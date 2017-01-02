В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом

Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания "Новое время"."Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал Тука.По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий".