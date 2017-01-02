14:00 02 января

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Рейтер.

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле


Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.


По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 1
  1. parusnik Сегодня, 13:55
    Кто бы сомневался..больше не кому..
    parusnik

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