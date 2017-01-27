10:50 27 января

Из-за Трампа стрелки "часов Судного дня" перевели ближе к ядерной катастрофе

Накануне организаторы проекта «Часы Судного дня» решили перевести стрелки ближе к «глобальному апокалипсису». Речь идёт о проекте сотрудников издания Bulletin of Atomic Scientists, которые создали своеобразные часы, отражающие «оставшееся время» до ядерной катастрофы. При этом время определяется на основании исключительно личных суждениях самих авторов часов.

Новое положение стрелок на часах соответствует значению в 23 часа 57 минут и 30 секунд. Коррекция произошла на 30 секунд в сторону приближения к «ядерной катастрофе». Своё решение сотрудники журнала, отвечающие за перевод «стрелок», объяснили приходом в США к власти Дональда Трампа. По мнению создателей «часов Судного дня» появление Трампа приближает мир к ядерному противостоянию. При Обаме такого не было...

Из-за Трампа стрелки "часов Судного дня" перевели ближе к ядерной катастрофе


В материале упомянутого журнала говорится, что Трамп является не только сторонником усиления ядерного потенциала США, но и критиком теории глобальных климатических изменений. Климат, как выясняется, тоже учитывается при переводе стрелок «часов». Ранее Дональд Трамп заявлял, что заявления о глобальном потеплении впервые были сделаны в Китае. По мнению Трампа, КНР такие заявления озвучивает сознательно, чтобы уменьшать глобальную конкуренцию. Эти слова Трампа вызвали шквал критики среди экологов и так называемых «зелёных» партий в разных странах мира.

Из истории «часов Судного дня» известно, что самым близким значением времени к «ядерному апокалипсису» за всю историю их существование было значение 23:58 («2 минуты» до ядерной катастрофы). Связано это было с испытанием водородной бомбы в СССР в 1953 году.

В предыдущий раз стрелки часов двигали 2 года назад. Сегодня часы показывают самое близкое время к "ядерной катастрофе" за все последние годы.

Использованы фотографии: tut.by
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Комментарии 23
  1. Alex_Rarog Сегодня, 06:21
    Ну все ахтунг мы все умрем....
    Alex_Rarog
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:24
      самое время сотрудникам "Bulletin of Atomic Scientists", скорее пойти и повеситься,чтоб не сгореть заживо в ядерном пожаре!
      андрей юрьевич
      1. Lord_Bran Сегодня, 07:37
        То есть, глупыш-Обама и неадекват-Буш часы к катастрофе не приближали, а Трамп, у которого собираются отобрать возможность нанести ядерный удар (как писали давеча на ВО) приближает? recourse
        Сломалось что-то в Датском королевстве...
        Lord_Bran
        1. mad Сегодня, 07:49
          Цитата: Lord_Bran
          То есть, глупыш-Обама и неадекват-Буш часы к катастрофе не приближали

          Выбрали бы больную на всю голову Клинтоншу, часы можно было смело переводить на пять минут первого.
          mad
      2. CONTROL Сегодня, 08:53
        Цитата: андрей юрьевич
        самое время сотрудникам "Bulletin of Atomic Scientists", скорее пойти и повеситься,чтоб не сгореть заживо в ядерном пожаре!

        ...не, лучше сгореть!
        Оно - и теплее, да и ...- не обо-с.с.-ы-шься! Хоть на тот свет - но в сухих штанах!
        CONTROL
      3. Orionvit Сегодня, 09:05
        Дельное предложение, только перед тем как повесится, пусть для начала, эти часы себе в ж, пардон, в одно место засунут. Так будет и эстетичнее, и людей не будет смущать. Аналитики хреновы.
        Orionvit
        1. Alena Frolovna Сегодня, 09:55
          «часы Судного дня»


          Только ГОСПОДЬ знает когда этот ЧАС настанет.

          А этим клоунам, видимо, не терпится приблизить АПОКАЛИПСИС, хотя они и так его приближают своей жаждой власти над всем миром.
          Alena Frolovna
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:28
    Своё решение сотрудники журнала, отвечающие за перевод «стрелок», объяснили приходом в США к власти Дональда Трампа.


