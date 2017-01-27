18:57 27 января

Игиловцы оказались в тисках сил САР и ССА

После нанесения накануне российскими и турецкими военными самолётами ударов по позициям и объектам боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе города Эль-Баб представители сирийской республиканской гвардии овладели населённым пунктом Аль-Мадуна (Аль-Мадунах). При этом элитные подразделения сирийского спецназа продвинулись в направлении населённого пункта Дейр-Куд, взяв под свой контроль стратегически важную высоту Маширфах.

Обращает на себя внимание, что сирийские войска наступают на позиции ИГИЛ с запада и юго-запада, а с севера и северо-востока против ИГИЛ выдвинулись турецкие подразделения, а также силы так называемой сирийской свободной армии. По сути, это первые "единые" сухопутные действия правительственных сил САР и «ССА» против террористов «Исламского государства».



Осознавая, что могут оказаться в котле и потерять позиции на других территориях (помимо Эль-Баба), игиловцы предприняли контрнаступление на сирийские правительственные силы в провинции Алеппо. В частности, боевикам удалось штурмом взять несколько населённых пунктов, что открыло для них дорогу на Ханассер.

Произведя перегруппировку, сирийская правительственная армия нанесла по ИГИЛ несколько мощных ударов. Удары привели к серьёзным потерям среди террористов, что вынудило последних отступить. В то же время группировка ИГИЛ в провинции Алеппо получила очередной удар от ССА с севера.
Такого рода действия республиканской гвардии и "сирийской свободной армии" против ИГИЛ стали возможны после заключения договорённостей о перемирии и после переговоров в Астане, где прорабатывались механизмы таких действий против "Исламского государства", в ходе которых стороны не будут хотя бы мешать друг другу. Пока договорённости работают.

Использованы фотографии: @Hamza
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Комментарии 18
  1. Мар.Тира Сегодня, 13:42
    Вот что русский Калибр сделал.Всех примирил.Но там и наша кровь пролита.Верю что не напрасно
    Мар.Тира
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:44
      Вот так и надо жарить бармалеев - вместе !!! good
      А то всё тянули одеяло каждый на себя ...
      bouncyhunter
      1. avt Сегодня, 13:48
        Цитата: bouncyhunter
        Вот так и надо жарить бармалеев - вместе !!!
        А то всё тянули одеяло каждый на себя ...

        laughing Это ещё не
        Цитата: bouncyhunter
        А то всё тянули одеяло каждый на себя ...

        На себя ещё впереди !Вот когда САР на линию соприкосновения на земле с турками из оккупационного корпуса выйдет и с курдами , оторые по факту государство объявили и тысяч 70 реально под ружьём имеют с US-овскими теперь уже почти 4-мя базами . Вот тогда и будет
        Цитата: bouncyhunter
        одеяло каждый на себя .
        avt
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:04
          Время покажет , может Вы и правы . hi
          bouncyhunter
        2. Scoun Сегодня, 14:17
          Цитата: avt
          Вот когда САР на линию соприкосновения на земле с турками из оккупационного корпуса выйдет и с курдами ,

          По ходу в проект Конституции САР заложили Курдскую автономную область да и другим провинциям дают больше полномочий и по ходу САР станет САФР и те же турки как видно уже согласны так как формально их туркоманы то же получают плюшку.
          Scoun
          1. Marksman Сегодня, 14:55
            Цитата: Scoun
            Цитата: avt
            Вот когда САР на линию соприкосновения на земле с турками из оккупационного корпуса выйдет и с курдами ,

            По ходу в проект Конституции САР заложили Курдскую автономную область да и другим провинциям дают больше полномочий и по ходу САР станет САФР и те же турки как видно уже согласны так как формально их туркоманы то же получают плюшку.


            Ну а выход какой? Как все говорят "замочить всех"?
            Так мочилка уже не та. Тут поджимают ИГ по селу в день и то, это Тигры совместно с нами и ещё не дошли до внешней оборонительной линии Эль-Баба.

            Про "совместное взаимодействие".
            Кому Эль-Баб то достанется? Туркам и ССА. А нам южнее кишлаки...
            Имеем "Наступление на Пальмиру" - топчется у Т4, которую вчера мочили грады духов. Сpаным квадракоптером нельзя было отследить куда увезли. Грады после работы для последующего удара авиации???
            В ДэЗ отчаянные попытки соединиться. Слабо верится, что смогут... уж очень глубоко в тылу они.
            Дождёмся ли в этому году Пальмиру? Вопрос.

