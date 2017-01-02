18:57 02 января

Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии

Турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецких военных.

Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии


Сообщается, что турецкая авиация и артиллерия уничтожили 22 боевика ИГ в Сирии за последние сутки. Также турецкие военные утверждают, что самолет российских ВКС уничтожил несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере страны.


В конце декабря Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 66
  1. svp67 Сегодня, 14:13
    То, что совместно бъем эту гадину, это хорошо. Но я очень надеюсь, что предательский удар по нашему Су-24 не забыт и у наших пилотов надежное, готовое действовать мгновенно прикрытие. Удачи пилотам наших ВКС и возвращайтесь "со щитами", честно выполнившими свой долг.
    svp67
    1. Pirogov Сегодня, 14:19
      Цитата: svp67
      То, что совместно бъем эту гадину, это хорошо. Но я очень надеюсь, что предательский удар по нашему Су-24 не забыт и у наших пилотов надежное, готовое действовать мгновенно прикрытие. Удачи пилотам наших ВКС и возвращайтесь "со щитами", честно выполнившими свой долг.

      Да нашли ,,,друга,,, интересно сколько эта дружба продлится до весны или до лета?
      Pirogov
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:23
        Цитата: Pirogov
        Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

        Как я понял, вступил в действие второй документ. Тех террористов, которые не хотят сложить оружие, принуждают к миру Россия и Турция, уже вместе. Добавьте сюда Сирийскую армию и иранских солдат.
        СРЦ П-15
        1. svp67 Сегодня, 14:30
          Цитата: СРЦ П-15
          принуждают к миру Россия и Турция, уже вместе. Добавьте сюда Сирийскую армию и иранских солдат.

          Турция и Иран вместе? Нет, их держат на расстоянии. И еще, а куда из этого списка "выпали" "Хезбола" и главное КУРДЫ? Я очень надеюсь, что наши бомбы не на них упали.
          svp67
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:38
            Цитата: svp67
            Турция и Иран вместе? Нет, их держат на расстоянии. И еще, а куда из этого списка "выпали" "Хезбола" и главное КУРДЫ? Я очень надеюсь, что наши бомбы не на них упали.

            Я не писал, что Турция и Иран вместе, я написал: добавьте сюда Сирийскую армию и иранских солдат. "Хесболу" упустил, признаюсь. Но курды сейчас не столько борются с ИГ, сколько норовят отстоять свою независимость. Вряд ли наши бомбы упадут на курдов. Они нам ещё могут пригодиться в том случае, если Эрдоган в Сирии "закусит удила".
            СРЦ П-15
          2. Bakht Сегодня, 15:48
            А почему на курдов не должны упасть бомбы?
            Bakht
            1. svp67 Сегодня, 15:50
              Цитата: Bakht
              А почему на курдов не должны упасть бомбы?

              Как бы сказать, враг - моего врага, не мой враг, в этом случае.
              svp67
              1. Bakht Сегодня, 15:55
                Вы это Башару Асаду скажите. Или Вы считаете, что помогая курдам американцы помогают сохранить Сирию?
                Стереотипы мешают трезво оценить ситуацию. Ну тогда надо просто слушать, что говорит Верховный Главнокомандующий.
                Bakht
                1. svp67 Сегодня, 16:18
                  Цитата: Bakht
                  Ну тогда надо просто слушать, что говорит Верховный Главнокомандующий.

                  Как то пропустил это, только пожалуйста ни кому об этом не говорите, а то накажут. Как это Слова Самого!!!!! А я... recourse
                  Будьте добры повторите или срочно ссылку укажите.
                  svp67
                  1. Bakht Сегодня, 16:24
                    Весной 2016 года ВВП заявил, что он поддерживает законно избранное правительство Сирии и против перекройки границ. Поискать, или на слово поверите?
                    Bakht
                    1. svp67 Сегодня, 16:31
                      Цитата: Bakht
                      Весной 2016 года ВВП заявил, что он поддерживает законно избранное правительство Сирии и против перекройки границ. Поискать, или на слово поверите?

                      Что то не понял, а причем тут курды? Сирия может оставаться и в своих границах, но изменить внутреннее устройство. И для этого не обязательно воевать с курдами.
                      svp67
                      1. Bakht Сегодня, 16:47
                        Вы смеетесь? Поезд ушел три года назад. Я всегда считал, что Асаду нужно срочно дать автономию курдам и привлечь Иран. Автономию он не дал (курды сами ее взяли) и с Ираном опоздал. Курды Сирии уже не хотят автономии. Они хотят независимости по примеру Иракского Курдистана.

