hi
        СТАРПЕР
        1. taypan Сегодня, 10:03
          старпер,ты сердечник..!!!с про(пи)тыми мозгами.Кого стреляли,где? Назови хоть один этот малый поселок или село
          taypan
          1. СТАРПЕР Сегодня, 10:17
            Цитата: taypan
            старпер,ты сердечник..!!!с про(пи)тыми мозгами.Кого стреляли,где? Назови хоть один этот малый поселок или село

            Стреляли и в очень короткий период все было...Правда армянам ноги просто прострелили (те потом исчезли сразу), остальных наповал и даже охрана с автоматами не спасла..(из мирных никто не пострадал) ...Было такое и потом тишина настала (чернота разбегаться начала сразу..)) До сих пор никто не знает ,что это было (просто чувак невзрачный подходил в маске или без и валил наповал и спокойно уходил))) Я тогда понял ,что Россия подымется..Не все нас предали!
            СТАРПЕР
          2. Баракуда Сегодня, 10:20
            Казанский вокзал, Ярославский. На ножах при мне менты откупались - вахта в Тюмень прилетела. sad
            Баракуда
            1. СТАРПЕР Сегодня, 10:55
              Цитата: Баракуда
              Казанский вокзал, Ярославский. На ножах при мне менты откупались - вахта в Тюмень прилетела. sad

              Вахтовиков сейчас грабят безбожно..(а многие просто не возвращаются...) Чистить Россию нужно и все! Скоро всех работяг перебьют, а кто останется сопьются...Работать уже некому в России! Эх не одно то другое... am
              СТАРПЕР
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:05
          Имперские амбиции Пердогана аукаются турецкому народу .
          bouncyhunter
      2. taypan Сегодня, 10:15
        В Москве это может и прокатит.А я вот живу в Красноярском крае.И у нас хватает и эвенков и хакасов и других нерусских коренных жителей Сибири.И у меня никогда не повернется назвать их так(чуч...ки).А ты баракуда попробуй их так назвать,в Якутии или в Бурятии. Понял,потом тебя и собаками не найдут,тайга там большая.
        taypan
        1. Kosta153 Сегодня, 10:34
          А я в Уфе живу. И у нас и татары и башкиры всегда родные были. Смешанных семей полно.А звери- да...Чужие...Но смирные,мало их.
          Kosta153
      3. бaшкир Сегодня, 10:35
        Не в 90-х уважаемый. ВВП позже пришел
        бaшкир
        1. СТАРПЕР Сегодня, 11:40
          Цитата: бaшкир
          Не в 90-х уважаемый. ВВП позже пришел

          ВВП там был , ПРОСТО ставленником...Потом ему явно объяснили ,что к чему и он выбрал правильное направление... ! И не плохо справляется со своей задачей... hi
          СТАРПЕР
  2. 210окв Сегодня, 08:34
    Это итог закономерный заигрывания эрдогановского режима с разными рода террористами..Людей конечно жалко-Турцию,как государство-нет..
    210окв
  3. басмач Сегодня, 08:43
    Посеявший ветер- пожнет бурю. Эрдоган пытается усидеть даже не на 2х стульях.. Мы читали скорби турок по убитому послу, море цветов у посольства, Но , по сообщениям турецкой прессы, на похоронах Мевлют Мерт Алтынташа, расстрелявшего посла РФ в Турции Карлова, присутствовало несколько тысяч человек.
    На родине убийцы гроб с его телом пронесли на руках по улицам селения, где он родился. Среди людей на панихиде было много офицеров полиции в форме, которые также пришли почтить память преступника. Как это понимать, глядишь и героем сделают.
    басмач
    1. Yeraz Сегодня, 09:33
      Цитата: басмач
      Посеявший ветер- пожнет бурю. Эрдоган пытается усидеть даже не на 2х стульях.. Мы читали скорби турок по убитому послу, море цветов у посольства, Но , по сообщениям турецкой прессы, на похоронах Мевлют Мерт Алтынташа, расстрелявшего посла РФ в Турции Карлова, присутствовало несколько тысяч человек.
      На родине убийцы гроб с его телом пронесли на руках по улицам селения, где он родился. Среди людей на панихиде было много офицеров полиции в форме, которые также пришли почтить память преступника. Как это понимать, глядишь и героем сделают.

      Это называется СВОБОДА. Нам советским этого не понять. А какие там пышные похороны проводят террористов курдов, которые убивают Турецких солдат и полицейских. И на мое удивление да как можно вообще хоронить террориста и как можно позволять проводить помпезные похороны, где террориста еще восхваляют??? Ответ был по Исламу даже он подлежит захоронению и свобода слова, мол могут говорить, что хотят. Поэтому не пытаетесь понять. В этом плане нам их не понять.
      Yeraz
      1. рюрикович Сегодня, 09:46
        Цитата: Yeraz
        как можно вообще хоронить террориста и как можно позволять проводить помпезные похороны, где террориста еще восхваляют???

