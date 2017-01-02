18:56 02 января

Киев перебросил под Дебальцево 200 снайперов

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики установила прибытие 200 снайперов для усиления позиций силовиков на Дебальцевском направлении, заявил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Киев перебросил под Дебальцево 200 снайперов


"В район Жованки отмечено прибытие двух снайперских рот противника в количестве 200 человек для дальнейшего усиления подразделений ВСУ на Светлодарской дуге", — сказал Басурин.


По его словам, также в районе Старого Крыма установлено местоположение пяти гаубиц калибром 122 мм.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в район Гранитного отмечено прибытие трех 152 мм самоходных гаубиц "Акация", — сказал Басурин.
Первоисточник: https://ria.ru


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78
  1. krops777 Сегодня, 15:27
    Киев перебросил под Дебальцево 200 снайперов

    Готовятся к войне, ну и мелкопакостная т в а р ь же этот Обама.
    krops777
    1. vovanpain Сегодня, 15:46
      Цитата: krops777
      Готовятся к войне, ну и мелкопакостная т в а р ь же этот Обама.

      Так старый пакостник маккеюшка побывал у своих холопов,вот и зашевелились укропы.
      vovanpain
      1. СТАРПЕР Сегодня, 15:58
        Цитата: vovanpain
        Так старый пакостник маккеюшка побывал у своих холопов,вот и зашевелились укропы.

        План "война до последнего украинца" продолжается...
        Эх Украина ,когда очнешься..?
        СТАРПЕР
        1. gg.na Сегодня, 16:14
          Цитата: СТАРПЕР
          Эх Украина ,когда очнешься..?

          Как только закончатся бандерлоги так и придёт прозрение..... Может what быть.
          gg.na
          1. cniza Сегодня, 18:56
            Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики установила прибытие 200 снайперов


            Это реально очень серьезная сила , в любой обстановке.
            cniza
        2. weksha50 Сегодня, 17:20
          Цитата: СТАРПЕР
          План "война до последнего украинца" продолжается...



          200 снайперов... Полноценных, полновесных профессионалов... Где они могли их взять ? Настоящий снайпер - это штучная продукция...
          А так... На Марс они вскоре уже полетят... Ракетное оружие создали такое, которого и Россия не имеет... Их флот оказывает помощь флотам НАТО в Тихом и Атлантическом океане... Чего я еще позабыл упомнить ?
          weksha50
          1. СТАРПЕР Сегодня, 18:14
            Цитата: weksha50
            200 снайперов... Полноценных, полновесных профессионалов... Где они могли их взять ? Настоящий снайпер - это штучная продукция...

            В чечне помнится собирали, а на украине и подавно найдут ..! Кровь должна литься постоянно... Опыт есть майдана!
            СТАРПЕР
        3. bouncyhunter Сегодня, 17:42
          Джентльмены - всех приветствую ! МакКейн - ястреб недоделанный . Поросенко - сущеглупый холоп . По сравнению с ними оленевод - профессор мудрой науки минералогии .
          bouncyhunter
          1. 210окв Сегодня, 18:48
            Оленевод,без кавычек-человек труда...Попробуйте всю жизнь в тундре и в чуме..И пасти стадо..Не надо оскорблять трудягу...
            Цитата: bouncyhunter
            Джентльмены - всех приветствую ! МакКейн - ястреб недоделанный . Поросенко - сущеглупый холоп . По сравнению с ними оленевод - профессор мудрой науки минералогии .
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:55
              Оленевод,без кавычек-человек труда..

              Дима (ничего , что я так по-простому ?) , я и не имел даже в мыслях оскорбить оленеводов . Цель была совершенно иная - унизить райхсшоколатенфюрера и его залужного пастуха . С уважением hi
              bouncyhunter
    2. Deniska999 Сегодня, 16:47
      А причем здесь Обама?
      Deniska999
      1. СТАРПЕР Сегодня, 18:55
        Цитата: Deniska999
        А причем здесь Обама?