                        Вообще надо помнить что курды - это разменная монета региона. ПКК создавал СССР. Курдское движение - это работа КГБ СССР. Турция была тогда врагом. Потом всем стало не до курдов. За последний год курдам помогали американцы, потом после СУ-24 их пригласили в Москву и в пику Эрдогану предложили помощь. После лета 2016-го РФ стала помогать Турции и закрыла глаза на ввод турецкой армии в северную Сирию. Что будет завтра - неизвестно.
                        А теперь главный пункт президента РФ: границы государств незыблемы и пересмотру не подлежат. Кроме Крыма, конечно же. Поэтому ВКС России будут помогать Сирии и Турции давить курдское движение и не примут Донбасс в состав РФ.

                        Dixi
                        По секрету - говорю, как человек, имеющий курдские корни :-)
                        Bakht
                  2. Комментарий был удален.
                  3. Bakht Сегодня, 16:29
                    http://vz.ru/news/2015/10/22/773895.html

                    Специально для Вас потрудился. Только больше никому не говорите. Аж с осени 2015 года говорит. С тех пор как ВКС России в Сирии засветились.
                    Основные положения Верховного помнить надо всегда.
                    Цитата
                    «Раздел Сирии – это самый плохой вариант, неприемлемый. Он не приведет к прекращению конфликта, а как раз наоборот – создаст условия для его разрастания и продолжения», – приводит слова Путина РИА «Новости»
                    Bakht
            2. SSR Сегодня, 16:01
              Цитата: Bakht
              А почему на курдов не должны упасть бомбы?

              Вообще сииийские курды не воюют методом террористов, на территории Сирии они больше как ополченцы действуют и тем более на фоне того что именно правительство Сирии должно было их защитить от террористов и не смогло.
              Что вытворяли бабахи в Маалюля, вырезали людей которые не могли себя защитить.
              Турки на своей территории пусть пальцы гнут и судя по всему Эрдоган пожинает то что сеял....заигрывал с "исламистами" и чистил армию а теперь имеет врагов как среди военных так и "исламистов" плюс курдов раздраконил.
              SSR
              1. Bakht Сегодня, 16:07
                Курды Сирии такие же отморозки как и все на Ближнем Востоке. Если кто думает, что они воюют в белых перчатках - сильно ошибается.

                Итак. Курды Сирии, точно также как и все остальные курды бредят независимым Курдистаном. Просто сейчас у Асада руки связаны. И независимый Курдистан - это американский проект. Хотите помогать американцам - я не против. Не бомбите курдов и вредите Турции. Только вот к кому пойдут курды? Примера Барзани Вам мало?
                Верховный Главнокомандующий РФ заявил, что он против перекройки границ на Ближнем Востоке. Так что курдов будут давить и Турция и Россия и Сирия. Тут у всех общий интерес. Да и Иран подключится. Защищать курдов будут Штаты, Израиль и скорее всего Сауды. Но насчет Саудов я не очень уверен. НО Штатам и Израилю прямая выгода.

                А теперь можете сами просчитать ситуацию - кто враг а кто друг.
                И всегда надо помнить, что дорога ложка к обеду. Особенно на Ближнем Востоке. Здесь ситуяйция меняется очень быстро.
                Bakht
                1. svp67 Сегодня, 16:36
                  Цитата: Bakht
                  урды Сирии такие же отморозки как и все на Ближнем Востоке.

                  Давайте без излишних эмоций.
                  Цитата: Bakht
                  И независимый Курдистан - это американский проект.

                  А кто сказал о независимости? Вариантов устройств государств МНОГО.
                  Цитата: Bakht
                  Не бомбите курдов и вредите Турции.

