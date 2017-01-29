09:49 29 января

Занятия по проверке готовности отделений к выполнению задач по предназначению

В подразделениях, дислоцированных в Сибири, проходят занятия по проверке готовности отделений к выполнению задач по предназначению.

В ходе занятий проверяют действия отделений на марше, в боевом охранении, по ведению разведки, всестороннему обеспечению боя в условиях низких температур.

Особенность проверки заключается в том, что обучаемые действуют в сложной, резко меняющейся тактической обстановке, максимально приближенной к боевой.
























Автор: Алексей Китаев
Первоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/zanyatiya-po-proverke-gotovnosti-otdeleniy-k-vypolneniyu-zadach-po-prednaznacheniyu/


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Комментарии 1
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
    Климат конечно не итальянский. без движения быстро замерзнешь.
    Бойцам под танком явно адреналину хватает...вот где проверятся выдержка и выносливость.
    Тот же ЛЕХА

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