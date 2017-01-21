21:49 21 января
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"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"

"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"


Гайдаровский форум вновь показал антисоциальность и бесперспективность либеральной экономической политики - "невидимые руки рынка" оказываются связаны, когда речь заходит о необходимости рывка вперед. Кроме "старых песен" в исполнении чиновников, мероприятие ничего не принесло и так и не заполнило белые пятна экономической стратегии. Мысль "бухгалтера" Алексея Кудрина не заходит дальше урезания социалки и повышения пенсионного возраста для того, чтобы подлатать бюджет, но вряд ли это уже может устроить федеральную власть.

Реальной альтернативой кудринским проектам и гайдаровским технологиям остается Московский экономический форум, который в этом году пройдёт 30 и 31 марта в Шуваловском корпусе МГУ. Сопредседатель МЭФ, глава Совета ТПП по развитию экономики Константин Бабкин рассказал в интервью Накануне.RU, какими будут основные цели МЭФ, чего можно достичь "альтернативной" стратегией, а также об угрозах стояния на месте в экономической политике.


"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"


Вопрос: Чему будет посвящён МЭФ в этом году, обозначены ли уже основные цели?

Константин Бабкин: Пока формируется повестка дня. Но, безусловно, мы будем обсуждать и мировую ситуацию, и российскую. Происходит много изменений - в мире это и "Брексит", и избрание нового президента Америки, и сирийская ситуация, и падение авторитета ВТО. Очевидно падение авторитета приверженцев глобализации, но повышение престижа региональных союзов или вообще протекционизма - экономического и миграционного.

Но наиболее важной темой будет ситуация в России. Основной аспект - старая гайдаровская либеральная экономическая политика себя исчерпала. Мы будем предлагать альтернативу - ту стратегию, которую разработали с ТПП. Послушаем и другие предложения. Надеюсь, что товарищи из Китая поделятся секретами того, как этой стране удалось добиться такого впечатляющего роста экономики, когда за 30 лет показатели увеличились в 50 раз.

Уделим внимание и социальному аспекту - ведь важно не только улучшение экономических показателей, но и то, как "делить пирог", чтобы общество гармонично развивалось, чтобы блага распределялись хотя бы более-менее справедливо. Я думаю, будет интересно. Тем более что Гайдаровский форум прошёл, и ничего нового сказано не было, какие-то старые постулаты были подтверждены, а рецептов, которые вывели бы страну на путь развития, озвучено так и не было. У нас такой рецепт есть, и не один.



Вопрос: Будет, вероятно, полностью освещена разработанная в ТПП "Стратегия экономического развития России до 2030 года"? В соответствии с этими принципами, какие контуры социально-экономического развития нужны стране?

Константин Бабкин: Мы проведем конкретное мероприятие по обсуждению "стратегии 2030", представим программу еще раз. Надо больше внимания уделять развитию науки, образования, здравоохранения - не экономить на этих отраслях, как либералы предлагают и делают. Мы предлагаем поставить во главе угла развитие несырьевого производства, научно-технический прогресс - это должно стать локомотивом экономики, к которому будут прицеплены вспомогательные вагоны в виде социально-значимых областей – наука, здравоохранение, образование - чтобы люди чувствовали себя востребованными и защищёнными. Так нужно работать.

Пока же либералы во власти предлагают повышать пенсионный возраст, настаивают на сохранении "плоской" шкалы налогообложения, но на самом деле она у нас сегодня "регрессивная" - то есть богатые платят в процентах от своих доходов меньше, чем бедные. Мы будем настаивать на построении более справедливой налоговой и пенсионной системы. Чтобы люди не думали, что их государство обворовывает и вообще несправедливо собирает, распределяет деньги.

"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"


Вопрос: Кудрин на Гайдаровском форуме призвал срочно повышать пенсионный возраст - якобы это станет ответом на демографические вызовы, которые сдерживают экономический рост. Не перепутаны ли причина со следствием? И что делать с пенсионным возрастом и пенсионерами?

Константин Бабкин: Верно - перепутаны причины со следствием. Либералы своими действиями "душат" экономику, люди оказываются невостребованными, в стране растёт безработица. Молодёжь не чувствует мотивации к получению качественного, настоящего образования, потому что не верит, что на производстве или в созидательном секторе они смогут зарабатывать деньги, проявлять свои таланты, обеспечивать свои семьи.

Из-за всего этого и падает экономика. Но "кудринисты" предлагают из-за падающей экономики повышать налоги, потому что у государства становится меньше денег. Они начинают уменьшать расходование денег на содержание пенсионеров, на здравоохранение, на образование, что опять ведёт к падению экономики, снижению покупательной способности людей и еще большему раскручиванию стагнации и деградации.

У нас совершенно другой подход, так как мы видим другие причинно-следственные связи. Важно создать в России такие условия, чтобы было выгодно заниматься созидательным трудом, можно было этим трудом зарабатывать достойные деньги. Запустив такую экономику, мы создадим запрос на качественное образование, это даст молодёжи мотивацию, подрастающее поколение будет видеть, что качественное образование — это то, что сможет обеспечить достойное будущее. Вместе с тем и у государства будет больше денег - страна будет развиваться, по нашим оценкам, по 15% в год экономического роста, это вполне достижимые для нас темпы. Естественно, мы сможем содержать и пенсионеров, и расходовать средства на здравоохранение.

Вопрос: То есть необходимы дополнительные затраты, чтобы получить результат, который их окупит, а не экономия, которая не окупит ничего?

Константин Бабкин: Да, у "кудринистов" во главе угла стоят деньги, и всё крутится вокруг них – экономия на пенсионерах, экономия на образовании. Эта аберрация зрения ведёт страну к экономической деградации. Для нас главная сверхценность - люди. А средством для того, чтобы люди были востребованы в государстве, должно стать развитие производства. Это поможет государству решить все существующие в России проблемы – и проблему бедности, и проблему безработицы, и падение уровня образования, здравоохранения.