                  А причем тут одно к другому? Вы не заговаривайтесь. С курдами у нас вполне пока нормальные отношения и что бы им что то сказать, нам к ним бомбардировщики присылать пока нет необходимости. Как в прочем и помогать Турции в борьбе с ними. тут уж извините, своя рубашка ближе к телу. Турция ж не забывает денежки Украине на борьбу с нами отваливать. И понятно, это ей выгодно.
                  svp67
                  1. Bakht Сегодня, 17:21
                    Информацию приняли и переварили. То что самолеты РФ и Турции совместно что-то там бомбили - не верю. Во всяком случае такая координация вряд ли возможна. Побомбили каждый свой участок на севере Сирии и все.
                    Пока РФ не помогает курдам никак. Но и Турцию сильно не ругает за операцию Щит Ефрата. Распад Сирии огромная катастрофа. Но распад Турции будет сродни геополитической катастрофе если не планетарного, то регионального масштаба.
                    Так что остаюсь при своем мнении. Курдов будут использовать все силы. На сегодняшний день это американский проект. Против Турции и Сирии. В перспективе - против Ирана.
                    Никакого другого устройства государства не будет. На конфедерацию не пойдет Дамаск, а на федерацию вряд ли согласятся курды.
                    Bakht
                    1. svp67 Сегодня, 17:32
                      Цитата: Bakht
                      То что самолеты РФ и Турции совместно что-то там бомбили - не верю. Во всяком случае такая координация вряд ли возможна. Побомбили каждый свой участок на севере Сирии и все.

                      Вы себе представляете, что такое современное ПВО? Так вот заход в зону действия чужой ПВО, да еще и работа там, уж ни как без согласования производится не может. Так, координация была. Вопрос иной - на каком уровне. Но это уже дело спецов.
                      Цитата: Bakht
                      Никакого другого устройства государства не будет. На конфедерацию не пойдет Дамаск, а на федерацию вряд ли согласятся курды.

                      А вот ни кто не знает, что там будет завтра. Сегодня американцы кого то там поддерживают, а завтра они по тихому от туда свинтят, вчера ни кто ни в чем не согласен, а сегодня в Ташкент уже готовы ехать, а что там завтра одному Богу известно...
                      svp67
                      1. Bakht Сегодня, 17:41
                        Какая ПВО на севере Сирии?. Там нет никакой ПВО. "Координация" я имел в виду между самолетами РФ и Турции. Это все же страна НАТО. Я не верю ни в какую координацию. Каждый нарезал себе участок и бомбит в свое удовольствие.
                        Насчет второго пункта я о том же. Там все меняется каждый день. Российско-турецкие отношения это показывают. Но не Богу. Там даже Аллах не разберется.
                        Там сейчас все (и курды и турки и арабы) живут по принципу "с нами Аллах и два пулемета"
                        Bakht
                2. commbatant Сегодня, 16:55
                  ну насколько я знаю из "зомбиящика" и периодики, курды проживающие в Ираке, САР и Турции, три разные банды со своими лидерами, которые видимо долго будут, если что делить между собой власть.
                  Кроме того, если Вы наложите территории на которую претендуют курды, то поймете, что она частично перехлестывается с той территорией, на которую претендуют Армяне. Соответственно РФ не выгоден независимый курдистан, потому как, днем объявления независимости курдистана и получения ими всей ихней территории, будет днем объявления войны армении курдам, т.к. Арарарат они не кому не отдадут, который сейчас находится во власти Турции.
                  И если РФ не будет воевать с Турцией из-за потеренных армянами земель, то с курдами видимо придется, уже после того, как армяне начнут ее с курдами....

                  commbatant
                  1. Bakht Сегодня, 17:25
                    Это все пропаганда и устаревшие карты.
                    По современным планам (карта Петерса), Армения может получить такой бонус, что сразу же повернется "к лесу передом, к Ивану задом". Как Вам насчет бонуса Армении в виде горы Арарат и выхода к Черному морю?
                    Bakht
                    1. commbatant Сегодня, 17:40
                      это все конечно из области фантасики, но все же, сколько раз пекраивалась карта Ближневого Востока и Закавказья?
                      commbatant
                      1. Bakht Сегодня, 17:50
                        Ну зачем же из области фантастики? Это все серьезно обсуждалось. Почитайте Гранта Шахназаряна. С тех пор как Кондолиза Райс озвучила Большой Ближний Восток и появилась карта Петерса (а это 2006 год) все это медленно осуществляется. Но... "пока Сирия еще не пала"
                        Bakht
              2. Асадулла Сегодня, 16:18
                тем более на фоне того что именно правительство Сирии должно было их защитить от террористов и не смогло.


                Это где такой фон? Учитывая что курды первыми начали военные действия против Асада, не выходя с мест заселения. И на сегодняшний день они считают, что находятся в военном противостоянии с Асадом, только действуют договоренности о неведении активных б\д друг против друга. Американцы курдов готовили как боевую единицу против Асада,потому что ни Катар, ни саудиты не имеют на них влияния.

