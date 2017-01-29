В подразделениях, дислоцированных в Сибири, проходят занятия по проверке готовности отделений к выполнению задач по предназначению.В ходе занятий проверяют действия отделений на марше, в боевом охранении, по ведению разведки, всестороннему обеспечению боя в условиях низких температур.Особенность проверки заключается в том, что обучаемые действуют в сложной, резко меняющейся тактической обстановке, максимально приближенной к боевой.