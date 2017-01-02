14:02 02 января

В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом

Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания "Новое время".

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал Тука.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий".


В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 4
  1. sir_obs Сегодня, 13:58
    Очень надеюсь, что все будет наоборот.
    sir_obs
    1. vovanpain Сегодня, 14:01
      считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания "Новое время".

      А будет ли сама Украина целой к 2018 году? request
      vovanpain
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:01
      В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом

      В Киеве предполагают, а в Донбассе располагают!
      СРЦ П-15
  2. parusnik Сегодня, 13:58
    Д.у.р.а.к- думкою богатеет..
    parusnik

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