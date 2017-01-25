Кто в Америке «хуже, чем проститутки»?

Владимиру Владимировичу Путину опять пришлось принять участие в высокой американской политике, на этот раз в дискуссии о московском компромате на избранного президента США Дональда Трампа, якобы засветившегося ФСБ с русскими проститутками и «золотым дождём» в московском отеле «Ритц Карлтон» несколько лет назад. Высмеяв этот абсурд, российский президент добавил в словарь афоризм о западных деятелях, которые «хуже, чем проститутки». Поскольку они «заказывают, фабрикуют и используют» грязные политические фальшивки.Можно с уверенностью сказать, кто же эти «хуже, чем проститутки». Известно, что сфабриковал «Похождения Трампа в Москве», по мотивам подвигов Джеймса Бонда, экс-агент английской разведки МИ-6 Кристофер Стил, назвав это сочинение «докладом». Больше 20 лет (!) назад Стил работал в Москве вторым секретарём английского посольства, поэтому знал некоторые московские достопримечательности. Когда скандал в Америке, по его сочинению, стал набирать обороты, он пустился в бега, и бегает где-то до сих пор.Бывших агентов и в Англии не бывает, поэтому прячет Кристофера, видимо, родная МИ-6, и, очень может быть, она была в курсе его сочинения о Трампе. Поэтому и прячет, якобы заботится о безопасности Стила. А ещё потому, что из-за его спины выглядывают уши МИ-6. Премьер Тереза Мэй особо напирает на то, что Стил — это бывший агент, но скоро у неё встреча с президентом Трампом, и он может попросить: покажите мне Кристофера!Засветился и ещё кое-кто с «пониженной социальной ответственностью». Английский посол в Москве, у которого служил Стил, летом 2016 года где-то в Канаде встретился с сенатором Джоном Маккейном, об этом есть свидетельства в открытой прессе. Отсюда сделаем смелое предположение, что сенатор Маккейн, известный своей ненавистью к Трампу, и заказал компромат на него бывшему английскому послу в Москве, а тот попросил своего бывшего второго секретаря посольства оказать эту услугу.Что вполне логично, ведь Англия — это просто фабрика фальшивок и провокационных материалов против России, даже Би-би-си в это впрягли, не смутились, показав на этой медиа-витрине Британии «почти документальный» фильм о начале Третьей мировой войны из-за «агрессивной России».Маккейн, по его собственным словам, получил «доклад» Стила в конце 2016 года, что логично, если он заказчик. В начале 2017 года, перед инаугурацией Трампа, слухи о московском компромате на Трампа распространились по Вашингтону, однако мейнстримовые «мировые СМИ» не могли публиковать слухи.Маккейн посылает сочинение Стила, поскольку «не может дать ему оценку», на экспертизу ещё директору ЦРУ Джону Бреннану, который берётся за это дело и… помещает фальшивку в качестве секретного приложения к докладу о «русских хакерах». Так сочинение Стила превращается в «доклад спецслужб США», получает солидность и упоминается CNN, как секретное приложение к докладу спецслужб о «русских хакерах» президенту страны. То есть именно Бреннан сделал так, что фальшивка против Трампа попала в «мировые СМИ», придав ей достоверность авторитетом ЦРУ.Затем полный текст «секретного доклада» ЦРУ появляется на жёлтом сайте BuzzFeed, московский компромат на Трампа распространяют и «мировые СМИ», скандал разразился! Президент Трамп возмущён: «Я считаю бесчестным, что спецслужбы допустили разглашение информации, которая оказалась вымыслом». А Джон Бреннан изображает святого простака: «Разведка и не должна была проверять достоверность слухов о «компромате», а только довести до сведения избранного президента США факт, что они циркулируют». А президент, наверное, должен будет провести расследование по этому поводу.Таким образом, под определение «хуже, чем проститутки» попадают, с большой долей вероятности, сенатор Джон Маккейн, некий английский посол в Москве, Кристофер Стил (МИ-6), Джон Бреннан (ЦРУ) и CNN. Что из всего этого следует?Перед нами начало классической комбинации по «смене режима» в виде цветной революции, первой задачей которой является дискредитация неугодного политического лидера Дональда Трампа. Определились оперативные руководители цветной американской революции: Джон Маккейн и Джон Бреннан. Беспрецедентно здесь то, что на этот раз цветная операция направлена против избранного президента США Д. Трампа, на что обратил внимание Владимир Путин.Объективно, Маккейн, Бреннан и, конечно, Сорос, другие какие-то деятели с «пониженной социальной ответственностью» запускают цветную революцию в США. Дискредитация Трампа в СМИ дополняется проведением «мирных», но массовых протестных акций активистов с битьём витрин и поджогом автомашин, с голливудскими актерами во главе, выкрикивающими матерные оскорбления в адрес Трампа.Появился опознавательный символ протестующих — непременная примета цветных революций, на этот раз оранжевая шапочка. Все эти приёмы можно найти в методичке по смене режимов «ненасильственным способом», разработанной американским профессором Джином Шарпом, которого опекает через демократические фонды… Джон Маккейн. Джон Бреннан — экс-глава ЦРУ, главного инструмента проведения цветных революций в мире. Джордж Сорос — главный финансист НКО и НПО, которые выводят на улицы активистов цветных революций, он уже объявил Трампа «потенциальным диктатором»…Инструкции профессора Шарпа давно опубликованы: всё происходящее — это создание почвы для цветной революции. Но главный её шаг — впереди, он заключается в том, чтобы облить «диктатора» сакральной кровью, обычно для этого используют погибших в акциях протеста активистов, ответственность за их безвременную смерть возлагается на «диктатора». В Киеве для этого перестреляли целую «небесную сотню». Что придумают для Америки?Вообще, протестующих на улицах США гибнет немало, этим Америку не удивишь. Более сильным ходом представляется сакральное убийство известного человека, поддерживающего протест, после этого «диктатора» можно объявлять «кровавым», и требовать отмщения невинной крови героя. То есть наказания «диктатора» и сатрапов его, допустивших такое!...Сегодня много говорят о возможном покушении на президента Дональда Трампа, CNN дала даже сюжет-провокацию (или призыв?) об убийстве президента Трампа вместе со всем его окружением на инаугурации! Однако… повтор сценария убийства президента Кеннеди слишком очевиден. К тому же Трамп настороже, его хорошо охраняют, а, с другой стороны, он не может быть сакральной жертвой. Трамп — конечная цель и жертва цветной революции.Если поразмыслить за Маккейна и Бреннана, то хорошими кандидатами, необходимого уровня, на роль сакральной жертвы могут быть Барак Обама или Хиллари Клинтон. Обе фигуры отыгранные, и подойти к ним можно легко: охрана стандартная и к тому же «своя», легко можно подставить. Особенно хорош на роль жертвы Обама, Нобелевский лауреат и… виновник сегодняшнего американского хаоса, развала внешней и внутренней политики, за который неплохо было бы ему и ответить…Подобно Кристоферу Стилу, сфабрикуют легенду, что это «русские хакеры», или сторонники Трампа, решили отомстить Обаме за что-нибудь, да хоть за кампанию в прессе по дискредитации Трампа в последние недели его президентства, и чтобы обезглавить протестное движение. Для цветной революции доказательства — дело десятое, главное — погромче обвинять! Так что Обаму стоило бы охранять не меньше, чем Трампа.…Примечательно, что в инаугурационные дни Дональд Трамп внезапно, без предупреждения посетил Лэнгли, штаб-квартиру ЦРУ. Зачем? Только сказать речь перед сотрудниками спецслужбы, или взять под контроль главный инструмент цветной революции? Джон Бреннан высказал по этому поводу глубокое неудовольствие, чувствует, что Трамп подкапывается под него?