09:46 29 января
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Примирение между "белыми" и "красными" отменяется – белоэмигранты против-с

Примирение между "белыми" и "красными" отменяется – белоэмигранты против-с


В то время как Владимир Путин призвал встретить юбилей Великой Октябрьской Революции в "примирительном" духе, представители белоэмигрантских кругов подали голос – мол, никакого примирения, пока вы все не покаетесь!

"Нет примирения без раскаяния" - под таким заголовком вышло откровение "наследного дворянина", потомка первой волны эмиграции – директора Столыпинского центра регионального развития Николая Случевского в газете "Огонек". Его превосходительство настаивает – между эмигрантами первой волны, сохранившими честь и достоинство настоящей России, и нынешней элитой (что уж и говорить про народ) – пропасть. Они-де и есть настоящая Россия, а то, что вот в России сейчас живет, – уже деформированные, не те русские, какие надо. Элита, на его взгляд, тоже не может считать себя преемницей традиций Руси, она больше похожа на американскую, чего и добивается, а народ… что народ… темен и неприятен, как, собственно, и 100 лет назад для "России настоящей", которую мы потеряли. Напомним-с, что намеренно потеряли, через революцию.




"Наиболее яркий пример непонимания, шокирующий потомков первой волны,— это вопрос о "примирении и раскаянии", - признается носитель истинной русскости. - Даже юбилей революции российская власть заповедала отметить в этом "примирительном ключе". Для нас это совершенно неприемлемо. Потому что не может быть никакого примирения без раскаяния, и пока Россия транслирует такую точку зрения, для нас она остается "окаянной" страной. Пока государство ищет такого "примирения", где все кошки серы, сталинский миф останется популярным, его не вытравишь ничем".

Журналист, автор и ведущий программы "Агитация и пропаганда", режиссер фильма "Биохимия предательства" Константин Семин не раз говорил о том, что примирение между "красными" и "белыми" невозможно, но совершенно по другим причинам, и каяться следует тем, кто довел страну до нищеты, а не тем, кто разрушил сословное государство. В беседе с Накануне.RU он поделился своим мнением насчет белоэмигрантов, которые сегодня взялись диктовать условия примирения.



Вопрос: Наследник двух дворянских родов – Столыпиных и Случевских, представителей первой волны российской эмиграции, – рассказывает, почему примирение "красных" с "белыми" по-прежнему невозможно. Он считает, что эмиграция есть настоящая Россия, ну а мы все - непонятно что, потому и мириться с нами не собираются.

Константин Семин: Появление таких интервью – хороший знак. Чем больше их будет – тем лучше. Каждое наносит удар по кропотливо создававшемуся мифу о возможности воссоединения русского "домашнего" мира и "русского" заграничного. Раньше мы постоянно видели какие-то эфемерные конструкции, с помощью которых кто-то пытался наладить отношения между нами и различными волнами эмиграции - белогвардейской, коллаборационистской, еврейской, постсоветской. Утверждалось, что все эти люди – представители одного с нами мира, которые хотят и могут принести пользу Отечеству. Теперь становится окончательно ясно, что это совершенно не так.

Вопрос: Случевский считает, что 1917 год был не эпизодом в истории России, а ее концом, и только эмиграция сохранила истинный дух "России, которую мы потеряли". Как это можно воспринимать?

Константин Семин: Нужно четко осознавать, что никакой по-настоящему цельной русской эмиграции не существует.

Большинство из этих людей — давным-давно иностранцы. Когда они отделяют себя от русских и говорят, что вы, мол, не русские, вы советские — они действительно так смотрят на мир. Только в действительности они перестали быть и русскими, и советскими. Они — иностранцы.

В глубине души они относятся ко всему нашему народу как к какой-то общности моральных, культурных инвалидов, как к людям, которые должны перед ними покаяться, которые вообще чего-то им должны. И только после того, как будут принесены все полагающиеся извинения, только тогда эти великие люди, сбежавшие из страны в начале 20 века, снизойдут до нас, до сиволапых и убогих, облагодетельствуют нас участием в нашей проклятой судьбе.



Вопрос: Они считают себя русскими и при этом они не раз боролись с Россией всеми теми небольшими силами, что у них были?

