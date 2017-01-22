06:19 23 января
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Бомбы не получилось

Бомбы не получилось

Дональд Трамп

В окошко Кремля прилетел первый, как это принято говорить, месседж: Дональд Трамп намекнул на возможное увязывание снятия антироссийских санкций с дальнейшим прогрессом по линии сокращения ядерных вооружений. В каком контексте надо рассматривать это действие и может ли оно привести к чему-то конструктивному?

«Они (прежняя администрация — прим. «Ленты.ру») наложили на Россию санкции — посмотрим, можно ли заключить с ней хорошую сделку. Для начала, я полагаю, ядерное оружие следует существенно сократить, и это станет частью [сделки]. Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, но я полагаю, что из этого может что-нибудь выйти, и многие окажутся в выигрыше», — заявил Трамп.


Военно-политическая повестка отношений Москвы и Вашингтона в ближайшие месяцы имеет хорошие шансы выйти из вырожденного состояния последних трех лет, сводящегося к скучному обмену сентенциями в стиле «дурак! — сам дурак! — от дурака слышу! — мама, он меня дураком обозвал». Какое отношение к неизбежному процессу оживления двухсторонних связей может иметь нынешнее заявление Трампа?

Слово за слово

Напомним, что на текущий момент ядерные потенциалы обеих сторон уже существенно ограничены по подписанному в 2010 году Пражскому договору (СНВ-3). Соглашение предусматривает развертывание каждой стороной 1550 ядерных боевых блоков и 700 носителей на боевом дежурстве.

Однако уже через два года после заключения СНВ-3 Барак Обама сделал пробное предложение на будущее: снизить пороги до 1000-1100 боевых блоков. Тогда этому факту возмутился республиканский Конгресс. Российская же сторона официально порадовалась желанию Вашингтона и дальше разряжать военную опасность, а неофициально намекнула, что вопрос придется решать только в системной связи с ограничением потенциала американской глобальной системы ПРО.

Собственно, «красную линию» на этот счет Москва протащила еще в тексте СНВ-3: в преамбуле документа указано, что участники соглашения «признают наличие взаимосвязи между стратегическими наступательными вооружениями и стратегическими оборонительными вооружениями, возрастающую важность этой взаимосвязи в процессе сокращения стратегических ядерных вооружений и то, что нынешние стратегические оборонительные вооружения не подрывают жизнеспособность и эффективность стратегических наступательных вооружений сторон».

И это проблема, потому что дальнейшее развитие системы ПРО — прямо заявленный приоритет Трампа. Более того, еще будучи кандидатом, он подчеркнул, что его более всего интересует развитие морского компонента, который в силу своей мобильности вызывает наибольшие опасения российских военных.

Так что пинг-понг «санкции — сокращение» рискует продолжиться возвратом мяча на поле ПРО, а там все очень плохо. После формально миролюбивого маневра администрации Обамы с выносом огневых и информационных средств на балканский фас и в Турцию укрепление европейского наземного компонента продолжилось. С 2018 года пусковые установки противоракет появятся в Редзиково, на померанском побережье.

Пока Трамп ничего не говорил о ревизии этих планов, как не комментировал и обвинения в нарушении договора РСМД, которые Москва предъявляет Вашингтону. Вкратце напомним, что их суть сводится к использованию на наземных объектах ПРО универсальных флотских пусковых установок, из которых, помимо зенитных ракет и противоракет, могут применяться и крылатые ракеты Tomahawk. Развертывание же крылатых ракет с такой дальностью на наземных установках запрещено договором РСМД, и здесь Москва видит брешь в режиме ограничений.

Недостаток конкретики

Теперь внимательно посмотрим, что именно сказал Трамп. Строго говоря, речи о стратегических вооружениях не было. Размытое nuclear weapon может означать, что будущий президент пока не вошел в сложный контекст ядерной политики, а может быть и намеком на другую болезненную тему в отношениях Москвы и Вашингтона.

После заключения СНВ-3 и пробных заявлений Обамы о будущем сокращении в Конгрессе прозвучало достаточно ясное заявление: никакого сокращения от этих уровней без увязки с проблемой тактического ядерного оружия (ТЯО). К ТЯО относятся спецбоеприпасы различного назначения: нестратегические крылатые ракеты морского и авиационного базирования, авиабомбы, торпеды, мины и глубинные бомбы, боеголовки тактических баллистических и зенитных ракет, артиллерийские снаряды и фугасы.

