18:57 27 января

Отставка Штайнмайера

Пост министра иностранных дел Германии сегодня покинул Франк-Вальтер Штайнмайер. Решение о его отставке принято президентом ФРГ Йоахимом Гауком. Об этом сообщает немецкая пресса. Сегодня полномочия главы внешнеполитического ведомства Германии переданы экс-министру экономики, главе немецких социал-демократов (СДПГ) Зигмару Габриэлю. Церемония передачи полномочий от Штайнмайера Габриэлю проведена в замке Бельвю, где и располагается резиденция президента ФРГ.

Отставка Штайнмайера


Йоахим Гаук поблагодарил Штайнмайера за службу в должности министра иностранных дел и добавил, что его политический опыт «может ему пригодиться на ином направлении деятельности». Ранее в немецкой прессе сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнмайер может быть выдвинут кандидатом на пост канцлера Германии. Более вероятен его переход на президентский пост.


Напомним, что Штайнмайер на днях назвал приход к власти в США Дональда Трампа «реальным концом XX века», добавив, что мир «ожидают колоссальные перемены». Накануне Штайнмайер заявил, что позиции России в глобальном мире упрочились и «с точки зрения российских интересов такое усиление выгодно». В то же время Штайнмайер заявил, что своих целей в Сирии Россия «не сможет добиться исключительно военной силой».

Для справки: Франк-Вальтер Штайнмайер находился на посту главы МИД Германии дважды: с 2005 по 2009 и с 2013 по 2017 годы.

Использованы фотографии: inforos.ru
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Комментарии 53
  1. Мар.Тира Сегодня, 13:33
    Крысы побежали с корабля?Или есть другие причины?
    Мар.Тира
    1. Zibelew Сегодня, 13:37
      Надо было только дописать, что этот человек по всей видимости в феврале может стать президентом ФРГ.
      Zibelew
      1. Смог Сегодня, 13:48
        Точно, проходила такая информация.
        Смог
        1. Комментарий был удален.
      2. Heinrich Ruppert Сегодня, 13:58
        Цитата: Zibelew
        Надо было только дописать, что этот человек по всей видимости в феврале может стать президентом ФРГ.

        Только не по всей видимости., он точно станет. Вопрос решён.
        Heinrich Ruppert
      3. uav80 Сегодня, 13:59
        Тут надо отметить что президента ФРГ выбирает Федеральное Собрание по итогам выборов в парламент, если СДПГ и ХДС пролетают то и ему ничего не светит... Да и президент это номинальная должность, он практически ничего не решает, только выдвигает и утверждает на должности...
        uav80
      4. Koshak Сегодня, 17:05
        Цитата: Zibelew
        Надо было только дописать, что этот человек по всей видимости в феврале может стать президентом ФРГ.

        А кто такой президент в Германии? Никто. Что то типа королевы Британии.
        Koshak
    2. лесовозник Сегодня, 13:55
      да не бежит он а просто готовится стать канцлером
      лесовозник
      1. Heinrich Ruppert Сегодня, 13:59
        Цитата: лесовозник
        да не бежит он а просто готовится стать канцлером

        Его на пост призидента специально перекинули, чтоб канцлером не стал осенью
        Heinrich Ruppert
    3. Александр69 Сегодня, 14:04
      по-моему, именно так немцам нужно аккуратно приблизиться к снятию санкций)))
      Александр69
    4. Alex_Rarog Сегодня, 14:12
      Допи....говорился... хороший был чел то у него россия плохая, то трамп .... вот и убрали... от греха...
      Alex_Rarog
    5. skarl Сегодня, 14:40
      Человек готовится баллотироваться на пост президента Германии (есть такая версия) и крысы здесь не причем...
      skarl
    6. 210окв Сегодня, 15:06
      Почему побежали?Это рокировка.Давайте будем реалистами,Штайнмайер не делал резких выпадов в сторону России.Да,гнул политику Германии.Ну,это все политика,и человек он неглупый и свое место он найдет.
      Цитата: Мар.Тира
      Крысы побежали с корабля?Или есть другие причины?
      210окв
    7. Ныробский Сегодня, 17:10
      Цитата: Мар.Тира
      Крысы побежали с корабля?Или есть другие причины?

      Да никуда он не побежал. Просто будет пробиваться в канцлеры вместо Меркелихи, которая теряет свой политический вес со скоростью метеорита. Этот конечно тоже мутный товарищ, но при общем смене курса внешней политики США, примет их правила игры, которые всё равно будут осуществляться не в интересах Германии, а в интересах США. Там бы Сару Либенкнехт в канцлеры, вот она бы шороху навела, в тандеме с Мариной ЛеПен(иной).
      Ныробский
  2. avt Сегодня, 13:34
    У канцлера решил податься ?
    avt
    1. Masya Masya Сегодня, 13:40
      Цитата: avt
      У канцлера решил податься ?