Константин Семин: Понимаете, никаких святых, прекраснодушных, замечательных людей, которые уцелели бы на Западе, умудрившись сберечь не только бренное тело, но и бессмертную русскую душу – просто не существует. Есть приспособленцы, беглецы, крысы, бежавшие с корабля, есть мерзавцы, которые продали Родину или обменяли ее на крышу над головой и вкусную пайку. Многие из них прямо или косвенно работают на иностранные государства. Часто — на иностранную разведку или вооруженные силы. Это, кстати, касается и "Русской православной церкви за рубежом", которая активно занимается внедрением коллаборационистских, власовских, красновских идеалов в сегодняшней России; это касается и других слоев и объединений эмиграции. Поэтому чем меньше у нас будет общего, чем надежнее они от нас будут отгораживаться, дистанцироваться — тем лучше. Мы — не китайские хуяцяо, нет у нас никакой общности между уехавшими и оставшимися по крови или языку. Надо наконец расстаться с этими иллюзиями.



Эмигранты помогали Гитлеру в свое время, эмигранты помогали ЦРУ и Трумэну, эмигранты были готовы участвовать в реализации какого-нибудь плана "Дроп-шот", готовы были идти в качестве зондеркоманд после нанесения по Советскому Союзу ядерного удара. Кто эти коллаборационисты? Я был на этом кладбище в штате Нью-Йорк, где хватает людей, поработавших на Третий Рейх. А сейчас нам пытаются что-то объяснять? Кто, к примеру, такой Владимир Кириллович, отпетый в Исаакиевском Соборе и похороненный в Петропавловской крепости в 1992 году? Кто это? Это коллаборационист, человек, который пошел на службу Гитлеру, присоединился к одному из формирований Вермахта, а потом советовал Вашингтону, как правильно вести мировую войну с большевизмом. Эти люди очень похожи. Все, что они делают, – вносят "разброд и шатания" в наши и без того, мягко говоря, пошатнувшиеся умы. Коль скоро они не считают нас равными себе, то с какой стати мы должны вообще прислушиваться к их голосу, обращать на них внимание? Пускай лают с той стороны океана, сколько хотят.

Вопрос: Случевский говорит, что Россия для них "будет окаянной, пока жив сталинский миф". Странно, у нас элита, прямо скажем, не просталинская – памятники ставить ему чуть ли не запрещено, коммунистов она ненавидит, социализм для нее как ругательство, Романовы – святые, причем все, не только Николай. Так чего же еще хотят белоэмигранты, что им еще не нравится?

Константин Семин: Даже робкие попытки нашей компрадорской элиты защитить свои приватизационные завоевания заграничные русские воспринимают, как инерцию "тоталитаризма и совка". Все эти князья и графья — выжившие из ума пенсионеры, которые не понимают и не могут понимать, в чем заключается суть современной международной политики, откуда берутся противоречия между государствами. Ведь дело-то не в "советскости" или "антисоветскости", не в "русскости" или "антирусскости", а в том, что кому-то интересны природные ресурсы нашей страны, кому-то интересно устранить с рынка конкурента, кому-то интересно взять под контроль ядерный потенциал. Этим безумным старикам, как когда-то Солженицыну, кажется, что если завтра снесут все памятники Ленину в нашей стране, если мы избавимся от любых напоминаний о 70-летнем периоде нашей истории, вдруг покаемся, приползем на коленях, то тогда, возможно, мы заработаем прощение и пропуск в высший свет. Вот о чем они говорят. Станьте уже Америкой, свысока советуют они нам. Ведь единственное, что нам мешает исполнить их рекомендации – это Ленин и Сталин. Если от них избавиться, то все у нас получится. И заживем.



Вопрос: Директор Столыпинского центра считает, что современную российскую элиту никак нельзя считать наследницей исторической Руси, у нее больше общего с современной американской элитой, на которую российская, видимо, очень хочет быть похожа... Что это, пощечина нашим поклонским и ивановым – монархистам, которые себя видят князьями-боярами, элитой царской России? Стали бы они князьями, вернись белая эмиграция?

