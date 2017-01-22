06:22 23 января
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Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет

Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет


С момента своего появления на информационном горизонте российский проект «Армата» держит в тонусе всех, кто в той или иной степени интересуется оборонной тематикой. Боевые машины этого класса (а на базе «Арматы» создается целое семейство бронетанковой техники) по ряду показателей уже признаны прорывом в данном виде боевых средств. Даже первые продемонстрированные возможности «Арматы» вызвали настоящий переполох в стане мировых производителей техники этого класса, а ведь весь потенциал танка еще даже не озвучен...

По сути, нынешний тренд западных танкостроителей оказался связан с попытками хотя бы приблизиться по боевым характеристикам к новой российской разработке. «Одолеть «Армату» - под таким лозунгом, похоже, работает сегодня западная оборонная промышленность, во всяком случае, тот ее сегмент, который имеет отношение к производству бронетанковой техники и ее компонентов.


Не перегнать, так хоть догнать

Забавно, но первыми о своем превосходстве над «Арматой» поспешили сообщить в соседней с нами Украине. По количеству размещенных «диванными стратегами» постов в Интернете, «российские агрессоры» потеряли «в боях на Донбассе», как минимум танковый полк, укомплектованный этими боевыми машинами. «Арматы» подбивались украинскими воинами из РПГ, уничтожались огнем из снайперских винтовок, а уцелевшие члены российских экипажей массово сдавались в плен. Общий итог украинской сетевой «наступательной операции» вылился в бескомпромиссное резюме: танк никудышный, как и все, что делается сегодня в России.

Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет


Оставим эти измышления безумствующих адептов секты «Революция Достоинства» специалистам по психиатрии для их будущего предметного анализа. Однако нельзя не признать - тема «Арматы» взволновала не только воинствующих галичан, но и куда более уравновешенных специалистов оборонной сферы. В частности, по некоторым сведениям, уже в этом году может быть сформулирована концепция новой боевой машины совместного производства Германии и Франции. Речь идет о разработке проекта MGCS 2030 - основной сухопутной боевой системы, которая должны получить новое 120-мм орудие, боеприпасы обновленных типов, а также системы активной защиты и ситуационного информирования, современные средства связи и управления огнем. Одновременно с новой силой зазвучали голоса о необходимости срочной модернизации уже существующих немецких и французских боевых танков - Leopard 2А7 и АМХ-56 Leclerc. Нетрудно догадаться, что в этой работе будут также учитываться возможности новой российской машины.

Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет


На днях новости о разработке высокотехнологичной танковой платформе пришли из США. Проект нынешнего основного танка американской армии - M1 Abrams, по некоторым данным, решено полностью свернуть, отдав предпочтение новой машине, сроки постановки которой на вооружение определяются на рубеже 2030-х годов. Как подчеркнуло недавно издание Warrior, новая боевая машина получит возможности «беспилотника», сможет поражать более широкий перечень целей за счет применения модернизированных многоцелевых снарядов, а самое главное - станет ощутимо легче. Многие эксперты убеждены: толчком для разработки новых танков здесь стало появление Т-14 - будущего перспективного основного танка российских Вооруженных Сил.

Россия не в аутсайдерах

Интересно, что поначалу информация о разработке нашим ОПК боевой машины нового класса была воспринята за рубежом скептически. На Западе после 1990-х годов возможности российской оборонки были вообще похоронены... Однако с появлением на публике образцов «Арматы» тональность экспертов резко поменялась. Что говорить, если даже военное ведомство Великобритании вынуждено было признать российский танк «образцом самого революционного качественного изменения в танкостроении за последние полвека». Такие слова из внутреннего справочного документа Минобороны страны привела в своей публикации британская газета Sunday Telegraph. В той же статье было озвучено мнение экспертов, которые выражали сомнение в способности Великобритании «противостоять угрозе, которую представляет собой новый российский танк». «Почему у британского правительства нет планов по меньшей мере в ближайшие 20 лет разработать машину, способную противостоять «Армате»? – задали вопрос авторы публикации.

Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет


Озабоченность нерасторопностью своих оборонных производств и их неспособностью противопоставить что-либо российской разработке выразили и другие западные СМИ. В частности, популярный американский журнал The National Interest в одной из своих публикаций заметил, что «США должны беспокоить предпринимаемые в последнее время Россией усилия по модернизации бронетанковой техники». В статье издания было отмечено, что попытки создания Америкой нового семейства легких боевых машин для замены тех же танков Abrams не увенчались успехом, так как их уровень защищенности оказался недостаточным. «Редким явлением для большинства армий мира» назвал появление нового российского основного боевого танка влиятельный немецкий журнал Stern. По его мнению, западные конкуренты уже отстают от «Арматы», ведь ближайшие «собратья» российской машины - немецкий Leopard 2 и американский M1 Abrams - были созданы более 35 лет назад...

«Колоссальное начинание», «Разрыв с наследием советской эпохи», «Жемчужина будущих танковых сил России» - такими эпитетами встретила зарубежная пресса и первую демонстрацию Т-14 на Параде Победы на Красной площади. В приоритет «Армате» были вынесены наличие универсальной платформы, дистанционно управляемой башни, а также расположение экипажа в бронированной капсуле в передней части корпуса. Большинство экспертов назвали этот проект «крупным шагом вперед в развитии бронетанковой техники в России». Именно после этого на Западе и заговорили о необходимости наверстывать отставание.

Опередивший время

В то же время пока ни о каких реальных, финансируемых государством программах по созданию нового танка говорить нельзя. Нет их ни в США, ни в странах Западной Европы. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Звезде» высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «Американцы что-то делают в рамках своей программы MGV (The Manned Ground Vehicle), однако они прямо заявляют: это не танк, это некая легкая платформа (хотя и гусеничная), предназначенная для других задач, - отмечает эксперт. - В Европе никаких реальных программ нет вообще, есть лишь некие инициативные работы, выполняемые некоторыми компаниями, ранее занимавшимися тяжелой бронетехникой. Это, к примеру, совместная работа концерна Rheinmetall Defence (Германия) и группы предприятий Nexter (Франция). Они пытаются разрабатывать отдельные элементы, в частности, 140-мм танковую пушку, называя ее перспективным оружием. В то же время, разработки какой-либо комплексной системы, которая на выходе имела бы вид основного боевого танка, пока нет нигде. Я веду речь именно о платформе нового поколения, которая радикально отличалась бы от существующих изделий».

Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет


Виктор Мураховский как никто другой имеет право на профессиональную оценку перспектив развития бронетанковой техники. Большую часть своей армейской службы отдал танковым войскам: закончил Казанское высшее танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского (между прочим, учился на одном курсе с нынешним начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Героем России Валерием Герасимовым), командовал танковым взводом, ротой, батальоном, принимал участие в боевых действиях. К слову, регулярно появляющиеся мнения об «устаревании» танковых войск как элемента боевого применения, он считает досужими домыслами.

«Я эти разговоры слышал на протяжении всей своей службы, они возникают периодически, - говорит Виктор Иванович. - Поводы для таких мнений разные: одно время это было появление ручных противотанковых гранатометов, затем постановка на вооружение противотанковых управляемых ракет. Сейчас тон таким разговорам задает появление высокоточного оружия (ВТО) различного класса, в том числе так называемых загоризонтных средств, а также оружия класса «воздух-земля». Практика показывает, что все это - пустые разговоры. Несмотря на наличие ВТО, несмотря на высокую долю авиации в огневом поражении наземных войск, решающую роль непосредственно на поле боя по-прежнему играют три «кита»: пехота, танки, артиллерия. Если этой связки нет, нет этого фундамента общевойскового боя, то нет и успеха. И это неоднократно доказывалось на протяжении всей истории войн новейшего времени».

Мнение же об «Армате» у Виктора Мураховского однозначное: это зримое отражение проекта по созданию унифицированной платформы тяжелого класса, боевого танка абсолютно новой компоновки. «Я бы подчеркнул такой момент: сегодня все танки мира созданы по так называемой классической компоновке, которая появилась, между прочим, ни много, ни мало - 100 лет назад, - напоминает эксперт. - В 1917 году такую модель использовали при создании французского танка Renault FT-17. С тех пор все подобные машины разрабатывались и выпускались именно по этой схеме. Впервые за 100 лет создан танк с принципиально иной компоновкой, и создан не где-нибудь - в России! Я уверен, что этот проект определит основной тренд мирового танкостроения на многие десятилетия вперед».

