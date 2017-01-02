18:59 02 января

ВКС за год выполнили почти 30 тысяч пусков ракет

Военнослужащие ВКС России за 2016 год провели порядка 30 тысяч бомбометаний и пусков ракет в ходе свыше 50 военных тренировок, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что 2016 год стал первым полноценным годом функционирования нового вида ВС РФ — Воздушно-космические силы (ВКС).

ВКС за год выполнили почти 30 тысяч пусков ракет



"В объединениях и соединениях ВКС проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения с командованиями дальней и военно-транспортной авиации. В ходе подготовки объединений, соединений и частей ВКС налет составил более 340 тысяч часов, выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск", — говорится в релизе.

Также в течение года продолжалась работа по перевооружению соединений и частей ВКС на современные образцы военной техники. За год было поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. В их числе — самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ, зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", различные радиолокационные станции радиотехнических войск, добавили в ведомстве.

В августе 2015 года в результате объединения ВВС и Войск воздушно-космической обороны были образованы Воздушно-космические силы России. Новый вид Вооруженных сил РФ состоит из трех родов: Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной и противоракетной обороны и Космические войска.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 14
  1. Kenneth Сегодня, 17:03
    Имеется в виду по бармалям или в учениях..
    Kenneth
    1. Вадим237 Сегодня, 17:07
      На учениях применили.
      Вадим237
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:15
        НАРы считают или что посерьезнее?
        с-т Petrov
        1. Iline Сегодня, 17:18
          Цитата: с-т Petrov
          НАРы считают или что посерьезнее

          Считается. И боевое применение в Сирии тоже. 30 тысяч единиц вооружения просто во время обучения - это сильный перебор, в том числе и по деньгам.
          Iline
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:27
            Вспомним Александра Васильевича Суворова : " Тяжело в учении - легко в бою " . Применительно к данной теме - хуже подготовленного лётчика может быть только мёртвый лётчик ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 18:50
              Паша привет , мы вышли на хороший уровень подготовки и тренировки военных спецов и Слава Богу.
              cniza
          2. басмач Сегодня, 18:41
            Это очень мало. Для сведения Наш ИБАшный полк . В летную мену каждый самолёт делал 4-5 вылетов .Почти все на полигон ( бомба-пушка или ракетеы( С-5) -пушка) Возьмем 3 вылета. С эскадрильи летало 8-9 боевых и 1-2 спарки. Возьмем 10 итого одна эскадрилья-30 аылетов на полигон, с полка соответственно-90. В месяц порядка 10 смен. итого-900 вылетов, в год-1000. Т.е с учетом Сирии это мало. При нормальной учебной работе это загрузка 10 дивизий. Хотя я не знаю, сколько у нас сейчас полков во фронтовой авиации, но если ( судя по данным о налете около 2800 (судя по всему со штурманами )) более 30-40( наверняка сюда включили и армейскую авиацию и стратегов), явно не дотягивает до Советской Армии
            басмач
            1. Alex_Tug Сегодня, 18:57
              Цитата: басмач
              Это очень мало

              Всё относительно, надо учитывать ещё часы на тренажерах.
              Alex_Tug
    2. commbatant Сегодня, 18:46
      Цитата: Kenneth
      Имеется в виду по бармалям или в учениях..


      "......проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения с командованиями дальней и военно-транспортной авиации. В ходе подготовки объединений....."
      commbatant
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:21
    Еще бы в рубли перевели стоимость истраченных боеприпасов -кого то точно инфаркт схватит. lol это же "бензаколонка с порванной экономикой"-и такие результаты wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. andrewkor Сегодня, 17:24
      Во время ВМВ половина денег истраченных на вооружение ,всеми участниками,пошла на производство боепртпасов
      andrewkor
    2. Kenneth Сегодня, 17:38
      В бою учеба дороже выйдет. Наконец-то в России дошло до начальства.
      Kenneth
    3. Koshak Сегодня, 18:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Еще бы в рубли перевели стоимость истраченных боеприпасов -кого то точно инфаркт схватит. lol это же "бензаколонка с порванной экономикой"-и такие результаты wassat

      Еще бы некоторые "всепропальщики" подсчитали сколько это будет в пенсиях и всевозможных пособиях...
      Koshak
  3. KnightRider Сегодня, 18:03
    Бомбометания в Сирии сюда тоже входят? Похоже, да. Отлично.
    Также в течение года продолжалась работа по перевооружению соединений и частей ВКС на современные образцы военной техники. За год было поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. В их числе — самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ, зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", различные радиолокационные станции радиотехнических войск, добавили в ведомстве.
    А подробный разбор сколько-чего поставлено будет? По самолетам примерно так:
    Як-130 10
    МиГ-29СМТ 12
    Су-30М2 2
    Су-30СМ 28
    Су-35С 10
    Су-34 16
    Примечание: часть самолетов изготовлена в 2015 и передана в начале 2016. Два истребителя Су-30СМ построены, но в войска еще не передавались, и в указанный список не вошли.

    По С-400. Получено 5 полковых комплектов.
    http://bmpd.livejournal.com/2293653.html
    KnightRider

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