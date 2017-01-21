21:45 21 января

Австрийские спецслужбы сообщили о высокой вероятности терактов в Вене

Из Австрии поступают сообщения о том, что спецслужбы страны получили данные о готовящейся террористической атаке на Вену. Сведения говорят о том, что террористическую атаку на объекты массового скопления людей, а также административные здания, планируют представители одной из этнических групп.

Сегодня публикуется информация о задержании первого подозреваемого в причастности к подготовке теракта в Вене. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил о задержании 18-летнего представителя албанской диаспоры, имеющего австрийский паспорт. По заявлениям Соботки, молодой человек симпатизирует террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) и имеет контакты с вербовщиками ИГ.

В сводке МВД Австрии говорится о том, что у задержанного австрийца албанского происхождения обнаружены взрывчатые вещества, которые он приобрёл на территории Германии у одной из подпольных экстремистских ячеек, состоящей из мигрантов.


Австрийская полиция призывает граждан и туристов быть бдительными в местах массового скопления людей, сообщать о подозрительных людях и предметах.

Австрийские спецслужбы сообщили о высокой вероятности терактов в Вене


В Австрии усилены меры безопасности на вокзалах и в аэропортах, осуществляется дополнительная проверка в районах компактного проживания этнических албанцев и выходцев из других государств, диаспоры из числа бывших граждан которых особенно велики.

Использованы фотографии: www.heute.at
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Комментарии 22
  1. 210окв Сегодня, 08:03
    Да теперь вся Европа да и не только может оказаться под ударом...Выпустили джина из бутылки..толерастные..
    210окв
    1. himRa Сегодня, 08:07
      Цитата: 210окв
      .Выпустили джина из бутылки..толерастные..

      Когда Путин в сердцах спросил понимают ли что они натворили тогда не понял полностью опасности,почитав предсказание Муаммара Кадафи начинаю понимать что это очень серьезно!

      himRa
    2. PN Сегодня, 08:08
      И на Россию то не свалишь, а так наверное хотелось. Обороняются от призрачной угрозы, а реальную не замечают.
      PN
      1. 210окв Сегодня, 08:10
        На Россию они могут свалить что угодно..Ну,так же проще-бороться с ветряными мельницами.
        Цитата: PN
        И на Россию то не свалишь, а так наверное хотелось. Обороняются от призрачной угрозы, а реальную не замечают.
        210окв
    3. Bradley Сегодня, 09:12
      Да теперь вся Европа да и не только может оказаться под ударом...Выпустили джина из бутылки..толерастные..

      А он сам "выпустился". Терроризм был всегда, даже когда предки на мамонтов охотились. wink
      Bradley
      1. 210окв Сегодня, 10:43
        Э нет!Этих ков готовили достаточно долго..и целенаправленно.И появился весь этот мрак не так давно..В начале позапрошлого столетия..Раньше это выглядело по-джентельменски..
        Цитата: Bradley
        Да теперь вся Европа да и не только может оказаться под ударом...Выпустили джина из бутылки..толерастные..

        А он сам "выпустился". Терроризм был всегда, даже когда предки на мамонтов охотились. wink
        210окв
  2. himRa Сегодня, 08:04
    Сегодня публикуется информация о задержании первого подозреваемого в причастности к подготовке теракта в Вене. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил о задержании 18-летнего представителя албанской диаспоры, имеющего австрийский паспорт. По заявлениям Соботки, молодой человек симпатизирует террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) и имеет контакты с вербовщиками ИГ.

    Надеюсь что спецслужбы не допустят атаки но знаю что такое не возможно! так что это еще цветочки гоуспода еуропейцы
    himRa
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 08:05
    Преступная халатность в отношении террористической угрозы может быть объяснена, если допустить, что это делается намеренно, с целью последующего закручивания гаек.
    Напуганный обыватель согласится на любое ужесточение законов, если это обеспечит его безопасность.
    Razvedka_Boem
    1. 210окв Сегодня, 08:12
      Закручивать гайки?Только не в Европе.Это можно было делать лет тридцать назад,но не сейчас.
      Цитата: Razvedka_Boem
      Преступная халатность в отношении террористической угрозы может быть объяснена, если допустить, что это делается намеренно, с целью последующего закручивания гаек.
      Напуганный обыватель согласится на любое ужесточение законов, если это обеспечит его безопасность.
      210окв
    2. himRa Сегодня, 08:21
      Согласен с коллегой 210окв просто события принимают скачкообразный характер а законотворчество такого не приемлет! ПМСМ
      himRa
  4. Егоза Сегодня, 08:32
    Теракты, говорите? ну пусть дружно и хором скажут спасибо бабушке Меркель.
    Егоза
    1. himRa Сегодня, 08:43
      Надеюсь скажут ... или выскажут!на выборах уже в этом году в сентябре ...
      himRa
  5. МПК105 Сегодня, 08:47
    Ну зачем чужой беде радоваться.Там тоже люди,не все же как Меркель-мне всё пофиг,я во дворце под охраной.
    МПК105
    1. himRa Сегодня, 08:59
      скажите это шарли эбдо!
      himRa
      1. МПК105 Сегодня, 09:41
        У нас родня в Лейпциге(в 90 уехали)живёт-так вот в бывшей ГДР вообще люди не толерастые и,ну,Вы поняли...Так что не надо всех под одну гребёнку-так вам и надо,скажите Меркель спасибо и т.д.
        МПК105
        1. himRa Сегодня, 10:02
          не буду спорить...простых допускают до решений не часто в лучшем случае на выборах,извиняюсь за свою кровожадность! hi
          himRa
          1. МПК105 Сегодня, 10:10
            Приятно было обменяться мнениями с адекватными людьми...Я здесь не так давно...Сайт нравится обилием мнений-интересно читать,сопоствовлять...Если неграмотно напишу вдруг-прощения просим-по-русскому-3 hi
            МПК105
  6. злой партизан Сегодня, 08:52
    Фигня. Сейчас проблемку разрулят и продолжат дальше целовать албанцев в попу. yes
    злой партизан
  7. Либероид- Сегодня, 09:28
    Не удивлюсь, если пройдет серия террактов...(про изнасилования и грабежи там уже давно привычные..) Толерантные вы наши...Добомбились дерьмократы,принимайте гостей...
    Либероид-
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:35
    сообщил о задержании 18-летнего представителя албанской диаспоры

    А как Европа в свое время стелилась перед албанцами. Даже подарили им целый сербский край. Вот теперь начинают пожинать плоды заискивания перед откровенными бандитами. А еще целые толпы выходцев с БВ и Северной Африки.
    rotmistr60
  9. mr.redpartizan Сегодня, 09:38
    Почему они церемонятся с "гостями" из Африки и БВ ? Сказал гадость про страну пребывания - выслать к чертям из страны вместе с выводком, задумал совершить теракт - завалить при задержании, желательно на глазах сородичей. Смотря на импотенцию полиции в отношении всевозможных уродов у них, мне все больше хочется увидеть возврат к 37-му году у нас с его чрезвычайными тройками НКВД, внесудебными расправами над "врагами народа" (Троцкий и ледоруб) и черными воронками с надписью "ХЛЕБ". АКМ, приставленный к затылку врага народа, решает ВСЕ проблемы.
    mr.redpartizan
  10. Darth Revan Сегодня, 18:02
    Албанию давно пора зачистить! Это страна-паразит!
    Darth Revan

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