    Вот жулье.... ТРАМП еще не успел развязать ни одной войны а его уже виноватым назначили.
    Тот же ЛЕХА
    1. Reptiloid Сегодня, 06:36
      Назначать виновных заранее------у них давно практикуется, но всё как-то для РФ. А теперь вот на избранного американского президента замахнулись
      Reptiloid
    2. Blondy Сегодня, 06:56
      А ещё они Обаме ноболевку дали, тоже ученый совет, блин.
      Blondy
    3. Стропорез Сегодня, 09:00
      У Трампа жена красивая и денег до фига, ему есть ,что терять
      Стропорез
      1. Reptiloid Сегодня, 10:22
        Когда ожидали выборы Трампа, то мне не очень-то нравилось, что на него заранее надежды возлагаются огрмные, да ещё Трампушкой завут.А теперь, когда против него геи, да ЛГБТ, да американские либерасты, да лондонские, да Чубайс испугался разрушения мира.......хорошее отношение складывается.Написано, что он всю жизнь к президенству стремился.У Трампа жена говорит на 5 языках и дочка красивая и зять возглавлял предвыборную компанию.Пусть геев придавит.А то уж как распоясались со своими мерзкими правами, как ЛГБТ.
        Reptiloid
  3. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:31
    Мое личное мнение, если бы Клинтон была избрана президентом США, то апокалипсис уже бы наступил.
    Дмитрий Потапов
  4. птс-м Сегодня, 06:42
    Зачем демонизируют Трампа. Видать пеньдосы потеряли послюднюю каплю совести. Все у них виноваты и они плюют на всех.Но если весь разумный мир плюнет в пеньдосов ,то они захлебнуться и с воплями ...нас мочат в сортире...утонут захлебнувшись фекалиями.
    птс-м
    1. МПК105 Сегодня, 07:13
      По-моему,всё ОЧЕНЬ просто.Кого отодвинули от кормушки-те и обиделись.
      МПК105
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:55
        Цитата: МПК105
        те и обиделись.

        Сорос обиделся, он столько бабок потерял на Трампе....
        Uncle Lee
  5. Vadim12 Сегодня, 06:51
    Идиотам заняться больше нечем. У меня кот, так он от безделья вообще себе колокольцы вылизывает. А эти вот стрелочки двигают...
    Vadim12
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    решили перевести стрелки ближе к «глобальному апокалипсису»

    Очередная акция направленная на подрыв доверия к Трампу. Каждый вредит новому президенту как может и чем может. Эти стрелки передвигают взад вперед ориентируясь на свои предпочтения.
    rotmistr60
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
    А почему трампу не дали нобелевку,или это прерогатива только обизьян? Следующее призидент в США будет нетрадиционно ориентированный наркот lol тогда стрелки переводить будет поздно fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Orionvit Сегодня, 09:11
      lol Каждому президенту америки, сразу по нобелевской премии, можно уже при инаугурации, можно сразу две, что бы два раза не вручать. Цирк.
      Orionvit
  8. romandostalo Сегодня, 07:54
    Чем дальше, тем больше эти часы утрачивают актуальность, уже сейчас их место в туалете у их создателей. Пусть там висят и каждый куда захочет туда и переведёт, в зависимости от субъективного восприятия момента...
    romandostalo
  9. Аналитик Сегодня, 08:41
    Это еще один показатель полной лживости западной политики.
    Активно разжигала конфликты и провокации по всему миру шайка демократов а как пришел неугодный Трамп сразу часики задвигали.
    Аналитик
  10. gg.na Сегодня, 10:39
    Так уж блин ставили бы сразу на полночь чего они кота то тянут за -а-а-аа ну в общем за все подробности! lol Или что понимают что от этих их часов ни чего не зависит! Я тоже вон возьму сломанные часы и буду стрелки двигать говоря что это часы у меня судного дня!!! Не велика блин разница! Всё отличие будет только в том что про мои часы в прессе писать не станут а тут коне-е-е-ееечно же они ж великая организация надо бы попиарить их написав и оповестив весь мир про их часы чудного дня bully ха-ха!!! бардак обмана был так всё было нормалёк пришёл Дональд Трамп и вдруг стрелки в движуху пришли! Всё это проделки тех кто хилую старуху поддерживал и поддерживает.
    gg.na

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