Свой, надежный, недорогой

«Попаданием в цель» называет разработку «Арматы» начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко. Он также обращает внимание на то, что именно с созданием Т-14 связано решение о модернизации немецких, американских танков, а также создание совместных предприятий на Западе для разработки новых образцов бронетехники. «Это говорит о том, что мы попали в цель, что мы разработали передовую машину, и еще вопрос, кто кого догоняет», - считает генерал Шевченко.

Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет


В то же время, как подчеркивает начальник ГАБТУ, в России и на Западе разный подход в так называемых «танковых школах». «Для нас самое главное - слияние огневой мощи, управляемости и защиты. На Западе подход может быть немного другим», - считает Александр Шевченко. К слову, говоря о текущей ситуации с внедрением новой машины, представитель Минобороны России отмечает, «все идет в рамках Гособоронзаказа и опытно-конструкторских работ». По имеющимся данным, опытная партия Т-14 проходит эксплуатацию в танковых подразделениях Вооруженных Сил: специалисты изучают машину применительно к войскам в полевых условиях. По завершении государственных испытаний танк будет принят на вооружение. Эту же информацию подтверждает и главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, работы по испытаниям перспективных образцов бронетанкового вооружения выполняются в соответствии с запланированными сроками. «Учитывая, что образы совершенно новые, с большим количеством инновационных решений и технологий, предприятиями оборонно-промышленного комплекса производится их отладка, настройка и согласование работы узлов и агрегатов», - отмечает генерал Салюков.

Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет


Генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко убежден: «Армата» послужит России весь XXI век». «Это принципиально новая, полностью российская разработка, - отмечает он. - В машине применены беспрецедентные конструкторские решения. Помимо размещения экипажа в высокозащищенном отделении корпуса значительно снижена заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах. Это достигается за счет использования специального покрытия. Броня «Арматы», по нашей оценке, способна выдержать попадание любого из существующих противотанковых средств».

Важно и то, подчеркивает глава «Уралвагонзавод», что Армата» стоит в три раза дешевле, чем «Абрамс», «Леопард» или «Леклерк». «А Т-72Б3, который поставляем российской армии, в шесть-семь раз дешевле зарубежных аналогов, - говорит Олег Сиенко. - При этом живучесть, боевой потенциал наших машин выше, чем танки производства других стран. Мы считаем, что соотношение «цена-качество» у нас наиболее оптимальное».
Автор: Дмитрий Сергеев
Первоисточник: http://tvzvezda.ru/news/opk/content/201701190844-6vwm.htm


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43
  1. maxim947 Вчера, 15:14
    Давайте дождемся массового поступления в войска, а потом будем сарказничать, и я думаю, что ни сша ни бриты не ставят акцент на танки, если только на продажу арабам да в нато, но нам ввиду географического положения безусловно они нужны, как и все остальное
    maxim947
    1. Stinger Вчера, 16:10
      Это так. Бритам в Европу, что-ли ездить на танках, а американцам в Мексику? Скорей всего они сосредоточатся на разработках противотанковых средств. Мы же "агрессоры"
      Stinger
      1. Berkut24 Вчера, 22:35
        Если так, то это тоже показатель. Раньше все их акценты указывали на наступательные операции. теперь, значит, глухая оборона?
        Berkut24
    2. Пиджак Вчера, 18:37
      «Для нас самое главное - слияние огневой мощи, управляемости и защиты. На Западе подход может быть немного другим»

      ...интересно, каким?
      Пиджак
  2. APASUS Вчера, 15:21
    Единственное дополнение к данному материалу ,хочется подчеркнуть опоздание начала западными концернами начала разработки.Даже заявленное орудие немцами будет испытано и доведено через 5 лет,а машина в целом вообще не понятно.
    APASUS
  3. perepilka Вчера, 15:33
    Важно и то, подчеркивает глава «Уралвагонзавод», что Армата» стоит в три раза дешевле, чем «Абрамс», «Леопард» или «Леклерк». «А Т-72Б3, который поставляем российской армии, в шесть-семь раз дешевле зарубежных аналогов,

