18:55 02 января

Северный флот обеспечит присутствие России в мировом океане в 2017 году

Северный флот в 2017 году продолжит активную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в районах Мирового океана, в том числе, в различных районах Атлантики и на Средиземноморском бассейне, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Северный флот обеспечит присутствие России в мировом океане в 2017 году


"В 2017 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в районах Мирового океана", — цитирует Серга командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.


По словам командующего, в настоящее время данную задачу в восточных районах Средиземного моря успешно решает корабельная авианосная группа Северного флота, в которую входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", большой противолодочный корабль "Североморск" и ряд судов обеспечения.

"Экипажи ряда соединений надводных кораблей приступили к целенаправленной подготовке к дальним походам в моря Северного Ледовитого океана, в различные районы Атлантики, а также в Средиземноморский бассейн", — говорится в сообщении.

Всего в 2016 учебном году экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 30 дальних походов.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 19
  1. Pirogov Сегодня, 15:19
    Пора бы уже Севфлот обеспечить новыми кораблями ,хотя бы второго ранга.
    Pirogov
    1. commbatant Сегодня, 16:22
      а Вы "добрый"
      Пора бы уже Севфлот обеспечить новыми кораблями ,хотя бы второго ранга.


      думаю за радость корабли бы 3-го ранга (корветы, сторожевики, МРК) сделали бы...
      commbatant
    2. Роман 11 Сегодня, 18:17
      Цитата: Pirogov
      Пора бы уже Севфлот обеспечить новыми кораблями ,хотя бы второго ранга.

      Чтобы как Орланы гнили на приколе? Сколько лет Ушаков с Лазаревым чахнут в резерве?
      Железо - оно такое, РЖАВЕЕТ. У них экипажи под тыщу, откуда народ набрать? Из Узбекистана? Вряд ли, половина если не больше советских гастробайтеров, потерявших работу воюет за каннибалов в Сирии и Ираке.
      Так что если и нужны корабли с большим тоннажем, то обязательно роботы или с большим участием автоматизации - например чтобы один корабль в отряде был оператором, остальные корабли-автоматы, корабли с ЧПУ, корабли-роботы .... кому как больше нравится laughing
      Роман 11
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:30
    По сути флот,или несколько наиболее боеспособных вымпелов "работают на износ "!
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 15:38
      К сожалению это так...На старом советском наследии,тем более сильно урезанном долго не проходишь..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      По сути флот,или несколько наиболее боеспособных вымпелов "работают на износ "!
      210окв
      1. Роман 11 Сегодня, 18:24
        Цитата: 210окв
        На старом советском наследии,тем более сильно урезанном долго не проходишь..

        Ресурс тяжёлых кораблей (крупнотоннажных) 50-60 лет.
        Роман 11
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:47
          Прошу простить меня , как дилетанта - я не мореман . О флоте сужу исключительно по книгам и рассказам своих соседей (атомник-подводник и противолодочник) . Но уж очень интересует - неужели в СФ так невесело обстоят дела ?
          bouncyhunter
  3. Ст.пропорщик Сегодня, 15:56
    Вот сколько живу - не встречал такого названия "Севфлот". Есть "Севрыбхолодфлот", естьСФ, а такого нового флота не встречал. Извиняюсь, есть ещё КСФ.
    Ст.пропорщик
    1. 210окв Сегодня, 15:59
      Это к автору статьи..Я Вас полностью поддерживаю-зачастую люди пишут не понимая сути самих названий...
      Цитата: Ст.пропорщик
      Вот сколько живу - не встречал такого названия "Севфлот". Есть "Севрыбхолодфлот", естьСФ, а такого нового флота не встречал. Извиняюсь, есть ещё КСФ.
      210окв
    2. КОСМОС Сегодня, 18:03
      Цитата: Ст.пропорщик
      естьСФ

      СФ супер флот
      ТОФ тоже флот
      БФ бывший флот
      КОСМОС
  4. кошак Сегодня, 16:01
    (Из кинофильма «Мировой парень»)

    Лишь только подснежник распустится в срок,
    Лишь только приблизятся первые грозы,
    На белых стволах появляется сок —
    То плачут березы, то плачут березы.

    Как часто, пьянея от светлого дня,
    Я брел наугад по весенним протокам,
    И Родина щедро поила меня
    Березовым соком, березовым соком.

    Священную память храня обо всем,
    Мы помним холмы и проселки родные,
    Мы трудную службу сегодня несем
    Вдали от России, вдали от России.

    Где эти туманы родной стороны
    И ветви берез, что над заводью гнутся?
    Сюда мы с тобой непременно должны
    Однажды вернуться, однажды вернуться.

    Открой нам, Отчизна, просторы свои,
    Заветные чащи открой ненароком
    И так же, как в детстве, меня напои
    Березовым соком, березовым соком.

    Стихи М. Мапгусовского
    кошак
  5. СТАРПЕР Сегодня, 16:08
    Ну все мужики ,вас почитаешь и застрелится хочется...
    А я так считаю одной такой возле берегов США достаточно уже будет..(чтобы отомстить за нас..)
    СТАРПЕР
  6. commbatant Сегодня, 16:18
    Северный флот в 2017 году продолжит активную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в районах Мирового океана, в том числе, в различных районах Атлантики и на Средиземноморском бассейне, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.


    А начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга не сказал при этом, кто будет обеспечивать ПЛО СФ, я что-то не помню, что у СФ появились сильные эскортные силы флота и противолодочные корабли, они и так все в мировом океане обеспечивают безопасность РФ или в доках стоят на ремонте, нет резервов для формирования КУГ и ПУГ?

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%
    D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%
    D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
    %D0%B8%D0%B8#.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.B5
    .D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.81.D0.BE.D1.81
    .D1.82.D0.B0.D0.B2_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80
    .D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.84.D0.BB.D0.BE.D1.82
    .D0.B0
    commbatant
  7. Холуай Сегодня, 16:38
    Что то про Кузнецова вообще ничего не слышно...и по ТВ перестали показывать...
    Холуай
    1. Kenneth Сегодня, 17:08
      Так не показал себя если сказать мягко.
      Kenneth
    2. Стирбьорн Сегодня, 17:18
      по слухам, все самолеты, участвующие в боевых вылетах, перебазированы на сушу. А больше нечего показывать
      Стирбьорн
      1. Роман 11 Сегодня, 18:31
        Цитата: Стирбьорн
        по слухам, все самолеты, участвующие в боевых вылетах, перебазированы на сушу.

        Хорошая мина при плохой игре? Вот и пусть там дожидается пока трос нормальный не доставят. Разгельдяи, 2 самолёта - мама-мия... угрохали не вступив в смертельную схватку с людоедами angry
        Роман 11
  8. Kenneth Сегодня, 17:07
    Классная статья . С учетом того что основной силой там являются АПЛ
    Kenneth
  9. sir_obs Сегодня, 17:16
    Какой севфлот? Чтобы автора самого так сократили...если лень писать полностью Краснознаменный Северный Флот, тогда есть есть общепринятое сокращение КСФ.
    sir_obs

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