      не... в президенты...
      Masya Masya
      1. avt Сегодня, 13:42
        Цитата: Masya Masya
        не... в президенты...

        no Не думаю , этот пост у них отстойник и к реал политик отношения не имеет . А у него, судя по тому как в СМИ лезет, амбиции присутствуют.Но как то в феврале увидим.
        avt
        1. Masya Masya Сегодня, 13:46
          Не думаю , этот пост у них отстойник и к реал политик отношения не имеет . А у него, судя по тому как в СМИ лезет, амбиции присутствуют.

          Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально стал кандидатом на должность президента ФРГ, пишет Spiеgel. Его кандидатуру представила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

          «Я счастлива, потому что убеждена, что Франк-Вальтер Штайнмайер — подходящий кандидат в это время», — заявила Меркель.

          Подробнее на РБК:
          http://www.rbc.ru/rbcfreenews/582c60b09a79477235f
          05641
          Masya Masya
          1. avt Сегодня, 13:52
            Цитата: Masya Masya
            Его кандидатуру представила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

            laughing ,,Если правда оно , ну хотя бы на треть ..." Бабулька ангелочек молодчик ! laughing расчищает себе вечное канцелярийство от потенциальных клиентов. Так она ещё на срок при их системе выбора имеет ну о-о-очень серьёзные шансы усидеть.
            avt
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:41
      У канцлера решил податься ?

      Конечно . Бабушку фиг выберут по новой - так чего не подсуетиться ? Авось да прокатит ... hi
      bouncyhunter
      1. avt Сегодня, 14:38
        Цитата: bouncyhunter
        Бабушку фиг выберут

        Ещё как выберут !!! У них такая система, что выбирать в рейхстаге будет правящая коалиция, если конечно кто то один не наберёт нужное количество депутатов , а тут в ходе сговора межпартийного вырисовывается ОДИН харизматичный политический тяжеловес !
        Цитата: avt
        Бабулька ангелочек

        bully hi Так что шанс у неё реально весовой.
        avt
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:44
          Вот ведь зараза тевтонская ... Ей пора внукам вязать носки по километру в день , а она всё из политики уходить не хочет ... laughing
          bouncyhunter
  3. GeorgeSev85 Сегодня, 13:36
    Никогда мне не нравился ... Давай до свидания.
    GeorgeSev85
    1. Heinrich Ruppert Сегодня, 14:02
      Цитата: GeorgeSev85
      Никогда мне не нравился ..

      А Вы часом не голубой, что то на мужчин засматриваетесь?
      Heinrich Ruppert
      1. GeorgeSev85 Сегодня, 16:07
        А вы часом не имбецил? Если у Вас ума не хватило понять, что под словом "нравится" я имел ввиду как политика. Ах дааа. вы же из Германии.
        GeorgeSev85
        1. Heinrich Ruppert Сегодня, 16:29
          Цитата: GeorgeSev85
          имбецил

          Лутшего определения для себя ненашли?
          Вам конкретно ббыло указанно на то что вы сделали неправилино. Сирьёзный сайт превращяют в порнографию. Чес слово как бабки на заваленке или сайт знакомств.
          Heinrich Ruppert
          1. GeorgeSev85 Сегодня, 17:01
            В порнографию сайт превращают Вам подобные. Что я сделал не правильно? Если вы не корректно поняли мой пост про Штайнмера то это не мои проблемы. Вы спросили про мою сексуальную ориентацию, я про ваши умственные способности. Полагаю мы квиты и предлагаю закончить сей пустой разговор.
            GeorgeSev85
            1. Heinrich Ruppert Сегодня, 17:21
              Как раз свою секуальную орентацию опредилили Вы. Вы написали это ясно.
              И на этом заканчиваем этот пустой разговор.
              Heinrich Ruppert
              1. GeorgeSev85 Сегодня, 17:28
                Мда ... тогда Вы в полной мере определили Ваши умственные способности.
                И на этом заканчиваем этот пустой разговор.

                GeorgeSev85
  4. Копчёный Сегодня, 13:36
    А чего так резко как понос то? Он только на днях очередные грозные заявления делал.
    Копчёный
    1. GeorgeSev85 Сегодня, 13:38
      почему на днях ... он всегда язвил в отношении РФ.
      GeorgeSev85
  5. Мар.Тира Сегодня, 13:37
    Цитата: avt
    У канцлера решил податься ?

    Этот навряд ли.Он технократ,не лидер.Немного на Лаврова похож.Но русофоб,хоть и не упоротый.
    Мар.Тира
  6. Комментарий был удален.
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:39
    Отставка Штайнмайера
    Шо! Збёг зараза laughing В мире запахло большим шухером! Трамп санкции снимает good drinks
    Наблюдатель2014
    1. barclay Сегодня, 13:46
      Цитата: Наблюдатель2014
      Збёг зараза