"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"


Вопрос: Ранее была введена программа 1432 по поддержке сельхозмашиностроителей и крестьян, покупающих эту технику. Накануне Денис Мантуров отчитался, что по многим показателям уже есть рост выше 30%. Возможно ли аналогичную политику проводить в промышленности и добиться там такого роста в такие сроки?

Константин Бабкин: Я убеждён, что необходимо проводить такую политику и в станкостроении, и в перерабатывающих отраслях, и во всей несырьевой экономике. Нужно проводить политику, которая примерно обрисовывается в области сельхозмашиностроения, но при этом нельзя замыкаться только на программах субсидирования техники. Это важный момент, но не единственный - нужно и экспорт поддерживать.

Очень важно проводить чёткую грань между российским производством и импортом, потому что во многих отраслях эта черта абсолютно размыта - например, это свойственно для отечественного автомобилестроения, где, если прикручены отечественные колёса к машине, то она уже считается российским продуктом. Если грань между российским производством и не российским проложена некорректно, то такие "отвёрточные" производства оказываются в очень выгодном, привилегированном положении по сравнению с теми, кто реально занимается трудом, инвестициями в нашей стране. Такие "отвёрточные" производства часто имеют поддержку от зарубежных правительств, от развитых стран, и ещё им добавляют поддержку от российского правительства. Таким образом, реальные, настоящие производства, которые несут на себе социальную нагрузку, риски, свойственные России, несут повышенные затраты, из-за гайдаровской политики оказываются в проигрыше.

У нас в сельхозмашиностроении такая проблема решена - государство проводит чёткую грань между отечественным и не отечественным, поэтому помогает в первую очередь только российским производителям. Поэтому наша отрасль развивается, количество российских производителей растёт, техника совершенствуется, инвестиции вкладываются - есть и успехи. Программа 1432 - это очень хороший инструмент, но он не должен быть единственным. Должна быть в целом взвешенная политика, и я надеюсь, что государство, правительство постепенно выработает такую политику не только в области сельхозмашиностроения, но и в других отраслях. Плюс ко всему, конечно, нужно совершенствовать политику Центробанка и налоговую политику.

"Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"


Вопрос: По факту видится ли какая-то положительная динамика в будущем при нынешних "потугах" либеральных кругов во власти?

Константин Бабкин: Если Кудрин будет определять стратегию правительства, как это происходит сейчас, то - да, все его прогнозы могут сбыться. Будет стагнация и максимум роста в 1%, повышение пенсионного возраста и прочее. Если же прислушаются к нам и разработанной совместно с ТПП программе, то будет бурный рост, который продлится, как в Китае. Я думаю, мы такой же период вполне можем себе обеспечить при правильной экономической политике.

Вопрос: А если ничего не менять, то чем всё может обернуться?

Константин Бабкин: Если мы и дальше будем отставать в темпах развития от других стран мира, если у нас будет увеличиваться безработица, будем отставать и в технологическом развитии, то в итоге мы столкнемся с самыми тяжёлыми проблемами. Можете посмотреть на Украину, где народ "сходит с ума" от безработицы, становится внушаемым, попадает под действие каких-то внедряемых бандеровских идей. Можно посмотреть на арабские страны, где много населения, но мало работы. Там тоже идут войны и иностранные вмешательства. Если страна экономически не развивается, не обеспечивает людям востребованность, то она в итоге не может себя защитить.
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112521/


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Комментарии 64
  1. амурец Сегодня, 15:08
    Константин Бабкин: Если мы и дальше будем отставать в темпах развития от других стран мира, если у нас будет увеличиваться безработица, будем отставать и в технологическом развитии, то в итоге мы столкнемся с самыми тяжёлыми проблемами.
    Так либерал- предатели к этому стремятся , разрушая образование и экономику.
    амурец
    1. stas Сегодня, 16:28
      А кто предатели конкретно.
      Образованием, экономикой и др. руководит президент без него ничего в России кроме воровства не делается.
      Каков поп таков и приход. Поменять попа и приход сам разбежится или в солнечный Магадан, работать на свежем воздухе под охраной.
      Хороший царь и плохие министры, так не бывает, в 1905 году уже проверяли.
      Ждем от Путина большего, чем майские указы и ДАМское правительство с ЕР.
      stas
      1. 16112014nk Сегодня, 16:35
        Цитата: stas
        Ждем от Путина большего,

        Путин: "Не дождётесь!" yes
        16112014nk
      2. snifer Сегодня, 16:42
        а что майские указы выполнены?Вы можете ждать от Путина до времен пока рак на горе свистнет так и не дождетесь,а рак кстати вот вот свистнет
        snifer
        1. nils Сегодня, 18:14
          Цитата: snifer
          пока рак на горе свистнет


          Римская империя времени упадка
          Сохраняла видимость твердого порядка:
          Цезарь был на месте, соратники рядом,
          Жизнь была прекрасна, судя по докладам.

          ......а рак кстати вот вот свистнет!!!
          nils
  2. 16112014nk Сегодня, 15:15
    Шуваловский корпус МГУ
    Нужно бы уточнить, что назван в честь Ивана Шувалова, одного из основателей МГУ. А не в честь одного из либерастов в антинародном пр-ве РФ.
    16112014nk
    1. tihiy Сегодня, 16:26
      Цитата: 16112014nk
      Шуваловский корпус МГУ
      Нужно бы уточнить, что назван в честь Ивана Шувалова, одного из основателей МГУ. А не в честь одного из либерастов в антинародном пр-ве РФ.

