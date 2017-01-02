18:56 02 января

Возле аэропорта в Сомали прогремел мощный взрыв

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с аэропортом в сомалийской столице Могадишо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

По данным агентства, взрыв осуществил террорист-смертник. По словам капитана Мохамеда Хуссейна (Mohamed Hussein), бомба сдетонировала в понедельник в районе контрольно-пропускного пункта рядом с аэропортом. Отмечается, что КПП находится рядом с отделениями ООН, а также недалеко от основной базы миротворческой Миссии Афросоюза в Сомали (АМИСОМ).

Возле аэропорта в Сомали прогремел мощный взрыв



В результате взрыва серьезно повреждены крыши близлежащих зданий.

По данным агентства, после атаки также раздался второй взрыв и звуки стрельбы. Подробности пока не сообщаются.

Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок. Как отмечает агентство, ответственность за атаки чаще всего берет радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

"Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида", базируется в Сомали. "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 4
  1. Muvka Сегодня, 14:11
    Что-то слишком много за последние несколько дней...
    Muvka
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:18
      Цитата: Muvka
      Что-то слишком много за последние несколько дней...

      Да уж, новости далеко не праздничные!
      СРЦ П-15
  2. Pirogov Сегодня, 14:15
    Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок. Как отмечает агентство, ответственность за атаки чаще всего берет радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов")................................
    .................................................
    ............. американская демократия на лицо ,уже больше двадцати лет процветает в Сомали.
    Pirogov
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:06
    Сомали! !Не нужно скатываться до состояния укроины am
    Изгоняющий либероидов

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