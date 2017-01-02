18:56 02 января

В Азербайджане заявили о 35 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Минобороны Азербайджана заявило в понедельник о 35 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Азербайджане заявили о 35 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки



Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 27
  1. СТАРПЕР Сегодня, 14:25
    Азербайджан вроде "железный купол" закупил у Израиля..? Им теперь ничто не страшно.., что ноют то....)))
    СТАРПЕР
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:11
      Старпер -Виталий, у вас явно деревянный купол fool как система пво или про защитит от стрелкового огня? am
      Изгоняющий либероидов
      1. СТАРПЕР Сегодня, 16:18
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Старпер -Виталий, у вас явно деревянный купол fool как система пво или про защитит от стрелкового огня? am

        В России , есть такая поговорка "Зри в корень..!" hi
        СТАРПЕР
  2. Pirogov Сегодня, 14:29
    Работа на иностранные сми ,эта ля ля с двух сторон не когда не закончится .Она виновата он виноват и так будет наверно ещё долго если не всегда .
    Pirogov
  3. Димонт Сегодня, 14:32
    Тоже ещё одна из горящих точек под боком России...
    Димонт
    1. Yeraz Сегодня, 15:01
      Цитата: Димонт
      Тоже ещё одна из горящих точек под боком России...

      И она в любой момент бомбанет,поэтому проблему надо решать и не играть в статус-кво.

      Кстати вот эти нарушения происходят каждый день,просто ВО сообщает о них раз в год.
      Yeraz
      1. Koshak Сегодня, 15:13
        Цитата: Yeraz
        И она в любой момент бомбанет,поэтому проблему надо решать и не играть в статус-кво.

        Ну и что Вы предлагаете, КОНКРЕТНО? Многие пытаются этот вопрос урегулировать а у Вас все предельно просто "НАДО", и всё. Но "КАК" - Вы ответить не "могёте" - одни лозунги и призывы.
        Koshak
        1. Yeraz Сегодня, 15:27
          Цитата: Koshak
          Ну и что Вы предлагаете, КОНКРЕТНО?

          Конкретно уже давно предложено.Отдать на первом этапе 5 районов Азербайджану,которые вокруг Нагорного-Карабаха,размесетить там миротворческие силы,но не стран Запада и России и Турции,а стран,которые полностью нейтральны к этому конфликту.А начать обсуждение статуса Нагорного-Карабаха и оставшихся 2 районов.
          Это мирный вариант.
          А другой вариант военное решение конфликта.Победитель заставляет побежденного подписать мирный договор.
          Просто,чем больше тянется конфликт,там он сильнее бабахнет.И пока у власти Мгимовский Алиев,который нормально настроен к России,лучще проблему щас решить,придет к власти новое поколение уже Родившиеся в Азербайджане и азербайджанцы в России,которые росли в об-ве в России,где они чу-ки и черо-пые.Плюс добаляем сюда Исламистов с бородами,которых в 90-е не было в Азербайджане,то получится контингент людей с которыми будет не очень вести переговоры,нежели с Алиевым у власти сейчас.
          Да конечно можно сказать порвем всех,да только не все проблемы этим решаются,Азербайджан может взорваться и будет у границы РФ территория огня,которая обязательно перекинется на Российский Кавказ.
          Поэтому статус-кво в перспективе намного хуже,чем война сейчас.
          Yeraz
          1. Наблюдатель 33 Сегодня, 17:04
            Цитата: Yeraz
            Это мирный вариант.

            Который устраивает лишь одну из сторон...
            Цитата: Yeraz
            И пока у власти Мгимовский Алиев,который нормально настроен к России

            Так решайте, чего России - то в рот заглядывать?
            Цитата: Yeraz
            Да конечно можно сказать порвем всех,да только не все проблемы этим решаются

            Да в общем, так они и решаются... Вообще, в конфликте две стороны, ни три, ни пять...
            Цитата: Yeraz
            Азербайджан может взорваться и будет у границы РФ территория огня,которая обязательно перекинется на Российский Кавказ.