      Нам нужны десятки тысяч предприятий с современным оборудованием, для самодостаточной экономики. миллионы работоспособных людей без работы, а техника на импортных турецких, китайских и прочих комплектующих...
      Что пользы нашему народу от этих гайдаровских форумах
      tihiy
    2. snifer Сегодня, 16:46
      правительство антинародное ,а президент народный belay кстати зря мы над американцами смеёмся что они тупые и над украинцами что они зомбированы.Страну превратили в секту кричащую ура даже на пук первого
      snifer
      1. 210окв Сегодня, 17:39
        Ну,это не совсем так..Кричат УРА на каждый пук не простые люди,а приближенные к кормушке..
        Цитата: snifer
        правительство антинародное ,а президент народный belay кстати зря мы над американцами смеёмся что они тупые и над украинцами что они зомбированы.Страну превратили в секту кричащую ура даже на пук первого
        210окв
        1. snifer Сегодня, 21:02
          вы думаете что например все уря патриоты пишущие на этом сайте у кормушки?
          snifer
    3. 210окв Сегодня, 17:37
      Еще не хватало храм науки называть всяким разным....Хотя за ними не заржавеет-и памятник себе воздвигнут нерукотворный...
      Цитата: 16112014nk
      Шуваловский корпус МГУ
      Нужно бы уточнить, что назван в честь Ивана Шувалова, одного из основателей МГУ. А не в честь одного из либерастов в антинародном пр-ве РФ.
      210окв
  3. проходящий Сегодня, 15:26
    Условия жизни ухудшаются !!! НО "Основной аспект - старая гайдаровская либеральная экономическая политика".
    А все остальное - альтернатива. Так кто это должен поменять местами??? На этот вопрос хотелось бы получить ответ и не в 2018 году.
    проходящий
    1. Ныробский Сегодня, 16:32
      Цитата: проходящий
      Условия жизни ухудшаются !!! НО "Основной аспект - старая гайдаровская либеральная экономическая политика".
      А все остальное - альтернатива. Так кто это должен поменять местами??? На этот вопрос хотелось бы получить ответ и не в 2018 году.

      Ныробский
      1. stas Сегодня, 17:08
        Так сначала нужно всех либералов из власти убрать; Греф, Чубайс, Дворкович, ДАМа и всех выпускников ВШЭ еще др. которая трудится в поте лица.
        Но они царя устраивают!
        stas
        1. 210окв Сегодня, 17:41
          Они царя устраивают???А не наоборот-их царь устраивает..
          Цитата: stas
          Так сначала нужно всех либералов из власти убрать; Греф, Чубайс, Дворкович, ДАМа и всех выпускников ВШЭ еще др. которая трудится в поте лица.
          Но они царя устраивают!
          210окв
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:32
    Гайдаровский форум -их там гайдар давно уже заждался, с кучей котлов в аду сидит,ждет всю нежеть чубайсокудриныхшуваловых и прочие, прочия, прочия...
    Изгоняющий либероидов
  5. sds87 Сегодня, 15:53
    Дай бог народу России да и самой стране пережить экономическую политику всех этих Кудриных, Грефов и Набиуллиных. Они ведут ее к полному развалу. Народ готовы окончательно удавить налогами, инфляцией и безработицей. Затянуть бы пояса им, а не нам. Глядишь и развитие бы пошло. А вообще у меня уже полное непонимание ситуации: как может быть доволен Путин этими вредителями? Или чем народу хуже - тем Путину лучше? Тогда это вообще ни в какие ворота...
    sds87
    1. Cat Man Null Сегодня, 16:11
      Цитата: sds87
      Дай бог народу России да и самой стране пережить экономическую политику всех этих Кудриных, Грефов и Набиуллиных...

      - а также дай Он, чтобы не стали "у руля" трепачи типа Глазьева, Катасонова и прочих там... Сатановских
      - ибо ответственные решения должны принимать все же профессионалы, а не шахматисты-любители.

      И кстати:

      - Кудрин не определяет экономическую политику РФ. Давно уже. Он, типа, "консультант", но его не слишком слушают, как показывают недавние события.
      - Греф "рулит" Сбербанком. Бываю там иногда, Сбер стал сильно лучше, чем был раньше.
      - Набиуллина - вообще чисто технический работник. Или Вы считаете, что она единолично руководит ЦБ? Три "ха-ха"
      - кстати, ФРС тоже не руководит ЦБ РФ. От слова "совсем".

      Вот примерно так yes
      Cat Man Null
      1. tihiy Сегодня, 16:30
        Цитата: Cat Man Null
        - а также дай Он, чтобы не стали "у руля" трепачи типа Глазьева, Катасонова и прочих там... Сатановских

        Это точно! Поддержу
        tihiy
        1. stas Сегодня, 17:12
          Держи котов и кошаков в мешке.
          А ты кто, неужели уря-я патриот, за царя любого окошачишь.
          stas
      2. кошак Сегодня, 16:32
        Типа "коллективная безответственность" wassat
        кошак
      3. teder Сегодня, 19:01
        Цитата: Cat Man Null
        а также дай Он, чтобы не стали "у руля" трепачи типа Глазьева, Катасонова и прочих там... Сатановских

        good
        Цитата: Cat Man Null
        Вот примерно так

        good good
        teder
    2. народник Сегодня, 18:34
      sds87
      А вообще у меня уже полное непонимание ситуации: как может быть доволен Путин этими вредителями?

      Это для нас они вредители, а для него самое то,
      иначе не сидели бы так высоко.
      народник
  6. Fonmeg Сегодня, 16:09
    Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции, заявил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.


    Fonmeg
  7. частное лицо Сегодня, 16:10
    Вот на этом форуме(шабаше) и надо было испытать поражающее действие новейших боеприпасов. Так сказать всю нечесть одним разом извести.
    частное лицо
    1. stas Сегодня, 17:35
      А ты не нечесть?
      stas
      1. частное лицо Сегодня, 17:44
        По крайней мере я не грабил свой народ и у меня нет награбленных капиталов за границей.
        частное лицо
        1. stas Сегодня, 18:35
          Чудик, а на кого собираешься сбрасывать новейшие боеприпасы.
          Или запутался в трех соснах!
          При чём здесь форум ВО?
          Видать в обед не вмазал, день зря прошел .
          stas
          1. частное лицо Сегодня, 20:30
            Я не пью а ты Му**ла посмотри и почитай кто на том форуме либиралы ,хотя судя по твоему погону ты любишь УРА кричать.
            частное лицо
  8. olimpiada15 Сегодня, 16:11
    Хорошая статья. Либералы привели страну к такой ситуации, когда эконмика страны не может развиватьсяи, рост ВВП достигается за счет снижения покупателнй способности рубля. Не знаю, как определяется инфляция, но цифры не соответствуют росту цен на основные товары, покупаемые большинством населения. И даже в этом случае уже нет роста ВВП. Это дорога в никуда.
    Экономическая модель была навязана западом и привела экономику РФ туда, куда и должна была привести-на дно.
    Посмотрите, что сказали в США оба президента. Б. Обама высказался в том духе, что " небольшой срез населения владеет богатствами страны, а остальные , чтобы выжить грызут друг другу глотку". СМИ США дружно критикуют иннагурационную речь Трампа, характризуя как черную, но он тоже высказался о том, что большинство населения страдают, а прекрасно живет лишь небольшая группа . У них такая демократия и именно такой вид экономической модели был навязан РФ.
    Что позволяло развиваться экономике СССР- прибыли суммировались и использовались для развития экономики страны. А сейчас все прибыли сановятся доходом неболшй группы лиц, а высокие доходы-это элитное потребление, т.е. основной объем прибыли в целом по стране используется западом( тамприобретаются товары, недвижимость, хранятся деньги в банках)-в стране остаются только крохи. Доходы большинства населения-это уровень прожиточного минимума, покупательная способность очень низкая. После падения курса рубля - крупный бизнес был в восторге- в стране рабочая сила оказалась очень дешевой. Их не заботят проблемы работников, как и проблемы экономики страны- только их личные доходы должны увеличиваться.
    Нужна смена экономической модели,чтобы люди в стране могли нормально жить, чтобы прибыли от производства работали на страну. Не призываю к тому, чтобы отобрать и разделить. Нужно создавать новый сегмент экономики, частные долевые предприятия, прибыли от которых остаются на предприятии ,используются на развитие предприятия, увеличивается пай , который не отчуждается, может быть только выплачен при увольнении, и пайщиками могут быть лишь лица, работающие на предприятии. И права людей должны быть больше, ибо работающие точно знают, при каком руководстве предприятие лучше работает. Люди должны работать на себя, это и даст эффект развития производства. Руководство естественно будет богаче рядовых, но это будет не безраздельное владение одного лица. Производством должны управлять производственники, знающие своё дело, умеющие и желающие работать, а не " эфективные менеджеры", выискивающие лазейки для выведения финансов из производства, что ведет к недостатку средств на ремонт, модернизацию, закупку сырья, приводит к необоснованному удорожанию продукции.
    С того дна, на котором оказалась экономика страны Минэкономразвития поднять экономику не сможет, будут пустые заверения, неоправданные посулы типа гадания на кофейной гуще,но стране нужен новый взгляд, новые методы, новая модель экономики, и новые лица, способные организовать эффективные производства.
    olimpiada15
    1. tihiy Сегодня, 16:35
      Цитата: olimpiada15
      ибералы привели страну к такой ситуации, когда эконмика страны не может развиватьсяи, рост ВВП достигается за счет снижения покупателнй способности рубля. Не знаю, как определяется инфляция, но цифры не соответствуют росту цен на основные товары, покупаемые большинством населения. И даже в этом случае уже нет роста ВВП. Это дорога в никуда.
      Экономическая модель была навязана западом

      Заводы и фабрики были обанкрочены и разрушены вопреки здравому смыслу!
      Кто уничтожал индустрию? Они отняли у наших детей будущее. У этих негодяев-разрушителей есть фамилии.
      Почему их не обнародуют и не судят?
      tihiy
      1. Boris55 Сегодня, 17:43
        Цитата: tihiy
        ...У этих негодяев-разрушителей есть фамилии. Почему их не обнародуют и не судят?...

        Вы предлагаете опубликовать списки всех граждан продавших СССР за две волги?
        Boris55
    2. teder Сегодня, 19:09
      Цитата: olimpiada15
      Хорошая статья. Либералы привели страну к такой ситуации, когда эконмика страны не может развиватьсяи,

      Да ладно Вам , Путин у власти 17 лет.
      Цитата: olimpiada15
      Экономическая модель была навязана западом и привела экономику РФ туда, куда и должна была привести-на дно.

      Разумеется экономика социализма привела СССр к всеобщему благоденствию.
      Цитата: olimpiada15
      Что позволяло развиваться экономике СССР- прибыли суммировались и использовались для развития экономики страны

      Нефть ( в послнедние десятилетие ) - и не более того.
      Сейчас кстати ничего не изменилось
      Цитата: olimpiada15
      После падения курса рубля - крупный бизнес был в восторге- в стране рабочая сила оказалась очень дешевой. Их не заботят проблемы работников, как и проблемы экономики страны- только их личные доходы должны увеличиваться.

      А при чем тогда либералы ?
      Цитата: olimpiada15
      Нужна смена экономической модели,чтобы люди в стране могли нормально жить, чтобы прибыли от производства работали на страну.

      Ваше предложение ?
      Фабрики - рабочим , земля - крестьянам ?
      Цитата: olimpiada15
      Нужно создавать новый сегмент экономики, частные долевые предприятия, прибыли от которых остаются на предприятии ,используются на развитие предприятия, увеличивается пай , который не отчуждается, может быть только выплачен при увольнении, и пайщиками могут быть лишь лица, работающие на предприятии

      Колхоз короче. За трудодни , но свой пай внеси.
      Проходили.


      Цитата: olimpiada15
      но стране нужен новый взгляд, новые методы, новая модель экономики, и новые лица, способные организовать эффективные производства.

      Слова - слова.
      Стране нужна свободная экономика , независимый суд , гарантии собственника и не прикосновенность частной собственности.
      Без этого нихрена не будет.
      teder
      1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 20:34
        Цитата: teder
        Да ладно Вам , Путин у власти 17 лет.