      Не сбёг, а затихарился. Хочет отсидеться в норке пока "ветер без камней станет". А там видно будет, идти в канцлеры, или нет.
      barclay
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:51
        barclay
        Не сбёг, а затихарился. Хочет отсидеться в норке пока "ветер без камней станет". А там видно будет, идти в канцлеры, или нет.
        Да у них там дежавю что в Англии (хочу быть второй Тэтчер) Что этот,хочу быть вторым Колем laughing Я уже сегодня печатал что хотелки их наткнулись на в Кремле не Горбачёв. laughing
        Наблюдатель2014
  8. Rokossovsky Сегодня, 13:39
    Мне определенно нравятся сегодняшние новости!
    Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

    Пост министра иностранных дел Германии сегодня покинул Франк-Вальтер Штайнмайер

    К вечеру жду:
    В Варшаве застрелился Анатоли Мацеревич

    Дж. Маккейн принял гражданство Вьетнама

    Верховная Рада переименовала Львов в Ленинск

    wassat
    Rokossovsky
    1. GeorgeSev85 Сегодня, 13:42
      я добавлю ... Порошенка изнасильничал Ляшко. laughing laughing
      GeorgeSev85
      1. лесовозник Сегодня, 13:57
        Цитата: GeorgeSev85
        я добавлю ... Порошенка изнасильничал Ляшко. laughing laughing

        или наоборот
        лесовозник
    2. Dekabrist Сегодня, 13:44
      Рокоссовский: " К утру просыпаюсь, а он в руке!"
      Dekabrist
  9. dzvero Сегодня, 13:39
    Процесс пошел. Оказывается, у Трампа память хорошая-а-а... вот мужик догадался свалить до раздачи пряников smile
    dzvero
  10. Region39 Сегодня, 13:40
    Главное вовремя смыться...ситуация такова, что останься он на этой должности еще какое то время, просто напросто убьет свою политическую карьеру. ведь в реальности он как министр иностранных дел Германии ни на что не влияет, а на носу выборы....
    Region39
  11. rasputin17 Сегодня, 13:52
    Давно ему уже пора на покой!!! Пусть идет на пенсию и еще старую развалину мёр килль с собой забирает туда же!!!
    rasputin17
  12. Dekabrist Сегодня, 13:57
    Если кому - то действительно интересны подробности, а не только заголовок:https://www.gazeta.ru/politics/2016/11/
    16_a_10337117.shtml
    Dekabrist
  13. Stinger Сегодня, 14:19
    С чего он взял, что Россия хочет добиться своих целей в Сирии исключительно военной силой? Ослеп, что-ли?
    Stinger
  14. De Laert Сегодня, 14:25
    Ох уж эти журналисты... "реальный конец XX века" и "избрание Трампа привело к завершению старого мира ХХ века" - смысл совсем разный...
    De Laert
  15. Knizhnik Сегодня, 14:41
    Вслед за Хиллари?
    Knizhnik
  16. птс-м Сегодня, 15:20
    Этому шайтанмаеру пора играть партию в домино,а он всё штаны протирает на гос службе.Ихний генук видать сообразил,что Трампу нужны люди здравомыслящие,а не всякая шушера да ещё сомневающаяся в самом Трампе.
    птс-м
  17. Region39 Сегодня, 15:57
    Очень скоро мы все услышим, как сильно он любит Россию, что Путин и Трамп - это не катастрофа для Мира, а благо, что Прибалтика - это нахлебники, мигранты - это личный провал Меркель. Крым - Россия. Украина...? а этих гнать в три шеи.
    Region39
  18. Berkut24 Сегодня, 16:12
    "Ранее в немецкой прессе сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнмайер может быть выдвинут кандидатом на пост канцлера Германии. Более вероятен его переход на президентский пост."

    Какая разница, к какому забору привязывать козла? Лишь бы подальше от нашего огорода.
    Berkut24
  19. prior Сегодня, 16:31
    И этот сдулся..... Кто там ещё на Путина катил ?
    prior
  20. 1536 Сегодня, 16:53
    Его готовят посадить на пост президента Германии. Так что, никуда этот не денется.
    1536
  21. pamero Сегодня, 17:06
    здорово меньше будет таких колбасников. пусть идёт по.дальше.
    pamero
  22. Лелёк Сегодня, 17:42
    (... его политический опыт «может ему пригодиться на ином направлении деятельности».)

    Что, неужто послом в Сомали?
    Ну, а если серьёзно, то гер Штайнмайер (ИМХО) хочет очиститься от меркелевской тины и выставиться на будущие выборы канцлера ФРГ. yes
    Лелёк
  23. Мар.Тира Сегодня, 18:17
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Мар.Тира
    Крысы побежали с корабля?Или есть другие причины?

    Да никуда он не побежал. Просто будет пробиваться в канцлеры вместо Меркелихи, которая теряет свой политический вес со скоростью метеорита. Этот конечно тоже мутный товарищ, но при общем смене курса внешней политики США, примет их правила игры, которые всё равно будут осуществляться не в интересах Германии, а в интересах США. Там бы Сару Либенкнехт в канцлеры, вот она бы шороху навела, в тандеме с Мариной ЛеПен(иной).

    Да согласен!Просто недостаток информации.вынудил задать этот вопрос.Только метит он не на канцлера,а передали в СМИ на президента
    Мар.Тира

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