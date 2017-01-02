ВКС за год выполнили почти 30 тысяч пусков ракет

Военнослужащие ВКС России за 2016 год провели порядка 30 тысяч бомбометаний и пусков ракет в ходе свыше 50 военных тренировок, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Отмечается, что 2016 год стал первым полноценным годом функционирования нового вида ВС РФ — Воздушно-космические силы (ВКС)."В объединениях и соединениях ВКС проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения с командованиями дальней и военно-транспортной авиации. В ходе подготовки объединений, соединений и частей ВКС налет составил более 340 тысяч часов, выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск", — говорится в релизе.Также в течение года продолжалась работа по перевооружению соединений и частей ВКС на современные образцы военной техники. За год было поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. В их числе — самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ, зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", различные радиолокационные станции радиотехнических войск, добавили в ведомстве.В августе 2015 года в результате объединения ВВС и Войск воздушно-космической обороны были образованы Воздушно-космические силы России. Новый вид Вооруженных сил РФ состоит из трех родов: Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной и противоракетной обороны и Космические войска.