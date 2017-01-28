16:13 28 января
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"Хроника белого террора в России"

В издательстве "Алгоритм" вышла книга историка Ильи Ратьковского "Хроника белого террора в России" (2017 г.). Ученый, опираясь на документальные источники (приказы, распоряжения, телеграммы), рассказывает о карательной практике белых генералов, которая велась с ведома адмирала Колчака. Работа представляет из себя хронику белого террора, репрессий и самосудов в период Гражданской войны. Книга открывает читателям истинный облик белогвардейских палачей и иностранных оккупантов.

Поэтизируя и идеализируя "белое движение", многие исследователи заметно преуменьшают количество жертв на территории антибольшевистской России и подвергают сомнению наличие законодательных основ этого террора. И до сих пор представители "белого движения", белоэмигранты призывают нас каяться за "красный террор", но забывают, что он стал ответом на террор белый, о котором сегодня говорить не принято.

"Хроника белого террора в России"



– То, что наш народ должен каяться – идея не новая, 30 лет подряд она озвучивается, где только можно. И под эту идею разворовали всю страну, развалили экономику, образование и культуру. И до сих пор предлагают каяться еще, хотя и каялись уже 100 раз. Вот с поляками десять раз каялись, и чем это кончилось? Конкретный пример приведу – мы выпустили книгу Ильи Ратьковского, она называется "Хроника белого террора". Вообще за все 30 лет и даже 100 лет – это единственное серьезное исследование, посвященное этой теме. До этого была лишь пара пропагандистских брошюр в начале 20 гг. и недавно кое-что выходило, это несерьезно было. А сейчас появилась серьезная книга. Причем Илья Ратьковский пишет не с позиции красных, он написал с нейтральных позиций. Он даже не хвалит красных, он просто констатирует, что белый террор был.

Тут же против книги Ратьковского началась целая кампания – "да как посмел, да там все неправда, да ты используешь не те источники, как можно использовать советские источники"? В последние 30 лет о "красном терроре" изданы десятки книг, если не сотни. Даже целые серии есть, посвященные этой теме. И вот там-то используются совершенно точно сомнительные источники, лживые на 100%, и люди, которые их используют, знают, что они лживые.

Для чего это делается? Для того, чтобы вызвать покаяние. Потому что народ, как ни крути, воевал на стороне красных. А кто народ, а кто нет – определяется большинством населения. Белые за всю Гражданскую войну и миллиона человек не смогли привлечь в свои ряды, хотя они проводили мобилизацию, что угодно делали, и если бы им не помогали интервенты, то загнулись бы ранее. А красные - 5,5 млн в конце войны имели и могли эту цифру увеличить, конца и края тому не было. Народ все понимал. Это сейчас можно врать и рассказывать про Ижевско-Воткинское восстание рабочих, но есть работы, где все это разоблачено. На самом деле это была классовая война – богатых против бедных, помещиков-капиталистов против рабочих и крестьян. Вот это как раз и не устраивает нынешние элиты. Значит, рабочие и крестьяне должны покаяться за то, что они победили и изгнали помещиков-капиталистов? А рабочие и крестьяне не хотят каяться.

На мой взгляд, в настоящее время никакое примирение красных и белых невозможно, пока не будут пересмотрены итоги приватизации, пока народ не получит свою собственность обратно. Народ ограбили в середине 90-х годов, и этот наглый грабеж продолжается более 20 лет. В Конституции записано, что у нас социальное государство, но такого имущественного неравенства, как у нас, нет ни в одной стране Европы. Это не народ должен каяться, это перед народом должны каяться власти, что его довели до нищеты – 25% населения нищие, доход ниже черты прожиточного минимума. При Советском Союзе только 0,5% граждан, может, было в таких условиях.

