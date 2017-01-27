Отставка Штайнмайера

Пост министра иностранных дел Германии сегодня покинул Франк-Вальтер Штайнмайер. Решение о его отставке принято президентом ФРГ Йоахимом Гауком. Об этом сообщает немецкая пресса. Сегодня полномочия главы внешнеполитического ведомства Германии переданы экс-министру экономики, главе немецких социал-демократов (СДПГ) Зигмару Габриэлю. Церемония передачи полномочий от Штайнмайера Габриэлю проведена в замке Бельвю, где и располагается резиденция президента ФРГ.Йоахим Гаук поблагодарил Штайнмайера за службу в должности министра иностранных дел и добавил, что его политический опыт «может ему пригодиться на ином направлении деятельности». Ранее в немецкой прессе сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнмайер может быть выдвинут кандидатом на пост канцлера Германии. Более вероятен его переход на президентский пост.Напомним, что Штайнмайер на днях назвал приход к власти в США Дональда Трампа «реальным концом XX века», добавив, что мир «ожидают колоссальные перемены». Накануне Штайнмайер заявил, что позиции России в глобальном мире упрочились и «с точки зрения российских интересов такое усиление выгодно». В то же время Штайнмайер заявил, что своих целей в Сирии Россия «не сможет добиться исключительно военной силой».Для справки: Франк-Вальтер Штайнмайер находился на посту главы МИД Германии дважды: с 2005 по 2009 и с 2013 по 2017 годы.