В отличие от стратегических вооружений, для которых еще с 1970-х годов в режимах договоров ОСВ-1 и ОСВ-2 начала формироваться методология зачета и контроля блоков и носителей, в сфере ТЯО такой работы не велось совсем. Несмотря на отсутствие формальных методов взаимного контроля, с начала 1990-х обе стороны исполняли неформальное «джентльменское» соглашение о существенном сокращения тактических арсеналов.

В марте 2016 года аналитическая служба Конгресса заявила, что в США имеется 760 тактических ядерных систем, из них 200 развернуты в Европе. В конце 1980-х численность американских арсеналов ТЯО достигала 6000 единиц, в 1990-е — около 1000.

Советский Союз в 1991 году имел, по американским оценкам, около 20 тысяч тактических боезарядов. Это оружие серьезно сокращалось до конца 2000-х, в результате чего, по некоторым оценкам, его численность сейчас может находиться в широких пределах от 2000 до 3800 единиц. Некоторые источники называют и меньшие значения: около 1000 неснятых с вооружения боеприпасов.

Выработка соответствующих процедур и правил осложняется характером этого оружия. Тактические вооружения, как правило, являются «специальными» вариантами обычных боеприпасов. Его применяют с носителей или пусковых установок, которые сами по себе стратегическими названы быть никак не могут: обычные фронтовые бомбардировщики, стандартные торпедные аппараты кораблей и подлодок, штатные артиллерийские установки (не только большой мощности, но и широко распространенного калибра 152 миллиметра).

Это замечание касается и инфраструктуры хранения — со складов 12-го Главного управления Минобороны боеприпасы должны подаваться куда угодно по требованию. В результате спектр контролируемых объектов разрастается чуть ли не до размеров всех вооруженных сил, что, естественно, неприемлемо.

Поэтому если администрации Трампа (самостоятельно либо под давлением республиканского лобби в Конгрессе или военных) придет в голову светлая мысль увязать снятие санкций с введением формального режима зачета и контроля для ТЯО, это затормозит всю работу по дальнейшему разоружению. Особенной проблемой это станет на фоне программ модернизации американских авиабомб в версию B61-12. Этот боеприпас, отличающийся сниженным выходом мощности и резким повышением точности, выглядит в точности как шаг в сторону снижения порога применения ядерного оружия в ограниченных конфликтах.

Так дела не делаются

Вообще, забавно наблюдать, как еще не введенный в должность будущий президент начинает менять стиль администрации Вашингтона. Выросший в крупном бизнесе, он мыслит в логике жестких деловых переговоров, где выдавливают из контрагента максимум уступок, сохраняя гибкость позиции и с прицелом на то, чтобы сделка все-таки состоялась.

Потому что это бизнес, а не идеологические дискуссии о ценностях. Поэтому даже не «оппонент», а «контрагент», который легко становится партнером по частным направлениям — без того сарказма, с которым обычно это слово в последнее время произносят российские сановники.

Но кавалерийская лихость, с которой было сделано это заявление, настораживает. То ли это блеф — и тогда Вашингтон готов довольно легко развязать вопросы санкций и ядерного разоружения (вопрос только один: с чем тогда «переувяжут»?). То ли новый президент по-прежнему легкомысленно относится к проблеме.

Напомним, что по ядерному оружию Трамп в ходе предвыборной кампании уже делал несколько заявлений, которые оставили впечатление некоторой, скажем так, незамутненности кандидата.

А может, ему просто хочется проверить, побегут ли из Москвы интересоваться условиями, и если побегут — то насколько быстро. Тоже способ оценить позицию на переговорах перед заключением сделки.
Автор: Константин Богданов
Первоисточник: https://lenta.ru/articles/2017/01/17/not_a_deal/


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Комментарии 25
  1. изя топ Вчера, 15:42
    Дональд Трамп намекнул на возможное увязывание снятия антироссийских санкций с дальнейшим прогрессом по линии сокращения ядерных вооружений.
    трампенко,лохи за углом.проезжаешь Белгород,и направо
    изя топ
    1. vovanpain Вчера, 18:33
      Дональд Трамп намекнул на возможное увязывание снятия антироссийских санкций с дальнейшим прогрессом по линии сокращения ядерных вооружений.

