18:58 02 января

Артобстрел позиций ЛНР. ВСУ подгоняет танки

ВС Украины применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Калиново в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Зафиксирован обстрел из артиллеристских орудий калибра 152 мм (4 выстрела), минометов калибра 82 мм (5 мин), БМП-1 (3 выстрела) с направления Новозвановка по позициям Народной милиции в направлении Калиново", — заявили в пресс-службе.

Артобстрел позиций ЛНР. ВСУ подгоняет танки



Собеседник агентства уточнил, что на других направлениях во время обстрелов украинские силовики использовали БМП, гранатометы (АГС, СПГ), минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие.

"Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается, за сутки зафиксировано 6 обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Николаевка, Желтое и памятника "Князю Игорю" (КПП "Станица Луганская" — ред.)", — заявили в пресс-службе. Всего, по данным оборонного ведомства, по территории республики за сутки было выпущено порядка 65 снарядов и мин.

ВС Украины разместили 15 танков у линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По информации, полученной от местных жителей, в лесном массиве в районе населенного пункта Станица Луганская находятся пятнадцать хорошо замаскированных танков Т-64", — заявил Марочко.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается контролируемой.

"Кроме того, в указанном районе отмечается активность снайперских групп противника, состоящих из иностранных наёмников", — сказал представитель Народной милиции.

Марочко подчеркнул, что данное подразделение насчитывает до двадцати человек и используется исключительно в провокационных целях.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 45
  1. самый главный Сегодня, 14:32
    Пора уже Киев освобождать от бандеровской чумы!!!
    самый главный
    1. Zibelew Сегодня, 14:35
      Цитата: самый главный
      Пора уже Киев освобождать от бандеровской чумы!!!
      Зачем они нам. Пусть живут в Киеве как хотят. И без них хорошо. Будут помогать Донбассу и обустраивать Крым. В Донбассе тоже киевлян нет. Там наемники, русскоязычные жители Украины против республик воюют. А хохлы сало жрут в киеве
      Zibelew
      1. TarTar Сегодня, 14:41
        Цитата: Zibelew
        Зачем они нам. Пусть живут в Киеве как хотят. И без них хорошо...

        Россия (Российская Империя, СССР) без Украины не полноценна.
        TarTar
        1. mr.redpartizan Сегодня, 14:58
          Россия самодостаточна, поэтому нам не нужны никакие "братья". Нужно репатриировать большую часть русских из республик СНГ, а затем закрыть границы, введя жесточайший визовый режим. Хотят в ЕС - пусть катятся на все четыре стороны, хотят строить европейское Сомали - на здоровье, мечтают стать частью нового Халифата - пускай, но если будут нам гадить - умрут под русскими бомбами ! У нас чугуния на три мировые войны припасено, если на то пошло.
          mr.redpartizan
          1. Orfed Сегодня, 15:16
            Если речь идет о "западенщине", то я с вами полностью согласен.
            Orfed
          2. Whitesnow Сегодня, 16:24
            Ты или рагуль?
            Whitesnow
          3. самый главный Сегодня, 18:40
            Цитата: mr.redpartizan
            Россия самодостаточна, поэтому нам не нужны никакие "братья"

            Цитата: mr.redpartizan
            У нас чугуния на три мировые войны припасено, если на то пошло.

            Не надо разбазаривать земли русские! Не Вами собирались они в единое государство! И если часть населения больно на голову, это тоже не повод раздавать территорию. А войны современные выигрываются не за счет чугуния, а современными технологиями и подготовленным личным составом освоившим эти технологии.
            самый главный
      2. Pulya Сегодня, 14:44
        Цитата: Zibelew
        Цитата: самый главный
        Пора уже Киев освобождать от бандеровской чумы!!!
        Зачем они нам. Пусть живут в Киеве как хотят. И без них хорошо. Будут помогать Донбассу и обустраивать Крым. В Донбассе тоже киевлян нет. Там наемники, русскоязычные жители Украины против республик воюют. А хохлы сало жрут в киеве



        Что-то я в толк не возьму, что Вы написали...
        От праздничного стола не отошли???
        Pulya
        1. samarin1969 Сегодня, 16:12
          Не спешите судить строго. Сколько смотрю по новостям, экскурсии по ВСУшным позициям проводят русскоязычные . Не перевелись "хиви" на земле русской. "Любомыры" и "грыци" делают бизнес в европе, а воюют "дети" кости гришина.
          samarin1969
          1. Zibelew Сегодня, 17:38
            Там за укрогабон русские в основном из Юго-Востока воюют. Хохлы хитрые, под пули не лезут.
            Zibelew
            1. mr.redpartizan Сегодня, 17:43
              Они не русские, они - русскоговорящие, а это две ОЧЕНЬ большие разницы. Жалеть их не стоит, перевертыши жалости не заслуживают.
              mr.redpartizan
              1. Zibelew Сегодня, 18:07
                Цитата: mr.redpartizan
                Они не русские, они - русскоговорящие, а это две ОЧЕНЬ большие разницы. Жалеть их не стоит, перевертыши жалости не заслуживают.
                За годы незалежности свидомые пропагандоны всем мозги промыли. И русским и нерусским. Поэтому Путин Крымом и ограничился. Так дёшево как Крым Новороссию вернуть не получилось бы.
                Zibelew
      3. Чёрный Сегодня, 14:51
        И обсе , конечно же, ничего не видит. Вурдалаки.
        Чёрный
      4. Лелёк Сегодня, 15:02
        Цитата: Zibelew
        Zibelew