    Вот! Пока производительность и ВВП ( не Путина stop )будут в долларах мерить, наша экономика и будет в хвосте плестись crying
    perepilka
  4. Вадим237 Вчера, 15:59
    Да немцам вообще не проблема, сделать из своего Леопарда 2А7 аналога платформы Армата, нужно то переделать имеющийся корпус, создать автомат заряжания - 130 миллиметровое орудие уже есть в железе.
    Вадим237
    1. Дуйсенбай Сбанкулов Вчера, 18:23
      Вадим 237 немцы проиграли войну Союзу, хотя им помогала вся Европа. Даже после войны имея образцы советских танков не смогли сделать, что-то лучше. Так почему они смогут сделать что-то лучше???
      Дуйсенбай Сбанкулов
      1. Вадим237 Вчера, 19:57
        "Так почему они смогут сделать что-то лучше???" - Ну в первую очередь у них одна из самых развитых промышленностей в мире - по станкам с ЧПУ так вообще впереди планеты всей и по САПР тоже. Немцы трудолюбивы - что бы им не создать?
        Вадим237
        1. Дуйсенбай Сбанкулов Вчера, 22:05
          Вадим пока это у них не получилось! Ведь что-то мешает им догнать хотя бы советские Т -72 или 90. Ведь почему вес танков немцев всегда больше? Почему тогда имея мощную промышленность Гитлер проиграл " отсталой" с стране Советов???
          Дуйсенбай Сбанкулов
    2. ДМ51 Вчера, 19:15
      Цитата: Вадим237
      Да немцам вообще не проблема, сделать из своего Леопарда 2А7 аналога платформы Армата, нужно то переделать имеющийся корпус, создать автомат заряжания - 130 миллиметровое орудие уже есть в железе.

      Вот что за бред,как можно такое такое написать,наверное совсем человек с техникой не дружит. Что стоит из Волги Мерседес сделать - нужно-то всего коробку "автомат" поставить,двигатель помощнее и салон перешить и получится Мерседес,самому не смешно такую чушь писать?
      ДМ51
      1. Вадим237 Вчера, 20:01
        "Что стоит из Волги Мерседес сделать" - Нет, здесь надо из Мерседеса сделать другой Мерседес - ещё более высокотехнологичный, чем предыдущий. У немцев для этого абсолютно всё имеется.
        Вадим237
        1. ДМ51 Вчера, 22:19
          Цитата: Вадим237
          "Что стоит из Волги Мерседес сделать" - Нет, здесь надо из Мерседеса сделать другой Мерседес - ещё более высокотехнологичный, чем предыдущий. У немцев для этого абсолютно всё имеется.

          Имеется что,слова Вадима237?
          ДМ51
  5. изя топ Вчера, 15:59
    Забавно, но первыми о своем превосходстве над «Арматой» поспешили сообщить в соседней с нами Украине.
    ничего забавного no это ж у протоукров мockaлики чертежи "арматы" слямзили am
    wassat
    изя топ
    1. ДЯДЯСТАС Вчера, 16:57
      Непонятно, что это за бородатый корнеплод с бугра, который утверждает что он НЕ ЭКСПЕРТ, и тут же подводит параллели , с " об'ектами" советских времен. А в каком царстве-государстве проектировался этот проект? Наверное первоукры создали его из перводрева и вооружили дыханьем дракона.
      ДЯДЯСТАС
      1. изя топ Вчера, 17:00
        Цитата: ДЯДЯСТАС
        вооружили дыханьем дракона.

