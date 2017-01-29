Примирение между "белыми" и "красными" отменяется – белоэмигранты против-с

В то время как Владимир Путин призвал встретить юбилей Великой Октябрьской Революции в "примирительном" духе, представители белоэмигрантских кругов подали голос – мол, никакого примирения, пока вы все не покаетесь!"Нет примирения без раскаяния" - под таким заголовком вышло откровение "наследного дворянина", потомка первой волны эмиграции – директора Столыпинского центра регионального развития Николая Случевского в газете "Огонек". Его превосходительство настаивает – между эмигрантами первой волны, сохранившими честь и достоинство настоящей России, и нынешней элитой (что уж и говорить про народ) – пропасть. Они-де и есть настоящая Россия, а то, что вот в России сейчас живет, – уже деформированные, не те русские, какие надо. Элита, на его взгляд, тоже не может считать себя преемницей традиций Руси, она больше похожа на американскую, чего и добивается, а народ… что народ… темен и неприятен, как, собственно, и 100 лет назад для "России настоящей", которую мы потеряли. Напомним-с, что намеренно потеряли, через революцию."Наиболее яркий пример непонимания, шокирующий потомков первой волны,— это вопрос о "примирении и раскаянии", - признается носитель истинной русскости. - Даже юбилей революции российская власть заповедала отметить в этом "примирительном ключе". Для нас это совершенно неприемлемо. Потому что не может быть никакого примирения без раскаяния, и пока Россия транслирует такую точку зрения, для нас она остается "окаянной" страной. Пока государство ищет такого "примирения", где все кошки серы, сталинский миф останется популярным, его не вытравишь ничем".Журналист, автор и ведущий программы "Агитация и пропаганда", режиссер фильма "Биохимия предательства" Константин Семин не раз говорил о том, что примирение между "красными" и "белыми" невозможно, но совершенно по другим причинам, и каяться следует тем, кто довел страну до нищеты, а не тем, кто разрушил сословное государство. В беседе с Накануне.RU он поделился своим мнением насчет белоэмигрантов, которые сегодня взялись диктовать условия примирения.Вопрос: Наследник двух дворянских родов – Столыпиных и Случевских, представителей первой волны российской эмиграции, – рассказывает, почему примирение "красных" с "белыми" по-прежнему невозможно. Он считает, что эмиграция есть настоящая Россия, ну а мы все - непонятно что, потому и мириться с нами не собираются.Константин Семин: Появление таких интервью – хороший знак. Чем больше их будет – тем лучше. Каждое наносит удар по кропотливо создававшемуся мифу о возможности воссоединения русского "домашнего" мира и "русского" заграничного. Раньше мы постоянно видели какие-то эфемерные конструкции, с помощью которых кто-то пытался наладить отношения между нами и различными волнами эмиграции - белогвардейской, коллаборационистской, еврейской, постсоветской. Утверждалось, что все эти люди – представители одного с нами мира, которые хотят и могут принести пользу Отечеству. Теперь становится окончательно ясно, что это совершенно не так.Вопрос: Случевский считает, что 1917 год был не эпизодом в истории России, а ее концом, и только эмиграция сохранила истинный дух "России, которую мы потеряли". Как это можно воспринимать?Константин Семин: Нужно четко осознавать, что никакой по-настоящему цельной русской эмиграции не существует.Большинство из этих людей — давным-давно иностранцы. Когда они отделяют себя от русских и говорят, что вы, мол, не русские, вы советские — они действительно так смотрят на мир. Только в действительности они перестали быть и русскими, и советскими. Они — иностранцы.В глубине души они относятся ко всему нашему народу как к какой-то общности моральных, культурных инвалидов, как к людям, которые должны перед ними покаяться, которые вообще чего-то им должны. И только после того, как будут принесены все полагающиеся извинения, только тогда эти великие люди, сбежавшие из страны в начале 20 века, снизойдут до нас, до сиволапых и убогих, облагодетельствуют нас участием в нашей проклятой судьбе.Вопрос: Они считают себя русскими и при этом они не раз боролись с Россией всеми теми небольшими силами, что у них были?Константин Семин: Понимаете, никаких святых, прекраснодушных, замечательных людей, которые уцелели бы на Западе, умудрившись сберечь не только бренное тело, но и бессмертную русскую душу – просто не существует. Есть приспособленцы, беглецы, крысы, бежавшие с корабля, есть мерзавцы, которые продали Родину или обменяли ее на крышу над головой и вкусную пайку. Многие из них прямо или косвенно работают на иностранные государства. Часто — на иностранную разведку или вооруженные силы. Это, кстати, касается и "Русской православной церкви за рубежом", которая активно занимается внедрением коллаборационистских, власовских, красновских идеалов в сегодняшней России; это касается и других слоев и объединений эмиграции. Поэтому чем меньше у нас будет общего, чем надежнее они от нас будут отгораживаться, дистанцироваться — тем лучше. Мы — не китайские хуяцяо, нет у нас никакой общности между уехавшими и оставшимися по крови или языку. Надо наконец расстаться с этими иллюзиями.Эмигранты помогали Гитлеру в свое время, эмигранты помогали ЦРУ и Трумэну, эмигранты были готовы участвовать в реализации какого-нибудь плана "Дроп-шот", готовы были идти в качестве зондеркоманд после нанесения по Советскому Союзу ядерного удара. Кто эти коллаборационисты? Я был на этом кладбище в штате Нью-Йорк, где хватает людей, поработавших на Третий Рейх. А сейчас нам пытаются что-то объяснять? Кто, к примеру, такой Владимир Кириллович, отпетый в Исаакиевском Соборе и похороненный в Петропавловской крепости в 1992 году? Кто это? Это коллаборационист, человек, который пошел на службу Гитлеру, присоединился к одному из формирований Вермахта, а потом советовал Вашингтону, как правильно вести мировую войну с большевизмом. Эти люди очень похожи. Все, что они делают, – вносят "разброд и шатания" в наши и без того, мягко говоря, пошатнувшиеся умы. Коль скоро они не считают нас равными себе, то с какой стати мы должны вообще прислушиваться к их голосу, обращать на них внимание? Пускай лают с той стороны океана, сколько хотят.Вопрос: Случевский говорит, что Россия для них "будет окаянной, пока жив сталинский миф". Странно, у нас элита, прямо скажем, не просталинская – памятники ставить ему чуть ли не запрещено, коммунистов она ненавидит, социализм для нее как ругательство, Романовы – святые, причем все, не только Николай. Так чего же еще хотят белоэмигранты, что им еще не нравится?Константин Семин: Даже робкие попытки нашей компрадорской элиты защитить свои приватизационные завоевания заграничные русские воспринимают, как инерцию "тоталитаризма и совка". Все эти князья и графья — выжившие из ума пенсионеры, которые не понимают и не могут понимать, в чем заключается суть современной международной политики, откуда берутся противоречия между государствами. Ведь дело-то не в "советскости" или "антисоветскости", не в "русскости" или "антирусскости", а в том, что кому-то интересны природные ресурсы нашей страны, кому-то интересно устранить с рынка конкурента, кому-то интересно взять под контроль ядерный потенциал. Этим безумным старикам, как когда-то Солженицыну, кажется, что если завтра снесут все памятники Ленину в нашей стране, если мы избавимся от любых напоминаний о 70-летнем периоде нашей истории, вдруг покаемся, приползем на коленях, то тогда, возможно, мы заработаем прощение и пропуск в высший свет. Вот о чем они говорят. Станьте уже Америкой, свысока советуют они нам. Ведь единственное, что нам мешает исполнить их рекомендации – это Ленин и Сталин. Если от них избавиться, то все у нас получится. И заживем.Вопрос: Директор Столыпинского центра считает, что современную российскую элиту никак нельзя считать наследницей исторической Руси, у нее больше общего с современной американской элитой, на которую российская, видимо, очень хочет быть похожа... Что это, пощечина нашим поклонским и ивановым – монархистам, которые себя видят князьями-боярами, элитой царской России? Стали бы они князьями, вернись белая эмиграция?Константин Семин: Нет, конечно, потому что наши "князья" и "бояре" – это вчерашние водопроводчики. Поэтому я и говорю – хорошо, что появляются такие откровения. С помощью таких интервью нашим самозванным дворянам объясняют – хоть об стену расшибитесь, вас все равно будут считать быдлом и скотом, вас по-прежнему будут считать грязным хамом, которого нужно держать в черном теле. Никогда вы на одну лавку с сильными мира сего не сядете, никогда вы не станете никакими августейшими и светлейшими, хоть все ошметки романовской семьи позовите на престол – это вам не поможет.Ведь нашей олигархической братии все эти монархические цацки нужны для достижения одной единственной цели - чтобы сохранить то, что было награблено в 90-е. Они думают, что если взять и восстановить сословия, то можно будет передавать дворянские титулы по наследству, а всех остальных — тех, кому "не повезло" — сделать крепостными. И вот появляется такой прямолинейный дедушка с той стороны океана или откуда-нибудь из Европы и разбивает эту хрустальную мечту. Нет, он не считает их ровней себе, потому что он-де — представитель великих фамилий, а вы кто такие? Вы — подзаборные. Кто такая Поклонская? Как ни ковыряйся в биографии, голубая кровь не обнаруживается.Играть в сословия, конечно, никто не запретит. Пожалуйста — устраивайте этот театр, таскайте иконы с "Духовным главнокомандующим Победы", рядитесь в императриц, княгинь, эполеты себе прикручивайте, усы завивайте. Но как только вы столкнетесь с реальными наследниками той традиции, они вам быстро объяснят, где ваше место. Откройте столь любимые нашими сектантами-реконструкторами "Окаянные дни" Бунина и почитайте, что автор пишет о простом русском народе. Это называется социал-дарвинизм. Это и есть деление людей на достойных и недостойных, на высших и низших. Можно сколько угодно хрустеть французской булкой, но никто из "хрустящих" не захотел бы оказаться в положении какой-нибудь дореволюционной повести или какого-то чеховского "Ваньки". А есть ведь еще и такая "сладкая" тема, как реституция — возвращение собственности и компенсация ущерба. Поинтересуйтесь тем, как после победы над проклятым большевизмом это происходило, скажем, в Прибалтике. Внезапно выяснилось, что очень многим нужно освободить свои дома, поскольку из-за границы возвращаются настоящие хозяева. Поэтому пусть брешут — чем больше они возмущаются, тем меньше шансов, что действительно рискнут приехать сюда.