Французский пистолет-эспандер Реноватор (Squeeze Palm Pistol Renovator)
Бурное развитие стрелкового оружия в конце 19 века во Франции было обусловлено несколькими причинами: драматические события периода Парижской Коммуны 1871 года и последующий рост преступности, а так же необходимость подготовки к войне с Германией. Эти причины, а так же стремление оживить военную промышленность побудило правительство Франции в 1885 году существенно смягчить законы об оружии. Данный период совпал с достижениями химии и разработкой бездымных порохов, индустриализацией и развитием металлообработки. Все это стимулировало изобретателей к разработке самых невероятных и интересных конструкций стрелкового оружия.
Возросший спрос на рынке гражданского оружия способствовал появлению новых многочисленных патентов пистолетов и револьверов самообороны. Особенно было востребовано компактное многозарядное оружие, которое можно было скрытно носить в карманах одежды. Сайт HistoryPistols.ru уже рассказывал про хорошо известные коллекционерам и любителям оружия пистолеты-"эспандеры": пистолет Протектор (Protector), «Pistola lampo» Кателло Трибуцио, пистолет Галюа (Le Gaulois), пистолет Brun Latrige. Помимо этих популярных моделей существовали менее распространенные пистолеты. Один из них — это пистолет Реноватор (Renovator). Конструктором пистолета является Жак Роншоус (Jacques Ronchouse) из города Сент-Этьен (Saint-Etienne), который получил свой первый патент под номером №197738 на это оружие 26 июня 1889 года. Первоначально конструкция пистолета предусматривала дверку магазина, которая устанавливалась в рамку с помощью соединения «ласточкин хвост».
18 апреля 1890 года в этот патент внесены первые дополнения представителем Жака Роншоуса господином Aulanier. Изменения были внесены в конструкцию шептала, выбрасывателя, механизм подачи патронов в магазине и затвора. В пистолете изменили крепление дверцы магазина, теперь она просто закрывалась, поворачиваясь на двух шарнирах.
Следующие дополнения в патент внесли инженеры G. Freydier-Dubreuil и X.Janicot из Лиона. Нижний край спускового рычага теперь был закреплен на оси в нижней части рамки, усовершенствован боек и выбрасыватель, удален вертикальный стержень механизма подачи патронов в магазине.
Именно в таком виде французский пистолет Renovator появился в продаже. Это типичный представитель оружия, которое носит название «пистолет-эспандер» или англоязычный вариант термина «Squeeze Palm Pistol».
Пистолет Реноватор (Squeeze Palm Pistol Renovator) состоит из рамки со стволом, магазином и ударно-спусковым механизмом. С левой стороны рамки из под щечки рукоятки выступает рычаг сжатия пружины подавателя магазина ( А ). Магазин устроен в полости рамки оружия, крышка магазина шарнирно закреплена на петлях ( B ). Спусковой рычаг пистолета располагается в задней части оружия, его нижняя часть закреплена на оси в рамке пистолета ( С ).
Для снаряжения магазина рычаг сжатия пружины подавателя необходимо опустить вниз до упора, при этом крышка магазина не будет заперта выступающей частью рычага и ее можно открыть.
После открывания крышки магазина в его полость укладываются шесть патронов калибра 6 мм,
после чего крышка магазина закрывается и рычаг под действием пружины поднимается, удерживая дверцу магазина закрытой. По мере израсходования патронов рычаг подавателя перемещается вверх, сигнализируя стрелку о количестве оставшихся боеприпасов.
Когда патроны полностью израсходованы рычаг подавателя находится в крайнем верхнем положении.
С правой стороны рамки установлен рычаг, верхний передний выступ которого препятствует выпадению патронов из магазина.
В походном положении затвор пистолета-эспандера Renovator находится в крайнем заднем положении под действием возвратной пружины. При этом верхняя часть магазина остается постоянно открытой. Выступ рычага с правой стороны рамки не дает пружине подавателя выдавить патроны через верхнюю часть магазина и одновременно является отражателем.
Стрельба из пистолета ведется следующим образом. Стрелок обхватив рукоятку пистолета начинает сжимать ладонь, преодолевая воздействие возвратной пружины. При этом спусковой рычаг перемещает затвор вперед, досылая патрон из магазина в патронник. Одновременно шептало удерживает ударник, сжимая боевую пружину. Когда затвор достигнет крайнего переднего положения, задняя часть затвора воздействует на шептало немного поворачивая его. Шептало освобождает ударник, который под действием боевой пружины разбивает капсюль — происходит выстрел. Стрелок ослабляет нажим ладони и спусковой рычаг вместе с затвором начинают двигаться в сторону задней части оружия. При этом выбрасыватель извлекает гильзу из патронника. Гильза, упершись донцем в отражательный выступ рычага, выбрасывается из рамки пистолета.
