«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»

Основанный в IV веке христианский монастырь Мар Маттай (монастырь Святого Матфея) — один из древнейших в мире и самый древний на Ближнем Востоке. В лучшие годы в этой обители и ее окрестностях на территории Ирака жили тысячи человек. Сегодня там осталось лишь несколько монахов. И это неудивительно: в стране уже более десяти лет неспокойно, а во время блицкрига «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) исламские радикалы подошли совсем близко к горе, на которой расположен монастырь. Черные флаги халифата монахи видели невооруженным взглядом. Один из них, отец Иосиф, рассказал корреспонденту «Ленты.ру», как Мар Маттай существовал все это время.Основанный в IV веке христианский монастырь Мар Маттай (монастырь Святого Матфея) — один из древнейших в мире и самый древний на Ближнем Востоке. В лучшие годы в этой обители и ее окрестностях на территории Ирака жили тысячи человек. Сегодня там осталось лишь несколько монахов. И это неудивительно: в стране уже более десяти лет неспокойно, а во время блицкрига «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) исламские радикалы подошли совсем близко к горе, на которой расположен монастырь. Черные флаги халифата монахи видели невооруженным взглядом. Один из них, отец Иосиф, рассказал корреспонденту «Ленты.ру», как Мар Маттай существовал все это время.Отец Иосиф: Сейчас в монастыре живут пятеро монахов и епископ. Для сравнения: в IX веке на этой горе и прилегающих к ней землях жили и работали около семи тысяч человек. Теперь нас всего пятеро. Число христиан в Ираке катастрофически снизилось и, к сожалению, продолжает снижаться. Уже некому думать о жизни здесь, нас осталось совсем мало. Наверное, главная причина в том, что мы мирные люди, мирное сообщество, мы не желаем никому зла, как завещал нам Господь.Это началось в крупных городах, таких как Мосул, Багдад, Киркук, Басра, где-то в 2003-2004 годах. Там погибло очень много наших единоверцев, поэтому из Ирака христиане потянулись сначала в Курдистан, в Эрбиль, Сулейманию и Дахук, а потом многие уехали из этой страны насовсем. До 2003 года в Ираке проживало более полутора миллионов христиан, сейчас — немногим более двухсот тысяч. Просто вдумайтесь: это более 75 процентов, и они никогда не вернутся.Самый глубокий кризис начался в 2014-м, когда банды ИГ вошли в Мосул. Тогда из города бежали все христиане. Только в этом монастыре поселились примерно 70 семей. Они провели здесь около двух месяцев, с июня по начало августа. Когда исламисты напали на Найнаву (провинция Ирака — прим. «Ленты.ру»), одними из первых под удар попали христиане, жившие здесь с незапамятных времен. Из-за нашествия экстремистов они были вынуждены бросить все, покинуть свои дома, оставить работу, всю свою жизнь. Тогда среди них царили панические настроения: люди видели и слышали, что боевики делают с христианами, как они убивают, режут людям головы, насилуют женщин, все эти чудовищные вещи. А когда ИГ подошло совсем близко к монастырю, глубже в Курдистан бежали и эти люди. Многие из них сейчас живут в Ливане, Иордании, Турции, тысячи семей уехали в Европу, Австралию, Канаду, Соединенные Штаты в поисках новой, другой жизни. Это все, что я могу вам рассказать о положении христиан в сегодняшнем Ираке.Если вы посетите христианские города в Найнаве, такие как Каракош, Бартелла, Керемлеш, Башика, вы увидите, что они очень сильно пострадали. Там уничтожено практически все, что имело отношение к нашей вере: дома специально поджигали, церкви осквернены, ни на одной нет креста. Именно церкви — их цель, их разрушают за то, что церкви — живой символ нашей истории, истории христианской религии, всех христиан.Когда равнину начали освобождать, мы узнали о планах разделить ее между правительством Курдистана и центральным правительством Ирака. Это чисто политическое решение. Мы не можем верить никому и уже неоднократно просили международных гарантий, что все христиане, если они захотят, смогут вернуться на свою землю — иначе они уйдут насовсем, так все и происходит. Многие приняли решение об эмиграции уже после освобождения их родных городов, поскольку не чувствуют, что ситуация изменится.