06:04 25 января

Ту-22М3 снова отбомбились по ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

Министерство обороны России сообщает об очередной воздушной операции самолётов Ту-22М3 ВКС РФ в районе Дейр-эз-Зора. Очередная авиагруппа в составе шести дальних бомбардировщиков поднялась в воздух на российском военном аэродроме, после чего через территорию Ирана и Ирака вошла в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики и атаковала позиции и объекты террористов под Дейр-эз-Зором.

Ту-22М3 снова отбомбились по ИГИЛ под Дейр-эз-Зором


Из сообщения МО РФ:
24 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также районам скопления военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.



Отмечено, что с помощью средств объективного контроля установлено успешное поражение заранее намеченных целей.

Напомним, что накануне к Дейр-эз-Зору были переброшены дополнительные подразделения армии и республиканской гвардии САР.

Сирийское военное командование сообщает и о наступлении на позиции террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) в провинции Хомс. Речь идёт о наступлении по направлению на Пальмиру (Тадмор), а также в нескольких километрах от Эль-Карьятейна.

МО РФ демонстрирует кадры поражения авиационными боеприпасами объектов, принадлежащих боевикам в в районе Дейр-эз-Зора.


Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201701241630-wezv.htm
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 95
  1. Antarctica Вчера, 16:58
    Красиво жить не запретишь
    Antarctica
    1. cniza Вчера, 17:02
      Ну тем , кто на этих кадрах не позавидуешь , отлично наши работают. Успехов.
      cniza
    2. rasputin17 Вчера, 17:19
      Красиво жить не запретишь

      Скорее красиво помереть!!! wink
      rasputin17
  2. Мар.Тира Вчера, 17:00
    Да не хилый замес начался.Только что в Звезде.Ещё один удар.утюжат бармалеев.Главное.что бы эффект был!
    Мар.Тира
    1. aleksfill Вчера, 17:08
      Эффект. конечно. да ещё какой - сгонять шесть дальних стратегов с двенадцатью 250 кг
      бомб на борту каждого. Керосина сколько спалили?
      aleksfill
      1. Монос Вчера, 17:20
        fool А сколько керосина спалили бы на простые тренировочные полёты ? Да и не известно кто за это платит. Дурной тон в - чужой карман заглядывать. Тоже мне, счетовод Вотруба. Вам бы в "Кабачке 13 стульев" сниматься.
        Монос
        1. древний Вчера, 18:34
          Цитата: Монос
          А сколько керосина спалили бы на простые тренировочные полёты ?


          В принципе вы правы,вот только ПРОСТЫХ тренировочных....нет такого понятия в КБП-ДА soldier
          древний
          1. НЕКСУС Вчера, 20:42
            Цитата: древний
            В принципе вы правы,вот только ПРОСТЫХ тренировочных....нет такого понятия в КБП-ДА

            Приветствую,друже. drinks
            Меня в этой истории одын штука очень напрягает...наши 22-е гоняют в Сирию с БК втрое,а то и в четверо меньшим,чем могут взять.Понятно ,что далеко лететь и тд...но по сути то порожняком то летают.
            Вот думаю,а с какого-нибудь аэродрома Крыма,как с аэродрома подскока нет возможности то все это проделывать,но уже с полным БК?
            НЕКСУС
            1. древний Вчера, 21:43
              Цитата: НЕКСУС
              Вот думаю,а с какого-нибудь аэродрома Крыма,как с аэродрома подскока нет возможности то все это проделывать,но уже с полным БК?


              Привет,Андрей! Нет...такого варианта нет...турки запрещают использовать своё воздушное пространство, а "использовать" под "мирянские" Ил-76(позывные там и всё прочее) прокатывает только один раз (история знает примеры) bully
              И Крым далеко...Краснодарский край и Абхазия гораздо ближе.
              Но...лучше Хамадана вариантов не было. drinks
              древний
              1. НЕКСУС Вчера, 21:52
                Цитата: древний
                И Крым далеко...Краснодарский край и Абхазия гораздо ближе.

                Друже,да я говорю не о катании туда сюда,а переброске 22-х куда то поближе а не бегать из Моздока с четвертью БК...ну не Крым,но поближе.
                Рад тебя видеть в добром здравии,птеродактиль. drinks
                НЕКСУС
                1. древний Вчера, 22:05
                  Цитата: НЕКСУС
                  Друже,да я говорю не о катании туда сюда,а переброске 22-х куда то поближе а не бегать из Моздока с четвертью БК...ну не Крым,но поближе.


                  "Мороки" на оперативном аэродроме слишком много для них. Если сесть у стратегов,то туда-сюда...а если у маленьких...то База или ОБАТО..".вешается"....хорошо если есть железка или порт,что бы бК возить...а если тольк сухопутные дорожки wink
                  Су-34-й возьмёт чуть меньше,но номенклатурнее и " качественнее сработает" soldier
                  Не те это задачи для Бекфайеров..."бонбочки" .."пулять" soldier
                  древний
                  1. НЕКСУС Вчера, 22:09
                    Цитата: древний
                    Не те это задачи для Бекфайеров..."бонбочки" .."пулять"

