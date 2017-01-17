Российские военные получили новый стрелковый тренажёр

Новый стрелковый тренажер1У35М, созданный в ЦНИИточмаше начал поступать в воинские части. Он предназначен для обучения приемам стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.«С помощью 1У35М военнослужащий может обучаться стрельбе из различного оружия: автомата АК-74 (АК-74М) с подствольным гранатометом ГП-25, пулеметов РПК74Н1, ПКМ, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, гранатометов РПГ-7В с прицелом ПГО-7В и РПГ-26», – рассказали на предприятии.Отмечается, что по желанию заказчика возможна поставка других видов имитаторов оружия и прицелов.По словам главного конструктора тренажера Радия Махлина, «работа на тренажере в течение десяти дней по десять минут на каждого стрелка обеспечивает уверенную боевую стрельбу с оценками "хорошо" и "отлично"».На тренажере отрабатывается один из ключевых навыков при автоматической стрельбе – удержание оружия. «Если боец делать этого не будет, то первая пуля, может быть, и попадет в цель, но все остальные уйдут. При этом увод оружия – это систематическая ошибка, стрелок уводит автомат вправо вверх. Он должен парировать это, а также уменьшить рассеивание пуль», – пояснил Махлин.Он отметил, что на тренажере имитируется стопроцентная величина отдачи оружия при стрельбе. Она стала более эффективна за счет применения внешнего привода.«С помощью такого тренажера также можно отработать все действия, которые осуществляются по подготовке оружия к стрельбе – присоединить магазин к имитатору оружия, установить переводчик огня в нужный режим, зафиксировать прицельную планку, провести "перезаряжание"», – рассказал конструктор.Разработка тренажера продолжалась более 2-х лет, в ней принимали участие сотрудники нескольких отделов ЦНИИточмаша. К настоящему времени изготовлено уже более 30 комплектов.«Он поставляется в части и соединения постоянной боевой готовности вблизи мест их дислокации. Кроме того, мы разрабатываем стрелковый тренажер не только для армии, но и для силовых структур, а также для школы ДОСААФ», – сказал Махлин.