        Тоже такой вопрос себе постоянно задаю... bully laughing crying

        Вон даже видео заблокировали о "небесной сотне"... bully
        СТАРПЕР
    3. антивирус Сегодня, 17:26
      Я упоминал уже, что армия (любая) воюет или готовится к войне. пусть тренируются.И напротив тож должны готовиться.
      антивирус
    4. Rom14 Сегодня, 17:40
      А кто мешал прихлопнуть прибывших ??? И при чем тут Обама ?
      Rom14
  2. Kenneth Сегодня, 15:27
    Интересно что на вооружении этих снайперов.
    Kenneth
    1. Vadivak Сегодня, 16:10
      Цитата: Kenneth
      Интересно что на вооружении этих снайперов.


      Угадайте
      Vadivak
      1. Вадим237 Сегодня, 16:29
        У ВСУ есть и крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1
        Вадим237
      2. Kenneth Сегодня, 16:54
        Поляки раскопали что там американские есть и тогда все куда серьезнее.
        Kenneth
      3. Kenneth Сегодня, 16:55
        Интересно а новую с дурным названием гопак
        Kenneth
    2. svp67 Сегодня, 16:24
      Цитата: Kenneth
      Интересно что на вооружении этих снайперов.

      Увы, ну так гадать нет смысла, так как список применяемого оружия богат. От снайперских версий мосинок, маузеров и СВТ-40, до чего то более современного и уж совсем нового.


      svp67
      1. Prapor-527 Сегодня, 16:29
        На снайперов не скупятся, так что инструменты думаю приличные...
        Prapor-527
  3. 210окв Сегодня, 15:28
    Снайперы теперь ротами формируются?Это усиление перед наступательными действиями скорее всего.Минский сговор в действии..Все это напоминает Мюнхен в 1938.."Я привез вам мир"...
    210окв
    1. samarin1969 Сегодня, 15:38
      Вы правы, Уважаемый. Минск - это "доброта" за счет жизней русских людей. Пора повторить ЗЕЛЕНОПОЛЬЕ.
      samarin1969
      1. 210окв Сегодня, 15:40
        К сожалению на это команды не дадут...У Кремля свое соображение..
        Цитата: samarin1969
        Вы правы, Уважаемый. Минск - это "доброта" за счет жизней русских людей. Пора повторить ЗЕЛЕНОПОЛЬЕ.
        210окв
        1. Kenneth Сегодня, 15:47
          Кремль вынужден подразумевать последствия для России
          Kenneth
          1. 210окв Сегодня, 15:56
            Последствия для олигархата России они учитывают...А Россия уже давно несет последствия-гибель своих людей в Донбассе..
            Цитата: Kenneth
            Кремль вынужден подразумевать последствия для России
            210окв
            1. Kenneth Сегодня, 17:14
              Простите а вы в интернете сидите. Да небось еще и за компьютером. И оливье с курочкой на импортных кормах. А пол бюджета от продаж углеводов супостат у. А еще пшеницы леса и стали кстати. Ну и так далее. Олигархи имеют бизнес за границей и им по фиг.
              Kenneth
              1. 210окв Сегодня, 18:54
                Вот это и плохо что полбюджета на нефтянке..Вы правы.В отлииче от кремлевских,утверждающих что эта зависимость снизилась до 15%..А интернет у меня с компьютером не из бюджета страны-кстати могу и без него..И курочка своя вместе с кормом-я живу на селе..
                Цитата: Kenneth
                Простите а вы в интернете сидите. Да небось еще и за компьютером. И оливье с курочкой на импортных кормах. А пол бюджета от продаж углеводов супостат у. А еще пшеницы леса и стали кстати. Ну и так далее. Олигархи имеют бизнес за границей и им по фиг.
                210окв
        2. samarin1969 Сегодня, 15:59
          Генералу Плотницкому приписывают "Зеленополье". Пусть и повторяет...Всёже Басурину будет проще считать снайперов.
          samarin1969
          1. 210окв Сегодня, 16:18
            Если всё же будет"Зеленополье"то этих "снайперов" будут считать в ростовских больницах и в погранотряде...Куда им будет деваться-только в Россию...
            Цитата: samarin1969
            Генералу Плотницкому приписывают "Зеленополье". Пусть и повторяет...Всёже Басурину будет проще считать снайперов.
            210окв
    2. Асадулла Сегодня, 16:00
      Cнайперы теперь ротами формируются?