                    Так я тебе не о том,древний ты пернатый ,толкую! Играться 22-ми в песочнице с БК на один высмарк...вот я тебе и толкую,что 34-е то это все то же самое гораздо более нейрохирургичнее сделали бы.... good
                    НЕКСУС
                    1. древний Вчера, 22:17
                      Цитата: НЕКСУС
                      Играться 22-ми в песочнице с БК на один высмарк...вот я тебе и толкую,что 34-е то это все то же самое гораздо более нейрохирургичнее сделали бы


                      Так понял я тебя прекрасно,но......"жираф большой...ему видней" в Афгане и в Таджикистане там всё понятно для чего,даже с "чехами" и то....понятно....в 5-ти дневке...вообще....ни в какие ворота не лезет это Решение, а здесь.......ну приблизительно как "Кузнецов" со своими 40 Л.А. request
                      древний
                      1. НЕКСУС Вчера, 22:21
                        Цитата: древний
                        Так понял я тебя прекрасно,

                        А куда ты родной денешься. drinks
                        Цитата: древний
                        ну приблизительно как "Кузнецов" со своими 40 Л.А.

                        Вот вот...только без дыма и ныряний в море-океян soldier
                        НЕКСУС
      2. 210окв Вчера, 17:22
        Ту22м-это не "стратег".Хотя конечно горючки уйдет немало.Ну,вероятно что другого выхода нет..Без нас они бы сгинули еще два года назад.Ваши предложения?Бросить и уйти?
        Цитата: aleksfill
        Эффект. конечно. да ещё какой - сгонять шесть дальних стратегов с двенадцатью 250 кг
        бомб на борту каждого. Керосина сколько спалили?
        210окв
        1. древний Вчера, 18:37
          Цитата: 210окв
          .Без нас они бы сгинули еще два года назад.Ваши предложения?Бросить и уйти?


          Это крайности....наростить наряд сил и средств из Су-25 и Су-34 и...вперёд и с песней,но выигрывается во всём и в трудо -затратах и самое главное в точности и оперативности реагирования,ну и несомненный критерий успеха эта НЕПРЕРЫВНОЕ БОЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
          Вот тогда толк будет,а так......как посмотреть wink
          древний
      3. Topotun Вчера, 17:25
        Тренировка в боевых условиях, но без противодейтсвия сильной ПВО. Да за такое еще приплачивать надо! Если верить МО, летчики получили налет - какого за последние несколько лет не получали!
        Topotun
      4. слава1974 Вчера, 17:42
        шесть дальних стратегов с двенадцатью 250 кг


        Почему так мало? По ТТХ нагрузка 12 000 кг бомб.
        слава1974
        1. ССИ Вчера, 18:01
          Цитата: слава1974
          Почему так мало? По ТТХ нагрузка 12 000 кг бомб.

          И боевой радиус порядка 2000 км... А из Моздока (через Иран и Ирак) поболее будет... Считайте сами.
          ССИ
        2. древний Вчера, 18:11
          Цитата: слава1974
          Почему так мало? По ТТХ нагрузка 12 000 кг бомб.


          Путаете с Су-34.......это там БК отдельно и топливо отдельно.......а здесь всего 50тонн....хочешь бомбы грузи,а хочешь...просто лети или лети с бомбами,но....куда сможешь на оставшемся топливе....арифметика для начальных классов срелней школы wink
          древний
        3. Гордей. Вчера, 18:23
          Цитата: слава1974
          Почему так мало? По ТТХ нагрузка 12 000 кг бомб

          Не,не!24.000 тонны(для Ту-22М3).Правда максималка.А теперь рассудите:Полёты-без дозаправки(значит-чем меньше топлива,те больше боНб,или наоборот-чем меньше бОнб,тем больше топлива).Основна(применения Ту-22)в данном действии,другая.Первое.Слаженность экипажей(причём не удивлюсь,если дёргают из разных.Взаимодействие.Взаимослаженность).Второе.Н
          акопление РЕАЛЬНОГО боевого опыта(включая опыт экипажей сопровождения,на других типах пепелацев).Третье.Испытание новых "приблуд",технических(прицельных и прочих).Четвёртое.Утилизация устаревших боеприпасов.Если мне не изменяет память,ФАБ-500,бОнба древняя.Юзают с конца 30-х годов,века прошлого.Речь не о тех,с литерами-"Ш","Т",и прочих.И потом...На фига убивать планер,и двигуны?Используя максимальную нагрузку?Не...Не надо.
          Гордей.
          1. древний Вчера, 18:45
            Цитата: Гордей.
            Не,не!24.000 тонны(для Ту-22М3)


            Каким образом вы хотите запихнуть в Г/О 24 тонны? Если на КД максимально можно повесить либо 33 ФАБ-250 или 24 ФАБ-500 (более крупного калибра ещё меньше),то есть вы предлагаете повесить ещё и "ежики" для внешней подвески и куда вы тогда собираетесь долететь....ло 4-го разворота и...сразу на посадку wink
            Остаьное ваше "комментирование" даже....не обсуждается wassat
            древний
            1. НЕКСУС Вчера, 20:47
              Цитата: древний
              куда вы тогда собираетесь долететь....ло 4-го разворота и...сразу на посадку

              Вот я и не понимаю...если наши 22-е летают в Сирию уже как на работу,почему не с какого-нибудь аэродрома Крыма то? И тогда БК побольше взять можно и два раза не жечь керосин...
              НЕКСУС
              1. древний Вчера, 21:45
                Цитата: НЕКСУС
                Вот я и не понимаю...если наши 22-е летают в Сирию уже как на работу,почему не с какого-нибудь аэродрома Крыма то?