            Так уж и обязательно..? Украину взорвали, и чего? Куда перекинулось? Ну разве, что малазийцы с голландцами огребли откуда не ждали...
            Взрослеть пора ребятки, а Вы все доброго дядю ждете, который за вас все разрушит.
            Наблюдатель 33
        2. Rom14 Сегодня, 17:56
          Отойти на недельку подальше и пусть договариваются ., пока морды не набьют друг другу ни черта не поймут цену мира. Ну или "паханов" мудрых избрать, без понтов в башке.
          Rom14
      2. Вадим237 Сегодня, 15:55
        Эта проблема решится только тогда, когда одна из сторон победит окончательно.
        Вадим237
  4. Ilja2016 Сегодня, 14:39
    Алиев уже совсем обнаглел, видимо захотел закончить также как и Саакашвили. Пусть побольше галстуков закупает.
    Ilja2016
    1. Yeraz Сегодня, 14:57
      Цитата: Ilja2016
      Алиев уже совсем обнаглел,

      Вот наглец хочет вернуть 20% оккупированных земель и вернуть в свои дома 1 млн.беженцев.И в самом деле НАГЛЕЦ,гнать его надо))
      Yeraz
    2. Koshak Сегодня, 15:22
      Цитата: Ilja2016
      Алиев уже совсем обнаглел, видимо захотел закончить также как и Саакашвили. Пусть побольше галстуков закупает.

      "Алиевы" - это КЛАН, который правит Азербайджаном еще с советских времен. Попробуйте его сковырнуть. "Пеньковые галстуки" будут обеспечены.
      Koshak
    3. xetai9977 Сегодня, 16:36
      Ilja2016 вы это серьёзно?))
      xetai9977
  5. mr.redpartizan Сегодня, 14:49
    Это не наша война, поэтому России нечего вообще вмешиваться в этот конфликт. Хотят воевать - пусть воюют, а если вмешаемся - будем виноваты с обеих сторон, что уже бывало неоднократно.
    mr.redpartizan
    1. Вадим237 Сегодня, 15:57
      Надо нашу военную базу из Армении вывезти, а дальше пускай что хотят то и веретят.
      Вадим237
      1. Yeraz Сегодня, 16:29
        Цитата: Вадим237
        Надо нашу военную базу из Армении вывезти, а дальше пускай что хотят то и веретят.

        Бои будут в карабахе,а Гюмри далек от места боевых действий.
        Yeraz
        1. Вадим237 Сегодня, 16:36
          Это пока далеко - завтра боевые действия могут охватить обе страны целиком.
          Вадим237
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:14
    А ,по большому счету, армяне с азербайджанцами не думали что конфликт можно и должно решить только мирным способом?
    Изгоняющий либероидов
    1. Yeraz Сегодня, 15:30
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А ,по большому счету, армяне с азербайджанцами не думали что конфликт можно и должно решить только мирным способом?

      А какой конфликт такого уровня решил США или Россия миром без оружия??Хотя бы 2 примера?
      Да Россия не может договорится по нескольким кускам камня в море с Японией,что в процентном соотношении территорий имеет значение 0.00000000000000000000000000000000001% да и для Японии являются не самыми крупынми территориями.
      А предлагаете Азербайджану обсуждать раздел 20% земель и 1 млн беженцев и армянам вернуть хапнутые 20%.
      Yeraz
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:38
        Yeraz -простите,но,сравнение некорректное ,ибо мы с японцами за Курилы войну не ведем. Дали бы для жителей ваших спорных территорий двойное гражданство,и,установили бы на ближайшие 10лет совместное упровление с возвратом спорных земельный под вашу юрездикцию через 10лет.
        Изгоняющий либероидов
        1. Yeraz Сегодня, 15:50
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Дали бы для жителей ваших спорных территорий двойное гражданство,и,установили бы на ближайшие 10лет совместное упровление с возвратом спорных земельный под вашу юрездикцию через 10лет.

          Так Алиев предлагал максимальную автономию армянам.Что в Нагорном Карабахе полиция власти и все состояло из армян в 2 соединяющих района с арменией ввести миротворцев,без нахождения там ВС Азербайджана.
          Так вопрос стоит боком.Только независимость.Ну максимум 5 районов+,но с заключением договора о неприменении силы и еще лучще с миротворцами.Как тут можно договориться7???
          Yeraz
    2. семург Сегодня, 15:35
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А ,по большому счету, армяне с азербайджанцами не думали что конфликт можно и должно решить только мирным способом?

      Так армянам Карабаха Баку давал автономию в составе Азербайджана , ещё до начала конфликта . но армяне посчитали что этого им мало. Как по вашему что Азербайджан может им предложить ещё для мирного урегулирования ,?
      семург
  7. СТАРПЕР Сегодня, 16:25
    Что говорят не понимаю , но генами чую.... laughing АРМЕНИЮ ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ!

    Может лучше договоримся...?
    СТАРПЕР
    1. Вадим237 Сегодня, 16:39
      А у Азербайджана есть Турецкие ОТРК. А ещё Израильские дроны - камикадзе.
      Вадим237
      1. СТАРПЕР Сегодня, 17:45
        Цитата: Вадим237
        А у Азербайджана есть Турецкие ОТРК. А ещё Израильские дроны - камикадзе.

        Мы им еще чего нибудь продадим......"боевые спутники"против Армении! laughing
        СТАРПЕР

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