      Вот и я об этом. По стволу на отделение. Усиление для полка? Или новая украинская военная тактика? Фронтовая фантасмагория, штурмовая атака украинских снайперов....
      Асадулла
      1. svp67 Сегодня, 16:28
        Цитата: Асадулла
        Cнайперы теперь ротами формируются?

        Вот и я об этом. По стволу на отделение. Усиление для полка? Или новая украинская военная тактика? Фронтовая фантасмагория, штурмовая атака украинских снайперов....

        Это опыт РККА, еще со времен битвы за Сталинград.
        svp67
        1. 210окв Сегодня, 16:38
          Если бы они перенимали опыт РККА..Там другие ценности и инструкторы.В Сталинграде у нас действительно были замечательные снайперы..Ну никак не соединенные в роты..Тактика была другая-удерживали всеми наличными силами укрепленные пункты..Если так можно назвать развалины...
          Цитата: svp67
          Цитата: Асадулла
          Cнайперы теперь ротами формируются?

          Вот и я об этом. По стволу на отделение. Усиление для полка? Или новая украинская военная тактика? Фронтовая фантасмагория, штурмовая атака украинских снайперов....

          Это опыт РККА, еще со времен битвы за Сталинград.
          210окв
          1. svp67 Сегодня, 16:48
            Цитата: 210окв
            .Ну никак не соединенные в роты..

            У Вас какое то детское представление. Снайперская рота, это чисто специальное подразделение, в котором снайпера проходят обучение и каждодневную подготовку, и из которого на линию фронта отправляются сформированные под решение определенной задачи ГРУППЫ, для действия на определенных участках. Вот и все. Так проще их обучать, снабжать и в случае необходимости перебрасывать на нужный участок.
            Так например действовали снайпера войск НКВД
            Особая практика использования снайперов бытовала в это время в войсках НКВД. После тренировок и специальной подготовки «сверхметкие стрелки» выезжали на боевую стажировку в действующую армию. Такие снайперские команды обычно насчитывали от 20 до 40 человек, срок командировки – от 10 дней до месяца. Таким образом, значительная часть личного состава не только получала специальную подготовку, но и проходила обкатку в реальных условиях передовой. Например, в 23-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог за годы войны подготовлено 7283 снайперов.
            svp67
            1. Асадулла Сегодня, 17:34
              Снайперская рота, это чисто специальное подразделение, в котором снайпера проходят обучение и каждодневную подготовку


              smile Где проходят? Вообще то искусство войны несколько поменялось со времен НКВД. Как и труд снайпера. Тем более при современном мощном тепловизорном вооружении. Работа солистом уже не актуальна и не решает современных задач, а командир использует снайперов как боевую единицу исходя из собственного опыта и специфики решаемой задачи.
              Асадулла
              1. svp67 Сегодня, 17:39
                Цитата: Асадулла
                Вообще то искусство войны несколько поменялось со времен НКВД.

                Да? А что ж у Вас там до сих пор с этой организаций борются? ваша армия когда последний раз воевала? Какой у нее СОВРЕМЕННЫЙ боевой опыт, что бы других учить?
                svp67
                1. Асадулла Сегодня, 17:54
                  ваша армия когда последний раз воевала?


                  Моя армия по последним данным воюет в Сирии. А лично я, в Югославии. Еще вопросы есть?
                  Асадулла
                  1. Kenneth Сегодня, 17:59
                    Извиняюсь но у вас такой ник. Вы в Сирии и Югославии за кого воевали.
                    Kenneth
                    1. bouncyhunter Сегодня, 18:41
                      Цитата: svp67
                      Да? А что ж у Вас там до сих пор с этой организаций борются? ваша армия когда последний раз воевала? Какой у нее СОВРЕМЕННЫЙ боевой опыт, что бы других учить?