                Если с Крыма,то только через Турцию и то......далековато( написал выше) drinks
                древний
                1. НЕКСУС Вчера, 21:54
                  Цитата: древний
                  Если с Крыма,то только через Турцию и то......далековато( написал выше)

                  БК блин ни о чем.Толку с этого,если пару 34-х тоже самое вывалить могут на голову то?
                  НЕКСУС
                  1. древний Вчера, 22:11
                    Цитата: НЕКСУС
                    БК блин ни о чем.Толку с этого,если пару 34-х тоже самое вывалить могут на голову то?


                    Ну не так что бы и ни о чём,а так..."туда-сюда" wink
                    А про Су-34-е,да ещё с Хмеймима вывалят почти в 4-е раза больше..так что 10-ку тонн возьмёт запросто soldier


                    Даже "древний" Су-24 и тот с Хмеймима даже днём 12 штук поднимет и.."отнесёт" как надо и куда надо...да ещё несколько раз по 12-ть...пока Ту-22-е будут тудом-сюдом .."ходить" soldier

                    древний
                    1. НЕКСУС Вчера, 22:16
                      Цитата: древний
                      А про Су-34-е,да ещё с Хмеймима вывалят почти в 4-е раза больше..так что 10-ку тонн возьмёт запросто

                      Даже "древний" Су-24 и тот с Хмеймима даже днём 12 штук поднимет и.."отнесёт" как надо и куда надо...да ещё несколько раз по 12-ть...пока Ту-22-е будут тудом-сюдом .."ходить"

                      Вот красавчик. good Ущучил ход моих мыслей то. drinks
                      Кстати ,хочешь провести вечер в хорошем настроении,то зайди на ветку под названием-Потенциал МиГ-31 еще не исчерпан. Там вчера было весело. wink
                      НЕКСУС
      5. Андрей Скоковский Вчера, 18:03
        Цитата: aleksfill
        Эффект. конечно. да ещё какой - сгонять шесть дальних стратегов с двенадцатью 250 кг
        бомб на борту каждого. Керосина сколько спалили?

        странный у вас подход к работе наших ВВС....
        во первых с чего вы взяли что показанным в СМИ все ограничилось?
        во вторых, и это главное, любая атака оценивается в первую очередь по результату,
        в данном случае из озвученного имеем: "групповой авиационный удар
        1) по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях,
        2) складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ,
        3) районам скопления военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор"
        вам этого мало? по мне так для одного полета нормально.
        Андрей Скоковский
        1. древний Вчера, 18:17
          Цитата: Андрей Скоковский
          "групповой авиационный удар


          Групповой авиационный удар это....не РЕЗУЛЬТАТ wink
          а поставленная Боевая Задача....а вот выполнена или не выполнена она,после нанесение ГАУ...это другой вопрос.
          Если смотреть "кино",то да пункты 1 и 2 (по вашему списку) выполнены полностью.....но вот имеет ли это отношение к ГАУ именно выполненного ту-22М3...большой вопрос wink
          древний
      6. demiurg Вчера, 19:25
        12 по 250 кг, это ежели что три тонны. 18 тонн. Жилмассив небольшой можно сравнять с землей.
        Плюс бесценная практика. Одно дело кидаться учебной чугункой по белому кругу, и совсем другое убивать реальных врагов.
        Ну и еще. Можно спросить мнение тех, кто держит авиабазу, нужны эти вылеты или нет.
        Кстати, возможно ли каким нибудь хитрым способом обратно штангу дозаправки прикрутить? И гонять через Иран по заливу с муляжом х-22 над американскими АУГ. И досыта и без греха.
        demiurg
        1. Cat Man Null Вчера, 20:00
          Цитата: demiurg
          Кстати, возможно ли каким нибудь хитрым способом обратно штангу дозаправки прикрутить?

          С появлением ТУ-22 и ТУ-22М их тоже оснастили такими топливоприемниками. Однако 22-е «М»-ки проносили их недолго. После заключения договора ОСВ-2 в 1979 году их пришлось демонтировать

