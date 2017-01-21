"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"

Гайдаровский форум вновь показал антисоциальность и бесперспективность либеральной экономической политики - "невидимые руки рынка" оказываются связаны, когда речь заходит о необходимости рывка вперед. Кроме "старых песен" в исполнении чиновников, мероприятие ничего не принесло и так и не заполнило белые пятна экономической стратегии. Мысль "бухгалтера" Алексея Кудрина не заходит дальше урезания социалки и повышения пенсионного возраста для того, чтобы подлатать бюджет, но вряд ли это уже может устроить федеральную власть.Реальной альтернативой кудринским проектам и гайдаровским технологиям остается Московский экономический форум, который в этом году пройдёт 30 и 31 марта в Шуваловском корпусе МГУ. Сопредседатель МЭФ, глава Совета ТПП по развитию экономики Константин Бабкин рассказал в интервью Накануне.RU, какими будут основные цели МЭФ, чего можно достичь "альтернативной" стратегией, а также об угрозах стояния на месте в экономической политике.Вопрос: Чему будет посвящён МЭФ в этом году, обозначены ли уже основные цели?Константин Бабкин: Пока формируется повестка дня. Но, безусловно, мы будем обсуждать и мировую ситуацию, и российскую. Происходит много изменений - в мире это и "Брексит", и избрание нового президента Америки, и сирийская ситуация, и падение авторитета ВТО. Очевидно падение авторитета приверженцев глобализации, но повышение престижа региональных союзов или вообще протекционизма - экономического и миграционного.Но наиболее важной темой будет ситуация в России. Основной аспект - старая гайдаровская либеральная экономическая политика себя исчерпала. Мы будем предлагать альтернативу - ту стратегию, которую разработали с ТПП. Послушаем и другие предложения. Надеюсь, что товарищи из Китая поделятся секретами того, как этой стране удалось добиться такого впечатляющего роста экономики, когда за 30 лет показатели увеличились в 50 раз.Уделим внимание и социальному аспекту - ведь важно не только улучшение экономических показателей, но и то, как "делить пирог", чтобы общество гармонично развивалось, чтобы блага распределялись хотя бы более-менее справедливо. Я думаю, будет интересно. Тем более что Гайдаровский форум прошёл, и ничего нового сказано не было, какие-то старые постулаты были подтверждены, а рецептов, которые вывели бы страну на путь развития, озвучено так и не было. У нас такой рецепт есть, и не один.Вопрос: Будет, вероятно, полностью освещена разработанная в ТПП "Стратегия экономического развития России до 2030 года"? В соответствии с этими принципами, какие контуры социально-экономического развития нужны стране?Константин Бабкин: Мы проведем конкретное мероприятие по обсуждению "стратегии 2030", представим программу еще раз. Надо больше внимания уделять развитию науки, образования, здравоохранения - не экономить на этих отраслях, как либералы предлагают и делают. Мы предлагаем поставить во главе угла развитие несырьевого производства, научно-технический прогресс - это должно стать локомотивом экономики, к которому будут прицеплены вспомогательные вагоны в виде социально-значимых областей – наука, здравоохранение, образование - чтобы люди чувствовали себя востребованными и защищёнными. Так нужно работать.Пока же либералы во власти предлагают повышать пенсионный возраст, настаивают на сохранении "плоской" шкалы налогообложения, но на самом деле она у нас сегодня "регрессивная" - то есть богатые платят в процентах от своих доходов меньше, чем бедные. Мы будем настаивать на построении более справедливой налоговой и пенсионной системы. Чтобы люди не думали, что их государство обворовывает и вообще несправедливо собирает, распределяет деньги.Вопрос: Кудрин на Гайдаровском форуме призвал срочно повышать пенсионный возраст - якобы это станет ответом на демографические вызовы, которые сдерживают экономический рост. Не перепутаны ли причина со следствием? И что делать с пенсионным возрастом и пенсионерами?Константин Бабкин: Верно - перепутаны причины со следствием. Либералы своими действиями "душат" экономику, люди оказываются невостребованными, в стране растёт безработица. Молодёжь не чувствует мотивации к получению качественного, настоящего образования, потому что не верит, что на производстве или в созидательном секторе они смогут зарабатывать деньги, проявлять свои таланты, обеспечивать свои семьи.Из-за всего этого и падает экономика. Но "кудринисты" предлагают из-за падающей экономики повышать налоги, потому что у государства становится меньше денег. Они начинают уменьшать расходование денег на содержание пенсионеров, на здравоохранение, на образование, что опять ведёт к падению экономики, снижению покупательной способности людей и еще большему раскручиванию стагнации и деградации.