                      Сергей , добрый вечер и с наступившим ! Признаюсь честно - литовский флаг и имя "Асадулла" немного диковато для меня . Но понимаю - толерантность .
                      Снайперская рота, это чисто специальное подразделение

                      Вот в этом вопросе подписываюсь под каждым словом . С одной небольшенькой поправочкой - нас учили не только снайпингу , но и контрснайпингу .
                      bouncyhunter
      2. Идель Сегодня, 18:02
        Особенно "эффективны" снайперы в наступлении
        Идель
      3. БАРХАН Сегодня, 18:54
        Цитата: Асадулла
        Или новая украинская военная тактика?

        Снайперов цепью на штурм по минным полям? belay
        БАРХАН
    3. коноправ Сегодня, 16:11
      Цитата: 210окв
      Снайперы теперь ротами формируются?

      Снайперы теперя ходют ротами. Спецназовцы теперя увсе! Цельные дивизии спецназёров. А хакеры !!!! Хакеров теперя немеряно - несчитано. Ну, просто табуны хакеров! А вот как на параде за хакерами проходят тучные стада экспЭртов. Чу.... а энто хто? А энто аналитики, тридцать шесть тысяч аналитиков... готтспади боджид мои.... што деится, што тваритси......
      коноправ
      1. svp67 Сегодня, 16:50
        Цитата: коноправ
        Снайперы теперя ходют ротами.

        Они так живут и учатся, а вот ходят они на боевые - группами. И именно для того, что бы пехотные командиры их как пехоту не вздумали использовать...
        svp67
        1. коноправ Сегодня, 17:32
          Цитата: svp67
          И именно для того, что бы пехотные командиры их как пехоту не вздумали использовать...

          Вот энто правильно... а то некоторые командиры снайперов вместо водолазов использують. Пехота - это те кто ходит пешком ( пёхом). Использовать стрелков , имеющих специальность снайпера , пулемётчика, гранатометчика, отделённого командира в качестве пехоты это прямая обязанность пехотного командира. Человек вооруженный винтовкой с телескопическим прицелом не является снайпером. Снайпером является любой огневик, способный из своего личного оружия поражать малоразмерные цели на максимальных дальностях. К примеру если наводчик БМП из своего орудия может пробить ствол танковой пушки , вражеской естественно, значит он снайпер. То же касается и наводчика миномёта.
          коноправ
      2. мыслитель Сегодня, 16:57
        А если без хи-хи
        Сейчас во всех общевойсковых соединениях сформированы снайперские роты. Специализированных подразделений такого типа - отдельных снайперских рот - ещё не было ни в советских, ни в российских Вооружённых Силах.

        https://topwar.ru/11877-snayper-eto-prizvanie.htm
        l
        мыслитель
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:33
    Так обработайте из РСЗО -кстати,а как у республик с авиацией? С воздуха выбомбить эту нечесть?
    Изгоняющий либероидов
    1. Pirogov Сегодня, 15:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      а как у республик с авиацией?

      Ни как . Её просто нет ,хотя и об всу можно сказать тоже самое ,,,,,есть,,,, на бумаге.
      Pirogov
      1. Kenneth Сегодня, 15:46
        Там вроде был щтурмовик
        Kenneth
  5. Александр 3 Сегодня, 15:36
    200 200сотых снайперов звучит лучше.
    Александр 3
  6. ZAVal Сегодня, 15:45
    Обратите внимание, что все это сразу после приезда сенаторов из США во главе с Маккейном. Обама делает все, чтобы не допустить урегулирования конфликта на Украине. А Меккейн дает понять Порошенко, что Трамп ничего не решает, именно так он и заявил буквально вчера, все попытки наладить отношения с Россией будут находить возрожения и сопротивление со стороны сената США. Но Пете обольщаться вредно, Маккейн это не весь сенат, а Трамп не мальчик для бития.
    ZAVal
  7. фома неверю40 Сегодня, 15:48
    может просто 200 карателей
    а Басурин пургу гонит про 200 снайперов
    фома неверю40
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 15:52
    200 снайперов это серьезно. Похоже начинается фаза снайперских противостояний, как в Югославии. Если хотя бы каждый из них убьет одного ополченца... А диванным полководцам советую трезво оценить новость.
    Вождь краснокожих
    1. romandostalo Сегодня, 15:57
      Это действительно очень серьёзно. И вооружены они скорее всего не СВД.
      romandostalo
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:00
    Снайперская рота? А в каких частях есть такие? Или это особые формирования? Снайперы - товар штучный. Готовить их долго и дорого. Если собрали со всех ВСУ и сунули на узкий участок, есть прямой резон их " проредить" , вычисляя лежки с помощью БПЛА с термовизором. Зимой он ещё лучше работает wassat
    Горный стрелок
    1. Vadivak Сегодня, 16:20
      Цитата: Горный стрелок
      Снайперская рота? А в каких частях есть такие?

