Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии

Турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецких военных.Сообщается, что турецкая авиация и артиллерия уничтожили 22 боевика ИГ в Сирии за последние сутки. Также турецкие военные утверждают, что самолет российских ВКС уничтожил несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере страны.В конце декабря Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.