            Поэтому с умеренными духами за благо сейчас договориться. Иначе воевать можно будет ещё лет 50.
            Marksman
            1. Комментарий был удален.
            2. Scoun Сегодня, 15:27
              Вот тут по ссылке есть видео
              http://novostidni.mirtesen.ru/blog/43848456735/Si
              riyskaya-armiya-otpravila-na-tot-svet-1780-boevik
              ov,-ne-potrat?utm_campaign=transit&utm_source
              =main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r
              u&paid=1&pad=1
              Scoun
          2. Arh Сегодня, 14:57
            Объединенные военные формирования ближе мир !!!
            Arh
      2. vovanpain Сегодня, 14:13
        Цитата: bouncyhunter
        А то всё тянули одеяло каждый на себя ...

        Да одеяло то,коротковато будет,от этих ССА в любой момент и ножик в спину и пакость можно ждать.ССА с ИГИЛ то может повоевать то иногда,а с той же Нусрой и побрататся могут.Второй момент-курды,тут коммент ниже Коллега avt все расписал. hi
        vovanpain
    2. Scoun Сегодня, 15:25
      Цитата: Мар.Тира
      Вот что русский Калибр сделал.Всех примирил.

      А ещё всех тех что наши выпустили из Алеппо стоит вспомнить.
      Десятки тысяч представителей 128 различных группировок автобусами, часто вместе с членами семей, под гарантии центра по примирению сторон перевезены в провинцию, которая полностью контролируется противниками Башара Асада.

      Были первоначальные опасения, что таким образом может создаться многотысячная военная группировка, которая нанесет мощный удар по позициям правительственных войск в Алеппо или Латакии, однако план сработал совершенно в другую сторону.

      [media=https://youtu.be/hsKP-3IIa0g]
      Scoun
  2. rasputin17 Сегодня, 13:55
    Как ни странно правозащитники молчат языки засунули себе !! Нет никаких гумпауз и прочей брехни дающей время на перегруппировку и пополнение запасов бармалеям!!
    rasputin17
    1. Borets Сегодня, 14:03
      Ну так обезьянка с поста ушла, а новый пока не понятно как себя вести будет. Ему и в своей стране сейчас забот выше крыши.
      Borets
    2. Вежливый Лось Сегодня, 14:17
      Цитата: rasputin17
      ак ни странно правозащитники молчат языки засунули себе !!

      Ждут завтрашнего межпрезидентского телефонного звонка , вернее его результатов. Языки нужно экономить.
      Вежливый Лось
    3. Ныробский Сегодня, 17:04
      Цитата: rasputin17
      Как ни странно правозащитники молчат языки засунули себе !! Нет никаких гумпауз и прочей брехни дающей время на перегруппировку и пополнение запасов бармалеям!!

      Ну так ведь и "пахан" у бармалеев на пенсию ушёл))) А то бы точно, сейчас Керри с кислой миной призывал к перемирию, а их шестёрки выкладывали фейковые фотографии "разбомбленных" ВКС больниц и мирных жителей.
      Ныробский
  3. viktor. Сегодня, 14:02
    щас эти упыри бороды брить начнут и в бабское одеяния переодеватся yes
    viktor.
  4. Incvizitor Сегодня, 14:40
    северо-востока против ИГИЛ выдвинулись турецкие подразделения

    Похоже турки в итоге хотят кусок Сирии, но их надо послать куда подальше с этими мечтами.
    Incvizitor
  5. Region39 Сегодня, 16:24
    Волне возможно, что договоренность между армией САР, Свободной Армией, Турками и Россией выглядела примерно таким образом : Откладываем на время разногласия, сообща давим и полностью зачищаем Сирию от ИГИЛ и Нусры, ну а потом разбираемся между собой, кому, что и почем. Вероятно Россия обозначила зону, где те могут установить свою сферу влияния в соответствии со своими интересами.
    Region39
  6. одинокий Сегодня, 17:22
    Надо было еще года 2-3 назад вместе сообща уничтожать ИГИЛ и Нусру. Хоть и запоздали немного,но ничего.Главное что начали действовать вместе.Это уже большой прогресс.

    П.С.Кстати главной бедой антиасадовских сил было то,что все время с начало конфликта,они воеали друг против друга. Один из факторов того,что Асад устоял,заключается в этом промахе антиасадовских сил.
    одинокий

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