Константин Семин: Нет, конечно, потому что наши "князья" и "бояре" – это вчерашние водопроводчики. Поэтому я и говорю – хорошо, что появляются такие откровения. С помощью таких интервью нашим самозванным дворянам объясняют – хоть об стену расшибитесь, вас все равно будут считать быдлом и скотом, вас по-прежнему будут считать грязным хамом, которого нужно держать в черном теле. Никогда вы на одну лавку с сильными мира сего не сядете, никогда вы не станете никакими августейшими и светлейшими, хоть все ошметки романовской семьи позовите на престол – это вам не поможет.

Ведь нашей олигархической братии все эти монархические цацки нужны для достижения одной единственной цели - чтобы сохранить то, что было награблено в 90-е. Они думают, что если взять и восстановить сословия, то можно будет передавать дворянские титулы по наследству, а всех остальных — тех, кому "не повезло" — сделать крепостными. И вот появляется такой прямолинейный дедушка с той стороны океана или откуда-нибудь из Европы и разбивает эту хрустальную мечту. Нет, он не считает их ровней себе, потому что он-де — представитель великих фамилий, а вы кто такие? Вы — подзаборные. Кто такая Поклонская? Как ни ковыряйся в биографии, голубая кровь не обнаруживается.



Играть в сословия, конечно, никто не запретит. Пожалуйста — устраивайте этот театр, таскайте иконы с "Духовным главнокомандующим Победы", рядитесь в императриц, княгинь, эполеты себе прикручивайте, усы завивайте. Но как только вы столкнетесь с реальными наследниками той традиции, они вам быстро объяснят, где ваше место. Откройте столь любимые нашими сектантами-реконструкторами "Окаянные дни" Бунина и почитайте, что автор пишет о простом русском народе. Это называется социал-дарвинизм. Это и есть деление людей на достойных и недостойных, на высших и низших. Можно сколько угодно хрустеть французской булкой, но никто из "хрустящих" не захотел бы оказаться в положении какой-нибудь дореволюционной повести или какого-то чеховского "Ваньки". А есть ведь еще и такая "сладкая" тема, как реституция — возвращение собственности и компенсация ущерба. Поинтересуйтесь тем, как после победы над проклятым большевизмом это происходило, скажем, в Прибалтике. Внезапно выяснилось, что очень многим нужно освободить свои дома, поскольку из-за границы возвращаются настоящие хозяева. Поэтому пусть брешут — чем больше они возмущаются, тем меньше шансов, что действительно рискнут приехать сюда.
Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112532/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39
  1. Громобой Сегодня, 06:25
    Пусть господа убавят свой менторский тон.Они в этой стране не жили и даже их предки жили у нас как на другой планете.Гордиться тем,что твои предки эксплуатировали земляков по крайней мере стыдно.
    Успокаивает,что "бывших" никто не воспринимает всерьёз из серьёзных людей,в плане переформатирования наших социальных статусов.
    Хотя,нужно признать,для России их предки много делали.Но ровно так же много сделали предки Фроси Коромысловой из села Ивановка.Зачем нужно кого то выделять?Для меня все равны,а кто не так думает,то пусть холопов в другом месте ищет.
    Громобой
  2. василий50 Сегодня, 06:28
    Автор правильные акценты расставила. Вот только сгладила то что сословные различия позволяют *дворянам* пользоваться людьми по своему усмотрению, совсем как с пешками, не взирая на мнение и желание человека. Кстати не желающих исполнять дворянские прихоти уничтожали столетиями, стараясь вывести путём отбора, послушных и тихих разумом, совсем как в Европах или более близкий образец успешности генетического отбора, в Прибалтике.
    Ирония к дворянам в РОССИИ была всегда и даже само слова - дворянин одного корня и с дворней и с дворнягой. Поползновения хозяйничать в РОССИИ *бывших* и их потомков всё настойчивее год от года, и это несмотря на то что они сами и их предки служили любым негодяям, вплоть до нацистов, и обоснование служения негодяям, вроде как они все служивое сословие и их не должна беспокоить моральная составляющая исполненных приказов. Непременное исполнение воли хозяина даже в высшее достоинство возвели. В общем служи, а вот о морали не имеешь даже права думать.
    Очень похоже на проституцию, когда оплата и непременное удовлетворение клиента возводится в высшее достоинство.
    василий50
    1. виктор н Сегодня, 09:27
      Россия обязана принимать всех возвращенцев, её любящих. Вы лично можете их не любить, но запретить любить Россию нельзя.
      виктор н
      1. свободный Сегодня, 09:40
        вы о чем вообще?статью читали?
        свободный
    2. Стропорез Сегодня, 09:29
      Цитата: василий50
      Вот только сгладила то что сословные различия позволяют *дворянам* пользоваться людьми по своему усмотрению, совсем как с пешками, не взирая на мнение и желание человека.

