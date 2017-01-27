Игиловцы оказались в тисках сил САР и ССА

После нанесения накануне российскими и турецкими военными самолётами ударов по позициям и объектам боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе города Эль-Баб представители сирийской республиканской гвардии овладели населённым пунктом Аль-Мадуна (Аль-Мадунах). При этом элитные подразделения сирийского спецназа продвинулись в направлении населённого пункта Дейр-Куд, взяв под свой контроль стратегически важную высоту Маширфах.Обращает на себя внимание, что сирийские войска наступают на позиции ИГИЛ с запада и юго-запада, а с севера и северо-востока против ИГИЛ выдвинулись турецкие подразделения, а также силы так называемой сирийской свободной армии. По сути, это первые "единые" сухопутные действия правительственных сил САР и «ССА» против террористов «Исламского государства».Осознавая, что могут оказаться в котле и потерять позиции на других территориях (помимо Эль-Баба), игиловцы предприняли контрнаступление на сирийские правительственные силы в провинции Алеппо. В частности, боевикам удалось штурмом взять несколько населённых пунктов, что открыло для них дорогу на Ханассер.Произведя перегруппировку, сирийская правительственная армия нанесла по ИГИЛ несколько мощных ударов. Удары привели к серьёзным потерям среди террористов, что вынудило последних отступить. В то же время группировка ИГИЛ в провинции Алеппо получила очередной удар от ССА с севера.Такого рода действия республиканской гвардии и "сирийской свободной армии" против ИГИЛ стали возможны после заключения договорённостей о перемирии и после переговоров в Астане, где прорабатывались механизмы таких действий против "Исламского государства", в ходе которых стороны не будут хотя бы мешать друг другу. Пока договорённости работают.