18:55 02 января

Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

Морская авиация Военно-морского флота России получит около 100 новых летательных аппаратов, сообщил журналистам во понедельник командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

"В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-Морского Флота, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов" – сказал он.

Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов



Кожин отметил, что в ближайшем будущем имеющиеся в распоряжении летательные аппараты будут заменяться перспективными авиационными комплексами. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Также планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации — на смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 должны прийти новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К "Катран".
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 10
  1. Pete Mitchell Сегодня, 14:29
    Очень даже приятная новость, хорошее начало Нового года. Хочется верить что не забудут профинансировать боевую подготовку и позаботятся о служивых, и удачи им всем.
    Pete Mitchell
    1. Pirogov Сегодня, 14:34
      Цитата: Pete Mitchell
      Очень даже приятная новость, хорошее начало Нового года. Хочется верить что не забудут профинансировать боевую подготовку и позаботятся о служивых, и удачи им всем.

      Да новость хорошая ,лиж бы не получилось как с программой ВМФ ,хотя за три года сто единиц вполне реально !
      Pirogov
  2. KnightRider Сегодня, 14:55
    Новую партию МиГ-29К/КУБ закажут? Уже хорошо. Ка-52К - отлично! Ранее так же сообщалось о 50+ истребителей Су-30СМ для Морской авиации до 2020 года. Тьфу-тьфу-тьфу smile
    KnightRider
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 15:00
      Цитата: KnightRider
      Ранее так же сообщалось о 50+ истребителей Су-30СМ для Морской авиации до 2020 года.

      Су-30 СМ это хорошо)) А вот Миг-29К и КУБ, мне лично непонятны, в свете неясности вопроса о доктрине ВМФ в плане авианосцев на службе. Есть ли смысл?
      Невский_ЗУ
  3. НЕКСУС Сегодня, 15:02
    Носители бы еще под Катраны строили не по 7 лет....планы,это пока только планы,и радоваться можно будет в 20 году,или нецензурно грустить...время покажет.
    НЕКСУС
    1. Pirogov Сегодня, 15:17
      Цитата: НЕКСУС
      Носители бы еще под Катраны строили не по 7 лет....планы,это пока только планы,и радоваться можно будет в 20 году,или нецензурно грустить...время покаже

      И я о том , одни декларации и те не понятные ,наверно ,что бы нельзя было потом спросить с виноватых , у нас же их неТ........................
      Pirogov
  4. Pirogov Сегодня, 15:13
    Цитата: Невский_ЗУ
    Су-30 СМ это хорошо)) А вот Миг-29К и КУБ, мне лично непонятны, в свете неясности вопроса о доктрине ВМФ в плане авианосцев на службе. Есть ли смысл?

    А Вам доктрина ВМФ понятна ? Мне например нет !
    Pirogov
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:16
    Вы бы написали будет Россия в обозримом будущем строить вертолетоносцы -сама?
    Изгоняющий либероидов
  6. Влад5307 Сегодня, 16:31
    Цитата: Pirogov
    Да новость хорошая ,лиж бы не получилось как с программой ВМФ ,хотя за три года сто единиц вполне реально !

    Ну если эффективных менеджеров подсократить %70, то 100 штук это план на 3-месяца работы, а не 3 года. От темпов СССР отстаем сильно. Слишком много в управлении производством стало этих менеджеров ничего не делающих, но пытающихся чем-то управлять! what
    Влад5307
  7. Роман 11 Сегодня, 18:03
    Расплывчато как-то. Если с вертолётами ещё понятно - планируется увеличение палубных, то с самолётами не очень. Каких и сколько? Если палубных, то в каких соотношениях с береговым базированием... тоже самое и по соотношению с вертолётами. Уверен, что вертолётов, судя по их скорости и ограниченному радиусу действия - нужно немного. На вскидку примерная пропорция - 5:1, т.е из 100 л.а. 20 вертолётов. Не в курсе как у них сейчас с эффективностью действия против подводных лодок, но помимо поисково-спасательной службы хотелось бы каких-то новинок с их стороны в борьбе против подводного врага, что бы для наших недругов подводная среда в наших водах стала форменным адом..
    Роман 11

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