Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации

На госпитальном судне Тихоокеанского флота «Иртыш» завершен второй этап модернизации и установки нового современного медицинского оборудования. Согласно государственного контракта морское госпитально-пассажирское судно ТОФ получило новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое и реанимационное оборудование, оборудование для лабораторных исследований, анестезиологическое оборудование и системы жизнеобеспечения последнего поколения, - сообщает пресс-служба ВВО."Иртыш" был разработан в польском конструкторском бюро «Prorem», а построен на верфи «Адольф Барский» в городке Щецин. Заложен 25 ноября 1988 года. Спущен на воду 6 июля 1989 года. Введен в строй 31 июля 1990 года. Относится к категории вспомогательного небоевого флота.-длина 145,7 метров-ширина 19,6 метра-водоизмещение 11 300 тонн-скорость 19,8 узлов-запас хода 10 000 миль-осадка 6,2 метра,-экипаж 207 человек1.Медицинское судна типа «320 Обь» стали вводить в строй ВМФ СССР начиная с января 1981 года.Этот плавучий госпиталь был не один. Всего построено 4 таких корабля: «Енисей», «Обь», «Свирь» и «Иртыш» — по одному на Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский флоты.В настоящее время из всей серии уцелели только «Енисей», базирующийся в Южной бухте Севастополя, «Иртыш» — Тихоокеанский флот и «Свирь», который сейчас готовится к модернизации. ГС «Обь» до 2008 года находилось у пирса Дальзавода во Владивостоке и по слухам ушло на гвозди. «Енисей» отличился во время грузино-абхазской войны 1992 года, вывезя за месяц 7 тысяч беженцев. Всего за время своей службы корабль посетил 3 океана, проведя в одном только Средиземном море 200 операций.Корабль обязан выполнять 4 функции: лечение раненых или заболевших моряков, эвакуация людей с кораблей в случае необходимости, организация отдыха экипажей и снабжение медицинским имуществом частей и соединений флота.2.Задачами госпитального судна "Иртыш", сейчас являются: прием, распределение, оказание медицинской помощи раненых, больных и пострадавших в мирное время или во время боевых действий; эвакуация пострадавших с кораблей и судов; организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей и подводных лодок в море.Госпиталь способен принять раненых и больных, как с берега, так и в море. Для этого с каждого борта предусмотрены два трапа, электрический кран для подъема сразу шести пострадавших на платформе, медицинский катер и вертолет Медицинская часть сосредоточена непосредственно в средней части корабля для снижения качки от волнений моря.Система кондиционирования обеспечивает благоприятные условия во всех помещениях корабля. Госпиталь состоит из: хирургического, реанимационного, терапевтического, инфекционного, дерматологического и приемного отделений, отделения интенсивной терапии, палат для больных, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада.На борту судна для больных развернуто 100 мест, а во время массового приема пациентов до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения. Все медицинские помещения оснащены необходимым оборудованием.В 2016 году началась модернизация оборудования судна, первый этап которой был завершен в августе. После этого судно совершило дальний поход, приняв участие в международных учениях АСЕАН у берегов Таиланда. В их ходе отрабатывались действия по оказанию помощи во время природных катастроф. На "Иртыше" были развернуты палаты для приема тяжелораненых, бригада флотских медиков отрабатывала приемы оказания помощи и проведения операций в морских условиях.После возвращения из Таиланда "Иртыш" принял участие в учениях Сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого.В общем поднимаемся на борт:3.Заведующий анестезиологическим отделением судового госпиталя Сергей Милованов демонстрирует оборудование в реанимационной для послеоперационных больных.4.Сергей Станчик (Вести Приморье) решил помочь операторам и фотографам организовать картинку.5.6.7.«Иртыш» сконструирован так, что все его операционные находятся ниже ватерлинии, поэтому здесь не качает даже в сильное волнение, операции можно делать даже в пятибалльный шторм.8.Новые хирургические столы поставили совсем недавно. Они позволяют делать все виды операций, включая самые сложные. Некоторое новое оборудование, например, в этой реанимационной уже успели испытать, что называется, в деле.Этот с виду непрезентабельный ящик - на деле мини-операционная. С её помощью можно не только спасти жизнь пациенту, но и ускорить заживление швов.9.«При некоторых операциях приходилось делать доступ по 20 сантиметров. Здесь оперативный доступ будет около сантиметра. Это приводит к тому, что уже на следующие сутки мы можем поднять раненого. А через двое-трое суток этот больной может выполнять свои непосредственные обязанности».Главный хирург военно-морского клинического госпиталя ТОФ подполковник Григорий Зачиняев демонстрирует мобильный эндохирургический комплекс КСТ-01-ЭХ в операционной.10.Заведующий анестезиологическим отделением судового госпиталя Сергей Милованов демонстрирует новейший наркозно-дыхательный аппарат в операционной.11.Медсестра в палате интенсивной терапии12.13.Главный хирург военно-морского клинического госпиталя ТОФ подполковник Григорий Зачиняев демонстрирует журналистам оборудование травматалогической операционной14.Скоро на судне появится специальное телеоборудование, которое позволит наблюдать за операциями в режиме реального времени:«Во время операции хирург может консультироваться с главным специалистом на берегу. В онлайн-режиме в ходе операции возможно корректировка, консультации».Кандидат медицинских наук начальник судового госпиталя Андрей Шестернин демонстрирует журналистам ортопедицескую приставку в травматалогической операционной.15.Заведующий кожно-венерологического отделения Валерий Кошкин в перевязочном кабинете кожно-венерологического отделения судового госпиталя.16.Флюорографический кабинет17.Офтальмологический кабинет18.19.Кабинет физиотерапии20.21.Кабинет УЗИ22.23.Рентгеновский кабинет24.25.26.27.В 2017 году госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» получит оборудование для телемедицины.Внедрение телемедицины позволит совместно с ведущими специалистами центральных госпиталей Министерства обороны России в онлайн режиме осуществлять видеотрансляции хирургических операций. Проводить телеобучение и консультирование военных медицинских специалистов в море.28.Далее фото из архива. Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» во время учений Сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого.