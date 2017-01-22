06:18 23 января

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»


Порой не самые удачные образцы оружия принимаются на вооружение благодаря усилиям маркетологов, лоббистским возможностям компаний-производителей или в угоду политической конъюнктуре, а хорошая винтовка или автомат могут проиграть конкурс из-за неверно оформленных бумаг. Даже будущим бестселлерам оружейного рынка нередко приходится идти к успеху окольными путями — так, например, австрийский Glock, который сегодня считается едва ли не эталоном современного пистолета, прокладывал путь на американский рынок через... стриптиз-бары.

В конце прошлого года стало известно, что французская армия примет на вооружение немецкие автоматы HK416 вместо собственных FAМAS, производство которых прекращено. За право вооружить французов боролись Heckler&Koch (ФРГ), FN Herstal (Бельгия), Beretta (Италия), Swiss Arms (Швейцария) и HS Produkt (Хорватия). В финал конкурса вышли HK416 от Heckler&Koch и бельгийская FN SCAR. В итоге контракт на миллионы евро достался немцам. Позже выяснилось, что FN SCAR не была допущена до финальных испытаний из-за того, что бельгийцы представили некорректную документацию, то есть по чисто «бумажным» основаниям — такая информация была во французских источниках.


Не факт, что именно ошибки с оформлением контракта стали причиной для удаления FN Herstal из конкурса, возможна и политическая подоплека: французы тесно сотрудничают с Германией в военной сфере и имеют ряд совместных военных проектов. Например, создание объединенного танкостроительного концерна или многострадальный проект ударного вертолета Tiger. А проблемы с оформлением контракта FN Herstal могут быть способом сохранить лицо для всех участников этой истории.

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Винтовка FAMAS

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Норвежский военный с винтовкой HK416 в Афганистане

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Боец SEAL с винтовкой FN SCAR

Один из самых ярких примеров блестящей работы маркетологов — успех пистолета Glock. В 1982 году австрийская армия приняла на вооружение пистолет малоизвестной фирмы Glock GmbH, прежде выпускавшей ножи и армейские лопатки. Владелец компании Гастон Глок решил создать простой, надежный и очень дешевый пистолет — для этого специально была собрана команда, куда вошли армейские офицеры и бывшие конструкторы австрийской фирмы Steyr. Используя опыт работы над автоматом Steyr AUG и пистолетом НК VP-70, инженеры Glock разработали образец с минимумом деталей, не требующий дорогих производственных операций и почти наполовину выполненный из пластика.

Дешевизна, высокие надежность и ресурс Glock 17 (так назывался образец) помогли ему выиграть австрийский конкурс. А дальше стояла задача завоевать бездонный американский рынок, где только в гражданском сегменте каждый год продается несколько миллионов стволов.

Glock 17: фарфор, стриптиз, рентген

Сами американцы с 1994 года безуспешно пытались заменить стоящий на вооружении пистолет Beretta 92 — массивный, тяжелый, не очень удобный, к тому же имевший проблемы с надежностью и ресурсом отдельных узлов. Но все попытки отправить итальянца в отставку терпели неудачу — у Beretta хватало влияния, чтобы заморозить этот процесс. «Доводов было крайне много: производство на территории США, налаженная система ремонта и обслуживания и т.д.», — объясняет главред журнала «Калашников» Михаил Дегтярев.

Плюс список требований к потенциальному преемнику «Беретты» был очень большой (около 80 страниц текста) и противоречивый. «Вместо того чтобы взять лучшие имеющиеся на рынке образцы, испытать их и выбрать наиболее подходящий, кто-то придумал огромное количество сложных требований, непонятно откуда проистекающих, непонятно как обоснованных. Удовлетворить им было практически невозможно», — рассказал «Ленте.ру» историк оружия Максим Попенкер.

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Пистолет Glock 17

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Гастон Глок

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»


Маркетологи Glock не стали стучаться в двери Минобороны, а взяли в оборот гражданских, полицию и спецназ.

