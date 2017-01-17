03:24 18 января

Российские военные получили новый стрелковый тренажёр

Новый стрелковый тренажер1У35М, созданный в ЦНИИточмаше начал поступать в воинские части. Он предназначен для обучения приемам стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Российские военные получили новый стрелковый тренажёр


«С помощью 1У35М военнослужащий может обучаться стрельбе из различного оружия: автомата АК-74 (АК-74М) с подствольным гранатометом ГП-25, пулеметов РПК74Н1, ПКМ, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, гранатометов РПГ-7В с прицелом ПГО-7В и РПГ-26», – рассказали на предприятии.


Отмечается, что по желанию заказчика возможна поставка других видов имитаторов оружия и прицелов.

По словам главного конструктора тренажера Радия Махлина, «работа на тренажере в течение десяти дней по десять минут на каждого стрелка обеспечивает уверенную боевую стрельбу с оценками "хорошо" и "отлично"».

На тренажере отрабатывается один из ключевых навыков при автоматической стрельбе – удержание оружия. «Если боец делать этого не будет, то первая пуля, может быть, и попадет в цель, но все остальные уйдут. При этом увод оружия – это систематическая ошибка, стрелок уводит автомат вправо вверх. Он должен парировать это, а также уменьшить рассеивание пуль», – пояснил Махлин.

Он отметил, что на тренажере имитируется стопроцентная величина отдачи оружия при стрельбе. Она стала более эффективна за счет применения внешнего привода.

«С помощью такого тренажера также можно отработать все действия, которые осуществляются по подготовке оружия к стрельбе – присоединить магазин к имитатору оружия, установить переводчик огня в нужный режим, зафиксировать прицельную планку, провести "перезаряжание"», – рассказал конструктор.

Разработка тренажера продолжалась более 2-х лет, в ней принимали участие сотрудники нескольких отделов ЦНИИточмаша. К настоящему времени изготовлено уже более 30 комплектов.

«Он поставляется в части и соединения постоянной боевой готовности вблизи мест их дислокации. Кроме того, мы разрабатываем стрелковый тренажер не только для армии, но и для силовых структур, а также для школы ДОСААФ», – сказал Махлин.

Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru
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Комментарии 7
  1. cniza Вчера, 16:32
    По словам главного конструктора тренажера Радия Махлина, «работа на тренажере в течение десяти дней по десять минут на каждого стрелка обеспечивает уверенную боевую стрельбу с оценками "хорошо" и "отлично"».


    Что то в этом есть и экономия боеприпасов.
    cniza
    1. Офицер запаса Вчера, 17:18
      "мы разрабатываем стрелковый тренажер не только для армии, но и для силовых структур, а также для школы ДОСААФ», – сказал Махлин."

      А я бы порекомендовал расширить этот перечень. Это же прекрасный тренажер для школьных кабинетов. Ребятам все это будет очень интересно, появится тяга к начальной военной подготовке.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Вчера, 17:33
        Поддерживаю предыдущих ораторов и присоединяюсь ! hi drinks Когда был призван на срочку , на КМБ выяснилось что из 236 призывников только 4 знали с какого боку подступить к АК . А уж на первых учебных стрельбах два лося высадили по рожку одной очередью . За что потом и получили полный комплект "устных порицаний" . laughing
        bouncyhunter
    2. V.P. Вчера, 19:15
      А что, на складах проблемы с патронами что ли ? Там небось еще с брежневской эпохи их до черта.
      V.P.
  2. Штык Вчера, 16:49
    Новый стрелковый тренажер1У35М, созданный в ЦНИИточмаше начал поступать в воинские части.

    Разработанный АО "ЦНИИТОЧМАШ" стрелковый тренажер 1У35М принят на снабжение Российской Армии в 2006 году. Освоен в серийном производстве и поставляется в Российскую армию и армии зарубежных стран.
    request
    Описание - http://www.tsniitochmash.ru/стрелковый-тренажёр-1
    у35м/
    Штык
    1. мыслитель Вчера, 18:30
      Наверное "изюминка" в конце ( с сайта ЦНИИТОЧМАШ).
      Тренажер 1У35М постоянно совершенствуется. В настоящее время проводится модернизация тренажера, позволяющая при сохранении массо-габаритных характеристик проводить обучение до четырех стрелков одновременно, что существенно увеличивает его пропускную способность.
      мыслитель
  3. Бригадир Вчера, 21:32
    Нужная вещь! Нашим бойцам пригодится!
    Бригадир

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