          - не нарушив ОСВ-2, нельзя
          - а нарушение ОСВ-2, как ни печально, выйдет РФ... боком
          Cat Man Null
  3. 210окв Вчера, 17:02
    Конечно в Генштабе сидят головы и им виднее,но по моему одними бомбардировками там дело не решить..
    210окв
    1. rasputin17 Вчера, 17:31
      Да одними бомбардировками не решить! На это есть САР и есть Хезболла, иранские инструкторы и прочие добровольные соединения! Мы оказываем посильную помощь! Оно понятно что можно ввести и свой контингент! А оно нам надо?? Кому нужны потом двухсотые и трехсотые? И ради чего? Нам хватит и тех потерь что мы понесли! Пусть сами чистят свою землю и поймут наконец что двери независимости охраняются мечом а не оралом! Сколько можно делать чужую грязную работу что бы потом тебя же тыкали мордой во все дучки в качестве благодарности! hi И пусть меня посчитают нацистом но я скажу "Жизнь одного российского солдата не стоит и тысячи сирийцев!" angry
      rasputin17
      1. 210окв Вчера, 18:10
        Я с Вами полностью согласен..Каштаны таскать из огня для кого то не наша работа..Надо договариваться со всеми с кем возможно и совместно истреблять эту заразу.Только одно НО-прежней Сирии мы уже не увидим..В лучшем случае это будет государство состоящее из нескольких автономий..
        Цитата: rasputin17
        Да одними бомбардировками не решить! На это есть САР и есть Хезболла, иранские инструкторы и прочие добровольные соединения! Мы оказываем посильную помощь! Оно понятно что можно ввести и свой контингент! А оно нам надо?? Кому нужны потом двухсотые и трехсотые? И ради чего? Нам хватит и тех потерь что мы понесли! Пусть сами чистят свою землю и поймут наконец что двери независимости охраняются мечом а не оралом! Сколько можно делать чужую грязную работу что бы потом тебя же тыкали мордой во все дучки в качестве благодарности! hi И пусть меня посчитают нацистом но я скажу "Жизнь одного российского солдата не стоит и тысячи сирийцев!" angry
        210окв
        1. rasputin17 Вчера, 18:17
          Вот тото и оно что война на полях это шахматнаядоска где за шестерками орущими джихадистские лозунги стоят реальные игроки и догавариваться приходиться именно с ними поскольку пешки ничего не решают hi
          rasputin17
      2. ФАНТОМ-АС Вчера, 18:16
        Цитата: rasputin17
        Да одними бомбардировками не решить!

        С чего бы? С Югославией матрасы бомбардировками решили, а у югославов ПВО и авиация были.
        А уж духов в раздолбать за наших медсестричек, милое дело.
        ФАНТОМ-АС
        1. rasputin17 Вчера, 18:27
          Хорошо раздолбать их склады, пункты управления базы и лагеря тут не поспоришь! А гонять мелкие подразделения бандгрупп на таких машинах это как?? Тут вопрос именно в этом заключается что кто на земле будет зачищать этот мусор!
          Вы вот упомянули про наших медсестричек так позвольте Вас спросить а нужня ли нам тогда смерти наших братишек? Ведь если в наземную операцию включить наши сухопутные войска то смертей из числа бойцов не избежать! И то как Россия сейчас ведет боевые действия в САР это самый пожалуй оптимальный вариант! В Югославии например НАТО воевало с заведомо слабым противником которому в отличае от ИГИЛ никто не помогал ни оружием ни бойцами ни деньгами и политической поддержкой из вне не надо равнять простите хрен с пальцем! hi
          rasputin17
          1. ФАНТОМ-АС Вчера, 19:15
            Цитата: rasputin17
            Хорошо раздолбать их склады, пункты управления базы и лагеря тут не поспоришь! А гонять мелкие подразделения бандгрупп на таких машинах это как??

            Дык а я об чём;!
            Цитата: rasputin17
            Тут вопрос именно в этом заключается что кто на земле будет зачищать этот мусор!

            Армия САР ,это их война.
            Цитата: rasputin17
            Ведь если в наземную операцию включить наши сухопутные войска то смертей из числа бойцов не избежать!

            Где эт Вы, уважаемый ,увидели в моём коменте призыв к вводу войск?
            У Вас видения? what
            Цитата: rasputin17
            В Югославии например НАТО воевало с заведомо слабым противником

            Охренеть можно,Вы сравниваете регулярную армию Югославии, которая, на всякий случай, стелс уранила, с отрядами душар ,у которых не т ПВО?!
            Цитата: rasputin17
            не надо равнять простите хрен с пальцем!

            Вот именно!
            ФАНТОМ-АС
  4. Мар.Тира Вчера, 17:10
    Цитата: aleksfill
    Эффект. конечно. да ещё какой - сгонять шесть дальних стратегов с двенадцатью 250 кг
    бомб на борту каждого. Керосина сколько спалили?

    Могу предположить,совсем плохо там САА.Вот и стараются вытянуть за счёт нас!Надеюсь вытянут?
    Мар.Тира
    1. rasputin17 Вчера, 17:34
      Да здравствует халява!! На ней пол мира держиться! Если исчезнет оная вымрет пол мира! belay
      rasputin17
      1. с-т Petrov Вчера, 17:39
        Забавно читать как люди переживают о деньгах, когда там окруженный гарнизон нашего союзника, за которого мы пришли на войну и за которого мы уже положили более 3 десятков наших бойцов

        Не ну а шо, сейчас деньги посчитаем - и хватит помогать. Пора выставлять счета

        с-т Petrov
        1. rasputin17 Вчера, 18:04
          гарнизон нашего союзника

          Повзрослейте уже! Где они наши СОЮЗНИКИ??? Покажите хоть одного?Пока они от нас что то имеют они наши союзники а как только кормить перестаемтак нам начинабт показывать свою за.н.ицу!! Или мало тому примеров?
          А насчет счетов тут никто кроме Вас не говорит, А считать государственные деньги народу никто не запретит поскольку государство это не просто кусок земли, Это в первую очередь люди живущие на нем и правительство не отдельная каста а избранные из этого же народа и наделенные им особыми полномочиями но никак не неприкасаемыми. hi
          rasputin17
          1. древний Вчера, 18:27
            Цитата: rasputin17
            А считать государственные деньги народу никто не запретит поскольку государство это не просто кусок земли,


            Эк...какие у вас,уважаемый,иллюзии wassat "Запретят" да так..что будите остаток жизни "процветать" в крае "вечно белого солнца и зелёных помидоров" wassat
            Для примера слышали,наверно или читали,что Знаете ли вы, чтоодна из госкомпания( или как говорит самизнаете кто .."полугосударственная компания" которая с начала этого года (то есть за первые 24 дня 2017-го) уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей? wassat
            ссылка (для Петрова специально..а то но всё ..Цтельняшки на груди рвёт "...."порву "..кричит "за...." ....упсс а в ссылке название этой "конторы"..так что...ищите сами на сайте "Закупки".
            Ну и"услуги"..."естественно" с "друзьями-юристами американцами" wassat
            А вы тут про каких то.....пересмотрите Кин-дза-дза lol,оденьте цак и не..... drinks
            древний
            1. с-т Petrov Вчера, 18:40
              уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей?