        Везде свои понятия о морали. Для нас такие люди террористы, а в той среде, где они живут - какие-нить повстанцы-герои request Да что говорить об одной отдельно взятой стране - посмотрите, что в мире делается sad Что, кто нибудь хотя бы пожурил Америку за откровенную поддержку террористов(в нашем понимании)? what Никто... Так что в мире сейчас правят двойные стандарты и удивляться тут нечему yes
        рюрикович
        1. Yeraz Сегодня, 10:01
          Цитата: рюрикович
          Цитата: Yeraz
          как можно вообще хоронить террориста и как можно позволять проводить помпезные похороны, где террориста еще восхваляют???

          Везде свои понятия о морали. Для нас такие люди террористы, а в той среде, где они живут - какие-нить повстанцы-герои request Да что говорить об одной отдельно взятой стране - посмотрите, что в мире делается sad Что, кто нибудь хотя бы пожурил Америку за откровенную поддержку террористов(в нашем понимании)? what Никто... Так что в мире сейчас правят двойные стандарты и удивляться тут нечему yes

          Да в той среде могут считать, что угодно. Но факт убит солдат, для гос-ва он террорист,как и для большинства жителей страны. Гос-во может путем запрета ограничить коо-ао участвующих в мероприятии и запрет на определенные лозунги. Потом ведь начинается анархия, когда гос-ао тупит. Раньше террористов живыми доставляли, даже если убили сослуживцев, а теперь Турецкие солдаты выкладывают видео, где они тупо в упор расстреливают пленных террористов. И это результат радикализации об-ва, а армия это есть продолжение об-ва.
          Yeraz
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:57
    Турция ещё страдает фантомными болями Османской Империи. Болят ампутированные провинции,
    Люди Империи пытаются "рулить" там, где уже нельзя. Убивают людей. Много людей. Уже не очень понятно, зачем.
    Горный стрелок
  5. Димонт Сегодня, 09:29
    Турция напоминает кипящий котел, все и всё бурлит. Если чересчур жёстко прикрыть этот котел, то может быть взрыв..
    Димонт
    1. СТАРПЕР Сегодня, 09:45
      Цитата: Димонт
      Если чересчур жёстко прикрыть этот котел, то может быть взрыв..

      Осталось спичку кинуть...Турция , как альтернатива Украины предназначена для войны с Россией...Провокация за провокацией идет...Россия молчит и сосредотачивается! Мы знаем, где главное "осиное гнездо"....Нервы на пределе, но ничего выдюжим и отомстим!
      СТАРПЕР
  6. Yeraz Сегодня, 09:41
    Турция платит за свои действия независимые от Запада. И как я уже говорил на требования многих, мол пусть Турция пошлет Запад, я говорил зависимость от Запада огромная и это длинный и трудный путь. И Турция платит. А реформ нету. Глава спецслужб Фидан, как сидит у себя в кресле так и сидит, как и все остальные. Спецслужбы нужно кардинально реформировать. Когда в самом крупном городе взрывают авто с 500 кг тротиллом и убивают 40 полицейских, когда спокойно гуляют с калашом по клубам,когда мочат Посла ядерной страны в твоей столице и никто не уволен, ЗНАЧИТ СПЕЦСЛУЖБ НЕТ В СТРАНЕ.
    Yeraz
  7. Dart2027 Сегодня, 10:05
    Посмотрим, что будет дальше. Судя по всему в Турции не скоро успокоятся.
    Dart2027
  8. Тритон Сегодня, 10:14
    Дорогии форумчане, поздравляю всех с наступившим Новым Годом, этот 17 год думаю будет лучше чем в прошлом веке drinks
    Тритон
    1. Wiskar Сегодня, 10:21
      Ну и место Вы нашли для поздравлений sad
      Wiskar
      1. Тритон Сегодня, 10:23
        Ну думаю всем приятно
        Тритон
        1. Yeraz Сегодня, 10:47
          Цитата: Тритон
          Ну думаю всем приятно

          Нет многие подумали, что у Вас с головой не все в порядке. Застрелили 100-ни МИРНЫХ людей, 40 погибло, половина из них это иностранцы(возможно и россияне) а вы тут с поздравлениями. Или вы тролль или с мозгами не все в порядке.
          Yeraz
    2. Комментарий был удален.
  9. мои пять копеек Сегодня, 10:47
    заигрывание Эрдогана с террористами к такому и приводит. Значит, что то не поделили, с Эрдоганом.Не надо было лечить терроистов у себя в Турции в госпиталях....всё денег мало. Получи!И это не последний случай.Так будет до тех пора пока Эрдоган не осмыслит свои неправые действия.Нельзя одновременно лечить террористов и их же убивать в Сирии. Они Эрдогану такое припомнят.
    мои пять копеек
  10. Lyton Сегодня, 11:45
    Написали, что этот упырь скрылся, снял костюм деда мороза и в бега.
    Lyton
  11. Zaurbek Сегодня, 11:46
    Если вы разводите крыс для соседа, то это не значит, что эти крысы не будут есть и ваше зерно...
    Zaurbek

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