        Зибелев-Цибелев, Вам пора банку рассола принять на ход ноги, а то - мысли узелком.
        Лелёк
      5. 210окв Сегодня, 15:17
        Значит что,ЭТО так и должно так продолжаться..Пусть они там в Киеве спокойно жрут сало??Бандерлогия должна быть разрушена до основания(я имею в виду не строения-а политический режим).Иначе все это безобразие будет до бесконечности..
        Цитата: Zibelew
        Цитата: самый главный
        Пора уже Киев освобождать от бандеровской чумы!!!
        Зачем они нам. Пусть живут в Киеве как хотят. И без них хорошо. Будут помогать Донбассу и обустраивать Крым. В Донбассе тоже киевлян нет. Там наемники, русскоязычные жители Украины против республик воюют. А хохлы сало жрут в киеве
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:27
          Я уже писал - мой отец родом из Донбасса . 31-го звонили родственники оттуда . Смысл общения прост - НЕ ВЕРЬТЕ ЗАПАДЕНЬЦЯМ !!! Не имею возможности туда поехать ...
          bouncyhunter
    2. oleg-gr Сегодня, 14:35
      Поросенко слегка протрезвел и дал команду "Фас"? Или решили проверить бдительность бойцов ЛДНР? Поздравить, так сказать, "с Новым годом".
      oleg-gr
      1. Ихрек Сегодня, 14:40
        Цитата: oleg-gr
        Поросенко слегка протрезвел и дал команду "Фас"? Или решили проверить бдительность бойцов ЛДНР? Поздравить, так сказать, "с Новым годом".


        Скорее наоборот, трезвый человек не будет отдавать бессмысленных команд. Судя по его президентсву напрашивается вопрос; - "А бывает ли он вообще трезвым?".
        Ихрек
        1. поневолебрат Сегодня, 16:08
          Цитата: Ихрек
          "А бывает ли он вообще трезвым?".

          Подные марионетки практически всегда алкаши. У нас тоже был такой, "работал с документами" , паанимаиш, не приходя в сознание. Если б не "центр" его имени, уже и забыли б.
          поневолебрат
    3. СТАРПЕР Сегодня, 14:40
      Цитата: самый главный
      Пора уже Киев освобождать от бандеровской чумы!!!

      Пока рано...По идеи сами должны разбежаться! Опять стреляют по мирным...? Ведь все это фиксируется по сути! Трудно будет сдерживать ополченцев Донбасса , в галиции..
      СТАРПЕР
      1. 210окв Сегодня, 15:21
        Кем фиксируется?ОБСЕ?Я забыл что это такое после того как они забыли слово СОВЕСТЬ..А то что трудно будет остановить..так это Вы,Виталий кремлевским скажите..
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: самый главный
        Пора уже Киев освобождать от бандеровской чумы!!!

        Пока рано...По идеи сами должны разбежаться! Опять стреляют по мирным...? Ведь все это фиксируется по сути! Трудно будет сдерживать ополченцев Донбасса , в галиции..
        210окв
        1. СТАРПЕР Сегодня, 18:02
          [quote=210окв]Кем фиксируется?ОБСЕ?Я забыл что это такое после того как они забыли слово СОВЕСТЬ..А то что трудно будет остановить..так это Вы,Виталий кремлевским скажите./quote]
          Вот они фиксируют и разбираться будут ЗА ВСЕ! Простите нас ... hi

          И нам еще предъявят...
          СТАРПЕР
      2. Whitesnow Сегодня, 16:33
        Обстрел милиции(войско - латынь) всё-таки не обстрел жилого сектора. И полсотни выстрелов во время новогодней пьянки - не начало боевых действий.
        И вообще не идеализируете ли вы ополченцев Донбасса?
        Whitesnow
        1. СТАРПЕР Сегодня, 18:31
          Цитата: Whitesnow
          Обстрел милиции(войско - латынь) всё-таки не обстрел жилого сектора. И полсотни выстрелов во время новогодней пьянки - не начало боевых действий.
          И вообще не идеализируете ли вы ополченцев Донбасса?

          Ну посмотрите им в глаза...Они лиц не скрывают в масках! И вряд ли за деньги... (хотя и среди них есть мрази, но их стреляют сразу..)

          И таких много НАС!
          И вот еще...для души мужики!

          Вот так и живем... от войны до войны.... soldier
          СТАРПЕР
    4. vovanpain Сегодня, 14:54
      "Зафиксирован обстрел из артиллеристских орудий калибра 152 мм (4 выстрела), минометов калибра 82 мм (5 мин), БМП-1 (3 выстрела) с направления Новозвановка по позициям Народной милиции в направлении Калиново"

      Да не прекращаются обстрелы,вот видео с фамилиями и лицам укрофашистов.
      vovanpain
    5. Alex20042004 Сегодня, 16:27
      На Войне: Ду/рак на войне навоюется, хитрый на воруется, умный насмеётся...