      всё днло в том, что современные российские "верхи" хотят закрепить свой статус пожизненно для себя,для своих семей и друганоффф.
      Никто же не будет спорить ,что сейчас мы имеем в РФ феодально-олигархический капитализм со всеми вытекающими, но для белоимигрантов нонешние "феодалы-маргеналы" это та же самая гопота без роду и племени.
      Могу с уверенностью утверждать, что уважения к руководителям и чиновникам советского государства было ,безусловно, больше,во всём мире, в том числе и среди белоимигрантов.
      Стропорез
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:34
    Константин Семин не раз говорил о том, что примирение между "красными" и "белыми" невозможно, но совершенно по другим причинам, и каяться следует тем, кто довел страну до нищеты, а не тем, кто разрушил сословное государство.

    Согласен.

    Белоэмигранты как инопланетяне с другой планеты...абсолютно не понимают чем живет сейчас РОССИЯ.
    То КОЛЧАКА то МАННЕРГЕЙМА на пьедестал возводят...не сходите с ума по прошлому его уже не вернуть даже если сильно захотеть...другие люди ,другой менталитет.,другая эпоха.
    Я как совок не испытываю никакого уважения к белоэмиграции кои немало пустили крови русскому народу...полезут нас поучать получат по лбу.

    А наши доморощенные дворяне это клоуны...посмотрел на их рожи ...ряженные иди..ты.
    Создали свой мирок и распинаются за всю РОССИЮ .

    Ближе к низам надо быть ...там вся РОССИЯ с проблемами и надеждами.
    Откройте местные новости какой нибудь области прочтите про местные разборки.протесты граждан,криминалитет,местную власть...такой клубок проблем...закачаешься
    какие уж тут белоэмигранты,эмигранты и прочие инопланетяне...уехали с РОДИНЫ в чужие края за эфемерным счастьем и хрен с вами...скатертью дорога.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ..абсолютно не понимают чем живет сейчас РОССИЯ.

      а кто Лёха понимает...? request если внешняя политика более-менее внятна,то внутреннюю не видно,и не понятно,от слова совсем... what
      андрей юрьевич
    2. Reptiloid Сегодня, 07:06
      Я думаю, они видят,что сейчас можно создавать всякие провокации, вот и стараются изо всех сил.Мы, живущие здесь, Россияне не обращаемся к ним никак---их нет для нас!!!!!!Вот и хотят они новой смуты в России.Разрушен СССР---этого им мало!
      Reptiloid
    3. Jovanni Сегодня, 08:33
      какие уж тут белоэмигранты,эмигранты и прочие инопланетяне...уехали с РОДИНЫ в чужие края за эфемерным счастьем и хрен с вами...скатертью дорога.


      Вот уж точнее не скажешь! Был друг у меня. Учились вместе, в одной палатке в горах жили, ну много чего, короче. Потом перестройка, в стране катастрофа, перебивались как могли. Помню как он с крохой - дочкой на улице продавал свои работы (он человек творческий), чтобы купить что-то покушать ей. В общем случилось так, что уехал он в Америку. И не было на него ни обиды, ни какого - то негативного отношения. Пока он обжившись и оплыв жирком на своей "новой родине", не начал рассказывать что мы тут в России делаем не так и как надо... В общем, меньше стало у меня друзей...
      Jovanni
    4. Лелёк Сегодня, 08:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Создали свой мирок и распинаются за всю РОССИЮ .