      У нас в 27 омсбр а в 18-й омсбр рота снайперов создана 1 августа 2011 года
      фото с учений снайперской роты 27 омсбр
      Vadivak
      1. Вадим237 Сегодня, 17:26
        Снайперские винтовки с прицелами, им бы по современней.
        Вадим237
    2. Havoc Сегодня, 16:55
      Цитата: Горный стрелок
      Снайперская рота? А в каких частях есть такие? Или это особые формирования? Снайперы - товар штучный. Готовить их долго и дорого. Если собрали со всех ВСУ и сунули на узкий участок, есть прямой резон их " проредить" , вычисляя лежки с помощью БПЛА с термовизором. Зимой он ещё лучше работает wassat


      Я тоже подумал об этом, при постоянной ротации армии, создать две роты классных специалистов - сомнительно. Возможно 200 человек вооружили снайперскими винтовками и прошедших курсы о основах снайперского дела., но всё равно это будет очень опасное соединение.
      Havoc
      1. alexmach Сегодня, 17:58
        Внимание вопрос: А когда по-вашему была последняя ротация армии?
        Возможность того что 200 человек могут быть постоянными контрактниками а не ротируемыми призывниками вы полностью исключаете?
        alexmach
        1. Havoc Сегодня, 18:52
          Цитата: alexmach
          Внимание вопрос: А когда по-вашему была последняя ротация армии?
          Возможность того что 200 человек могут быть постоянными контрактниками а не ротируемыми призывниками вы полностью исключаете?


          А сколько у них мобилизаций было. Контрактники возможно, но тогда должна быть и школа снайперов, вы об этом что нибудь слышали?
          Havoc
  10. Yarik Сегодня, 16:09
    Снайпер....ммм...это "штучный товар". Откеля у хохлов столько-то? Если какойнить аког на болт накручен, это еще ни о чем не говорит. smile
    Yarik
    1. Вадим237 Сегодня, 16:34
      Пушечное мясо из учебок пригнали - вот и все их "снайперы" а настоящих снайперов наверное на всё ВСУ 5 -6 человек от силы.
      Вадим237
      1. Vadivak Сегодня, 16:43
        Цитата: Вадим237
        Пушечное мясо из учебок пригнали - вот и все их "снайперы" а настоящих снайперов наверное на всё ВСУ 5 -6 человек от силы.

        Вы забываете про иностранных наемников, именно о них речь не вина автора, что он этого не знает
        в населенном пункте Красный Пахарь, на территорию фермы в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ , размещено подразделение иностранных снайперов, разговаривающих на английском языке
        Сообщил майор ВС ЛНР Марочко
        Vadivak
        1. Вадим237 Сегодня, 17:17
          Такие профессионалы прилично стоят - денег на них не хватит.
          Вадим237
          1. Vadivak Сегодня, 17:40
            Цитата: Вадим237
            Такие профессионалы прилично стоят - денег на них не хватит.