У нас совершенно другой подход, так как мы видим другие причинно-следственные связи. Важно создать в России такие условия, чтобы было выгодно заниматься созидательным трудом, можно было этим трудом зарабатывать достойные деньги. Запустив такую экономику, мы создадим запрос на качественное образование, это даст молодёжи мотивацию, подрастающее поколение будет видеть, что качественное образование — это то, что сможет обеспечить достойное будущее. Вместе с тем и у государства будет больше денег - страна будет развиваться, по нашим оценкам, по 15% в год экономического роста, это вполне достижимые для нас темпы. Естественно, мы сможем содержать и пенсионеров, и расходовать средства на здравоохранение.Вопрос: То есть необходимы дополнительные затраты, чтобы получить результат, который их окупит, а не экономия, которая не окупит ничего?Константин Бабкин: Да, у "кудринистов" во главе угла стоят деньги, и всё крутится вокруг них – экономия на пенсионерах, экономия на образовании. Эта аберрация зрения ведёт страну к экономической деградации. Для нас главная сверхценность - люди. А средством для того, чтобы люди были востребованы в государстве, должно стать развитие производства. Это поможет государству решить все существующие в России проблемы – и проблему бедности, и проблему безработицы, и падение уровня образования, здравоохранения.Вопрос: Ранее была введена программа 1432 по поддержке сельхозмашиностроителей и крестьян, покупающих эту технику. Накануне Денис Мантуров отчитался, что по многим показателям уже есть рост выше 30%. Возможно ли аналогичную политику проводить в промышленности и добиться там такого роста в такие сроки?Константин Бабкин: Я убеждён, что необходимо проводить такую политику и в станкостроении, и в перерабатывающих отраслях, и во всей несырьевой экономике. Нужно проводить политику, которая примерно обрисовывается в области сельхозмашиностроения, но при этом нельзя замыкаться только на программах субсидирования техники. Это важный момент, но не единственный - нужно и экспорт поддерживать.Очень важно проводить чёткую грань между российским производством и импортом, потому что во многих отраслях эта черта абсолютно размыта - например, это свойственно для отечественного автомобилестроения, где, если прикручены отечественные колёса к машине, то она уже считается российским продуктом. Если грань между российским производством и не российским проложена некорректно, то такие "отвёрточные" производства оказываются в очень выгодном, привилегированном положении по сравнению с теми, кто реально занимается трудом, инвестициями в нашей стране. Такие "отвёрточные" производства часто имеют поддержку от зарубежных правительств, от развитых стран, и ещё им добавляют поддержку от российского правительства. Таким образом, реальные, настоящие производства, которые несут на себе социальную нагрузку, риски, свойственные России, несут повышенные затраты, из-за гайдаровской политики оказываются в проигрыше.У нас в сельхозмашиностроении такая проблема решена - государство проводит чёткую грань между отечественным и не отечественным, поэтому помогает в первую очередь только российским производителям. Поэтому наша отрасль развивается, количество российских производителей растёт, техника совершенствуется, инвестиции вкладываются - есть и успехи. Программа 1432 - это очень хороший инструмент, но он не должен быть единственным. Должна быть в целом взвешенная политика, и я надеюсь, что государство, правительство постепенно выработает такую политику не только в области сельхозмашиностроения, но и в других отраслях. Плюс ко всему, конечно, нужно совершенствовать политику Центробанка и налоговую политику.Вопрос: По факту видится ли какая-то положительная динамика в будущем при нынешних "потугах" либеральных кругов во власти?Константин Бабкин: Если Кудрин будет определять стратегию правительства, как это происходит сейчас, то - да, все его прогнозы могут сбыться. Будет стагнация и максимум роста в 1%, повышение пенсионного возраста и прочее. Если же прислушаются к нам и разработанной совместно с ТПП программе, то будет бурный рост, который продлится, как в Китае. Я думаю, мы такой же период вполне можем себе обеспечить при правильной экономической политике.Вопрос: А если ничего не менять, то чем всё может обернуться?Константин Бабкин: Если мы и дальше будем отставать в темпах развития от других стран мира, если у нас будет увеличиваться безработица, будем отставать и в технологическом развитии, то в итоге мы столкнемся с самыми тяжёлыми проблемами. Можете посмотреть на Украину, где народ "сходит с ума" от безработицы, становится внушаемым, попадает под действие каких-то внедряемых бандеровских идей. Можно посмотреть на арабские страны, где много населения, но мало работы. Там тоже идут войны и иностранные вмешательства. Если страна экономически не развивается, не обеспечивает людям востребованность, то она в итоге не может себя защитить.