      Всё верно. Вот и пусть варятся в этом своём мирке. Кто искренне хотел, тот вернулся на Родину без всяких условий, кто искренне переживал ТАМ за судьбы Родины, тот приезжал и отвешивал земной поклон этой многострадальной земле, а, кто затаил обиду и ненависть к своему Отечеству, пусть ТАМ и остаётся и жуёт свои ТАМОШНИЕ сопли.
      Лелёк
  4. трассер Сегодня, 06:39
    Вот опять все кто там аредатели до единого. Ничего подобного. Свою родину и флаг не предам никогда. Авось послужим еще на благо отечества.
    трассер
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:00
      Вот опять все кто там аредатели до единого. Ничего подобного. Свою родину и флаг не предам никогда. Авось послужим еще на благо отечества.

      Служить РОДИНЕ это и благо и наказание...
      потому что это надо делать не ожидая наград и благодарностей...чаще всего это грязная и неблагодарная рутинная работа.
      За рубежом немало достойных людей любящих РОССИЮ.народ, ...ее корни...но их имена мы чаще всего не слышим.
      Так было всегда...поэтому разговоры кто больше любит РОССИЮ от лукавого и бесмысленны.
      В трудную минуту жизни познается человек, его характер...кто то предает,кто то уходит в сторону а кто то упрямо сжав зубы идет дальше преодолевая все трудности...такова се ля ви. hi
      Тот же ЛЕХА
    2. Лелёк Сегодня, 08:57
      Цитата: трассер
      Вот опять все кто там предатели до единого.


      Перегнули, батенька. Речь идёт о НЕПРИМИРИМЫХ злопыхателях и откровенных врагах Отечества, в котором они когда-то появились на свет, либо потомках последних. yes
      Лелёк
  5. PSih2097 Сегодня, 06:40
    Смотрю на этот зоопарк и недоумеваю, какого Х... МЫ должны перед кем то каятся и просить прощения, перед этими? которые угробили страну, воевали с ней в составе армий врага, изменили присяге (царя не стало, но отечество то осталось), Да ну нах...
    PSih2097
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    "Нет примирения без раскаяния" - под таким заголовком вышло откровение "наследного дворянина", потомка первой волны эмиграции – директора Столыпинского центра регионального развития Николая Случевского

    А как по поводу своего раскаяния? Или мало русской крови пролили в период Гражданской войны, а в последующем некоторые представители "наследного дворянства" очень активно и "плодотворно" сотрудничали с немецкими фашистами наверное из-за большой "любви" к Матушке России.
    rotmistr60
    1. Reptiloid Сегодня, 06:57
      Да, действительно, как-то не каются сбежавшие и несбежавшие потомки дворян и белого движения!!Не мучает их раскаяние за смерти русских людей, за то,что призвали на землю русскую иностранцев.Как никогда не было раскаяния у этих персонажей, так не было его никогда и у Николая2.!!!.
      Reptiloid
      1. baudolino Сегодня, 08:04
        Но ведь и "красные" не каются за то, что разбазарили пол империи, земли за которую пролито столько русской крови. Прибалтику сдали немчуре, создали "братские украинский и белорусский народы" с нуля. Половину русского народа записать в иностранцы - это ведь тоже проделки коммунистов-интернационалистов. Но это ведь мелочь...Полноценный памятник Сталину поставить духа не хватает, но пяткой в грудь ещё бьют).
        Через полтора поколения, когда значение Ленина для мировой истории сравняется со значением какого-нибудь Тутанхамона, примирение наступит естественным путём. Но осколки русского народа, не те что из эмиграции, а те, которых большевики отрезали, останутся, как не крути.
        baudolino
        1. CorvusCoraks Сегодня, 09:22
          Вот поэтому у нас и беда и не получится построить нормальную гос идею, пока не научимся смотреть правде в глаза, видеть обе стороны медали, понять, что нет абсолютно черного и абсолютно белого.
          CorvusCoraks
        2. каштак Сегодня, 09:41
          Цитата: baudolino
          Но ведь и "красные" не каются за то, что разбазарили пол империи, земли за которую пролито столько русской крови. Прибалтику сдали немчуре, создали "братские украинский и белорусский народы" с нуля