            А кредиты МВФ?, а зарубежная помощь? Вот Турция позавчера объявила соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, которое предполагает предоставление финансовой помощи Украине на протяжении последующих пяти лет
            Vadivak
  11. BOB044 Сегодня, 16:09
    Вот и нам надо помочь, перебросить одну или пару ракет вместо расположения этих снайперов.
    BOB044
  12. APASUS Сегодня, 16:10
    Прибыл представитель хозяина Маккейн ,вот нужно показать свою дурь.А еще, круто они вручили израильский автомат под своим именем
    APASUS
  13. mikh-korsakov Сегодня, 16:14
    Похоже гадине дали время зализать раны и опериться. В толерантность заигрались. Конечно, дипломатия и толерантность это хорошо, но не в случае современной Украины. Не надо верить уверениям в том, что 95% украинцев за нас, только не дают им высказаться. На самом деле русофобия там хорошо поработала. Кто не верит, пусть посмотрит факельный марш в Киеве. Сравнение с фильмами о факельных шествиях в Германии при Гитлере - как в шоу "точь в точь". Пока наш президент создавал гуманитарные коридоры в Алеппо, над нами весь мир издевался и наши госпитали обстреливали, а как дали по морде. так даже Майкл Бом российского гражданства запросил. Не надо думать, что на Украине бардак навечно, страна большая, фанатичных мерзавцев достаточно, появится фюрер, ВПК восстановят и - полезут сначала на Донбасс. а потом и в Крым
    mikh-korsakov
    1. dvina71 Сегодня, 17:05
      Цитата: mikh-korsakov
      Похоже гадине дали время зализать раны и опериться.

      А ВСН,надо полагать,все это время в кабаках да по бабам?
      Толерантность тут совершенно не при делах. Это как в шахматах.. либо позицию за фигуру,либо наоборот..если ваш соперник не лох совершенный. А надеятся на лохов в командовании ВСУ я бы не стал.
      dvina71
  14. ivanec Сегодня, 16:20
    Прибыл-ГРУЗ 200
    ivanec
  15. DeniosF Сегодня, 16:30
    обезьяна Обамка, год которого закончился, так и пытается спровоцировать Россию...но на его любой психический припадок всегда найдется адекватный ответ ВВП
    DeniosF
    1. Вадим237 Сегодня, 17:20
      Да Обаме скорее всего вообще плевать, что там на Украине происходит, кураторы всего кровопролития находятся у власти в Киеве - а остальные просто спонсоры.
      Вадим237
      1. DeniosF Сегодня, 17:24
        так вот эти спонсоры и рулят "балом". Как говорится: " кто платит, тот и заказывает музыку"
        DeniosF
  16. seregatara1969 Сегодня, 16:33
    много бед принесут эти роты
    seregatara1969
    1. Вадим237 Сегодня, 17:24
      Это получается, что эти снайперы могут 200 километров линии разграничения контролировать. Если каждого ставить через 1000 метров, друг от друга.
      Вадим237
      1. Vadivak Сегодня, 17:41
        Цитата: Вадим237
        Это получается, что эти снайперы могут 200 километров линии разграничения контролировать. Если каждого ставить через 1000 метров, друг от друга.

        Снайпер один не работает
        Vadivak
  17. ingenera Сегодня, 17:43
    200 снайперов в ВСУ? Возможно, 200 солдат со снайперскими винтовками?
    Но это не одно и то же. Думаю, что даже в Великую Отечественную, во всей Красной армии с трудом можно было насчитать 200 человек, которых опять же можно было назвать Снайперами (именно так с большой буквы). А человек, поставивший оптику на оружие и стреляющий из-за угла в ничего не подозревающих людей (в условиях хоть формального, но перемирия) - это просто киллер со всеми вытекающими уголовными последствиями.
    ingenera
  18. sgazeev Сегодня, 17:58
    Цитата: vovanpain
    Цитата: krops777
    Готовятся к войне, ну и мелкопакостная т в а р ь же этот Обама.

    Так старый пакостник маккеюшка побывал у своих холопов,вот и зашевелились укропы.

    sgazeev
  19. Александр 3 Сегодня, 18:15
    На каждое враньё обращать внимание не стоит.Самые лучшие снайперы в мировом масштабе?
    Александр 3

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