        И чего? Путин он что вездесущ и всемогущ?
        Цитата: teder
        Стране нужна свободная экономика , независимый суд , гарантии собственника и не прикосновенность частной собственности.

        А скатерть-самобранка и сапоги-скороходы и золотая рыбка с тремя желаниями вам не нужны?
        Цитата: teder
        Ваше предложение ?
        Фабрики - рабочим , земля - крестьянам ?

        Вот вся беда патриотов и борцов с либералами в том что предложить им по сути нечего. Вместо того чтобы хоть как-то разобраться как функционирует реальная экономика подумать и попытаться предложить хоть какую-то адекватную альтернативу они все дружно нихрена этого не делают, а занимаются только написанием и озвучиванием всяких лозунгов и прочей маниловщиной.
        IS-80_RVGK2
        1. teder Сегодня, 21:31
          Цитата: IS-80_RVGK2
          И чего? Путин он что вездесущ и всемогущ?

          17 лет - срок. request
          Цитата: IS-80_RVGK2
          А скатерть-самобранка и сапоги-скороходы и золотая рыбка с тремя желаниями вам не нужны?

          то же хорошо ,но предпочёл бы для начала -- независимый суд и неприкосновенность собственности.
          Цитата: IS-80_RVGK2
          . Вместо того чтобы хоть как-то разобраться как функционирует реальная экономика подумать и попытаться предложить хоть какую-то адекватную альтернативу они все дружно нихрена этого не делают

          А что предлогать ? Во всём мире действует.
          Хочу Вам напомнить , что в СШа , Европе и да же таких странных странах как Швеция и Норвегия --- капитализм с либеральной экономикой.
          Цитата: IS-80_RVGK2
          а занимаются только написанием и озвучиванием всяких лозунгов и прочей маниловщиной.

          Ну так она не вписывается в современный олигархический - семейноприближённый капитализм выстроенный в России.
          А как Вы хотите-- скрестить ежа и ужа ?
          Что бы люди , знающие , что в любой момент на них могут наехать , отобрать бизнес , собственность и при этом ниодин суд их не защити --- что то вкладывали , да и ещё на длительную перспективу ?
          Вы посмотрите что сделали с пенсионными программами -- а ведь это было под гарантии государства .
          teder
      2. olimpiada15 Сегодня, 21:04
        "Колхоз короче"- не колхоз, читайте внимательно. Колхоз-это государственная собственность. Госсобственность-это не эффективно и не надо к ней возвращатся. Эффективными были сельскохозяйственнве кооперативы, возглавляемые производственниками. Пишу о коллективной собственности.
        Работала на крупном предприятии, после перехода на хозрасчет предприятие процветало: решались и производственные вопросы и социальные. А все потому, что прибыль оставалась на предприятии: и предприятие работало эффективно, и гендиректор был выбран коллективом. Как обанкротили предприятие-это другая история, способов обанкротить было много. Создай сегодня такую ситуацию-можно обанкротить любое предприятие Сейчас предприятие не существует, хотя производившаяся продукция и сейчас пользуется спросом.
        Посмотрите на Brexit. Ведь там традиционные предприятия победили диктат наднационального финансового сектора.
        Вы не пытались вникнуть в суть комментария, ваша задача отрицать смысл высказывания. И это понятно-если лишить паразитов кормовой базы, а действующая сегодня экономическая система именно паразитирует на населении, ибо действует инструмент постоянного обесценивания доходов населения: номинальное повышение всегда ниже падения платежеспособности рубля. Что и является источником накопления спекулятивных капиталов.
        Вы защитник- действующей сегодня либеральной системы.
        olimpiada15
        1. teder Сегодня, 21:25
          Цитата: olimpiada15
          "Колхоз короче"- не колхоз, читайте внимательно. Колхоз-это государственная собственность.

          учите матчасть
          Колхо́з (от коллективное хозяйство) — юридическое лицо, созданное для сельскохозяйственного производства на основе производственной кооперации, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников и результаты


          Цитата: olimpiada15
          Эффективными были сельскохозяйственнве кооперативы, возглавляемые производственниками

          Всё с/х было убыточно - и единичные колхозы-миллионеры были просто витриной - не более того

          Цитата: olimpiada15
          аботала на крупном предприятии, после перехода на хозрасчет предприятие процветало: решались и производственные вопросы и социальные. А все потому, что прибыль оставалась на предприятии: и предприятие работало эффективно, и гендиректор был выбран коллективом. Как обанкротили предприятие-это другая история

          Что значит другая ? Одно не отделимо от другого и невозможно рассматривать предприятие ( как ьы успешно оно не было ) вне общей экономической модели
          Цитата: olimpiada15
          Посмотрите на Brexit. Ведь там традиционные предприятия победили диктат наднационального финансового сектора.

          Народ управляем демагогами и зачастую не понимает экономических последствий. Как кстати и элиты оторванные от народа.
          Цитата: olimpiada15
          Вы не пытались вникнуть в суть комментария, ваша задача отрицать смысл высказывания.

          Извините , но бесполезно -- ни в одной стране за всё время существования ленинской модели социализма - не было удачным и жизнеспсобным.
          Признайтесь - в конце концов всё разворовали те же самые люди , которые с детства учили кодекс стороителя коммунизма.
          Цитата: olimpiada15
          а действующая сегодня экономическая система именно паразитирует на населении

          С этим согласен , только какая связь между системой сегодня в России и либеральной экономикой ? Все те страны за которыми так безуспешно гнался социалистический строй - были и есть капиталистические с либеральной экономикой.
          Цитата: olimpiada15
          ибо действует инструмент постоянного обесценивания доходов населения: номинальное повышение всегда ниже падения платежеспособности рубля.

          ??????

          Цитата: olimpiada15
          Вы защитник- действующей сегодня либеральной системы.