              у вас есть реальная возможность открыть свою юр.контору и продвигать свои интересы, платить откаты, воевать за заказ - и таки вы его получите. (ну это если вы будете умнее и круче и богаче своих американских коллег на юридическом поприще, у вас будет большой список выигранных дел и крепкая репутация)

              И возьмете не 2,5 миллиарда, а 100$ в честь своего патриотизма

              P.S. 99% корпораций пользуются дорогими услугами дорогих контор - и это не всегда помогает. И не обязательно омериканскую контору нанимать, можно и английскую, можно швейцарскую. Сумма будет не намного меньше да и не факт что меньше

              P.P.S. контора берет в $ поэтому сумму надо писать в $, а потом сравнивать с другими клиентами и суммой заказов у этой конторы. И таки 99% окажется, что это нормальная цена за такие услуги - и дешевле вы найдете только олухов

              P.P.P.S мы не знаем что было заложено в эту сумму. А это важно. Может судья поехал домой на новом автомобиле. Может что еще. Мы этого не знаем

              с-т Petrov
              1. древний Вчера, 18:52
                Цитата: с-т Petrov
                P.P.P.S мы не знаем что было заложено в эту сумму.


                Как не знаете....ничего не читаете или...ничего не видите.."какие ваши доказательства"? wassat
                У меня такой возможности нет,так как я не.."вхожу " в определённый круг владельцев народного достояния lol
                Мой удел только fellow и "КУ" wassat
                древний
                1. с-т Petrov Вчера, 18:54
                  Как не знаете....ничего не читаете или...ничего не видите.."какие ваши доказательства"? wassat
                  У меня такой возможности нет,так как я не.."вхожу " в определённый круг владельцев народного достояния lol
                  Мой удел только fellow и "КУ" wassat


                  ближе к делу.

                  Вас не устраивает цена? Вы эксперт в ценах на услуги дорогих юридических контор ?

                  .ничего не читаете или...ничего не видите..


                  мало видеть цифры - надо знать об услуге и о средних ценах в этом сегменте.

                  Вот вы пишите словно вы аксакал в этом деле. А я не знаю сколько для корпорации стоят услуги конторы в среднем

                  с-т Petrov
                  1. древний Вчера, 19:00
                    Цитата: с-т Petrov
                    Вас не устраивает цена? Вы эксперт в ценах на услуги дорогих юридических контор ?


                    Нее......цена" нормальная" (ведь всё зависит от..."аппетита").
                    Я "эксперт" в ценах на яхты,виллы,дворцы,собачек Крги,самолёты и прочая,прочая,прочая...ну а по "зарплатам в........в сутки belay я вообще...."офигительный эксперт"..как прочитаю очередную новость так и..."офигиваю" wassat
                    древний
                    1. с-т Petrov Вчера, 19:01
                      так эти новости специально для того чтоб на ваших нервах играть сделаны.

                      Без анализа и примеров. Просто цифра - шок - вау - смотрите как много
                      с-т Petrov
                      1. древний Вчера, 19:14
                        Цитата: с-т Petrov
                        так эти новости специально для того чтоб на ваших нервах играть сделаны.


                        А как тогда вот такие..новости.....то же поиграть? wassat -https://www.utro.ru/articles/2017/01/23/1313480.
                        shtml

                        По-моему это всё называется...РАСПИЛ,при чём наглый....дАЖЕ Соловьёв,на что..."продвинутый" и то вчера в передаче вечерней аж..захлебнулся от..."наглости....лиц" которые дали 4-года условно,со штрафом в 700.000 рублей двум дельуам-"банкировм" которые "слямзили " у государства аж..750.000.000 рублей......
                        Как тут не сказать...я "......от этого зоопарка Фима" wassat
                        древний
                2. НЕКСУС Вчера, 22:05
                  Цитата: древний
                  Мой удел только и "КУ"

                  Пернатый пацак,там желтые штаны,поэтому два раза Ку! laughing У тебя каце нет,и гравицапу уже отобрали...так что люби господина Пэже! drinks
                  НЕКСУС
                  1. древний Вчера, 22:23
                    Цитата: НЕКСУС
                    так что люби господина Пэже!


                    А я его ещё больше "КУ" wassat
                    А ещё у нас в Р.О "объявили" по городам(где-то дня 3-и назад было) о том,что в городах области можно свободно "пропитаться" на 3 400-3 600 рублей на человека в МЕСЯЦ!!!!! belay wassat
                    А тут.."фраер" выступает и "объявляет"..что .."наши люди деликатесы кушают" оказывается lol
                    Так что слава Великим и Вечным Чатланам fellow laughing
                    древний
                    1. НЕКСУС Вчера, 22:26
                      Цитата: древний
                      3 400-3 600 рублей на человека в МЕСЯЦ!!!!!

