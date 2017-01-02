Вертолетчики ЮВО проведут в 2017 году более 30 учений

Экипажи вертолетов авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) должны будут провести более 30 учений в 2017 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ЮВО."Планируется, что в 2017 году с экипажами вертолетов авиационного полка ЮВО будет проведено более 30 учений различного масштаба на территории Ростовской области, Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа", — говорится в сообщении.Отмечается, что все учения пройдут в горной местности, ночью, в сложных метеорологических условиях.Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов.В учебных мероприятиях будут задействованы многоцелевые всепогодные боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", ударные вертолеты Ми-24П и Ми-35 "Крокодил".