А вранье об истории нашей страны обслуживает интересы победившей олигархии, которая пришла на смену помещикам и капиталистам, свергнутым в 1917 г. Вместо Рябушинских и Путиловых сейчас Вексельберги, Роттенберги и Абрамовичи. Фамилии меняются, а народ снова нищий. У новых олигархов своя обслуга, и вот эти историки, которые хотят быть академиками и получать гранты, знают, что ни один грант никогда не дадут за книгу о белом терроре. Но всегда дадут грант за публикацию о "красном терроре" – это скажет любой историк, это все понимают, такова реальность, в которой мы живем. Это та демократия, которую Ленин справедливо критиковал. Ну, это не чистая демократия – это буржуазная демократия, поэтому пока не вернется советская власть, пока не восстановится социалистическая демократия, никогда честных историков у нас в стране не будет.
Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112533/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10
  1. тасха Сегодня, 15:22
    Ох уж эти журналисты. Просыпаются с утра, кушать хочется и начинается поиск темы.. О чём статья-то?
    Кто там каяться собрался? На это всё есть только один нормальный ответ - Бывает... (картинку не стал вставлять, но кто в теме, поймёт wink )
    тасха
  2. raid14 Сегодня, 15:22
    "Как упоительны в России вечера", сейчас набегут "дочери" офицеров белогвардейцев и от статьи камня на камне не оставят.
    Кстати, где найти эту книгу в интернете?
    raid14
    1. bober1982 Сегодня, 15:45
      Кстати,где найти эту книгу в интернете?
      Можно найти книгу этого борзописца о красном терроре,он её настрочил в 2006г.,времена меняются - сейчас модно о белом терроре толковать.Если так невмоготу узнать о белых зверствах - почитайте Деникина,у него целая глава в воспоминаниях.
      bober1982
      1. raid14 Сегодня, 15:47
        Уже нашел, спасибо, за заботу!
        raid14
  3. мичман Сегодня, 15:26
    Спасибо Елена за статью. Много написано правильно и справедливо. Да в России 1% населения владеет 99% богатства. Такое положение со временем приведет к социальному взрыву. Это допустить нельзя. Государство вновь может быть разрушено. Как добиться социального равенства? Это зарплата, Отсутствие безработицы, Целевая подготовка специалистов, начиная с первого курса, бесплатное образование, здравоохранение и т.д. Лена, относительно Путилова Вы ошиблись. Этот человек все за свой счет делал для России. Он даже в отпуск не ходил, каждый день был на заводе, ни разу не выезжал за границу. Посмотрите уровень зарплаты рабочих у него на заводе, обеспечение их социальными потребностями. И умер он на производстве, так как жил интересами страны, сейчас таких капиталистов нет.
    Я за свою жизнь создал десятки заводов, на предприятиях моего ГУ трудилось более 250 тыс. специалистов. Меня также не отпускали в отпуск, а если уходил Министр через дня четыре отзывал. Правда один раз уговорил его посидеть с внучкой. За 79 лет выл в отпусках раза три, но зато в горячих точках четыре раза. Честь имею.
    мичман
  4. Dart2027 Сегодня, 15:31
    Вообще-то в статье не совсем точно отражается мнение автора книги.
    https://www.litmir.me/br/?b=562107
    На наш взгляд, красный и белый террор – это две стороны одного явления – трагедии Гражданской войны. Многое в белых репрессиях повторяло советскую практику террора, многое, хотя и не все превосходило. Тот и другой террор творился в центре и на окраинах.

    Важным для создания объективной картины репрессий в период Гражданской войны является учет всех жертв террора, в том числе и красного террора. В настоящее время автор разрабатывает также тематику красного террора, в первую очередь расстрельной практики ЧК и трибуналов. Ранее у автора уже выходило монографическое исследование по красному террору ЧК в 1918 г., целый ряд статей[18]. Материалы этих исследований последних лет не только расширяют представление о красных репрессиях, но также хронологически систематизируют сведения о них, аналогично представленному изданию. В дальнейшем предусмотрен выход новой монографии на указанную тему уже применительно к более широким хронологическим рамкам: 1917–1920 гг.

