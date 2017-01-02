18:58 02 января

Как в Литве готовят партизан на случай "российской оккупации"

Бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы проводят учения на случай "оккупации" со стороны России, пишет газета Times.

На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

Как в Литве готовят партизан на случай "российской оккупации"



"Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага", — рассказал газете один из участников маневров, 35-летний бизнесмен Мантас Раукис, занимающийся продажей одеял и подушек. Раукис вступил в Союз стрелков год назад из-за "крымской темы с русскими".

По словам штабного офицера Союза стрелков Литвы Довидаса Рогулиса, количество членов объединения резко выросло после присоединения Крыма к России. Если два года назад в организации было зарегистрировано менее 2 тысяч взрослых членов, то сейчас их уже 4500. Кроме того, численность молодежного корпуса выросла с 5 до 6 тысяч человек.

Среди добровольцев Союза есть даже член литовского парламента, бывший министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис, он присоединился к стрелкам два года назад.

"Я вступил, чтобы быть вместе с другими людьми, готовыми действовать в случае угрозы для нашей страны. Разумеется, я не думаю, что мы можем потягаться в эффективности с профессионалами, но мы могли бы исполнять долг в тылу, действуя как партизаны", — отметил Ажубалис.

В регулярной армии Литвы насчитывает несколько тысяч солдат, однако в нынешнем году в регионе появится большое количество военнослужащих Североатлантического альянса. Руководство НАТО приняло решение развернуть в Прибалтике и Польше четыре усиленных батальона и тактические группы. На территории нескольких стран Европы также появится бронетанковая бригада американских сухопутных войск.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, завил о масштабном наращивании военного потенциала НАТО у российских границ. По словам министра, число полетов самолетов-разведчиков стран альянса у границ России за 10 лет увеличилось в 3 раза, у западных границ — в 8 раз. Помимо этого, в 2016 году НАТО вдвое нарастил интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность.
Первоисточник: https://ria.ru


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Комментарии 49
  1. Холуай Сегодня, 16:54
    Партизанские действия в Литве вести умеют...
    Холуай
    1. Kenneth Сегодня, 17:00
      Семьи тоже в лес потащат. А там унитазов белых нет....
      Kenneth
      1. Ихрек Сегодня, 17:05
        Так и хочется сказать : - "На ...ер Вы кому нужны". Россия нападёт на Вас только, если сделаете это первыми. А нападать на Россию они не будут, кишка-то тонка. А значит и бояться им нечего. А весь этот маскарад просто для увеличения напряжённости к России, выгодный америкосам. А прибалтам лишь бы выслужиться перед ними. Нет у них никакой национальной гордости, им лишь бы полизать ботинки заокеанскому боссу, надеясь на похвалу.
        Ихрек
      2. vovanpain Сегодня, 17:12
        "Я вступил, чтобы быть вместе с другими людьми, готовыми действовать в случае угрозы для нашей страны. Разумеется, я не думаю, что мы можем потягаться в эффективности с профессионалами, но мы могли бы исполнять долг в тылу, действуя как партизаны",

        Вопрос то один и ответ один-нафиг вы никому не нужны,тоже мне прибалтийские мыши.
        vovanpain
        1. Marksman Сегодня, 17:50
          Главнокомандующий партизан - Виктор Трошка.
          Marksman
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:55
            Тупоголовость прибалтов как всегда поражает . Нужны вы России как ёжику футболка .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 18:48
              Цитата: bouncyhunter
              Тупоголовость прибалтов как всегда поражает . Нужны вы России как ёжику футболка .


              Это шиза, помноженная на желании политиков зарабатывать на теме российской "агрессии".
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
                Ничего иного я , если честно , не ожидал ... Витя , моё почтение , дружище hi drinks
                bouncyhunter
      3. Vadivak Сегодня, 17:30
        Цитата: Kenneth
        Семьи тоже в лес потащат. А там унитазов белых нет....

        в 1938 году президент Эстонии для популяризации хуторских сортиров объявлял конкурс на лучший хуторской гальюн, поскольку они присутствовали только на одной трети хуторов. На остальных обитатели хуторов просто ходили по кустам от чего возникала вонь и болезни. С приходом советской власти эстонцев приучили к туалетам
        Vadivak
        1. Kenneth Сегодня, 17:46
          Так вот они почему после войны по лесам бегали.
          Kenneth
      4. Homo Сегодня, 18:54
        Цитата: Kenneth
        Семьи тоже в лес потащат. А там унитазов белых нет....

        Сидя в кафе, на мягком диванчике, с кружечкой кофе или пива, с бесплатным Wi-Fi и розеткой для подзарядки гаджетов - приятно рассуждать о партизанском движении!
        Homo
    2. WKS Сегодня, 17:18
      Цитата: Холуай
      Партизанские действия в Литве вести умеют...

      Умели в середине прошлого века. Только их И.В. всех извёл. Нынешние только громко кукарекать умеют, когда их никто завоёвывать не собирается. Смелые как в анекдоте про неуловимого Джо:
      -...А кому они на хрен нужны?
      WKS
      1. Холуай Сегодня, 17:20
        Да фиг их знает...Талант не пропьёшь...гены работают...Там Леса и Туманы Густые...
        Холуай
        1. svp67 Сегодня, 17:25
          Цитата: Холуай
          Талант не пропьёшь...гены работают...