        а составные дыхания дракона-горилка,цыбуля и сало?
        изя топ
      2. opus Сегодня, 01:26
        Цитата: ДЯДЯСТАС
        Непонятно, что это за бородатый корнеплод с бугра,

        МУТАНТ... Какломутант точнее

        чего с них взять то с убогих?
        Надо было такой на параде показать
        opus
    2. ДЯДЯСТАС Вчера, 17:26
      Кстати этот молот харькова создавался в трех научных КБ, Харьковском ,Питерском и Уралвагон. Так это были КБ одного огромного ВПК. А теперь, оказалось, что это происки золоточубых, проукров. Черт побери жил и не знал. А что они еще изобрели? В танкостроении?
      ДЯДЯСТАС
    3. НЕКСУС Вчера, 20:23
      Цитата: изя топ
      ничего забавного это ж у протоукров мockaлики чертежи "арматы" слямзили

      Посмеялся...перед Парадом в 2015 году ,хохлы голосили,что Армата картонная,а теперь говорят ,что из кровельного железа. wassat Глядишь ,когда в серию Т-14 пойдет,они скажут ,что она из титана. laughing
      А по поводу ролика...так этот "шлепок майонезный" сам то признается,что в этом всем ничего не понимает,при этом не понимает,зачем нужна полноценная башня,в которой никого нет...то есть это дерево не видит пушку,для которой должен быть автомат заряжания,тот же АФАР, дополнительный БК и тд...куда это все распихивать ?По карманам? fool
      Хотя ,если это растение говорит о кровельном железе,могу спорить ,что по его убеждению,Т-14 работает на дровах. fool
      НЕКСУС
  6. nrex Вчера, 16:02
    «Революция Достоинства» - интересно как они своё ДОСТОИНСТВО революционизировали ?
    nrex
  7. rasputin17 Вчера, 16:09
    Статья хорошая материал мзложенный подкреплен мнениями людей достаточно компетентными в данной области! Один только вопрос автору: Нет ни каких сравнительных или оценочных данных о Китайском танке который они тоже считают прорывом в танкостроении и чуть ли не лучшим в мире! hi
    rasputin17
  8. sabakina Вчера, 16:30
    Всё это хорошо, хотелось бы узнать новости про тот "чёрный танк", о котором свидомые год назад в соцсетях охрипли от восторга!
    sabakina
    1. rasputin17 Вчера, 17:07
      Да про него они уже забыли! Видно что это дурилка картонная!
      rasputin17
    2. faiver Сегодня, 01:13
      краска черная кончилась laughing
      faiver
  9. Комментарий был удален.
  10. BOB044 Вчера, 17:06
    Одолеть «Армату»: как Запад тужится создать танк «как у русских» хотя бы за 20 лет
    И как всегда выйдет у них ПУК и всё.
    BOB044
    1. Пиджак Вчера, 18:41
      как всегда - это, как когда конкретно, для примера?
      Пиджак
  11. EDDI 76 Вчера, 17:08
    пойти чтоль в армату погонять...
    EDDI 76
  12. snifer Вчера, 17:46
    а ни кто не подскажет как обстоят дела у УВЗ?Я слышал он банкрот, как и многие предприятия оборонки
    snifer
    1. lis-ik Вчера, 18:02
      Вот тоже хотел задать вопрос. Планируется вообще выпускать Т-14 массово или так и ограничимся "парадной" партией? Похоже все средства брошены на модернизацию, а от "Арматы" скорее всего только некоторые разработки в серию пойдут.
      lis-ik
    2. Cat Man Null Вчера, 18:03
      Цитата: snifer
      ... как обстоят дела у УВЗ? Я слышал он банкрот, как и многие предприятия оборонки

      - с какой целью интересуетесь?
      - хотите "прикупить немного УВЗ"? Дык то вряд ли...
      - про "банкрот": это не так страшно, как Вам кажется. Калашников тут надысь банкротили, и что? Работает, как ни в чем не бывало...

      Короче, Вам надлежит:
      - читать, что есть процедура банкротства предприятия. Информации море fellow
      - иметь при этом в виду, что УВЗ - стратегически важное предприятие (как, впрочем, и Калашников)
      - информацию о признании банкротом УВЗ ли, или же какой-то из его многочисленных "дочек", тоже легко найти, в том же интернете.