          Она не либеральна и не была такой никогда.
          teder
  9. Boris55 Сегодня, 16:20
    Мы живём при капитализме. Многие хотят вернуться к социализму, но при капитализме не возможны социалистические взаимоотношения. Пока не сменим общественный строй, менять исполнителей - бесполезно.
    Boris55
    1. Ныробский Сегодня, 16:50
      Цитата: Boris55
      Мы живём при капитализме. Многие хотят вернуться к социализму, но при капитализме не возможны социалистические взаимоотношения. Пока не сменим общественный строй, менять исполнителей - бесполезно.

      Китай с коммунистической идеологией, не стал ничего разрушать, а просто скрестил социализм с капитализмом, получив тандем, который не дурно приподнял его в экономическом плане. Смена общественного строя, как правило обходится дорого. Последний раз сменили в 1991 году, до сих пор расхлёбываем. Так что всё таки лучше менять не строй, а всю команду экономического блока правительства во главе с ДАМом.
      Ныробский
      1. Boris55 Сегодня, 17:33
        Цитата: Ныробский
        Смена общественного строя, как правило обходится дорого.

        Любая революция делается на деньги буржуй и в интересах буржуй. Я говорю о возможности эволюционной смене общественного строя в течении 50-75 лет. Как только народ освоит элементарные знания по управлению, им уже будет не возможно править по старому.
        Цитата: Ныробский
        Так что всё таки лучше менять не строй, а всю команду экономического блока правительства

        Любой, назначенный буржуями на должность ДАМа, будет вынужден действовать в алгоритмике системы. Менять надо систему, повышая уровень управленческой образованности населения.
        Boris55
    2. teder Сегодня, 19:10
      Цитата: Boris55
      Мы живём при капитализме. Многие хотят вернуться к социализму

      А что в СССР был социализм ?
      А в Швеции или Финляндии сейчас что ?
      teder
  10. iouris Сегодня, 16:30
    Они не либералы, а нео-троцкисты, которые вместе с Бжезинским хоронят и СССР, и Российскую Империю. А сценарий один, потому что страна была единой и экономика была единой. В новом экономическом порядке после 1991 года было предусмотрено только одно государство.
    iouris
  11. Monster_Fat Сегодня, 16:43
    Ой, да ладно-что без "шуваловского форума" так никто до сих пор и не знает, что нужно делать? Просто вопрос в том, что для устранения всех проблем в нашей экономике нужно что-то вообще ДЕЛАТЬ, а вот слово "ДЕЛАТЬ" абсолютно чуждо нашим государственным деятелям и чиновникам- им надо, чтобы все "на блюдечке с голубой каемочкой" поднесли, ну-да ждут когда инвесторы и пресловутая "невидимая рука" рынка все за них сделают, да отрегулируют....
    Monster_Fat
  12. Бригадир Сегодня, 17:35
    Зря вы так!
    Гайдаровский форум нужен стране!
    Иначе потом, в час "Ч" придётся бегать и лихорадочно вспоминать - не пропустили ли мы кого-либо из тех "господ и госпотуток", кто обязательно достоин украсить собой ближайшие фонари!
    А тут всего-лишь взяли в руки список участников этого форума и дело в шляпе, никого не пропустим !
    Бригадир
    1. Boris55 Сегодня, 17:40
      Цитата: Бригадир
      Иначе потом, в час "Ч" придётся бегать и лихорадочно вспоминать - не пропустили ли мы кого-либо из тех "господ и госпотуток", кто обязательно достоин украсить собой ближайшие фонари!

      Ну вы либерал laughing На кол их, на кол! laughing
      Boris55
  13. sds87 Сегодня, 17:46
    Цитата: Cat Man Null

    - а также дай Он, чтобы не стали "у руля" трепачи типа Глазьева, Катасонова и прочих там... Сатановских
    - ибо ответственные решения должны принимать все же профессионалы, а не шахматисты-любители.

    Вы назвали как раз профессионалов своего дела. Я читал и слушал их всех. И Глазьева и Катасонова и Сатановского. Это умнейшие люди, которые знают о чем говорят и видят к чему приведут последствия. А шахматист-любитель - это вы, Cat Man Null. Уж извините...
    sds87
    1. частное лицо Сегодня, 18:14
      Вот именно говорить, а как это на практике сделать так как то не получается, всё как в басне Крылова .
      частное лицо
      1. libivs Сегодня, 18:49
        В том, то и дело, что Глазьева и Касатонова можно было бы назвать трепачами, только при условии, что они где то провалились. Но вся фишка в том, что кучка либералов, считающих соцэкономблок своей родимой вотчиной, их близко не пускает ни к чему, а президент их в этом последовательно поддерживает. Они провалили ВСЕ, что можно было провалить, а трепачами оказываются те которые предлагают, хоть какие то альтернативы. Парадокс однако. Может ли кто нибудь из адептов ЕР назвать хоть одну успешную реформу? Прошу Вас, граждане, откройте сокровенное, только чур военную не рассматривать, результаты ее можно будет увидеть только к 20 году.
        libivs
    2. teder Сегодня, 19:11
      Цитата: sds87
      И Глазьева и Катасонова и Сатановского. Это умнейшие люди, которые знают о чем говорят и видят к чему приведут последствия