      Ну да,ну да вы разоружитесь сначала,а потом,может,когда нибудь и снимем немножечко санкций.Намёк понят господин Трамп.Присоединяюсь к Коллеге.
      Цитата: изя топ
      лохи за углом.проезжаешь Белгород,и направо

      yes hi
      vovanpain
      1. nadezhiva Вчера, 18:59
        Господа, у вас очень плохая память wink Вынуждена напомнить как совсем недавно, перед выборами в Штатах, на тему оружейного плутония глумился Владимир Владимирович:
        Россия вновь возобновит действие соглашения с США об утилизации плутония, если Вашингтон сократит военную инфраструктуру и численность своих войск в странах НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года, до уровня, на котором они находились на день вступления международного договора в силу; отменит «закон Магнитского» и закон «О поддержке свободы Украины»; отменит все антироссийские санкций и компенсирует ущерб от них, включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении США; наконец, предоставит четкий план необратимой утилизации плутония в самой Америке.

        «Действие соглашения и протоколов к соглашению может быть возобновлено после устранения США причин, приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу соглашения и протоколов к соглашению», — отмечается в тексте документа.

        А сейчас Трамп вещает про сокращение ЯО..... Как его сократить, если не утилизировать? В космос плутоний отправить??
        nadezhiva
  2. МПК105 Вчера, 16:35
    Интересно,что он дальше скажет,и сделает?Мне одному видится,что в последнее время о американском президенте чаще говорим,чем о собственном?
    МПК105
    1. sharp-lad Вчера, 20:30
      О Вашем как то не интересно каждый день говорить! Он как сказал - так и старается сделать, не то что "партнёры", тфу! Прости меня.....
      sharp-lad
      1. МПК105 Вчера, 20:49
        good Как говорила моя учитель химии-а вот и именно laughing А Ваш президент-скучный или загадочный???
        МПК105
        1. sharp-lad Вчера, 22:21
          А наш президент как красивый фантик, весь из себя, но наполнение не он! winked
          sharp-lad
  3. Darth Revan Вчера, 17:05
    Да когда они уже поймут, что нам пофиг их санкции?! fool
    Darth Revan
    1. rasputin17 Вчера, 17:17
      В силу своего врожденного кретинизма НИКОГДА!!! hi
      rasputin17
      1. Darth Revan Вчера, 19:12
        Вот и мне так кажется hi
        Darth Revan
  4. Никкола Мак Вчера, 17:07
    Для начала, я полагаю, ядерное оружие следует существенно сократить, и это станет частью [сделки]. Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, но я полагаю, что из этого может что-нибудь выйти, и многие окажутся в выигрыше», — заявил Трамп.

    Это навряд ли - мухи и котлеты должны быть отдельно. Санкции санкциями, а сокращение -сокращениями.
    Для нас был бы более интересный вариант - сокращение ядерного оружия в обмен на возвращение США в договор по ПРО.
    Никкола Мак
    1. sharp-lad Вчера, 20:46
      Никакого интереса не вижу! С "партнёром", который когда захочет выходит в одностороннем порядке из мешающих ему договоров, нет особого смысла о чём то серьёзном договариваться.
      sharp-lad
  5. Oldenburg Вчера, 17:39
    Тут Трамп конечно погорячился,что бы добраться до стратегических БГ,ему нужно будет сократить своё ПРО,причём существенно.Даже если не касаться тактических.Впечатлён ,в статье указано,что СССР имел 20 000такт..зарядов.Скажу вам,это сила была.
    Oldenburg
  6. фа2998 Вчера, 17:42
    Цитата: Никкола Мак
    Санкции санкциями, а сокращение -сокращениями.