      Вот примерно так yes
      Cat Man Null
    3. Пиджак Вчера, 18:55
      а ни кто не подскажет как обстоят дела у УВЗ?Я слышал он банкрот, как и многие предприятия оборонки

      На УВЗ дела не очень хорошо, но и не очень плохо. Но это благодаря поддержке государства и, видимо, какому-то негласному запрету на банкротство. Долгов много, долги растут, но почти всё работает, зарплату людям платят. Очередной этап "оптимизации" численности персонала на головном заводе сейчас в процессе.
      Касаемо АРМАТЫ: после испытаний первых 20-ти штук МО передало заводу ряд замечаний и пожеланий, и, с учётом этого заказало вторую партию из 100 штук, которые сейчас в работе.
      Об этом несколько месяцев назад давал интервью г-н Халитов (зам. ген. дир. УВЗ)
      Процесс идёт.
      Пиджак
      1. Вадим237 Вчера, 20:10
        "Касаемо АРМАТЫ: после испытаний первых 20-ти штук МО передало заводу ряд замечаний и пожеланий, и, с учётом этого заказало вторую партию из 100 штук, которые сейчас в работе". - Попробую угадать с первого раза, насчёт пожеланий - пожелали более упрощённый вариант танка, на базе платформы Армата, так как его обслуживание обойдётся в 2 раза дороже, чем танка т 72Б3.
        Вадим237
    4. Колян 2 Сегодня, 00:09
      Всё нормально. Не помню какой банк его хотел обанкротить, но в итоге отказался, видимо договорили банк )))
      Колян 2
  13. Oldenburg Вчера, 18:08
    Я хоть и на диване,но могу научить экипаж Арматы,как вылечить грипп за сутки.Нет ну правда!Не болеть же им неделю,как все.
    Oldenburg
  14. alexhol Вчера, 18:27
    А мне сдалось, что проект сей "заглох".
    alexhol
  15. vetor Вчера, 20:13
    Т-34 и КВ в сорок первом тоже время опередили.
    Дело в количестве качестве и обученного экипажей.
    vetor
    1. Старый Вчера, 22:45
      Это да. А еще в умении планировать операции генералами, работе тыловых служб, разведки и прочее, прочее...
      Старый
  16. zenion Вчера, 20:33
    Россия заставила "коллег" вступить в гонку вооружений. Хотя всё может быть напрасным.
    zenion
  17. burigaz2010 Вчера, 20:43
    Цитата: Вадим237
    Да немцам вообще не проблема, сделать из своего Леопарда 2А7 аналога платформы Армата, нужно то переделать имеющийся корпус, создать автомат заряжания - 130 миллиметровое орудие уже есть в железе.

    Вадим вы хоть представляете что такое переделать корпус танка? Там проще запилить новый!
    burigaz2010
    1. Вадим237 Вчера, 21:35
      Не так выразился - кишки переделать, а корпус останется - капсулу только сделают, на базе уже имеющегося производства - это реально сделать, в новой серии.
      Вадим237
  18. burigaz2010 Вчера, 20:56
    Цитата: изя топ
    Забавно, но первыми о своем превосходстве над «Арматой» поспешили сообщить в соседней с нами Украине.
    ничего забавного no это ж у протоукров мockaлики чертежи "арматы" слямзили am
    wassat

    И что это за эксперт? Да в союзе было много объектов! Но этот неумный человек хоть представляет чего стоит довести до производства самую проработанную документацию?
    burigaz2010
  19. iouris Вчера, 23:39
    Цена танка - вещь относительная (относительно экономических возможностей государства). Экономика РФ по сравнению с совокупной экономической мощью Запада смотрится куцо, поэтому "низкая" цена наших танков может оказаться для бюджета неподъёмной. Танки нужны не для войны с НАТО, а для войны с террористическими армиями, вооружёнными противотанковыми средствами.
    iouris
  20. kig Сегодня, 05:06
    Пока что Армата, если не ошибаюсь, находится в стадии опытной эксплуатации. Вот когда их опытно отэксплуатируют, когда они начнут поступать в нормальные войска на нормальной основе, вот тогда можно будет бить в ладоши, бросать чепчики в воздух и уверенно говорить, что мы впереди планеты всей.
    kig

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