      Ну позиция Глазьева накачать экономику денежной массой. Как Вы к этому относитесь ?
      teder
  14. APASUS Сегодня, 18:23
    Я даже не стал дочитывать ,в общих чертах все понятно.
    На данный момент существует ряд моделей государства с социальной системой ,при государственном строе капитализм.На данный момент в руках государства полно инструментов для правильной экономической политики ,но почему то мы строго идем на поклон к Западу ?При этом итоги 90Х нас опять ни чему не учат и прямой пример Украины ,ни о чем не говорит????
    APASUS
    1. olimpiada15 Сегодня, 21:18
      Комментарию +++. Вы кратко высказали суть происходящего.
      olimpiada15
  15. Толокняный лоб Сегодня, 18:32
    Для чего нужен МЭФ нынешней власти? Чтобы выпустить пар, чтобы "кудрологи" записали тезисы, и взяв их на вооружение - замылили, заболтали, выхолостили и обезвредили попытку части национальной элиты выйти из экономического и политического тупика. К сожалению высказывания президента об экономике, не добавляют оптимизма. Опять беспощадная борьба с собственным населением за макроэкономические показатели. Борьба до победного конца? До конца чего? Надеюсь не России.
    Толокняный лоб
  16. Seidel45 Сегодня, 18:48
    Статья - оно, конешно. И Кудрина попинали, и либералов покритиковали, а дальше-то что? Решение ведь будет принимать Гарант, а он Кудрина около себя держит и всё выше продвигает. Своего советника Глазьева послушает-послушает, а сделает, как Кудрин велел.
    Seidel45
  17. Балу Сегодня, 19:47
    "Нам нужно экономическое развитие, а наши либералы предлагают сценарий Украины"

    Вот пусть на бандерии и упражняются. Пусть свои форумы проводят в Киеве.
    Балу
  18. Alekspel Сегодня, 19:54
    Для того, чтобы восстановить справедливость, нужен снова 17-й год, гражданская война и передел собственности, кто из диванных готов к такому повороту событий? Думаю, что никто. А поэтому кудриноиды будут делать всё что хотят и никто их не остановит. Правда пудрить мозги западной угрозой долго ещё можно и успехами наших доблестных ребят в Сирии подменять успехи в подъёме благосостояния страны можно ещё некоторое время. Ну а потом что-нибудь новое придумают. В 2018 всенародно избранный президент Путин продолжит свою работу на благо правящей верхушки, которой до простого народа также нет дела, как нет дела каждому их нас до сидящего на земле пьяного бомжа. Народ для них - электорат, не более.
    Alekspel
  19. Ст.пропорщик Сегодня, 20:11
    При наличии желающих трудиться, а их миллионы, предлагать повышение пенсионного возраста - это значит ничего не знать о государстве в котором живешь( касается Кудрина). Второй момент - повышение пенсионного возраста - это роспись в собственной неспособности организовать рабочие места( сюда входит и образование, подготовка работников). В третьих - как это по ВШЭстски, отобрать у народа еще годков от жизни, поднять налоги , система "Платон" из той же оперы. Большевики отбирали у богатых, а наши финансовые умы отбирают у бедных, ни на что другое ума или образования не хватает. Гайдаровцы управляют экономикой более двадцати лет - где результаты Карл? Наблюдаю только подъем у военных. Еще пример - полковник МВД мог выплатить 5000 р компенсации силовым пенсионерам - САМ. В это время правительство скребло сусеки искало деньги. Получается ЛЮБОЙ посетитель сайта великий экономист , Чтобы наполнить бюджет надо поднять налоги ( в камуфлированном виде, чтобы пипл не понял), а чтобы наполнить ПФР надо поднять пенсионный возраст, ОЧУМЕТЬ!!! За что эти эффективные менагеры получают свое бабло??? Деньги зарабатывают, а бабло получают, ну или рубят. Похоже зреет реформа в верхах, давно пора.
    Ст.пропорщик
    1. olimpiada15 Сегодня, 21:25
      "Гайдаровцы управляют экономикой более 20 лет, а результат где Карл?"
      А результат на дне, и выплыть эта система не сможет, если их не убрать-экономика там и останется, утонет.
      olimpiada15
    2. teder Сегодня, 21:46
      Цитата: Ст.пропорщик
      ри наличии желающих трудиться, а их миллионы, предлагать повышение пенсионного возраста - это значит ничего не знать о государстве в котором живешь( касается Кудрина

      Нет выхода - тк платить будет нечем.
      Цитата: Ст.пропорщик
      Второй момент - повышение пенсионного возраста - это роспись в собственной неспособности организовать рабочие места( сюда входит и образование, подготовка работников)

      Государство не должно их организовывать , оно должно создавать условия , что бы это было выгодно предпринимателям
      Цитата: Ст.пропорщик
      В третьих - как это по ВШЭстски, отобрать у народа еще годков от жизни, поднять налоги , система "Платон" из той же оперы

      Никак -- если нет денег ,Значит их надо откуда то брать.
      Остальное вопрос к власти -- откуда , как и почему.
      К власти , не к Кудрину тк он уже много лет не управляет ни гос.финансами ни определяет гос. финансовую политику.
      Цитата: Ст.пропорщик
      т. Гайдаровцы управляют экономикой более двадцати лет - где результаты Карл?

      Гайдаровц не управляют экономикой.
      Открою Вам секре -- Гайдар и ЕБН -- давно умерли. Горбачёв 26 лет как не у власти.
      Путин как президент - премьер- президент в курсе всего происходящего. Он определяет политику ( как глава государства ) набирает кабинет министров и утверждает его.
      У него полностью карманная и управляемая дума и совфед.
      Цитата: Ст.пропорщик
      Наблюдаю только подъем у военных.

      Что Вы говорите -- ну тут же все уверены , что ВПК вытянет всю экономику ( правда Кудрин с этим не согласен ) -- но Вы как всегда этого не замечаете.

      Цитата: Ст.пропорщик
      Чтобы наполнить бюджет надо поднять налоги ( в камуфлированном виде, чтобы пипл не понял), а чтобы наполнить ПФР надо поднять пенсионный возраст, ОЧУМЕТЬ!

      Вы не думайте что я согласен , но увы -- другого выхода нет.
      Можно правда напечатать много денег -- как предлагает Глазьев. wink
      Цитата: Ст.пропорщик
      Похоже зреет реформа в верхах, давно пора.

      Реформа в верхах никогда не созреет -- если низы всё устраивает.
      teder
  20. ML-334 Сегодня, 20:52
    Народу нужна работа,а для этого нужно восстанавливать сельское хозяйство что бы оттянуть крестьян с производства.Второе,Украина-украинцам,пусть у себя зарабатывают.
    ML-334
  21. Ал.Пересвет Сегодня, 20:56
    Мысль "бухгалтера" Алексея Кудрина не заходит дальше урезания социалки и повышения пенсионного возраста для того, чтобы подлатать бюджет, но вряд ли это уже может устроить федеральную власть.

