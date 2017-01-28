В издательстве "Алгоритм" вышла книга историка Ильи Ратьковского "Хроника белого террора в России" (2017 г.). Ученый, опираясь на документальные источники (приказы, распоряжения, телеграммы), рассказывает о карательной практике белых генералов, которая велась с ведома адмирала Колчака. Работа представляет из себя хронику белого террора, репрессий и самосудов в период Гражданской войны. Книга открывает читателям истинный облик белогвардейских палачей и иностранных оккупантов.Поэтизируя и идеализируя "белое движение", многие исследователи заметно преуменьшают количество жертв на территории антибольшевистской России и подвергают сомнению наличие законодательных основ этого террора. И до сих пор представители "белого движения", белоэмигранты призывают нас каяться за "красный террор", но забывают, что он стал ответом на террор белый, о котором сегодня говорить не принято.– То, что наш народ должен каяться – идея не новая, 30 лет подряд она озвучивается, где только можно. И под эту идею разворовали всю страну, развалили экономику, образование и культуру. И до сих пор предлагают каяться еще, хотя и каялись уже 100 раз. Вот с поляками десять раз каялись, и чем это кончилось? Конкретный пример приведу – мы выпустили книгу Ильи Ратьковского, она называется "Хроника белого террора". Вообще за все 30 лет и даже 100 лет – это единственное серьезное исследование, посвященное этой теме. До этого была лишь пара пропагандистских брошюр в начале 20 гг. и недавно кое-что выходило, это несерьезно было. А сейчас появилась серьезная книга. Причем Илья Ратьковский пишет не с позиции красных, он написал с нейтральных позиций. Он даже не хвалит красных, он просто констатирует, что белый террор был.Тут же против книги Ратьковского началась целая кампания – "да как посмел, да там все неправда, да ты используешь не те источники, как можно использовать советские источники"? В последние 30 лет о "красном терроре" изданы десятки книг, если не сотни. Даже целые серии есть, посвященные этой теме. И вот там-то используются совершенно точно сомнительные источники, лживые на 100%, и люди, которые их используют, знают, что они лживые.Для чего это делается? Для того, чтобы вызвать покаяние. Потому что народ, как ни крути, воевал на стороне красных. А кто народ, а кто нет – определяется большинством населения. Белые за всю Гражданскую войну и миллиона человек не смогли привлечь в свои ряды, хотя они проводили мобилизацию, что угодно делали, и если бы им не помогали интервенты, то загнулись бы ранее. А красные - 5,5 млн в конце войны имели и могли эту цифру увеличить, конца и края тому не было. Народ все понимал. Это сейчас можно врать и рассказывать про Ижевско-Воткинское восстание рабочих, но есть работы, где все это разоблачено. На самом деле это была классовая война – богатых против бедных, помещиков-капиталистов против рабочих и крестьян. Вот это как раз и не устраивает нынешние элиты. Значит, рабочие и крестьяне должны покаяться за то, что они победили и изгнали помещиков-капиталистов? А рабочие и крестьяне не хотят каяться.На мой взгляд, в настоящее время никакое примирение красных и белых невозможно, пока не будут пересмотрены итоги приватизации, пока народ не получит свою собственность обратно. Народ ограбили в середине 90-х годов, и этот наглый грабеж продолжается более 20 лет. В Конституции записано, что у нас социальное государство, но такого имущественного неравенства, как у нас, нет ни в одной стране Европы. Это не народ должен каяться, это перед народом должны каяться власти, что его довели до нищеты – 25% населения нищие, доход ниже черты прожиточного минимума. При Советском Союзе только 0,5% граждан, может, было в таких условиях.А вранье об истории нашей страны обслуживает интересы победившей олигархии, которая пришла на смену помещикам и капиталистам, свергнутым в 1917 г. Вместо Рябушинских и Путиловых сейчас Вексельберги, Роттенберги и Абрамовичи. Фамилии меняются, а народ снова нищий. У новых олигархов своя обслуга, и вот эти историки, которые хотят быть академиками и получать гранты, знают, что ни один грант никогда не дадут за книгу о белом терроре. Но всегда дадут грант за публикацию о "красном терроре" – это скажет любой историк, это все понимают, такова реальность, в которой мы живем. Это та демократия, которую Ленин справедливо критиковал. Ну, это не чистая демократия – это буржуазная демократия, поэтому пока не вернется советская власть, пока не восстановится социалистическая демократия, никогда честных историков у нас в стране не будет.