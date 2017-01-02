Киев перебросил под Дебальцево 200 снайперов

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики установила прибытие 200 снайперов для усиления позиций силовиков на Дебальцевском направлении, заявил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин."В район Жованки отмечено прибытие двух снайперских рот противника в количестве 200 человек для дальнейшего усиления подразделений ВСУ на Светлодарской дуге", — сказал Басурин.По его словам, также в районе Старого Крыма установлено местоположение пяти гаубиц калибром 122 мм."Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в район Гранитного отмечено прибытие трех 152 мм самоходных гаубиц "Акация", — сказал Басурин.