      ВнаУкраине народ сам должен выбрать с кем он.
      Alex20042004
  2. Talgat 148 Сегодня, 14:39
    ...магазин короткий.... хм.
    Talgat 148
  3. nika407 Сегодня, 14:40
    Сколько же еще кровушки-то попьют до 20-го..
    nika407
  4. neoshef Сегодня, 14:42
    Не даром маккейн прилетал вна украину. Вместо байдена дал пороху очередное ЦУ.
    neoshef
  5. Donch4ak Сегодня, 14:46
    Чаще оглядываемся на Минск, больше обстрела.... Я всегда говорил, Минские соглашения - слив Новороссии
    Donch4ak
  6. valerii41 Сегодня, 14:49
    Понадусеры наглеют от безнаказанности, долго это продолжатся будет?
    valerii41
    1. Вадим237 Сегодня, 16:05
      Это будет продолжаться долго - если ЛДНР им основательно не врежет.
      Вадим237
  7. Антон Болдаков Сегодня, 15:04
    ВСУ сейчас не до войнушек с Новороссией. У них там в Светлодарске скандал идёт воистину всеукраинского масштаба. Как бы ещё не сцепились друг с другом...
    Антон Болдаков
  8. Зарин Сегодня, 15:06
    До 20 января укропитеки с гусями будут убивать население и ополченцев Донбасса. Такая подлая политика Обамы и его гнусных исполнителей в лице кровавого пастора Парашенки.
    Зарин
    1. 210окв Сегодня, 15:24
      Вы что действительно так думаете..А после 20-го они,бандерлоги пойдут с цветами к ополченцам??
      Цитата: Зарин
      До 20 января укропитеки с гусями будут убивать население и ополченцев Донбасса. Такая подлая политика Обамы и его гнусных исполнителей в лице кровавого пастора Парашенки.
      210окв
      1. Вадим237 Сегодня, 16:08
        После 20го они себе нового спонсора найдут - в виде Японии и других стран.
        Вадим237
    2. Нормаль ок Сегодня, 15:59
      Цитата: Зарин
      До 20 января укропитеки с гусями будут убивать население и ополченцев Донбасса. Такая подлая политика Обамы и его гнусных исполнителей в лице кровавого пастора Парашенки.

      Порошенко не пастор)) Пастор - Турчинов.
      Нормаль ок
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:19
    Считаводы -дайте им ответку такую,чтобы всу своей кровью умылись. Не надо жаловаться -надо из потихоньку выживать со своих земель.
    Изгоняющий либероидов
  10. Zomanus Сегодня, 15:28
    Это еще надолго. В Куеве фекальное шествие, Европа на это молчит.
    Надо смотреть, что их главный начальник в Америке скажет/прикажет,
    тогда и видно будет, как они действовать начнут.
    А пока они отрабатывают по указке старого начальства.
    Zomanus
  11. Fonmeg Сегодня, 15:59
    До 20.01. остаётся 18 дней! И Потрошенко нужно спешить успеть сделать свои чёрные дела, "чёрного человека"!
    Fonmeg
  12. muhomor Сегодня, 16:06
    Я имею печальный опыт участия в горячих точках. По-этому могу заявить ,что вопрос обстрела противника к сожалению, решается в 90 случаях из ста на уровне командира взвода! fellow Главное-кому-то стрельнуть! А потом начинается цепная реакция. По поводу очищения от бандерлогии. Это должны сделать сами украинцы! hi Участие Российской армии чревато вечными обвинениями в агрессии и империализме. Разумеется украинцам надо помогать в борьбе с русофобами. yes
    muhomor
  13. VadimSt Сегодня, 16:21
    Как надоел уже этот плачь "в жилетку" -
    Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается....
    . Сколько нужно обстрелов в сутки, 2000, чтобы перестать утирать публичные сопли? В среде военнослужащих ДЛНР, этих соплей, нет и все это знают. Кого хотят разжалобить или кому и что доказать?
    После подрыва Плотницкого, пару недель, "ответка", на любой обстрел, была такая, что люди ходили с улыбкой, а на страницах укропитеков стоял вопль - люди понимали, при жесткой ответке, нет и не может быть разговора, о возвращении в Проcраниию. Даже хам, признает и понимает только силу!
    VadimSt
  14. gg.na Сегодня, 16:24
    Танки подтянули 152мм артуху 122 мм артуху миномёты и 200 снайперов... Всё мечтают взять Донбасс bully ну-ну флаги им(желчно-блевотные) в гузёную кишку а не Донбасс!!! am
    gg.na
  15. Darth Revan Сегодня, 16:39
    Чёрный хозяин белого раба напоследок дал команду замутить шухер - вот фашист и начал суетиться.
    Darth Revan
  16. Sonia_2000 Сегодня, 17:45
    Вот , сколько можно людей терроризировать! Никакой пощады этим "поварам, снабженцам и просто водителям"
    Sonia_2000

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