          вот как? а если сейчас начнём разбирать кому и за что каяться? что тогда останется на долю красных? создание республик на обломках страны? согласен. но это не разбазаривание, а попытка исправить то что натворили с страной "деятели" которые потом требовали от красных покаяния за свои же, собственные преступления.
          каштак
      2. CorvusCoraks Сегодня, 09:21
        Гражданскую войну лучше не трогайте, красные не меньше зла натворили, в тч которое нам после аукалось и аукается.
        CorvusCoraks
  7. renics Сегодня, 06:46
    Красные и белые давно все вышли, а те потомки, которые остались не имеют никакого значения для противоборствующих сторон того далёкого прошлого в начале 20-го века. А если там на Западе остались какие-то потомки аристократических семейств монархической России, так без своей бывшей Родины они ничто и никто.
    renics
  8. Мар.Тира Сегодня, 06:52
    И что мерзко,Поклонская перешла на их сторону.Ведь не случайно автор выложил именно её на фото? Может она и не уходил от них,скрывая до поры до времени свои предпочтения?Чего я не ожидал от неё так это верноподданства монархии.По сути трупам.
    Мар.Тира
    1. CorvusCoraks Сегодня, 09:23
      А почему нет? Вполне в духе нынешнего направления на православие, они как раз трупам (святым) поклоняются.
      CorvusCoraks
  9. GoRa66 Сегодня, 07:25
    Какое может быть примирение с людьми считающими весь народ России быдлом? "Белая гвардия" ("белая кость") про..ла свою страну, благодаря своим действия, а мы теперь должны перед ними за это каяться? Высокомерное ...
    GoRa66
    1. baudolino Сегодня, 08:11
      "Белая гвардия" ("белая кость") про..ла свою страну - в боях. А когда рухнул СССР, ни одна *****, из тех, кто нынче в комментах такие бойкие, не встала на защиту своих идеалов. Ни одна - хоть в армии и в ГБ коммунистов было выше крыши. Вот вся цена этой никому уже не нужной идеологии.
      baudolino
      1. каштак Сегодня, 09:18
        Цитата: baudolino
        "Белая гвардия" ("белая кость") про..ла свою страну - в боях.