                      Не ,ну если разве что копытом снег поковырять или аки дятел по дереву постучать,то тогда да...сплошные витамины и деликатесы... what
                      НЕКСУС
                      1. древний Вчера, 22:35
                        Цитата: НЕКСУС
                        Не ,ну если разве что копытом снег поковырять или аки дятел по дереву постучать,то тогда да...сплошные витамины и деликатесы...


                        У нас сейчас и копытом не поковыряешь........нет вообще...так что и о снеге(что бы покушать lol ) только ...помечтать wassat


                        Зато можно вдоволь попить из под крана "питьевой" водички :wassat(филтр механической очистки ,с обратным осмосом. срок 4-е месяца...снять можно только распилив(накипь как...сварка) wassat :

                        древний
                      2. НЕКСУС Вчера, 22:42
                        Цитата: древний
                        У нас сейчас и копытом не поковыряешь........нет вообще...так что и о снеге(что бы покушать ) только ...помечтать

                        Тогда травку жухлую пощипать или за тараканами по квартире гоняться с криком-Ужин убегает! wassat
                        Цитата: древний
                        Зато можно вдоволь попить из под крана "питьевой" водички :wassat(филтр механической очистки ,с обратным осмосом. срок 4-е месяца...снять можно только распилив(накипь как...сварка) :

                        Чет-то я не понял...ты где болезный живешь то? what В Чернобыле что ли? Это же не вода,а топливо для атомного реактора,блин... what crying
                        НЕКСУС
              2. с-т Petrov Вчера, 18:52
                .ищите сами на сайте "Закупки".


                я похож на того, кто от скуки лезет на сайт закупки и возмущается цифрами которые для меня нереальны, а для корпораций обычные деньги?)

                Это ваше хобби - только берите корвалол, чтоб не сильно давление скакало от этих цифр

                Мне от этих цифр не холодно не жарко, были бы дешевле юристы - мой карман бы не стал тяжелее, как и Ваш.

                Вот кому об этом париться, о тратах Газпрома - так это акционерам. И я уверен - заморочься бы они этим вопросом - вопросы бы отпали
                с-т Petrov
                1. древний Вчера, 19:04
                  Цитата: с-т Petrov
                  я похож на того, кто от скуки лезет на сайт закупки и возмущается цифрами которые для меня нереальны, а для корпораций обычные деньги?)


                  Наверное нет..вы похожи на того...на кого сами считаете ,что похожи..это ваше право hi
                  Но меня лично "напрягает",когда мне рассказывают,что.."денег нет,но вы держитесь" и.."вы не там работаете,обращайтесь я подскажу где надо.." или "свеженькое"..."наши люди снег не едя,а едят ДЕЛИКАТЕССЫ,которые у нас высокого качества"......ну что у них ОНИ высокого качества,кто спорит...а вот по данным Ростпотреб надзора.....фальсификат уже составляет на все товары более нескольких десятков %,ну и т.д.
                  древний
        2. ФАНТОМ-АС Вчера, 18:18
          Согласен с тобой с-т Petrov, теперь тока бить и бить крепко.
          ФАНТОМ-АС
          1. НЕКСУС Вчера, 23:10
            Цитата: ФАНТОМ-АС
            Согласен с тобой с-т Petrov, теперь тока бить и бить крепко.

            После Астаны еще надо понять куда бить то...
            НЕКСУС
            1. ФАНТОМ-АС Вчера, 23:19
              Цитата: НЕКСУС
              После Астаны еще надо понять куда бить то...

              Эти найдут yes
              ФАНТОМ-АС
  5. макс702 Вчера, 17:20
    Кучно положили.. Но как то маловато для такого калибра, скоко там ту 22м3 нести может? 12т на 2410 км.. И что мы видим на видео? Есть вариант что бомбили несколько объектов за один вылет, но как то сомневаюсь в такой технической возможности..
    макс702
    1. Koshak Вчера, 17:50
      Цитата: макс702
      как то маловато для такого калибра, скоко там ту 22м3 нести может? 12т на 2410 км.. И что мы видим на видео? Есть вариант что бомбили несколько объектов за один вылет, но как то сомневаюсь в такой технической возможности..

      А какое расстояние от Моздока до Дейр-эз-Зора? Там по прямой через Турцию около 1800 км. а они летели через Иран и Ирак + обратный путь. Вот и получается, что за счет уменьшения бомбовой загрузки, залили больше керосина.
      Koshak
      1. ССИ Вчера, 18:02
        Цитата: Koshak
        Вот и получается, что за счет уменьшения бомбовой загрузки, залили больше керосина.

        Куда залили? Или с собой в канистрах везли?
        ССИ
        1. древний Вчера, 18:28
          Цитата: ССИ
          Куда залили? Или с собой в канистрах везли?