Относительная дешевизна австрийского пистолета позволила американским дистрибьюторам Glock вести агрессивную ценовую политику, предлагать своим клиентам программы «обратного выкупа» buy back, когда компания-поставщик при продаже нового оружия одновременно выкупает у клиента его старый ствол. Это снимало головную боль у руководителей полицейских подразделений по поводу того, как избавиться от старья и при ограниченном бюджете обновить арсенал. Если верить The New York Times, представители Glock не стеснялись устраивать для руководителей полицейских подразделений фуршеты, развлекательные мероприятия, и даже спонсировали посещение стриптиз-клубов.

Эксперты и журналисты считают, что различные мифы, связанные с «Глоком» (например, что он не распознается металлодетекторами) тоже были частью рекламной кампании. Вот знаменитая фраза Джона МакКлейна, главного героя «Крепкого орешка»: «У этого придурка был Glock, немецкий фарфоровый пистолет, который не ловится металлодетекторами и стоит больше твоего месячного оклада». Здесь все неправда: Glock — австрийский пистолет, в нем нет фарфора, он дешев и прекрасно ловится металлодетекторами. Последнее доказывал сам Гастон Глок, проходя с пистолетом через рамку металлоискателя на глазах американских военных чиновников.

Но ведь главное — пустить слух, уверен Максим Попенкер: «Это был гениальный ход с точки зрения рекламы. Разумеется, нет подтверждений, что этот текст писал представитель Glock, это выглядит как простой киноляп, но сработал он совершенно великолепно. Фильм популярный, у многих возник интерес — что это за штука? Стали читать журналы, искать информацию про пистолет».

В итоге получилось то, что принято называть epic win: Glock завоевал гражданский рынок Америки, был принят на вооружение полицейскими подразделениями, Главное управление войск специального назначения МО США (SOCOM) за свои деньги и без всяких конкурсов закупило около 100 тысяч «Глоков». Австриец стал своеобразным символом современного пистолета, и многие именитые фирмы сегодня выпускают собственные модели «под "Глок"».

Убийца арбузов

Впрочем, лоббизм крупных производителей в США открывал дорогу и к армейским арсеналам — вспомнить хотя бы историю знаменитой винтовки М16.

Американским военным не очень нравилась AR15/М16, созданная компанией ArmaLite и купленная концерном Colt. Генералы лоббировали принятие автоматической винтовки М14, которую выпускал казенный арсенал в Спрингфилде (к ней, впрочем, тоже было немало претензий, и ее производство было свернуто в 1964 году). Поговаривали даже, что армейские чиновники подтасовывали результаты испытаний, чтобы доказать несостоятельность М16.

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Морские пехотинцы США с винтовками М16

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Боец SEAL с винтовкой М14

Тогда Colt зашел с черного хода. Вот как описывает это Максим Попенкер: «Командование стратегических сил ВВС США нуждалось в стрелковом оружии для охраны своих ядерных бомбардировщиков — стоящие на вооружении карабины устаревали. Представители компании Colt, имевшие хорошие отношения с их командующим, генералом Лемэем, устроили демонстрацию новых АР15, показали, как красиво они разносят арбузы, и генерал заказал несколько тысяч винтовок для охраны авиабаз без каких-либо формальных испытаний».

Потом была история с разовой закупкой 85 тысяч М16 для американских частей во Вьетнаме и последовавшим за этим скандалом: выяснилось, что винтовки клинит, поскольку Colt сэкономил на хромировании деталей, в патронах использован ненадлежащий порох, а солдатам не выдавались средства для чистки оружия.

После разбирательства в Конгрессе недостатки исправили, ТТХ довели до приемлемого уровня. Винтовка М16 осталась в армии, и как ни пытались найти ей замену — ничего не вышло. Только полноразмерные винтовки сменили карабины М4.

Друзья так не делают

Кстати, с помощью М16, считает Михаил Дегтярев, американцы практически похоронили перспективный израильский проект Galil. Во время арабо-израильских войн Штаты поставляли Тель-Авиву большие партии своих винтовок по ценам ниже себестоимости Galil (из-за фрезерованной ствольной коробки израильский автомат был довольно дорог). Вскоре Армия обороны Израиля перешла с Galil на М16 и их укороченные варианты CAR15, а производство собственных автоматов было практически свернуто.