Мар Маттай — древнейший монастырь в регионе. Очень скоро после Мосула ИГ захватило ближайший к нам город Башику, расположенный всего в четырех километрах отсюда. Но мы никуда не ушли, как люди веры мы должны были остаться здесь, вера дала нам смелость. Все братья глубоко убеждены, что наша судьба в руках Господа нашего, поэтому мы остались в монастыре и жили здесь все два года, пока не началась операция по освобождению провинции Найнава и Мосула.Раньше здесь располагалась крупнейшая библиотека древних христианских книг. Когда мы поняли, что она в опасности, что боевики пойдут дальше, — вывезли все ценные манускрипты в безопасное место, чтобы если монастырь все же захватят, они не пострадали. Мы в курсе, что исламисты делают с библиотеками: либо сожгут, либо продадут. А сейчас книги в надежных руках.ИГ было создано для того, чтобы уничтожить этот мир, цивилизацию, историю, стереть с лица земли всех, кто думает иначе. И мы видим, как они преуспели в Ираке и Сирии. Это можно объяснить только каким-то международным сговором, желанием очистить Ближний Восток от христиан в принципе. Это происходит в Сирии, Ираке, Египте, Саудовской Аравии — сотни тысяч случаев.Правительства западных стран заинтересованы в том, чтобы просто наблюдать за событиями в регионе со стороны. Откуда вообще взялись боевики? Кто поддерживал их, кто давал им оружие и деньги? Катар, Саудовская Аравия, Турция. Смешно говорить, что это происходило без ведома таких крупных государств, как Соединенные Штаты. Здесь даже дети об этом знают. Но что мы можем сказать или сделать против воли этой страны? Ничего.Саддам Хуссейн покончил бы с этим бардаком за пару недель. Он мог бы остановить эти убийства, эти разрушения, хаос, который теперь царит повсеместно.Как монахи мы должны надеяться на лучшее, но я честно вам скажу: будущего у нас здесь нет. Это просто вывод из наблюдений за тем, что происходит вокруг. Нас не хотят здесь видеть. Многие говорят обратное, мы слышим слова поддержки, но никаких конкретных действий никто не предпринимает. А слова — это просто слова. Их произносят ради голосов на выборах, ради чего-то еще, не знаю. В реальности же мы остались одни.Мы внимательно следим за происходящим в мире, особенно с тех пор, как появилось ИГ. В Европу хлынул поток беженцев, они приняли очень много людей из Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока. И с ними в западные страны проникли сотни, если не тысячи боевиков или людей, разделяющих их взгляды. Проблема не в ИГ, проблема в мышлении — в идее, которая сейчас расползается по всему миру. Вы знаете, что их богословы умело оперируют отрывками из Корана для привлечения людей на свою сторону. Как можно объяснить поведение молодого человека, который вырос в Европе, а потом наслушался в интернете проповедей, пошел и начал убивать или подорвал себя где-то в метро? У них есть идея — образ мышления, который они экспортируют, навязывают окружающим. Это как рак: начинается с одной клетки и расползается по всему телу. Я хочу обратиться к вам: пожалуйста, не потеряйте свою страну, как это сделали мы.Они проникают в Европу и там живут обычной мирной жизнью, используя европейские ценности в своих целях. Мы слышали уже слишком много таких историй, мы знаем, на что это похоже. Все потому, что в Европе ко всем к ним без исключения относятся как к людям, как к жертвам этого конфликта. Слишком часто это не так: один из лидеров ИГ говорил, что они одержат победу в Европе с помощью европейской же демократии, которая развязала им руки.Это уже давно витало в воздухе. Еще бывший лидер Ливийской Джамахирии Каддафи говорил, что арабы могут завоевать Европу не на танках и самолетах, а просто растворив ее в себе. В европейской семье растет один, максимум два ребенка, а в их семьях всегда много детей и очень часто больше одной жены, пусть и неофициально. Их число будет расти до тех пор, пока они не возьмут под свой контроль всю власть и даже мысли людей. И тогда они уже не будут меньшинством — это будет их государство на территории вашей страны.