С левой стороны пистолета в верхней части рамки над щечкой рукоятки установлен рычаг предохранителя (D), который перемещается в вертикальной плоскости. В нижнем положении рычага блокируется работа ударно-спускового механизма.
Тыльная часть спускового рычага снабжена прямоугольной насечкой.
На верхней части ствола пистолета нанесена маркировка «L. JOURJON». Имя Louis Jourjon упоминается в патенте Роншоуса 1889 года. Вероятно Луи Журжун был компаньоном Роншоуса или оружейником, который взялся за изготовление и сбыт небольшого количества пистолетов.
Щечки рукоятки пистолета изготовлены из твердой резины светло-желтого цвета и закреплены в рамке с помощью винта. На поверхности щечек имеется рельефное изображение ветви поверх которой изображена лента с текстом. На правой щечке на ленте сделана надпись «MEDAILLE», вероятно в память о получении какой-то премии на выставке или конкурсе. На левой щечке текст на ленте отображает название оружия «RENOVATOR».
На правой стороне корпуса магазина нанесено клеймо «Bte S.G.D.G. France et ETRANGER».
У некоторых пистолетов данное клеймо включает инициалы Жака Роншоуса — J.R. «J.R. Bte S.G.D.G. France et ETRANGER». На примере пистолета приведенного на данном фото можно отметить, что несмотря на небольшое количество выпущенных пистолетов существовали их разновидности. У данного пистолета с правой стороны рамки установлен стержень с плоским концом. Нижняя часть стержня входит в паз выступающей части рамки. Стержень вероятно является частью механизма подачи патронов, препятствующий выпадению верхнего патрона из магазина, на основе патента от 18 апреля 1890 года.
На левой стороне пистолета не видно заметных отличий от ранее рассмотренной модели Squeeze Palm Pistol Renovator.
Пистолет-эспандер Реноватор (Squeeze Palm Pistol Renovator) достаточно плоский и компактный, особенно по сравнению с револьверами. Выступающий рычаг предохранителя лишь незначительно увеличивает его ширину.
Оружие достаточно безопасно при ношении и легко может быть спрятано в кармане, складках одежды или даже дамской сумке.
Для подобных пистолетов производители выпускали специальные чехлы в виде кошельков или кофров.
Французский пистолет-эспандер Реноватор был выпущен в очень небольшом количестве. Пистолет не получил распространения из-за неудобного способа заряжания, довольно сложной конструкции и высокой конкуренции на рынке гражданского оружия. Тем не менее это одно из звеньев в цепи технического совершенствования огнестрельного оружия и яркий пример необычных инженерных решений конца 19 века. Сегодня редкие экземпляры пистолетов Renovator являются желанным приобретением музеев и частных коллекционеров.
Возросший спрос на рынке гражданского оружия способствовал появлению новых многочисленных патентов пистолетов и револьверов самообороны. Особенно было востребовано компактное многозарядное оружие, которое можно было скрытно носить в карманах одежды. Сайт HistoryPistols.ru уже рассказывал про хорошо известные коллекционерам и любителям оружия пистолеты-"эспандеры": пистолет Протектор (Protector), «Pistola lampo» Кателло Трибуцио, пистолет Галюа (Le Gaulois), пистолет Brun Latrige. Помимо этих популярных моделей существовали менее распространенные пистолеты. Один из них — это пистолет Реноватор (Renovator). Конструктором пистолета является Жак Роншоус (Jacques Ronchouse) из города Сент-Этьен (Saint-Etienne), который получил свой первый патент под номером №197738 на это оружие 26 июня 1889 года. Первоначально конструкция пистолета предусматривала дверку магазина, которая устанавливалась в рамку с помощью соединения «ласточкин хвост».
18 апреля 1890 года в этот патент внесены первые дополнения представителем Жака Роншоуса господином Aulanier. Изменения были внесены в конструкцию шептала, выбрасывателя, механизм подачи патронов в магазине и затвора. В пистолете изменили крепление дверцы магазина, теперь она просто закрывалась, поворачиваясь на двух шарнирах.
Следующие дополнения в патент внесли инженеры G. Freydier-Dubreuil и X.Janicot из Лиона. Нижний край спускового рычага теперь был закреплен на оси в нижней части рамки, усовершенствован боек и выбрасыватель, удален вертикальный стержень механизма подачи патронов в магазине.
Именно в таком виде французский пистолет Renovator появился в продаже. Это типичный представитель оружия, которое носит название «пистолет-эспандер» или англоязычный вариант термина «Squeeze Palm Pistol».
Пистолет Реноватор (Squeeze Palm Pistol Renovator) состоит из рамки со стволом, магазином и ударно-спусковым механизмом. С левой стороны рамки из под щечки рукоятки выступает рычаг сжатия пружины подавателя магазина ( А ). Магазин устроен в полости рамки оружия, крышка магазина шарнирно закреплена на петлях ( B ). Спусковой рычаг пистолета располагается в задней части оружия, его нижняя часть закреплена на оси в рамке пистолета ( С ).