                Что касается Эрдогана, и его "чисток" в армии, то это вообще смешно. Эта самая армия, его намедни чуть не убила. Так что он должен был сделать? Самоубиться в ближайшей микроволновке? Курды считались основным внутренним врагом Турции всегда. Именно при Эрдогане с ними было заключено перемирие, но американская помощь, быстро вывела курдов из спячки. А цветная революция и предательство арабских корольков с князьками, оставила Эрдогана в одиночестве, но с сильной поддержкой граждан. И сегодня глупее всего отвернуться от Эрдогана, надо использовать его слабость в интересах России, что и происходит.
                Асадулла
          3. Талгат Сегодня, 17:10
            Цитата: svp67
            Турция и Иран вместе?

            согласен - эти никогда не будут вместе. По факту они сейчас ( и весь период после Иранской революции) непримиримые враги - Турки против Сирии и Асада - Иран сражается за Асада и Сирию но даже без Сирии они геополитические противники и многие аналитики считают, что это неизбежно - давно и надолго. И Саудиты и Израиль и Турция - все оппоненты Ирана - Иран окружен противниками и поэтому и ищет настойчиво союза с Россией и странами ОДКБ

            Кто может временно примирить 2 стороны - это Россия. Россия естественный союзник Ирана - но может и иметь влияние на Турцию
            Талгат
        2. Pirogov Сегодня, 14:39
          Цитата: СРЦ П-15
          Как я понял, вступил в действие второй документ

          Вы верите в подпись документа с турками ? Всем бы Ваш оптимизм .
          Pirogov
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:44
            Цитата: Pirogov
            Вы верите в подпись документа с турками ? Всем бы Ваш оптимизм .

            Документ подписывался не с турками, а с оппозицией, согласной с прекращением огня.
            СРЦ П-15
            1. Pirogov Сегодня, 15:22
              Цитата: СРЦ П-15
              Документ подписывался не с турками, а с оппозицией, согласной с прекращением огня.

              Ещё смешнее !
              Pirogov
              1. Стирбьорн Сегодня, 17:22
                Цитата: Pirogov
                Ещё смешнее !

                Это точно! Оппозиция, вообще не за что не отвечает
                Стирбьорн
      2. svp67 Сегодня, 14:27
        Цитата: Pirogov
        Да нашли ,,,друга,,, и

        Друг? Но только если "закадычный"....
        svp67
        1. 210окв Сегодня, 15:36
          Это не друг,а партнер.."Заклятый"
          Цитата: svp67
          Цитата: Pirogov
          Да нашли ,,,друга,,, и

          Друг? Но только если "закадычный"....
          210окв
      3. Pete Mitchell Сегодня, 14:30
        Не хочется о грустном, но сдается мне вы правы
        Pete Mitchell
      4. Юрий из Волгограда Сегодня, 18:24
        Цитата: Pirogov
        Цитата: svp67

        Да нашли ,,,друга,,, интересно сколько эта дружба продлится до весны или до ?

        Про дружбу ни разу никто и не зарекался.
        Они просто партнёры.
        Просто так сложилось, что стратегические интересы парралельны.
        Юрий из Волгограда
    2. Kosmotoga Сегодня, 14:21
      а бармалеям походу нравиться сидеть как крыса в норе в далёкой Сирии ,жрать бичпакеты и мечтать о зелёной бумажке.Это же лучше намного чем жить как нормальные "посоны" строить семью....это же лучше ведь так бармалеи? ))
      Kosmotoga
      1. 210окв Сегодня, 15:35
        Вы действительно уверены что они жрут бичпакеты??Нормально они живут и с зеленью у них в порядке.КСА и Катар обеспечивают..А про заштатниках я вообще умолу..
        Цитата: Kosmotoga
        а бармалеям походу нравиться сидеть как крыса в норе в далёкой Сирии ,жрать бичпакеты и мечтать о зелёной бумажке.Это же лучше намного чем жить как нормальные "посоны" строить семью....это же лучше ведь так бармалеи? ))
        210окв
      2. Стирбьорн Сегодня, 17:25
        Цитата: Kosmotoga
        чем жить как нормальные "посоны" строить семью...
        это на Западе, где там гей-браки разрешены - сомневаюсь, что игиловцам это по нраву. Впрочем, судя по регулярным террактам, они уже и до туда добрались
        Стирбьорн
    3. СТАРПЕР Сегодня, 14:51
      Давно уже это туркам предлагали..все тянули, чуть военный переворот не случился..(эрдоган Путину ноги должен лизать..) ))) Радости особой нет от этой новости, не верю я туркам! Удачи нашим пилотам, если что сразу валите басурманов..те еще гадюки!!!
      СТАРПЕР
      1. Громобой Сегодня, 15:21
        Цитата: svp67
        Я очень надеюсь, что наши бомбы не на них упали.