          Талант может и нет, а вот ум похоже они точно ПРОПИЛИ...
          svp67
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:33
            Как в Литве готовят партизан на случай "российской оккупации"

            Вспоминается реклама:
            "Просто они не умеют их готовить." laughing
            СРЦ П-15
            1. негодяй Сегодня, 18:15
              Цитата: СРЦ П-15
              Как в Литве готовят партизан на случай "российской оккупации"
              Вспоминается реклама:
              "Просто они не умеют их готовить."


              "Вот из плесени кисель!
              Чай, не пробовал досель?
              Дак испей — и враз забудешь
              Про мирскую карусель!"
              »
              — Л. Филатов. Про Федота-стрельца
              негодяй
        2. Homo Сегодня, 18:55
          Цитата: Холуай
          Талант не пропьёшь...гены работают.

          Талант партизанить только у русских в генах!
          Homo
    3. Прохожий Сегодня, 17:20
      Цитата: Холуай
      Партизанские действия в Литве вести умеют...

      Ага, оккупация ещё не началась, а они уже свои железные дороги почти развалили. Как поезда под откос пускать будут? Надо сейчас начинать.
      Прохожий
    4. 79807420129 Сегодня, 17:24
      Цитата: Холуай
      Партизанские действия в Литве вести умею

      Шпроты они умеют делать. feel
      79807420129
    5. Асадулла Сегодня, 17:47
      Партизанские действия в Литве вести умеют...


      В смысле? Не очень представляю современных партизанов в лесах Прибалтики.......тепловизорные системы определяют даже отдельно сидящего на ветке глухаря, а что делать сотне дурней в камуфляже с намазанными сажей мордами? Ждать умною штучку воздух-поверхность?

      Да и степень патриотичности этих стрелков весьма сомнительна, как способ владеть оружием без заморочек и поиграть в зарницу с пострелялками за государственный счет. В случае чего в лесах они будут прятаться от своих же командиров.
      Асадулла
      1. Холуай Сегодня, 18:13
        Что в Дагестане все эти тепловизорные системы... не очень то помогают...да и в Чечне тоже...
        Холуай
        1. Асадулла Сегодня, 18:49
          Что в Дагестане все эти тепловизорные системы... не очень то помогают...да и в Чечне тоже...


          А ну-ка, поподробней....

          Асадулла
        2. Homo Сегодня, 18:58
          Цитата: Холуай
          Что в Дагестане все эти тепловизорные системы... не очень то помогают...да и в Чечне тоже...

          А там тысячами по лесам шастают? Там единицы по квартирам днём сидят, а по ночам шакалят!
          Homo
    6. alekc73 Сегодня, 17:55
      Пусть лижут зад своим хозяевам.России они не нужны." Лесных братьев" не забыли, как и деньги вбуханные в прибалтику при СССР. Жили лучше чем в РСФСР, а потом нагадили.... fool
      alekc73
    7. Homo Сегодня, 18:51
      Цитата: Холуай
      Партизанские действия в Литве вести умеют...