Для снаряжения магазина рычаг сжатия пружины подавателя необходимо опустить вниз до упора, при этом крышка магазина не будет заперта выступающей частью рычага и ее можно открыть.
После открывания крышки магазина в его полость укладываются шесть патронов калибра 6 мм,
после чего крышка магазина закрывается и рычаг под действием пружины поднимается, удерживая дверцу магазина закрытой. По мере израсходования патронов рычаг подавателя перемещается вверх, сигнализируя стрелку о количестве оставшихся боеприпасов.
Когда патроны полностью израсходованы рычаг подавателя находится в крайнем верхнем положении.
С правой стороны рамки установлен рычаг, верхний передний выступ которого препятствует выпадению патронов из магазина.
В походном положении затвор пистолета-эспандера Renovator находится в крайнем заднем положении под действием возвратной пружины. При этом верхняя часть магазина остается постоянно открытой. Выступ рычага с правой стороны рамки не дает пружине подавателя выдавить патроны через верхнюю часть магазина и одновременно является отражателем.
Стрельба из пистолета ведется следующим образом. Стрелок обхватив рукоятку пистолета начинает сжимать ладонь, преодолевая воздействие возвратной пружины. При этом спусковой рычаг перемещает затвор вперед, досылая патрон из магазина в патронник. Одновременно шептало удерживает ударник, сжимая боевую пружину. Когда затвор достигнет крайнего переднего положения, задняя часть затвора воздействует на шептало немного поворачивая его. Шептало освобождает ударник, который под действием боевой пружины разбивает капсюль — происходит выстрел. Стрелок ослабляет нажим ладони и спусковой рычаг вместе с затвором начинают двигаться в сторону задней части оружия. При этом выбрасыватель извлекает гильзу из патронника. Гильза, упершись донцем в отражательный выступ рычага, выбрасывается из рамки пистолета.
С левой стороны пистолета в верхней части рамки над щечкой рукоятки установлен рычаг предохранителя (D), который перемещается в вертикальной плоскости. В нижнем положении рычага блокируется работа ударно-спускового механизма.
Тыльная часть спускового рычага снабжена прямоугольной насечкой.
На верхней части ствола пистолета нанесена маркировка «L. JOURJON». Имя Louis Jourjon упоминается в патенте Роншоуса 1889 года. Вероятно Луи Журжун был компаньоном Роншоуса или оружейником, который взялся за изготовление и сбыт небольшого количества пистолетов.
Щечки рукоятки пистолета изготовлены из твердой резины светло-желтого цвета и закреплены в рамке с помощью винта. На поверхности щечек имеется рельефное изображение ветви поверх которой изображена лента с текстом. На правой щечке на ленте сделана надпись «MEDAILLE», вероятно в память о получении какой-то премии на выставке или конкурсе. На левой щечке текст на ленте отображает название оружия «RENOVATOR».
На правой стороне корпуса магазина нанесено клеймо «Bte S.G.D.G. France et ETRANGER».
У некоторых пистолетов данное клеймо включает инициалы Жака Роншоуса — J.R. «J.R. Bte S.G.D.G. France et ETRANGER». На примере пистолета приведенного на данном фото можно отметить, что несмотря на небольшое количество выпущенных пистолетов существовали их разновидности. У данного пистолета с правой стороны рамки установлен стержень с плоским концом. Нижняя часть стержня входит в паз выступающей части рамки. Стержень вероятно является частью механизма подачи патронов, препятствующий выпадению верхнего патрона из магазина, на основе патента от 18 апреля 1890 года.
На левой стороне пистолета не видно заметных отличий от ранее рассмотренной модели Squeeze Palm Pistol Renovator.
Пистолет-эспандер Реноватор (Squeeze Palm Pistol Renovator) достаточно плоский и компактный, особенно по сравнению с револьверами. Выступающий рычаг предохранителя лишь незначительно увеличивает его ширину.
Оружие достаточно безопасно при ношении и легко может быть спрятано в кармане, складках одежды или даже дамской сумке.
Для подобных пистолетов производители выпускали специальные чехлы в виде кошельков или кофров.
Французский пистолет-эспандер Реноватор был выпущен в очень небольшом количестве. Пистолет не получил распространения из-за неудобного способа заряжания, довольно сложной конструкции и высокой конкуренции на рынке гражданского оружия. Тем не менее это одно из звеньев в цепи технического совершенствования огнестрельного оружия и яркий пример необычных инженерных решений конца 19 века. Сегодня редкие экземпляры пистолетов Renovator являются желанным приобретением музеев и частных коллекционеров.