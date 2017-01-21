Австрийские спецслужбы сообщили о высокой вероятности терактов в Вене

Из Австрии поступают сообщения о том, что спецслужбы страны получили данные о готовящейся террористической атаке на Вену. Сведения говорят о том, что террористическую атаку на объекты массового скопления людей, а также административные здания, планируют представители одной из этнических групп.Сегодня публикуется информация о задержании первого подозреваемого в причастности к подготовке теракта в Вене. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил о задержании 18-летнего представителя албанской диаспоры, имеющего австрийский паспорт. По заявлениям Соботки, молодой человек симпатизирует террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) и имеет контакты с вербовщиками ИГ.В сводке МВД Австрии говорится о том, что у задержанного австрийца албанского происхождения обнаружены взрывчатые вещества, которые он приобрёл на территории Германии у одной из подпольных экстремистских ячеек, состоящей из мигрантов.Австрийская полиция призывает граждан и туристов быть бдительными в местах массового скопления людей, сообщать о подозрительных людях и предметах.В Австрии усилены меры безопасности на вокзалах и в аэропортах, осуществляется дополнительная проверка в районах компактного проживания этнических албанцев и выходцев из других государств, диаспоры из числа бывших граждан которых особенно велики.