Многие израильские военные были не слишком рады замене. «Когда мы в песках, когда мы в воде, когда мы в грязи, оружие часто заедает. Солдаты шли в бой и не были уверены, что оружие будет работать», — говорил в одном из своих интервью бывший начальник стрелковой и снайперской подготовки в армии Израиля Майки Хартман. Косвенным подтверждением может служить тот факт, что до сих пор ЦАХАЛ использует и М16/М4, и Galil, и новые TAR-21 Tavor.

«На мой взгляд, мы столкнулись с дальновидностью американцев, которые почувствовали потенциал Galil и задушили его на корню, — говорит Михаил Дегтярев. — Предполагаю (подчеркиваю, это предположение), что одной из задач было не просто продать Израилю винтовки, а не дать израильтянам развить тему Galil, ведь потенциал изделия с точки зрения мирового рынка был очень большой». Винтовки Galil по-прежнему производятся в Израиле и даже поставляются на экспорт, но рыночные возможности образца, снятого с вооружения, в разы ниже.

Когда дорого не значит здорово

У американских любителей оружия есть шутка, которая в переводе звучит примерно так: «Как правильно произнести по буквам Heckler&Koch? — До-ро-го».

Считается, что продукция компании отличается высокой ценой и соответствующим качеством. Но последние несколько лет в германской прессе мелькают сообщения о том, что бундесвер пытается судиться с Heckler&Koch. Причина конфликта — стоящая на вооружении армии винтовка G36. «Еще 10-15 лет назад я сталкивался с мнением немецких экспертов-оружейников о G36, которое выражалось одним словом: дерьмо», — вспоминает главред «Калашникова».

При принятии на вооружение (1997 год) новый автомат соответствовал представлениям об оружии XXI века: футуристический дизайн, широкое применение пластика, модульность, использование прицельного комплекса из коллиматорного и оптического прицелов.

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Американские солдаты с винтовками HK G36

Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»

Автомат ХМ8

Претензии к G36 были и раньше, но особенно много их стало во время войны в Афганистане. Весной 2012 года появились сообщения о жалобах немецких солдат на перегрев винтовок при длительной стрельбе. Der Spiegel писала, что командование военных операций Германии в Афганистане предписывало военнослужащим обязательно охлаждать свои автоматы. Якобы из-за перегрева точность при стрельбе на 300 метров снижалась на треть (была информация, что эффективная дальность падала чуть ли не до 200 метров), возрастал риск задержек и риск получения ожогов.

Не раз высказывалось соображение, что G36 была принята на вооружение с учетом лоббистских возможностей Heckler&Koch. Кстати, по словам Максима Попенкера, американские пользователи часто описывают продукцию НК, как «дорогое оружие, сделанное по дешевым технологиям».

Скандал с перегревами G36 вроде замяли — в прессе даже прошли сообщения, что виновато не оружие, а некачественные патроны. Хотя эксперты считают это работой компании по минимизации ущерба.

Стоит отметить, что в начале 2000-х Heckler&Koch разработала для американцев стрелковый комплекс, который должен был заменить стоящие на вооружение карабины М4. Оружие получило название ХМ8 и по сути представляло собой G36, только в еще более космическом дизайне. Предполагалось, что винтовка начнет поступать на вооружение в 2006 году, но в 2005-м проект был закрыт.
Автор: Владислав Гринкевич
Первоисточник: https://lenta.ru/articles/2017/01/15/glock/


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Комментарии 16
  1. igor67 Вчера, 15:22
    Ну молодцы , компания Глок, реклама двигатель экономики, стрелял с ПМ потом с Беретта, очень удобный пистолет, дело было в тире, пришли два туриста с России и набрали для стрельбы все виды пистолетов с которыми и Шварцнегер и другие бегают, помповые ружья , стреляли несколько часов, так что фильмы влияют на сознание
    igor67
  2. MooH Вчера, 15:24
    Отличная статья для ленты.ру, но на ВО в разделе вооружение она зачем?
    MooH
    1. voyaka uh Вчера, 15:40
      А что статья не об оружии?
      Хорошая статья и иллюстрирована отлично.
      voyaka uh
      1. Avis Вчера, 15:56
        Цитата: voyaka uh
        Хорошая статья