        в боях с кем? и за что? считаете Россию окаянной страной, хотите чтобы все кроме вас каялись? так мы любить Россию не просили... но не о том речь. налицо усилия по дестабилизации обстановки. не важно кто и в чём виновен и виновен ли вообще. лишь бы побольше людей друг на друга волками смотрело? доски на стены то вешают, то снимают. теперь вот эмигранты первой волны в ход пошли. провокации с требованиями реституции наверняка не за горами. потомок террориста из фашисткой партии первая ласточка. то ли ещё будет. примитивно работают. на одних психозах и обвинениях. не хотят примирения ? ну и .... на всё личико и им, и их кураторам из ЦРУ. было бы предложено.
        каштак
    2. CorvusCoraks Сегодня, 09:25
      Действительно советы про--ли, а коммунисты рты в ж-пы позасовывали и без боя остатки великой империи пр--рали, белые хотя бы воевали за свои идеалы...
      CorvusCoraks
  10. bober1982 Сегодня, 07:37
    Автор(ша) разошлась не на шутку - клеймит белогвардейское отребье стахановскими методами.Трогательное фото,где офицер-корниловец (с грустными глазами) целует погоны не совсем удачное.Если отбросить лирику - погоны ему давно содрали при Керенском,хорошо хоть не по живому(практиковали и так),то офицер-республиканец вряд ли бы прослезился над царскими погонами.
    И со званием этого печального офицера очень запутано - у него погоны рядового пехоты (корниловца),но к погонам почему-то прилеплено "К",как у капитана-артиллериста (корниловца),но у тех цвет погон был другой.
    ........не надо грустить господа офицеры,и примкнувшие к ним пехотинцы.
    bober1982
  11. bober1982 Сегодня, 07:56
    Как в дурдоме каком - белоэмигранты,буржуазия....,а вот про лыцарей-то и забыли,или про псов-крестоносцев....
    bober1982
  12. мичман Сегодня, 08:09
    В России необходимо улучшать социальное положение всех россиян. Следует прекратить это покаяние. Известно, Керинский и Временное Правительство ставленники Запада. Им главное надо развалить Россию. И Николай II был низложен по их проекту. Россия на кого нибудь нападала? Нет. Только Англия, США, Япония, Германия, Польша, Швеция все время хотели от России урвать земли. А эта дура поклонская ходит с портретом царя, который повинен в развале Великой страны (лучше бы занимался страной, а не стрелял кошек в Царском селе). В стране 1% населения владеет 99% богатства. 75% жителей живут на 15 тыс. рублей в месяц, 25% населения за чертой бедности. О каком покаянии должна идти речь.
    Мои предки воевали рядом со Столыпиным (отцом в Балканскую войну). Затем по реформе сына Столыпина част уехала из Белоруссии в Сибирь. Мой папа в августе 1941 года нас с мамой отправил к ним. Мы прожили там до 1944 года, затем вернулись в Ленинград. С был хоть ребенком, но видел уровень их жизни в д. Богандинская. Отец погиб, защищая Ленинград 27 декабря 1941 года. Теперь я приду к нему на могилу и к маме и скажу: "Наступило время покаяния, то что вы строили, за что боролись, все не так". Успокойтесь, господа белогвардейцы. Нам надо улучшать жизнь живущих, а не трясти грязным бельем. Честь имею.
    мичман
  13. absaz Сегодня, 08:12
    С Константином Семиным и с выводами согласен-какое может быть примирение 140мил. с хвостиком примирение с белыми,что оно как 100 и 1000 лет назад народ не считал за народ,он для них как был ,так и остался смерд, и нищеброд и кормили они его подачками ,и не обучали,что бы был тупым и безграмотным животным. Именно изгнав их,лишив в России их всего,народ вздохнул и хоть ни намного приблизился к человеческому облику. Не стоит горевать и умалять их на примирение ,они этого не стоят и не нужно их трупы возить сюда на перезахоронения,ведь в душе они уже давно не русские.
    absaz
  14. Mavrikiy Сегодня, 08:13
    "Да, Вы правы, но возможен и обратный вариант"
    Автор совершенно правильно указал, что ЭТИ русские уже давно стали нерусскими. Остались только фамилии и 2-3 фото семейного альбома. Говорят и думают по-немецки, по-французки, по-английски. Что русского в 3 поколении - 1/8 часть крови и все. Что бы быть русским нужно не только воспитываться в русской семье, но и жить в русской среде. А эти русские мальки, выпущенные в Западный мир, очень быстро превращаются в акул.
    Игра была наверняка тоньше, чем окрик "Покайся и к ноге!" Эти готовы "хоть тушкой, хоть чучелом" влезть к нам. Эти 5-10 тысяч владеющие русским языком консультанты-шпионы конечно должны были, да скорее всего, так и действовали, сначало наладить контакты с нашим "дворянским" собранием. "Мы и вы - одной крови!" (до поры, до времени). Поводов было славо богу. Там Маннергейму, здесь Краснову, там Колчаку, здесь Столыпину. На любой вкус. Но нашим то зачем это? " Делиться? - Реституция? - Нет любезные, мы тут лагеря, застенки прошли, а вы с идеями".
    Я думаю их отбрили и правильно сделали. Что они могут дать народу и государству? Да то же что и немцы и французы - "0".
    Mavrikiy
    1. кошак Сегодня, 09:02
      "Что они могут дать народу и государству?"

      Скорее мечтают забрать побольше - реституция, контрольные пакеты акций и т.д.
      кошак
  15. Вольнопёр Сегодня, 08:35
    Почитал само интервью - http://www.kommersant.ru/doc/3187064
    Сложилось впечатление, что сей господин просто "ставит на место" нашу нынешнюю "элиту", в её жалких потугах "примазаться" к классу "бывших" аристократов, и стать таким образом аристократией "новой".

    Многие представители политической и интеллектуальной элиты России сегодня стремятся построить или восстановить (хотя бы в своих умах) "российскую идентичность". Они надеются "возродить историческую память" или, если быть более точным, расширить с помощью этой памяти свою ближайшую советскую идентичность, которая по каким-то причинам их больше не устраивает. Для этих "реконструкторов" образы и символы Белого движения, эмиграции первой волны являются крайне важным ресурсом легитимации своих амбициозных построений. Впрочем, смотреть на порожденные ими химеры нам, как правило, тяжело.


