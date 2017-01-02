14:03 02 января

В пригороде Багдада прогремел взрыв

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Багдада возросло до 32, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

В пригороде Багдада прогремел взрыв


Сообщается, что 61 человек ранен. Взрыв, который осуществил смертник, прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр.


На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.
Первоисточник: https://ria.ru


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