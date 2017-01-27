Дума приняла закон о госзащите военных, борющихся с террористами
Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении федеральный закон, который устанавливает такой же уровень защиты военнослужащих, участвовавших в спецоперациях по обеспечению безопасности России, как и для судей и должностных лиц, передает РИА Новости.
«Предлагается дополнить Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" новой категорией защищаемых лиц (военнослужащие органов внешней разведки РФ, принимавшие непосредственное участие в специальных операциях или выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности РФ)», – приводит агентство текст пояснительной записки к законопроекту.
Документ также относит к кругу лиц, подлежащих госзащите, «военнослужащих, принимавших участие в борьбе с терроризмом и военнослужащих полиции, принимавших участие в пресечении действий преступников».
Кроме того, нормативным актом определен «порядок мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение».
Отмечается, что закон направлен на повышение эффективности применения мер безопасности, его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
«Предлагается дополнить Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" новой категорией защищаемых лиц (военнослужащие органов внешней разведки РФ, принимавшие непосредственное участие в специальных операциях или выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности РФ)», – приводит агентство текст пояснительной записки к законопроекту.
Документ также относит к кругу лиц, подлежащих госзащите, «военнослужащих, принимавших участие в борьбе с терроризмом и военнослужащих полиции, принимавших участие в пресечении действий преступников».
Кроме того, нормативным актом определен «порядок мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение».
Отмечается, что закон направлен на повышение эффективности применения мер безопасности, его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
Использованы фотографии: Минобороны РФ