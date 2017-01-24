Ту-22М3 снова отбомбились по ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

24 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также районам скопления военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Министерство обороны России сообщает об очередной воздушной операции самолётов Ту-22М3 ВКС РФ в районе Дейр-эз-Зора. Очередная авиагруппа в составе шести дальних бомбардировщиков поднялась в воздух на российском военном аэродроме, после чего через территорию Ирана и Ирака вошла в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики и атаковала позиции и объекты террористов под Дейр-эз-Зором.Из сообщения МО РФ:Отмечено, что с помощью средств объективного контроля установлено успешное поражение заранее намеченных целей.Напомним, что накануне к Дейр-эз-Зору были переброшены дополнительные подразделения армии и республиканской гвардии САР.Сирийское военное командование сообщает и о наступлении на позиции террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) в провинции Хомс. Речь идёт о наступлении по направлению на Пальмиру (Тадмор), а также в нескольких километрах от Эль-Карьятейна.МО РФ демонстрирует кадры поражения авиационными боеприпасами объектов, принадлежащих боевикам в в районе Дейр-эз-Зора.