    То есть для "истинных" аристократов они так и останутся "хамами и быдлом", несмотря на ни на то, что им сейчас принадлежит власть, ни на "свежекупленные "дворянские" титулы.
    Так что нынешние "монархисты" - "пусть утрутся".

    По поводу "раскаяния" не совсем ясно кто это должен сделать - одна из сторон или обе?
    Хотя скорее всего, с его точки зрения, каяться должны перед ними.
    Единственное , что я понял - примирение на основе " а давайте всё забудем", для него неприемлемо.
    Наиболее яркий пример непонимания, шокирующий потомков первой волны,— это вопрос о "примирении и раскаянии". В России на каждом шагу можно услышать утверждение: пусть мои предки сражались и за красных, и за белых, или пусть я вовсе не помню, в чьем стане они были, главное — они все сражались за великую Россию! Главное — мир между всеми нами! Даже юбилей революции российская власть заповедала отметить в этом "примирительном ключе". Для нас это совершенно неприемлемо. Потому что не может быть никакого примирения без раскаяния, и пока Россия транслирует такую точку зрения, для нас она остается "окаянной" страной. Пока государство ищет такого "примирения", где все кошки серы, сталинский миф останется популярным, его не вытравишь ничем. Будут появляться и появляться ораторы, требующие человеческих жертвоприношений во имя построения "великой России". Позвольте мне быть предельно ясным: это чистое зло. Такое примирение — чистое зло, потому что лишает современных россиян хоть каких-то нравственных ориентиров.
    .
    Вольнопёр
  16. parusnik Сегодня, 08:43
    Играть в сословия, конечно, никто не запретит. Пожалуйста — устраивайте этот театр, таскайте иконы с "Духовным главнокомандующим Победы", рядитесь в императриц, княгинь, эполеты себе прикручивайте, усы завивайте. Но как только вы столкнетесь с реальными наследниками той традиции, они вам быстро объяснят, где ваше место.
    ..Это верно...весьма точно замечено..
    parusnik
  17. CorvusCoraks Сегодня, 09:11
    Вот это особенно верно "Есть приспособленцы, беглецы, крысы, бежавшие с корабля, есть мерзавцы, которые продали Родину или обменяли ее на крышу над головой и вкусную пайку."
    Видишь, Yeraz, не только я так думаю про таких как ты. wink
    Также и современные беглецы,которые якобы за большими возможностями, такие же крысы и русскими, даже россиянами они очень быстро перестанут быть. Нельзя быть русским, собираясь прожить всю жизнь в чужой стране. Ибо работаешь ты на благо чужой страны, воевать в случае чего ты будешь за чужую страну, дети твои переймут культуру чужой страны и совсем не будут себя с твоей родиной ассоциировать. Поэтому, когда я слышу, что люди живущие за рубежом не 1 поколение себя к русским перечисляют, кроме тех, кто в СНГ еще действительно русскими остались, я смеюсь до боли в животе.
    CorvusCoraks
  18. Егоза Сегодня, 09:11
    Я думаю, что настоящими русскими дворянами были те, кто не согласился поддерживать Гитлера и даже боролись с ним, поддерживая подпольщиков, и даже гибли в фашистских застенках. Вот это и были РУССКИЕ ДВОРЯНЕ, ЭЛИТА, для которой слова ЧЕСТЬ и РОССИЯ были не пустым звуком. Нынешние потомки белоэмигрантов с ними и рядом не стояли. Также как и нынешнюю российскую "элиту" и элитой то называть стыдно. Русская элита - это СОВЕТСКИЙ НАРОД, как бы не хотелось его нивелировать, он не поддается. И рано или поздно, но скажет свое слово.
    Егоза
  19. Zebus Сегодня, 09:26
    И действительно!
    пусть брешут — чем больше они возмущаются, тем меньше шансов, что действительно рискнут приехать сюда.
    laughing
    Zebus
  20. свободный Сегодня, 09:34
    Все эти князья и графья — выжившие из ума пенсионеры, которые не понимают и не могут понимать, в чем заключается суть современной международной политики, откуда берутся противоречия между государствами

    совершенно точно
    свободный

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