      Это Вы о чём?
      Homo
  2. poquello Сегодня, 16:55
    лагерь подготовки боевиков под благовидным предлогом
    poquello
    1. Kenneth Сегодня, 17:00
      С УПА по обмену
      Kenneth
    2. Вадим237 Сегодня, 17:13
      В том то и дело что боевиков - пройдёт время им надоест просто сидеть, на учениях в лису и эти пойдут устраивать диверсии на нашей границе и прилегающих территориях, а спонсоры этих действий, сами придут к этим "партизанам"
      Вадим237
      1. poquello Сегодня, 17:22
        да кто их знает, может и сейчас на границу ЛДНР вылезают по-тихому
        poquello
      2. mr.redpartizan Сегодня, 17:32
        Начнут совершать вылазки на нашу территории - выжечь напалмом и белым фосфором крупные скопления шпрот, используя дальнобойную артиллерию и авиацию. Несколько миллионов тонн авиабомб и снарядов свое дело сделают...
        mr.redpartizan
  3. Хубун Сегодня, 17:01
    слышал я где то уже об подобном движении, масштабы поражают, по моему где то о 20 участниках сообщается.
    Хубун
  4. svp67 Сегодня, 17:02
    По словам штабного офицера Союза стрелков Литвы Довидаса Рогулиса
    И тут потомок "рогулей", куда уж без них то в таких вопросах... Тут же главное, что бы им вовремя успели сообщить, что войны то нет, а то еще начнут свои поезда под откос пускать...
    svp67
  5. mikh-korsakov Сегодня, 17:04
    Фото явно постановочное, для куража "партизанам" раскрасили физиономии, мне интересно чем? Но в целом похоже на игру в зарницу.
    mikh-korsakov
  6. volodya Сегодня, 17:18
    Эти три недогосударства таким образом деньги у запада выпрашивают!
    volodya
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:24
    Я так понял что в войнушку играют те,кому в ес не хватило унитазов и площадей для уборки? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Вадим237 Сегодня, 17:34
      Это скорее местные националисты, на Украине "Правый Сектр" тоже так начинал - сборы, партизанщина, а потом привет оружие, смена власти и кровавая война.
      Вадим237
    2. novobranets Сегодня, 17:57
      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы на бутылку не просило.
      novobranets
  8. les103284 Сегодня, 17:26
    Глупые, да и только !
    les103284
  9. ODERVIT Сегодня, 17:34
    Грибы, ягоды, рыбалка и всё за счет заведения. "Не плохо" придумали.
    ODERVIT
  10. commbatant Сегодня, 17:37
    Все правильно вражины делают, ни Дания, ни Швеция (нейтральное государство согласно Конституции), ни Норвегия ни на кого не хотят наподать однако это не мишает им иметь "Хемверн" (силы территориальной обороны).
    Данные подразделения в мирное время кадрированые и призываются периодически на учения, легкое стрелковое оружие, форму и амуницию хранят дома. Вся территория страны разделена на территориальные участки обороны.
    http://yvision.kz/post/227030
    Вообще хорошая тема, по ней можно диссертацию или научную работу защитить.
    В соседней РБ тоже созданы уже давно силы территориальной обороны, так что товарищам из прибалтике сам бог велел создавать подразделения "зеленых братьев"...
    commbatant
  11. рюрикович Сегодня, 17:39
    Так бедные хотят, что бы на них напали, что уже и сами себя уверовали , что на них обязательно нападёт не кто-нибудь, а именно Россия wassat laughing
    " - Караул, помогите, насилуют!!!
    - Старая, ты чё орёшь , тебя ж никто не насилует...
    - Вот ты и изнасилуешь!
    - Но я не хочу тебя насиловать!
    - А придётся,- и бабка достала пистолет..." wassat
    рюрикович
  12. Yarhann Сегодня, 17:48
    одно дело в зарницу играть водку жрать с шашлычками и с автомата по бутылочкам стрелять - а другое дело реально пытатся выживать в лесах или населенных пунктах когда тебя как волка постоянно загоняет спецназ и менты переодически детерминируя .
    Yarhann
  13. mr.fafes Сегодня, 17:57
    Ну да, будет как 1945 г. когда войдут Русские все эти лесные гномы вылезут из леса с протянутыми лапками а те кто не вылезет с протянутыми ножками! И будут встречать Русских с цветами, прям как 1945 г.

    fashisty zdaval, lašas ginklą ir išeiti su savo rankas aukštyn, mes atėjo išlaisvinti jus, tie, kurie atsisako mirti.
    mr.fafes
  14. Stinger Сегодня, 17:58
    То-то партизаны на снимке испуганы. Американских инструкторв испугались, что-ли? Не бойтесь, дурашки, это свои. Плохому не научат. Пора уж американцам на Аляске партизан готовить. А то Путин взбунтует племена, проведёт референдум и отдаст Аляску Абрамовичу.
    Stinger
  15. Kaliostro Сегодня, 18:09
    К войне готовятся и нечего тут,возможно,не возможно,русофобия ! Всё это целенаправленные действия !
    В случае если начнётся что то,гасить их надо всех под корень.Знают куда лезут, а если знают,пусть не пеняют!
    Kaliostro
  16. terminator978 Сегодня, 18:09
    Судя по всему прибалтам промыли мозги те же самые люди, что и в/на Украине. Никак понять не могут, что они никому не нужны, Запад их терпит, только пока те разрешают размещать свои войска и содержат их.
    terminator978
  17. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:52
    Как в Литве готовят партизан на случай "российской оккупации"
    laughing И долго они партизанить собрались если что ,в лесопарковой зоне?Ой убожество. wassat
    Наблюдатель2014
  18. ангел ада Сегодня, 18:52
    Да кому они нужны! А вот как готовятся в России? Если готовятся... Случаи всякие бывают.
    ангел ада
  19. мичман Сегодня, 18:55
    Уважаемый автор, хотя нет Вашего имени. После ВОВ с литовскими партизанами НКВД и Красная Армия расчиталась в три месяца. По роду службы мне пришлось на на полигоне на территории Литвы готовить летчиков для точного бомбометания (с 5000 м с погрешностью 20 м). . Штурмовики поднимались с аэродрома Салдус (Латвия), набирали высоту и уже на полигоне отрабатывали задание. Научили быстро. Однажды, отыскивая неразорвавшиеся бомбы, начальник полигона полковник Ю. Спиридонов пригласил посмотреть одну из землянок ваших партизан (еще с 1946 года). Саперы проверили, мин не было. Я с интересом все осмотрел, взял на память "Вальтер" с тремя комплектом патронов. Пострелял, все работало. Приказал взорвать и закапать оставшийся хлам. С учетом опыта и агентуры Ваши партизаны будут ликвидированы через 10 дней. Не парьтесь, а сдавайтесь и живите как мы жили с вами с 1945 года. Честь имею.
    мичман

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