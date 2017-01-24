08:41 24 января

Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации

Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


На госпитальном судне Тихоокеанского флота «Иртыш» завершен второй этап модернизации и установки нового современного медицинского оборудования. Согласно государственного контракта морское госпитально-пассажирское судно ТОФ получило новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое и реанимационное оборудование, оборудование для лабораторных исследований, анестезиологическое оборудование и системы жизнеобеспечения последнего поколения, - сообщает пресс-служба ВВО.

"Иртыш" был разработан в польском конструкторском бюро «Prorem», а построен на верфи «Адольф Барский» в городке Щецин. Заложен 25 ноября 1988 года. Спущен на воду 6 июля 1989 года. Введен в строй 31 июля 1990 года. Относится к категории вспомогательного небоевого флота.


Параметры корабля:

-длина 145,7 метров
-ширина 19,6 метра
-водоизмещение 11 300 тонн
-скорость 19,8 узлов
-запас хода 10 000 миль
-осадка 6,2 метра,
-экипаж 207 человек

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Медицинское судна типа «320 Обь» стали вводить в строй ВМФ СССР начиная с января 1981 года.

Этот плавучий госпиталь был не один. Всего построено 4 таких корабля: «Енисей», «Обь», «Свирь» и «Иртыш» — по одному на Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский флоты.

В настоящее время из всей серии уцелели только «Енисей», базирующийся в Южной бухте Севастополя, «Иртыш» — Тихоокеанский флот и «Свирь», который сейчас готовится к модернизации. ГС «Обь» до 2008 года находилось у пирса Дальзавода во Владивостоке и по слухам ушло на гвозди. «Енисей» отличился во время грузино-абхазской войны 1992 года, вывезя за месяц 7 тысяч беженцев. Всего за время своей службы корабль посетил 3 океана, проведя в одном только Средиземном море 200 операций.

Корабль обязан выполнять 4 функции: лечение раненых или заболевших моряков, эвакуация людей с кораблей в случае необходимости, организация отдыха экипажей и снабжение медицинским имуществом частей и соединений флота.

2.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Задачами госпитального судна "Иртыш", сейчас являются: прием, распределение, оказание медицинской помощи раненых, больных и пострадавших в мирное время или во время боевых действий; эвакуация пострадавших с кораблей и судов; организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей и подводных лодок в море.

Госпиталь способен принять раненых и больных, как с берега, так и в море. Для этого с каждого борта предусмотрены два трапа, электрический кран для подъема сразу шести пострадавших на платформе, медицинский катер и вертолет Медицинская часть сосредоточена непосредственно в средней части корабля для снижения качки от волнений моря.

Система кондиционирования обеспечивает благоприятные условия во всех помещениях корабля. Госпиталь состоит из: хирургического, реанимационного, терапевтического, инфекционного, дерматологического и приемного отделений, отделения интенсивной терапии, палат для больных, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада.

На борту судна для больных развернуто 100 мест, а во время массового приема пациентов до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения. Все медицинские помещения оснащены необходимым оборудованием.

В 2016 году началась модернизация оборудования судна, первый этап которой был завершен в августе. После этого судно совершило дальний поход, приняв участие в международных учениях АСЕАН у берегов Таиланда. В их ходе отрабатывались действия по оказанию помощи во время природных катастроф. На "Иртыше" были развернуты палаты для приема тяжелораненых, бригада флотских медиков отрабатывала приемы оказания помощи и проведения операций в морских условиях.

После возвращения из Таиланда "Иртыш" принял участие в учениях Сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого.

В общем поднимаемся на борт:

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Заведующий анестезиологическим отделением судового госпиталя Сергей Милованов демонстрирует оборудование в реанимационной для послеоперационных больных.

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Сергей Станчик (Вести Приморье) решил помочь операторам и фотографам организовать картинку.

5.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


6.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


«Иртыш» сконструирован так, что все его операционные находятся ниже ватерлинии, поэтому здесь не качает даже в сильное волнение, операции можно делать даже в пятибалльный шторм.

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Новые хирургические столы поставили совсем недавно. Они позволяют делать все виды операций, включая самые сложные. Некоторое новое оборудование, например, в этой реанимационной уже успели испытать, что называется, в деле.

Этот с виду непрезентабельный ящик - на деле мини-операционная. С её помощью можно не только спасти жизнь пациенту, но и ускорить заживление швов.

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


«При некоторых операциях приходилось делать доступ по 20 сантиметров. Здесь оперативный доступ будет около сантиметра. Это приводит к тому, что уже на следующие сутки мы можем поднять раненого. А через двое-трое суток этот больной может выполнять свои непосредственные обязанности».

Главный хирург военно-морского клинического госпиталя ТОФ подполковник Григорий Зачиняев демонстрирует мобильный эндохирургический комплекс КСТ-01-ЭХ в операционной.

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Заведующий анестезиологическим отделением судового госпиталя Сергей Милованов демонстрирует новейший наркозно-дыхательный аппарат в операционной.

11.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Медсестра в палате интенсивной терапии

12.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


13.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Главный хирург военно-морского клинического госпиталя ТОФ подполковник Григорий Зачиняев демонстрирует журналистам оборудование травматалогической операционной

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Скоро на судне появится специальное телеоборудование, которое позволит наблюдать за операциями в режиме реального времени:

«Во время операции хирург может консультироваться с главным специалистом на берегу. В онлайн-режиме в ходе операции возможно корректировка, консультации».

Кандидат медицинских наук начальник судового госпиталя Андрей Шестернин демонстрирует журналистам ортопедицескую приставку в травматалогической операционной.

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Заведующий кожно-венерологического отделения Валерий Кошкин в перевязочном кабинете кожно-венерологического отделения судового госпиталя.

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Флюорографический кабинет

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Офтальмологический кабинет

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Кабинет физиотерапии

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


21.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Кабинет УЗИ

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


23.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Рентгеновский кабинет

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


26.
Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


В 2017 году госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» получит оборудование для телемедицины.

Внедрение телемедицины позволит совместно с ведущими специалистами центральных госпиталей Министерства обороны России в онлайн режиме осуществлять видеотрансляции хирургических операций. Проводить телеобучение и консультирование военных медицинских специалистов в море.

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Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Далее фото из архива. Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» во время учений Сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого.

Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации


Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации
Первоисточник: http://smitsmitty.livejournal.com/243265.html


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