        В рядах курдских отрядов действуют американские рейнджеры и спецы некоторых других стран.Поэтому я очень надеюсь,что курдов мы не бомбили,но одна бомба во время пролёта самопроизвольно сошла и не взорвавшись попала вот в этого дядьку.Просто интересно,пробьёт наша бомба хвалёный американский шлем или отскочитfeel
        Громобой
        1. Семен Семеныч Сегодня, 15:33
          Его и пробивать не надо...Просто свернет шею....
          Семен Семеныч
        2. Холуай Сегодня, 16:49
          Цитата: Громобой
          В рядах курдских отрядов действуют американские рейнджеры и спецы некоторых других стран.Поэтому я очень надеюсь,что курдов мы не бомбили,но одна бомба во время пролёта самопроизвольно сошла и не взорвавшись попала вот в этого дядьку.Просто интересно,пробьёт наша бомба хвалёный американский шлем или отскочит

          На фото точно Американец из ССО, но это не из 75-й полка Рейнджеров, а из отряда Зелёных Беретов...Так как в ССО США функции строго разграничены.75-й полк Рейнджеров непосредственно осуществляет Десантно-Штурмовые действия, а у Зелёных Беретов Функции шире, они специализируются кроме всего прочего и на подготовке кадров, обучении, организации партизанских и повстанческих движений...У Зелёных Беретов за Каждым Отрядом закреплён регион по культурным и языковым признакам...
          Холуай
    4. gg.na Сегодня, 16:44
      Цитата: svp67
      удар по нашему Су-24 не забыт

      Вообще то такое забыть не no возможно.
      gg.na
  2. Петр1 Сегодня, 14:21
    Как сирийцы не поймут,что гражданская война окончательно развалит страну,странная какая то нация - самоубийцы .Мириться надо объединяться,чтоб угрозу купировать и восстановить страну.
    Петр1
    1. DenZ Сегодня, 15:11
      Думаю сирийцы стопитьсот раз уже все поняли. Игил и Ан-Нусра не хотят мириться. Сирийцам эта война вообще не нужна ( мягко говоря).
      DenZ
      1. Петр1 Сегодня, 15:44
        Цитата: DenZ
        Думаю сирийцы стопитьсот раз уже все поняли.

        Не видно, что то единого фронта!
        Петр1
    2. Kenneth Сегодня, 15:30
      Попробуйте спросить ополчение ДНР на ту же тему. Сирийцев разделяет религии и взаимная кровь.
      Kenneth
      1. Петр1 Сегодня, 15:50
        Цитата: Kenneth
        Попробуйте спросить ополчение ДНР на ту же тему. Сирийцев разделяет религии и взаимная кровь.

        Ополчение с народом не воюет они воюют с западом. Можно сказать за нас.
        Религии разные суть одна-любовь!Там кланы воюют за место под солнцем, плюс воюют с западом,нужен один фронт для победы.
        Петр1
    3. Наблюдатель 33 Сегодня, 16:34
      Цитата: Петр1
      странная какая то нация

      Арабы... laughing
      Наблюдатель 33
  3. tchoni Сегодня, 14:21
    Вот... и я же про то думаю... Это как с немцами в 41м
    tchoni
    1. svp67 Сегодня, 14:33
      Цитата: tchoni
      Вот... и я же про то думаю... Это как с немцами в 41м

      Ну тут не совсем Вы правы. уж тогда в 1939 году. Но если вспоминать 1941 год, то тут наша конечно наша неожиданная дружба с Англией, которая до этого отчаянно готовилась разбомбить наши нефтеносные районы или 1942 год - начало сотрудничества с Польшей.
      svp67
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  5. Толокняный лоб Сегодня, 14:35
    Хорошая новость Эрдоган с нами в одном окопе, ждем Нетаньяху, как побеждать начнем, тут и америка второй фронт откроет.
    Толокняный лоб
    1. Вадим237 Сегодня, 16:16
      Для таких "друзей" как Эрдоган надо держать ухо востро, тем более когда он - заспинный шакал, в овечий шкуре.
      Вадим237
    2. Вадим237 Сегодня, 16:17
      И ещё - Турция вообще нам компенсацию за сбитый самолёт выплачивала?
      Вадим237
  6. alexhol Сегодня, 14:52
    О КАК!!! Россия и Турция братья навек!!! У нас ведь много "общего": мы вместе громили территорию вражеской Украины в прошлом. У турок нет памятников С. Бандере. Турки не обзывают нас "москалями". А Стамбул? Это ведь отсюда пришла вера на Русь нашу. А если серьезно: коль меж нами славянами не будет мира, то и труба не поможет.
    alexhol
    1. СТАРПЕР Сегодня, 15:12
      Цитата: alexhol
      О КАК!!! Россия и Турция братья навек!!!

