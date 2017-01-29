Занятия по проверке готовности отделений к выполнению задач по предназначению
В подразделениях, дислоцированных в Сибири, проходят занятия по проверке готовности отделений к выполнению задач по предназначению.
В ходе занятий проверяют действия отделений на марше, в боевом охранении, по ведению разведки, всестороннему обеспечению боя в условиях низких температур.
Особенность проверки заключается в том, что обучаемые действуют в сложной, резко меняющейся тактической обстановке, максимально приближенной к боевой.
В ходе занятий проверяют действия отделений на марше, в боевом охранении, по ведению разведки, всестороннему обеспечению боя в условиях низких температур.
Особенность проверки заключается в том, что обучаемые действуют в сложной, резко меняющейся тактической обстановке, максимально приближенной к боевой.
Автор: Алексей КитаевПервоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/zanyatiya-po-proverke-gotovnosti-otdeleniy-k-vypolneniyu-zadach-po-prednaznacheniyu/