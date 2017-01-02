В пригороде Багдада прогремел взрыв

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Багдада возросло до 32, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Сообщается, что 61 человек ранен. Взрыв, который осуществил смертник, прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр.На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.