      Нет у нас уже "братьев"...Армия и Флот НАШИ братья!
      СТАРПЕР
  7. алекс-сп Сегодня, 15:00
    Российская авиация бомбила ИГ, турецкая бомбила... отнюдь не вместе, так это уже больше года... И кого там турки накрыли надо посмотреть...
    алекс-сп
  8. СТАРПЕР Сегодня, 15:10
    Обожаю эту песню и клип...Удачи ВАМ парни! Мочите чертей...Храни вас Бог...
    СТАРПЕР
  9. DeniosF Сегодня, 15:15
    Конечно сомнительный союз, но пока одно дело делают...и это хорошо, что искореняют ЧУМУ-ИГИЛ
    DeniosF
    1. commbatant Сегодня, 17:00
      с Персами не менее сомнительный...
      commbatant
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:23
    Что такое обещано эрдогаду, что он вдруг с нами заодно?Но,все равно -туркам я не верю
    Изгоняющий либероидов
    1. Kenneth Сегодня, 15:33
      Северную Сирию отдали курдов сдали. Зато теперь действительно за ИГ возьмутся.
      Kenneth
      1. commbatant Сегодня, 17:09
        а у Вас брата в америке нету?
        commbatant
  11. commbatant Сегодня, 16:59
    интересно кто главным был в воздушной атаке или эшелонами заходили на цели? кто наводил авиацию наши или турки?
    commbatant
  12. svp67 Сегодня, 16:59
    Bakht,
    Цитата: Bakht
    Вы смеетесь? Поезд ушел три года назад.

    Ни чуть. Помниться еще не давно НИ КТО не верил, что Ассад вообще устоит. А сейчас как то ничего, уже не только верят, но и считаются с этим.
    Цитата: Bakht
    Вообще надо помнить что курды - это разменная монета региона. ПКК создавал СССР. Курдское движение - это работа КГБ СССР.

    Вот нравится мне это. Если бы все это было 100% правдой, то с окончанием поддержки КГБ СССР все эти структуры должны были бы сойти на нет. Но это не происходит. Значит дело не в "злых кознях" КГБ. А копать надо глубже.
    Цитата: Bakht
    потом после СУ-24 их пригласили в Москву и в пику Эрдогану предложили помощь.

    Да как то они постоянно у нас,учатся, живут, работают... Беженцев то предостаточно.
    Цитата: Bakht
    А теперь главный пункт президента РФ: границы государств незыблемы и пересмотру не подлежат. Кроме Крыма, конечно же. Поэтому ВКС России будут помогать Сирии и Турции давить курдское движение и не примут Донбасс в состав РФ.
    Я отвечу Вам Ваши же словами :
    Цитата: Bakht
    Что будет завтра - неизвестно.

    Одно знаю, пока ВВП у власти мы вряд ли будем туркам помогать в их борьбе с курдами.
    svp67
    1. СТАРПЕР Сегодня, 17:27
      Цитата: svp67
      Одно знаю, пока ВВП у власти мы вряд ли будем туркам помогать в их борьбе с курдами.

      Тоже надеюсь на это...! Хотя курды продажны , как и большинство на Ближнем востоке (на радость Израилю и т.д...)
      СТАРПЕР
  13. svp67 Сегодня, 17:46
    Bakht,
    Цитата: Bakht
    Какая ПВО на севере Сирии?. Там нет никакой ПВО.

    Вы в своем уме. Вы серьезно считаете, что Турция там не прикрыла свои войска системами ПВО? Ну знаете. Я во многое поверю только не в это. Это азы организации боя. И как то не думаю, что они их не знают. Да и американцы без прикрытия не оставят свои РАЗВЕРНУТЫЕ оперативные базы на севере Сирии. Так, что чужая ПВО там имеется.
    svp67
  14. Ментат Сегодня, 18:21
    Цитата: Bakht
    А почему на курдов не должны упасть бомбы?

    По той же причине, что на Азербайджан не должны упасть бомбы.
    Ментат

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