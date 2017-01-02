Возле аэропорта в Сомали прогремел мощный взрыв

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с аэропортом в сомалийской столице Могадишо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.По данным агентства, взрыв осуществил террорист-смертник. По словам капитана Мохамеда Хуссейна (Mohamed Hussein), бомба сдетонировала в понедельник в районе контрольно-пропускного пункта рядом с аэропортом. Отмечается, что КПП находится рядом с отделениями ООН, а также недалеко от основной базы миротворческой Миссии Афросоюза в Сомали (АМИСОМ).В результате взрыва серьезно повреждены крыши близлежащих зданий.По данным агентства, после атаки также раздался второй взрыв и звуки стрельбы. Подробности пока не сообщаются.Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок. Как отмечает агентство, ответственность за атаки чаще всего берет радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов")."Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида", базируется в Сомали. "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.