18:59 02 января

Военные назвали причину смерти офицера российской авиабазы в Армении

Причиной смерти офицера российской авиационной базы в Армении, найденного в общежитии в Ереване, могла стать острая сердечная недостаточность, по факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

Военные назвали причину смерти офицера российской авиабазы в Армении


Ранее полиция Армении сообщала, что тело майора военной базы РФ в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли 1 января в одной из гостиниц в Ереване. По данным полиции, Емельянов служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей военной базы РФ в Армении.


"Первого января в общежитии по месту проживания в городе Ереван без признаков жизни обнаружен офицер российской авиационной базы. В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе ЮВО.

По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 – феврале 2016 годах из РФ были передислоцированы на аэродром Эребуни в Ереване ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 6
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:17
    Простите,а зачем больного человека туда отправили?С таким диагнозом ему надо было на пенсии уже находится.Саболезнования семье офицера,друзьям и коллегам по службе
    Изгоняющий либероидов
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:44
      Твою дивизию ! Что творится ? Не хочу думать плохое ... Искренние соболезнования семье , сослуживцам и друзьям . soldier
      bouncyhunter
    2. Юрий из Волгограда Сегодня, 18:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Простите,а зачем больного человека туда отправили?С таким диагнозом ему надо было на пенсии уже находится.

      Вы бы не зарекались.
      Любой, даже самый здоровый человек можетскоропостижно скончатся.
      Присоеденяюсь к соболезнования.
      Юрий из Волгограда
      1. cniza Сегодня, 18:53
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Простите,а зачем больного человека туда отправили?С таким диагнозом ему надо было на пенсии уже находится.Саболезнования семье офицера,друзьям и коллегам по службе


        Семье и близким соболезнование , но вопросов много и кто виноват ? врачи ? , что он делал в гостинице? и т. д . .
        cniza
    3. Горный стрелок Сегодня, 18:52
      Диагноз какой? Острая сердечная - это, грубо говоря, инфаркт. А это сволочь сильно помолодела за последнее время. И майор штабной, не лётный состав, комиссию не проходил ежегодную. Армянское нагорье - высота, кислородное голодание ( легкое, но все таки).
      Так что врачи не виноваты. Нормативов не нарушали.
      Горный стрелок
  2. Синьор Помидор Сегодня, 17:40
    А "Острая сердечная недостаточность" не могла быть инициирована извне?
    Синьор Помидор

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