    Вот кто враг и предатель и вор России православной,Русских православных,народа России-Алексей Кудрин!.Его-нужно убрать!
    Посмотрите,Русские,послушайте-что этот Алексей Кудрин вам предлагает,какое горе.
    Ал.Пересвет
    1. Ал.Пересвет Сегодня, 20:58
      Посмотрите-как белорусы,народ Беларуси страдает от этих законов против народа,против страны.А этот Алексей Кудрин-хочет протолкнуть эти законы у вас.
      лукашенко!
      Убери налог на безработных!Что ты сделал???Ты-очень плохо сделал Люди-не могут найти работу,а ты-с тех людей-у которых нету работы-требуешь налог!-Ты просто очень плохой.Люди-не сдохли как-то ещё просто напросто.Их-родители содержат,либо муж или жена или дети.Они-хотят работать,очень хотят работать.Но работы-нету! Так какого ...-они должны платить на... этот налог?? У них-НЕТУ РАБОТЫ,НЕТУ ДЕНЕГ-И ОНИ-ЕЩЁ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЭТОТ ТВОЙ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ НАЛОГ??? ТЫ очень плохой! А как этот закон твой-о налоге на безработных-ударяет по наименее защищённым.Мать одиночка,хотящая найти работу,желающая работать и ищущая работу-но не могущая найти.У неё-18 летний ребёнок.Ребёнок-тоже не может найти работу.Это получается-и мать и ещё и её ребёнок-должны заплатить тебе этот твой очень плохой налог-за то,что ты не можешь в стране-предоставить этим людям работу,вообще-людям!!! Ну ты и очень плохой.
      Отмени повышение пенсионного возраста! Люди-еле еле до 60 лет доживают-мужчины,женщины-до 55.Дедок идёт или бабка-земля с них сыпется,еле ноги передвигают-а ты-очень плохой-ещё пенсионный возраст повышаешь! Верни пенсионный возраст на место-и не трогай его! Люди трудятся,налоги платят,на пенсию платят-а ты поднял пенсионный возраст-чтобы люди до пенсии-вообще не дожили! Чтобы работали,работали-и на работе сдохли-так и не выйдя на пенсию? Ну ты вообще.Тот колхозник,фермер,рабочий на заводе-в 60 лет-еле руки и ноги уже волочёт-а ты-....!-ему возраст пенсионный повышаешь! Как ты такое можешь делать!Верни пенсионный возраст на место:мужчинам-в 60 лет,женщинам-в 55 лет,военным-в 45.И не трогай его! Кто хочет работать пенсионерам-просто пусть работают.А не всем подымать пенсионный возраст!
      Дай людям-достойную зарплату на работах.Чтобы люди могли-обеспечить прокормить себя,свои семьи и своих детей! Как можно прожить на зарплату в 300 рублей? Или в 3 000 000 по старым ценам???
      Убери кумовство и панибратсво с государственных работ! Людям-устроиться нельзя на работу.А сын или доченька чинуши или начальничка-директора-берётся на работу-и устраивается с офигенным окладом! Начальнички-беспределят-как хотят:зарплат-не платят,устравивают своих знакомых-на большие шиши,людям-на похлёбку,на воду с хлебом кинут только.
      Где взять деньги на зарплаты рабочим и людям спросишь ты??? Так я тебе,бестолковому объясню,научу,если ты-не соображаешь-УРЕЖЬ ЭТИ СУМАСШЕДШИЕ ОКЛАДЫ НАЧАЛЬНИЧКАМ-ДИРЕКТОРАМ ДА ЧИНУШКАМ СВОИМ-И ПУСТИ ИХ-НА ЗАРПЛАТУ ЛЮДЯМ! Это-просто -директор,чинушка-получает 15 000 рублей или 150 000 000 по старым-20 000 рублей или 200 000 000 по старым-а рабочий-каких то 300 рублей или 3 000 000 по старым деньгам.Ты-в своём уме??? Ты понимаешь-до чего довёл людей,до какого состояния???
      Ты-заботься о стране,народе,людях-а не души их и выжимай последние соки.Отмени все эти свои очень плохие законы и указы и урежь все эти оклады сумсашедшие начальничкам-диреткорам да чинушкам своим и пусти их-на зарплаты людям.
      И ХВАТИТ ОБМАНЫВАТЬ ПРО СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ! В ЗАСУНЬ-СВОЮ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ! СМОТРЕТЬ НУЖНО-НЕ НА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ-А НА МИНИМАЛЬНУЮ!!!!! А СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА-ЭТО КАК ГОЛУБЦЫ-ТВОИ НАЧАЛЬНИЧКИ-ДИРЕКТОР ДА ЧИНУШКИ ЖРУТ МЯСО-А ЛЮДЯМ-НА КАПУСТУ НЕКОТОРЫМ НЕ ХВАТАЕТ! ЕЁ СЕБЕ ЗАСУНЬ,СВОЮ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ!
      Ал.Пересвет
      1. Ал.Пересвет Сегодня, 21:01
        Алексей Кудрин-враг,предатель и вор-чинушка,законотворец антинародных,против народа России,законов против России православной,портив Русских православных,против народа России.Его-нужно убрать! Собирайте подписи,устраивайте митинг и к Путину-чтобы этого Алексея Кудрина-убрали!
        Ал.Пересвет
  22. wandlitz Сегодня, 21:25
    Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ: ---- (о либералах). «Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы».
    wandlitz
  23. антивирус Сегодня, 21:40
    Основной аспект - старая гайдаровская либеральная экономическая политика себя исчерпала.
    Бабкин оптимист? Было время , когда эта повестка была наполнена чем-то? а сейчас исчерпала...
    Родственник певицы Бабкиной?
    антивирус

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