    Да и в списке его публикация не всё так просто:
    https://ias.spbu.ru/?a=list_publications&sort
    =year&reversesort=1&authors=20068&sub
    mit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1
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    Dart2027
  5. Dekabrist Сегодня, 15:35
    Гражданская война в России - это, пожалуй, самая длительная гражданская война в истории. 100 лет назад, в далеком 1917 началась, но завершения не видно. Яркий пример - не книга, статья.
    Можно сколько угодно критиковать СССР, но его влияние на умы людей исчезнет не скоро.
    Противоречие между красными и белыми из вооруженного перешло другую фазу.
    Оно превратилось в противоречие между красным и белым взглядом на социальное развитие и на поиск виновных в проблемах XX века. Красные представители – это те, кто почти идеализирует историю советского периода, видя в советской «ленинско-сталинской» системе единственно возможный и идеальный путь развития нашего государства в ХХ веке, при этом списывая падение советской системы на заговор предателей. Белые представители имеют взгляд на историю ХХ века почти диаметрально противоположный красным. Представители «белых» видят в Революции октября 1917 года самую главную историческую трагедию в истории нашего государства. Они считают, что Большевистская Революция и дальнейшее поражение в Гражданской войне белого движения отбросили социально-экономическое развитие нашего общества на долгих 100 лет.
    Современные белые считают, что не будь Октябрьской Революции, Россия была бы именно тем, кем сейчас являются Соединенные Штаты Америки. Именно России была предначертана судьба быть доминирующей державой в экономическом, политическом и демографическом смысле. Все то, о чем мы сейчас говорим с завистью про Америку, должна была бы о нас говорить Америка и Европа в 16 году XXIвека, не будь Революции 1917 года, на взгляд белого движения.
    Любое притеснение какой-то части населения производит обратную агрессивную реакцию. Белые себя считают непримиримыми с красными прежде всего из-за монополизации политической истории.
    Возможно есть смысл создать цивилизованную дискуссию между красными и белыми на культурном, идеологическом и политическом уровне. Тогда гражданская война будет видеться как часть жесткого конкурентного политического противостояния двух экономических моделей, а не как геноцид, требующий осуждения.
    Возможно в этом плане полезной было бы создание реальной двухпартийной системы. Условно левая, неокоммунистическая партия — «красные», которые за социализм и справедливость. И условно «правая» партия — «белые», крупный и средний национально ориентированный капитал и его интересы.
    Это позволило бы снять общественный конфликт, воспроизводя его внутри себя. И помещать в законные публичные рамки. В парламент. Именно так после гражданской войны сделали в США: внутренний конфликт был схематизирован.
    Конце концов сто лет истории не должны пройти бесследно. История ценна только тогда, когда мы можем делать из неё выводы.
    Dekabrist
    1. тасха Сегодня, 15:55
      «красные», которые за социализм и справедливость
      «белые», крупный и средний национально ориентированный капитал и его интересы

      И как такое Ваше разделение снимет общественный конфликт?
      тасха
      1. Seidel45 Сегодня, 16:10
        Действительно Тоска. Это где же ты увидел(а) НАЦИОНАЛЬНО ориентированный крупный, да и средний капитал? Это который всё в оффшоры вывозит, чтобы в родной стране налоги не платить? Статья очень верная, думаю, и книга показывает истинное положение вещей. То-то у нас стали пытаться белых генералов на щит подымать. То Маннергейму, у которого на совести сотни тысяч умерших от голода ленинградцев, мемориальную доску вывешивают, причём в городе, жителей которого он голодом морил, то Колчаку, у которого тоже руки по локоть в крови своего же народа.
        Seidel45
  6. moskowit Сегодня, 16:07
    Что Вы говорите? Великий гидрограф, географ, открыватель новых земель! И вдруг каратель, истязатель собственного народа? Вы что? Не понимаете сегодняшней ситуации? Когда сегодня принято "боготворить" истязателей русского народа. Что.то, Вы , автор "не в тему", когда многие, вылупив глаза, начинают выставлять всех великими мучениками лидеров Белого движения, и тут такая статья... Это же нонсенс... А как же красные со своими газами против несчастных тамбовских крестьян? И прочие Уборевичи с Якирами и Троцкими? И все эти Деникины, Врангели, Юденичи и иже с ними, такие "лапушки" и "страдальцы", что Вы, уважаемый Автор, видимо не ко времени...
    У нас царя Николая с семейством в Святые произвели... Дети они, действительно, святые, спору нет... А чем Николай отличается от моего деда, погибшего в Мировую войну... Их всех, ратоборцев российских, всех в Святые надо, а то царь один страдалец. А Дед мой, а семья его, а дети его, мой родитель и сёстры его, что еле выжили во все перепити мировой, гражданской войн и последующего голода... Ээ-ххх.
    moskowit

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