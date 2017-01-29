Юрий Белый: создание 5-го поколения ЗРК средней дальности займет от 7 до 10 лет

Российские ученые ведут работу над зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 5-го поколения. Сколько лет потребуется на его создание, будет ли этот комплекс внедрен в сетецентрическую систему, создан ли радиолокационный комплекс для ПАК ФА и какой гидролокатор заинтересовал военных моряков, в интервью ТАСС рассказал Юрий Белый — генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. В.В. Тихомирова (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").— Каким будет ЗРК 5-го поколения? Выдало ли Минобороны РФ задание на разработку такого комплекса?— В новом комплексе планируется дальнейшее повышение помехозащищенности и живучести, автоматизация и роботизация боевых средств, расширение зон обнаружения и поражения, увеличение глубины интеграции в единую систему эшелонированной ПВО, или, другими словами, глубины поддержки сетецентрической системы управления. О его будущих тактико-технических характеристиках говорить по ряду понятных причин нельзя.Однако хочу напомнить, что каждое новое поколение ЗРК "Бук" совершенствовалось в части сопряжения с комплексами и системами малой и большой дальности и каждое новое поколение получало новую ракету, не имеющую аналогов за рубежом в своем классе. Не стал исключением и "Бук-М3", поставки которого в войска начались в 2016 году. Среди мобильных комплексов средней дальности равных "Бук-М3" сегодня не существует, и в ближайшей перспективе конкуренты у него вряд ли появятся.— Сколько лет, согласно предварительным подсчетам, понадобится для его создания?— Опыт разработки сложных высокотехнологичных систем говорит о том, что создание пятого поколения ЗРК средней дальности при благоприятных условиях может занять от семи до десяти лет. Поэтому в концерне ВКО "Алмаз-Антей", в состав предприятий которого входит наш институт, приняли принципиальное решение о продолжении работ по линейке ЗРК "Бук", не дожидаясь оформления официального техзадания от Минобороны России.Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ это решение одобрила, и соответствующие работы уже начаты. Ведутся они за счет собственных средств концерна.— Какие системы и комплексы интересуют сейчас инозаказчиков?— ЗРК ПВО подразделяются на четыре класса: переносные, малой дальности, средней и большой дальности, которые, разумеется, отличаются не только по техническим характеристикам, но и по стоимости.Интересы инозаказчиков зависят как от тех задач, которые им надо решить, так и от их финансовых возможностей. Хорошо известно, что отечественные ЗРК всех классов занимают достойное место на внешнем рынке. В нише ЗРК средней дальности наши разработки успешно экспортируются уже на протяжении полувека.Надеемся, что и ЗРК "Бук-М3", на который сейчас оформляется паспорт экспортного облика, на внешнем рынке ожидает блестящее будущее.— Когда планируется завершить опытно-конструкторскую работу (ОКР) над созданием радиолокационного комплекса для истребителя 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА)? Сможет ли он интегрироваться в сетецентрическую систему эшелонированной ПВО?— Что касается разработки и изготовления опытных образцов радиолокационного комплекса для ПАК ФА, то соответствующая ОКР находится на завершающей стадии. Более того, головной изготовитель — Государственный Рязанский приборный завод — уже сделал первые серийные образцы АФАР (активная фазированная антенная решетка. — Прим. ТАСС). Летные испытания по нашей части идут без особых замечаний, но сколько они продлятся, сказать сейчас затрудняюсь: во многом это зависит не от нас.Интеграция радиолокационного комплекса в систему эшелонированной системы ПВО — это очевидная задача, но ее решение — за интегратором борта, головным разработчиком ПАК ФА.— Какие разработки НИИП им. Тихомирова ведет в сегменте беспилотной авиации? Создаются ли какие-либо системы для беспилотников?— Предвидя потребность в малогабаритных радарах для легких летательных аппаратов, мы уже несколько лет ведем разработку унифицированных решений в этой области. В 2016 году заключили договор на разработку радара для БЛА, создаваемого компанией "Группа Кронштадт". Также проводим проработки радаров для БЛА малого класса с рядом других отечественных компаний.— На каком этапе находится работа над экспортным вариантом радиолокационной системы управления (РЛСУ) "Ирбис" для Су-35?— "Ирбис-Э" изначально разрабатывалась нами для экспортного варианта истребителя Су-35, причем разработка финансировалась из собственных затрат НИИП, ГРПЗ и компании "Сухой".Однако первым заказчиком оказались ВВС России, и мы доработали документацию для отечественного варианта "Ирбис" — для Су-35С. Кстати, при заключении контракта Минобороны не сочло нужным компенсировать наши затраты на ОКР, и сейчас мы надеемся, что эти затраты смогут быть компенсированы через экспортный заказ.— Планируется ли дальнейшее усовершенствование системы "Заслон-АМ" для всевысотных перехватчиков МиГ-31?— На сегодняшний день потенциал модернизации системы управления вооружением самолета МиГ-31 с появлением "Заслона-АМ" для самолетов МиГ-31БМ уже исчерпан. В настоящее время соответствующие организации проводят доработку строевых МиГов до варианта БМ.Потенциал же самого перехватчика далеко не исчерпан — до сих пор по ряду параметров он не превзойден. Если говорить о перспективах перехватчиков, то у головной компании "МиГ" и у нас есть предложения по созданию нового изделия, но решение о начале работ по этой теме пока не принято.— Какие разработки, помимо гидролокаторов "Неман", интересуют ВМФ России? Есть ли заказы для подводного флота? Есть ли какие-либо разработки для АПЛ 4-го или 5-го поколений?— После того, как гидролокаторы бокового обзора "Неман" были включены в госпрограмму вооружения, интерес к нашим инициативным разработкам со стороны ВМФ заметно вырос. Внимание привлекают наши разработки интероферометрического гидролокатора, позволяющего вести полосовую съемку рельефа дна (аналог многолучевого эхолота, позволяющего получить высококачественное акустическое и топографическое изображение дна одновременно. — Прим. ТАСС).Также военных моряков интересует широкополосная связь, гидролокаторы для безэкипажных катеров и буксируемых средств. Мы уверены, что эти направления перспективны, и надеемся, что в ближайшем времени перспективы будут подкреплены соответствующими контрактами. Гидролокаторы непосредственно для подводных лодок — это совсем другой класс гидроакустических систем, нежели тот, которым занимается наш институт.— На каком этапе находятся работы по созданию буксируемого гидролокатора бокового обзора?— В рамках НИР, проводимой за счет собственных средств, создан экспериментальный образец буксируемого гидролокатора. В 2018 году запланирована отработка образца на нашем испытательном комплексе на Москве-реке.