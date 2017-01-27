Из-за Трампа стрелки "часов Судного дня" перевели ближе к ядерной катастрофе
Накануне организаторы проекта «Часы Судного дня» решили перевести стрелки ближе к «глобальному апокалипсису». Речь идёт о проекте сотрудников издания Bulletin of Atomic Scientists, которые создали своеобразные часы, отражающие «оставшееся время» до ядерной катастрофы. При этом время определяется на основании исключительно личных суждениях самих авторов часов.
Новое положение стрелок на часах соответствует значению в 23 часа 57 минут и 30 секунд. Коррекция произошла на 30 секунд в сторону приближения к «ядерной катастрофе». Своё решение сотрудники журнала, отвечающие за перевод «стрелок», объяснили приходом в США к власти Дональда Трампа. По мнению создателей «часов Судного дня» появление Трампа приближает мир к ядерному противостоянию. При Обаме такого не было...
В материале упомянутого журнала говорится, что Трамп является не только сторонником усиления ядерного потенциала США, но и критиком теории глобальных климатических изменений. Климат, как выясняется, тоже учитывается при переводе стрелок «часов». Ранее Дональд Трамп заявлял, что заявления о глобальном потеплении впервые были сделаны в Китае. По мнению Трампа, КНР такие заявления озвучивает сознательно, чтобы уменьшать глобальную конкуренцию. Эти слова Трампа вызвали шквал критики среди экологов и так называемых «зелёных» партий в разных странах мира.
Из истории «часов Судного дня» известно, что самым близким значением времени к «ядерному апокалипсису» за всю историю их существование было значение 23:58 («2 минуты» до ядерной катастрофы). Связано это было с испытанием водородной бомбы в СССР в 1953 году.
В предыдущий раз стрелки часов двигали 2 года назад. Сегодня часы показывают самое близкое время к "ядерной катастрофе" за все последние годы.
Новое положение стрелок на часах соответствует значению в 23 часа 57 минут и 30 секунд. Коррекция произошла на 30 секунд в сторону приближения к «ядерной катастрофе». Своё решение сотрудники журнала, отвечающие за перевод «стрелок», объяснили приходом в США к власти Дональда Трампа. По мнению создателей «часов Судного дня» появление Трампа приближает мир к ядерному противостоянию. При Обаме такого не было...
В материале упомянутого журнала говорится, что Трамп является не только сторонником усиления ядерного потенциала США, но и критиком теории глобальных климатических изменений. Климат, как выясняется, тоже учитывается при переводе стрелок «часов». Ранее Дональд Трамп заявлял, что заявления о глобальном потеплении впервые были сделаны в Китае. По мнению Трампа, КНР такие заявления озвучивает сознательно, чтобы уменьшать глобальную конкуренцию. Эти слова Трампа вызвали шквал критики среди экологов и так называемых «зелёных» партий в разных странах мира.
Из истории «часов Судного дня» известно, что самым близким значением времени к «ядерному апокалипсису» за всю историю их существование было значение 23:58 («2 минуты» до ядерной катастрофы). Связано это было с испытанием водородной бомбы в СССР в 1953 году.
В предыдущий раз стрелки часов двигали 2 года назад. Сегодня часы показывают самое близкое время к "ядерной катастрофе" за все последние годы.
Использованы фотографии: tut.by