        Там целый абзац посвящён отрицаемым Вами проблемам с M-16 в Израильской армии.
        Avis
        1. voyaka uh Вчера, 16:02
          Ну и что? Автор имеет право на свою позицию.
          Я служил и с Галил, и с М-16. О обоих есть недостатки. Мне, лично, больше нравится М-16.
          Но, возможно, если бы в Галил вложили больше денег и фантазии
          (сейчас подразделение фирмы, которая делает стрелковоое оружие - частное и
          у них сразу "работа завертелась") то Галил бы превзошел М-16.
          voyaka uh
      2. MooH Вчера, 16:23
        Цитата: voyaka uh
        А что статья не об оружии?
        Хорошая статья и иллюстрирована отлично.

        Уровня журнала Юный техник или Популярная механика. Вот лично вы что-нибудь новое из нее узнали? Кроме не доказанных коррупционных намеков?
        MooH
        1. Монархист Вчера, 16:48
          А что на нашем сайте все элитное? Мне статья приглянулась больше чем на нашем мелькающии на сайте иногда бредни гореконструкторов,когда мотор отдельно отБТР движется или какие-то мини мортиры вместо Калашников
          Монархист
        2. voyaka uh Вчера, 16:54
          ВО - технический-военно-исторической-патриотический популярный ресурс,
          а не профессиональный.
          В данном случае, статья соответствует уровню и профилю сайта.
          voyaka uh
  3. Dekabrist Вчера, 17:50
    По итогам первых испытаний винтовка XM8 снискала восторженные отзывы, однако вскоре проект вроде был закрыт: по официальной информации - отсутствие финансирования. Кроме того, в ходе расширенных испытаний ХМ8 был выявлен ряд проблем. По неофициальной же – "оружейное лобби" США постаралось не допустить захвата рынка европейской винтовкой.
    Между тем в 2010 году штурмовые винтовки HK XM8 поступили на вооружение Королевских Морских Сил Малайзии.
    В этом бизнесе задействованы огромные деньги, в борьбе за которые все средства хороши.
    Dekabrist
  4. bunta Вчера, 18:22
    Глок проиграл конкурс в США на замену Беретты немецкому ЗигЗауэру. Вроде как судиться даже собрался.
    bunta
  5. Oldenburg Вчера, 18:34
    Так и было,в СССР,когда СКС,проиграл АК.Если бы массово пошёл СКС,врагов положили бы в два раза больше,чем из АК.Это всем ясно.
    Oldenburg
  6. Oldenburg Вчера, 18:37
    Вопрос немного не по теме,на втором снимке,на бойце шлем интересный,это сделали уши открытые,для наушников?
    Oldenburg
  7. burigaz2010 Вчера, 19:57
    Обычно все спецназеры такие каски носят! Посмотрите например на каски дельты!
    burigaz2010
  8. Рабинович Вчера, 20:06
    Израильский Galil это же переделанный калаш, тяжеленный ствол. Короткий м16 мне кажется удобнее, и легче.
    Рабинович
  9. синоби Сегодня, 00:49
    Калаш фо рэва!короче.А вообще меняется ток дизайн и материалы.Всем основным инженерным решениям уже 70 лет.И разница между ними в типе запирания затвора,а их всего три используется.Перекос,поворот,расклинивание.
    синоби
  10. Razvedka_Boem Сегодня, 05:35
    Претензии к G36 были и раньше, но особенно много их стало во время войны в Афганистане. Весной 2012 года появились сообщения о жалобах немецких солдат на перегрев винтовок при длительной стрельбе.

    Длительная стрельба - это сколько? Для автомата и пулемета это будут разные значения.
    И покажите оружие которое не нагревается при длительной стрельбе.
    Razvedka_Boem

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