          Серёжа..во фляжки и бачки омывателей ЛС drinks
          древний
          1. роман66 Вчера, 19:50
            древний, только не в спирт, ради бога, техсостав проклянет
            роман66
            1. древний Вчера, 21:50
              Цитата: роман66
              только не в спирт, ради бога, техсостав проклянет


              Да...с омывателями кажись..."погорячился"...могу и по взрослому .."напинать" wassat Хотя редко,но "неувязочки" были даже приходилось "нажатия" в Журнале не отмечать....на принцип все щли..но это было крайне редко drinks
              Ну а на "корму"...кто же покушается....а с балокюююэто на любителей и смельчаков(ингибидр он и в Африке.......бетон крошится wassat )
              древний
    2. древний Вчера, 18:00
      Цитата: макс702
      Кучно положили


      Монтаж это дело такое! wassat
      1. Это не результаты СОК (якобы) видеоудара Ту-22М3,а "плёнка" с "Платана" су-34.
      2. "Фильм2 состоит из 3-частей:
      - первый удар серией из 4-х бомб
      - второй удар серией из 4- бомб.
      - третий удар серией из 6-ти бомб
      3.1-й и 3-й удары наносят по по одной целей и с очень продолжительным интервалом,т.к. весь дым и очаги пожаров уже потухли( на 3-йм видео ударе конкретно видно,что слева от корпусов уже просто пустота,а на первом..до удара видно,что имеются строения).
      4.Ну а второй удар вообще..".прилепили"откуда-то с другой цели.

      Цитата: макс702
      12т на 2410 км..


      Это вы ,уважаемый ,загнули и очень круто...вы столько тонн топлива на 900км тратите...а вы хотите только на одно плечо 12 тонн доставить...или это в смысле сразу после сброса и на посадку? wink
      Про видео уже написал...это не из этой серии wink

      Вариант по нанесению удара в одном вылете по нескольким целям возможен,но чисто теоретически,при выполнении следующих условий.
      1.Цели должны быть приблизительно на одном бК(боевом курсе),ну или с доворотом после сброса не более 30гр. на новый курс.
      2. Расстояние между целями должно быть не менее .. км bully (это вам не комплекс на В-2,где в каждую голову бомбы "вшиваются оперативно любые координаты wink )
      3. На видео демонстрировались бы серии по сбросу 4-х бомб ,а не 12-ти сразу soldier
      древний
      1. Corsair Вчера, 18:27
        а вакуумные бомбы они могут донести? Неплохо бы испытать там бомбы термобарического действия belay Какой эффект бы был серьезный.
        Corsair
        1. demiurg Вчера, 19:31
          Боеприпасы объемного взрыва очень капризная вещь. И дорогая. Тогда уж проще было ради интереса КАБ 1500 скинуть.
          В пустыню.... Ага... Проще деньгами закидать.
          demiurg
    3. НЕКСУС Вчера, 23:14
      Цитата: макс702
      И что мы видим на видео?

      Мы видим один только полезный в этом момент по сути-отработка бомбометания наших 22-х по реальным вражеским обьектам,то есть боевой опыт. А все остальное ,могли сделать и 34-е и 24-е и 25-е...
      НЕКСУС
  6. Genry Вчера, 17:23
    Пилотов дальников натаскивают.
    Да и технику надо проверять на боеспособность, после модернизаций и ремонтов.
    Genry
  7. tchoni Вчера, 17:25
    Чет как то слабенько. Поднять 2 стратега что бы уничтожить 4 сарая - как то нелогично. Или сбомбовой загрузкой надо было что то мудрить, что бы те сараи не 30% повреждениями отделались, ареально анигилировались.
    tchoni
  8. с-т Petrov Вчера, 17:26
    хороший прицел. если перекрестие камеры было на точке куда были отправлены подарки)
    с-т Petrov
    1. древний Вчера, 18:30
      Цитата: с-т Petrov
      хороший прицел. если перекрестие камеры было на точке куда были отправлены подарки)


      Не прицел,а ВИДИКОН и второе..к ОПБ -015Т это не имеет никакого отношения wink
      древний
      1. роман66 Вчера, 19:51
        но бомбят-то с поправкой на " серия - строй"?
        роман66
        1. древний Вчера, 21:56
          Цитата: роман66
          но бомбят-то с поправкой на " серия - строй"?


          Обязательно! "Серия-Метры" в "Серию" (с минимальным значением интервала),"Залп по 2-по 4"- "по 2", "Заказ 12 шт".
          Ну и на РП "Вынос/серия/строй"- устанавливает штурман величину 1/2 величины выноса.
          Вроде бы так по "карте"..ежели чего не забыл wassat (Хотя "молитва" въедается" аж под корку) laughing
          древний
  9. Bradley Вчера, 17:33
    Когда Ту-22 сделали БУМ
    Bradley
  10. Холуай Вчера, 17:38
    Зачем так далеко технику гоняют?
    Холуай
  11. Дмитрий Потапов Вчера, 17:42
    Да ладно вам! Ф-35 сколько стоит? А час в воздухе,даже пустого? А обслуга? А боеприпасы? Я думаю наши полеты в разы дешевле,плюс кто знает чем бомбят наши,думаю этого незнают даже те кого бомбят,не удивлюсь если под шумок наши некую новинку обкатывают. И вообще некоторых хрен поймешь ,не летают плохо,летают тоже плохо,парадокс!
    Дмитрий Потапов
  12. Принц_Пенсии Вчера, 17:58

    И такие еще летают. Заметили журналюги smile
    Принц_Пенсии
    1. древний Вчера, 18:32
      Цитата: Принц_Пенсии
      И такие еще летают. Заметили журналюги