    Во первых-санкции они ввели в связи с событиями в Крыму и Донбассе.Сейчас про них забыли!После подписания договоров санкции снимаются.
    Во вторых-содержание и модернизация СЯО обходится и нам и США стоит немалых средств.И то количество гарантирует МНОГОКРАТНОЕ уничтожение всего живого на Земле.И ВЗАИМНОЕ ПАРИТЕТНОЕ сокращение всем будет на пользу.
    Ну естественно взаимные соглашение по ПРО.Думаю можно сократить старые системы,тем более они уже "просятся",да и строить новых по договору уже меньше.Вот есть уже средства на самолеты ,танки и пр. hi
    фа2998
    1. lis-ik Вчера, 18:08
      Так мы своё почти всё модернизировали, а им это только предстоит. И где логика?
      lis-ik
      1. фа2998 Вчера, 18:58
        Хорошая страшилка для США МБР Р-36М2"Воевода".Хорошая тяжелая ракета,но разрабатывалась на Украине в 70 годы,и потом неоднократно модернизировалась-но время идет.Есть возможность их сокращения в обмен на американские ракеты.Причем не простое уничтожения(как наши "Оку" взрывали),а снятие с дежурства и возможное применение доставки на орбиту спутников.И "утилизировали" и пользу получили! hi
        фа2998
  7. KudrevKN Вчера, 18:35
    Не знаю, что будет с ядерными арсеналами, но с приходом к власти Дональда Ивановича обратный отсчет для США начался - Америка повторит судьбу СССР, а Трамп станет подкаблучником Горбачевым? Тем интереснее и увлекательнее лично мне видится будущее! Пристегните ремни безопасности и наденьте 3Д "розовые" очки - кино начинается?
    KudrevKN
  8. DimanC Вчера, 18:59
    Ну тут все логично, кстати, об этом довольно красочно показали в фильме "Бросок кобры" (вторая часть), когда все разоружились, а у матрасников оказалось нескомпенсированное космическое оружие. И тут также хотят: снижаем количество боеголовок до того момента, когда превентивным ударом уничтожаем все носители. А те, которые взлетят (пускай, в пределах 10 носителей), будут легко уничтожены их ПРО. Поэтому нам и не выгодно сокращение наших СЯС - у них в обозримом будущем не будет возможности нас уничтожить без опасности получить ответное уничтожение
    DimanC
  9. алекс-сп Вчера, 19:35
    Пока идут"пробные шары" и говорить о чем либо серьезно с новой администрацией еще рано.
    алекс-сп
  10. Cat Man Null Вчера, 21:27
    - про точно то же самое - было уже
    - "увязка" снятия санкции с сокращением ядерных потенциалов, тем более с односторонним сокращением РФ своего ядерного арсенала никак не следует request
    - lenta.ru - ну, просто лу-у-учший источник информации negative

    Выросший в крупном бизнесе, он мыслит в логике жестких деловых переговоров, где выдавливают из контрагента максимум уступок, сохраняя гибкость позиции и с прицелом на то, чтобы сделка все-таки состоялась...

    - зря автор пытается юморить на эту тему
    - политические переговоры и переговоры по серьезным сделкам, по сути, есть одно и то же...

    Статье ноль, были бы минусы - поставил бы минус yes

    Cat Man Null
  11. Mavrikiy Вчера, 21:30
    А может, ему просто хочется проверить, побегут ли из Москвы интересоваться условиями, и если побегут — то насколько быстро.
    Увы побегут. И очень быстро. Вон Морозов уже паровоз обогнал и Зад весь порвал.
    Mavrikiy
    1. Cat Man Null Вчера, 21:52
      Цитата: Mavrikiy
      А может, ему просто хочется проверить, побегут ли из Москвы интересоваться условиями, и если побегут — то насколько быстро.
      Увы побегут. И очень быстро. Вон Морозов уже паровоз обогнал и Зад весь порвал.

      - а кто такой Морозов? Он что, что-то решать упал намочен? wink
      - если каждый вяк наших думцев и сенаторов слушать, можно с ума сойти... напрочь. Настолько полярные вещи они порой говорят. Прямо-таки лебедь-рако-щуки какие-то request

      PS: а зачем у Вас "зад" с Большой Буквы? belay
      Cat Man Null
      1. Mavrikiy Вчера, 22:15
        Зад с большой буквы у Морозова, либерасту положено иметь большой. Вам по моему тоже, как его товарищу по партии.
        Mavrikiy
        1. Cat Man Null Сегодня, 00:00
          Цитата: Mavrikiy
          Зад с большой буквы у Морозова, либерасту положено иметь большой. Вам по моему тоже, как его товарищу по партии

          - ваш наезд... безоснователен laughing
          - я никогда не состоял (и не состою; и не планирую когда либо состоять) ни в какой партии
          - я совершенно не разделяю мнение г-на Морозова.

          Все, что я хочу до Вас донести, это то, что неча слушать всякое трепло (даже если это сенатор Морозов), которое высказывает свое сугубо частное мнение. Особенно по таким "щекотливым" вопросам.

          И все request
          Cat Man Null
          1. Mavrikiy Сегодня, 05:52
            Ну Морозов из комитета по внешним связям. Идет поиск соратников. Мнение частное, но впереди паровоза, о чем и речь.
            Оккуратнее пишите, не будет наездов.
            Mavrikiy

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