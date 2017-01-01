При нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли не менее 35 человек. Террорист ликвидирован

Ночной клуб Reina в Стамбуле был атакован в новогоднюю ночь. Как утверждают СМИ, стрельбу открыли люди в костюмах Санта-Клаусов. Злоумышленники были вооружены автоматами Калашникова.Губернатор Стамбула Васип Шахин, в свою очередь, уточнил, что атаку, в жертвами которой стали 35 человек, а еще 40 получили ранения, совершил террорист-одиночка.Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован силовиками, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства.