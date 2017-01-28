Мой "Фантом" как пуля быстрый...
На днях в новостных лентах появилось крайне любопытное сообщение: российские боевые самолеты совместно с турецкими нанесли в Сирии авиаудар по объектам "исламского государства". Эта новость прошла незамеченной, а ведь случай-то, можно сказать, почти феноменальный. Ранее Россия на протяжении своей истории десятки раз с переменным успехом воевала с Турцией и лишь однажды русские солдаты сражались с турками плечом к плечу. А было это аж в 1799 году, при царе Павле первом, когда наши моряки и десантники под командованием грозного Ушак-паши и турки под руководством Кадыр-бея отбили у французов острова Видо и Корфу.
И вот теперь, спустя 218 лет и еще несколько войн, россияне и турки снова выполнили совместное боевое задание, только уже не на земле, а в воздухе. Еще один интересный момент состоит в том, что турки задействовали в этой операции, помимо истребителей F-16, старые-добрые "Фантомы". Те самые, которые полвека назад однозначно воспринимались в нашей стране как символ империалистической агрессии и постоянно изображались в этом качестве на карикатурах и пропагандистских плакатах. А в народе про "Фантом" сочинили известную песенку, строчку из которой я вынес в заголовок.
Наши зенитчики сбивали "Фантомы" в Египте и во Вьетнаме, а порой сами несли от них потери. И если бы им тогда кто-то сказал, что в следующем столетии российские летчики будут действовать совместно с "Фантомами", принадлежащими стране НАТО, то они бы наверняка решили, что это очень глупая шутка. Однако жизнь полна неожиданностей, а история порой выписывает удивительные зигзаги...
Автор: Вячеслав КондратьевПервоисточник: http://vikond65.livejournal.com/585477.html