      Ну наши "авиаспешелы от СИ" ещё не то умеют..."заметить", но кстати..вот "Шило" мог больше бомб "привезти" на такую дальность wink
      древний
      1. роман66 Вчера, 19:52
        ура капитану Жеребцову!!
        роман66
  13. Ст.пропорщик Вчера, 17:59
    Аксиома - армия должна работать по специальности, иначе она превращается в бумажного тигра. Военная техника должна обкатываться в бою, чтобы армии было чем воевать. Вылеты двадцать вторых на бомбометание - это только плюсы, минусов я не вижу. ИМХО.
    Ст.пропорщик
  14. aleksfill Вчера, 18:39
    Цитата: Монос
    Дурной тон в - чужой карман заглядывать

    Не в свой не заглядывайте. А я заглядываю в свой карман, карман налогоплательщика.Более чем с тремя
    тоннами стратегам туда и обратно не слетать, вот и считайте эффект. Мне понятен опыт боевого применения
    стратегов, опыт экипажей - всё это нужно и бесценно, но - ударов с воздуха произведено несколько десятков
    тысяч, а эффект только в статистике. За Пальмиру бились несколько месяцев, а сдали менее чем за сутки.
    aleksfill
    1. bober1982 Вчера, 18:58
      Ту-22м3 - это не стратег,и каким образом вы можете судить об эффективности ударов?,как с дивана можно определить эту самую эффективность- бомбовая нагрузка рассчитывается в зависимости от многих факторов,как и количество самолетов для нанесения удара.Проще говоря - берут столько,сколько требуется,как и то, какими самолетами бомбить (Су-24,Су-34,Ту-22м3,Ту-95) На всё идёт точный расчет.
      bober1982
      1. НЕКСУС Вчера, 23:57
        Цитата: bober1982
        .Проще говоря - берут столько,сколько требуется

        В данном случае,самый важный и определяющий фактор-это расстояние до точки сброса,из чего исходит количество горючки,от количества которой и пляшут.
        НЕКСУС
  15. Громобой Вчера, 19:19
    Не менее 12 бомб от каждого самолёта отделяется,но на строении четыре разрыва насчитал и серия разрывов прекращается,затем небольшое время и видео обрывается.Куда остальные "сманеврировали",ведь должна быть непрерывная полоса разрывов.
    Наша пресс-служба не всегда нас тем самым кино потчует ,но легко понять их можно,хоть это показывают.Тем не менее спокойнее становится,что в таких утомительных условиях(ведь пока до бородачей доберёшься не одну тонну горючего сожрёшь,а ещё назад ведь !).Это я к тому,что пробовали с Ирана бомбить летать---попробовали они с ними опять договориться,ведь тогда можно чаще и полновесней бомбить боевиков.
    Громобой
  16. Комментарий был удален.
  17. Garik-noviy Вчера, 19:44
    Как то не хорошо бомбы легли, акурат между рядами ангаров, нет что бы по крышам. Урон наверное все равно большой, но ... осадок остался.
    Garik-noviy
    1. bober1982 Вчера, 20:13
      но...... осадок остался.
      Не переживайте,сами же говорите,что аккурат между рядами ангаров легли.Это же здорово,R(радиус) разлета осколков (площадь поражения) у чугунок большой,чего грустить?
      bober1982
      1. Garik-noviy Вчера, 20:24
        Ну ладно, "зачет".
        Garik-noviy
    2. himRa Сегодня, 01:59
      сказали бонбу в окно- good сделаем сказали бобры!
      himRa
  18. Ал.Пересвет Вчера, 20:24
    Так их туда налево! Уничтожать этих террористов-бандитов!
    Ал.Пересвет
  19. seregatara1969 Вчера, 20:41
    но разгрузились в двушке на одну цель - даже у сусликов сотрясение - бандерлоги в шоке
    seregatara1969
  20. Оператор Вчера, 23:43
    12 ФАБ-250 общим весом 3 тонны на одну площадную цель - это ни о чем. Смысла гонять Ту-22М3 из Моздока с таким мизерной бомбовой нагрузкой нет никакого.

    Максимальная бомбовая нагрузка Су-35С, базирующихся в Хмеймиме, составляет 36 ФАБ-250 общим весом 9 тонн.
    Оператор
    1. himRa Сегодня, 00:27
      Цитата: Оператор
      Смысла гонять Ту-22М3 из Моздока с таким мизерной бомбовой нагрузкой нет никакого.

      Читал,читал и не сдержался решил отписаться... не сколько именно Вам но ВСЕМ
      Это смотря в чем этот смысл измерять в фунтах или килограммах... wink
      Россия показала тот факт что может давить и наращивать нажим когда это необходимо!причем в не зависимости от двух других факторов: давить до бесконечности(с точки зрения духов) и ограниченности группировки и удаленности БД...
      Слушал нашего Евгения Армагедоныча(шутка) Сатановского он рассказывал как там складывалось в Астане казалось бы не связанные события но прослеживается четкая связь
      Это как то компенсирует эффективность? hi
      himRa
  21. Простой Сегодня, 01:31
    НЕКСУС,
    Цитата: НЕКСУС
    Это же не вода,а топливо для атомного реактора,блин



    В Германии есть местность, где вода из источников, прошедшая там через земные пласты превышает радиактивную норму в разы. Так вот- поставили на насосной станции очистную установку, которая и воду очищает, и выдаёт ещё Radon 222 (химический элемент) на гора!
    Простой

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