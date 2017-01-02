Артобстрел позиций ЛНР. ВСУ подгоняет танки
ВС Украины применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Калиново в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Зафиксирован обстрел из артиллеристских орудий калибра 152 мм (4 выстрела), минометов калибра 82 мм (5 мин), БМП-1 (3 выстрела) с направления Новозвановка по позициям Народной милиции в направлении Калиново", — заявили в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что на других направлениях во время обстрелов украинские силовики использовали БМП, гранатометы (АГС, СПГ), минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие.
"Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается, за сутки зафиксировано 6 обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Николаевка, Желтое и памятника "Князю Игорю" (КПП "Станица Луганская" — ред.)", — заявили в пресс-службе. Всего, по данным оборонного ведомства, по территории республики за сутки было выпущено порядка 65 снарядов и мин.
ВС Украины разместили 15 танков у линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"По информации, полученной от местных жителей, в лесном массиве в районе населенного пункта Станица Луганская находятся пятнадцать хорошо замаскированных танков Т-64", — заявил Марочко.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается контролируемой.
"Кроме того, в указанном районе отмечается активность снайперских групп противника, состоящих из иностранных наёмников", — сказал представитель Народной милиции.
Марочко подчеркнул, что данное подразделение насчитывает до двадцати человек и используется исключительно в провокационных целях.
"Зафиксирован обстрел из артиллеристских орудий калибра 152 мм (4 выстрела), минометов калибра 82 мм (5 мин), БМП-1 (3 выстрела) с направления Новозвановка по позициям Народной милиции в направлении Калиново", — заявили в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что на других направлениях во время обстрелов украинские силовики использовали БМП, гранатометы (АГС, СПГ), минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие.
"Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается, за сутки зафиксировано 6 обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Николаевка, Желтое и памятника "Князю Игорю" (КПП "Станица Луганская" — ред.)", — заявили в пресс-службе. Всего, по данным оборонного ведомства, по территории республики за сутки было выпущено порядка 65 снарядов и мин.
ВС Украины разместили 15 танков у линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"По информации, полученной от местных жителей, в лесном массиве в районе населенного пункта Станица Луганская находятся пятнадцать хорошо замаскированных танков Т-64", — заявил Марочко.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается контролируемой.
"Кроме того, в указанном районе отмечается активность снайперских групп противника, состоящих из иностранных наёмников", — сказал представитель Народной милиции.
Марочко подчеркнул, что данное подразделение насчитывает до двадцати человек и используется исключительно в провокационных целях.
Первоисточник: https://ria.ru