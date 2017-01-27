18:50 27 января

Дума приняла закон о госзащите военных, борющихся с террористами

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении федеральный закон, который устанавливает такой же уровень защиты военнослужащих, участвовавших в спецоперациях по обеспечению безопасности России, как и для судей и должностных лиц, передает РИА Новости.



«Предлагается дополнить Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" новой категорией защищаемых лиц (военнослужащие органов внешней разведки РФ, принимавшие непосредственное участие в специальных операциях или выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности РФ)», – приводит агентство текст пояснительной записки к законопроекту.


Документ также относит к кругу лиц, подлежащих госзащите, «военнослужащих, принимавших участие в борьбе с терроризмом и военнослужащих полиции, принимавших участие в пресечении действий преступников».

Кроме того, нормативным актом определен «порядок мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение».

Отмечается, что закон направлен на повышение эффективности применения мер безопасности, его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24
  1. с-т Petrov Сегодня, 15:02
    правильный закон. придется увеличивать штат. охранять теперь надо многих

    с-т Petrov
    1. Либероид- Сегодня, 18:03
      с-т Petrov
      правильный закон. придется увеличивать штат. охранять теперь надо многих

      Таких не так уж много , читайте внимательней статью (и между строк главное..)
      военнослужащие органов внешней разведки РФ, принимавшие непосредственное участие в специальных операциях или выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности РФ

      А закон нужный конечно и его бы расширить нужно..Мстят часто ,потом за блестяще проведенные операции.
      Либероид-
  2. Холуай Сегодня, 15:06
    Бред! Вместо того что бы ввести визовый режим, очистить страну от гастарбайтеров...политическая Ылита рехнулась совсем! А Хто простой народ защищать будет?

    Так скоро до создания ещё одной армии дело дойдёт...что бы защищать первую...а Хто вторую защищать будет?

    Вот интересно Хто в Думе такие идеи подаёт?
    Холуай
    1. 210окв Сегодня, 15:09
      Холуай-для Вас,как для "простого народа"есть Росгвардия.Для " просто народа"есть ВС России и Закон(хотя он конечно как дышло).. laughing
      Цитата: Холуай
      Бред! Вместо того что бы ввести визовый режим, очистить страну от гастарбайтеров...политическая Ылита рехнулась совсем! А Хто простой народ защищать будет?

      Так скоро до создания ещё одной армии дело дойдёт...что бы защищать первую...а Хто вторую защищать будет?
      210окв
      1. Холуай Сегодня, 15:12
        Ничего не понял, но страна скатилась до идиотизма...Власти свою страну признали террористической!
        Холуай
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:25
          Ничего не понял, но страна скатилась до идиотизма...Власти свою страну признали террористической!


          такую чушь писать ума то много надо да.

          займитесь делом каким чтоли



          с-т Petrov
          1. Александр12 Сегодня, 16:29
            Он и занимается. Троллит форумчан wink
            Александр12
        2. Koshak Сегодня, 17:46
          Цитата: Холуай
          Власти свою страну признали террористической!

          Попробуйте сами прочитать и понять то, что написали.
          Koshak
  3. ML-334 Сегодня, 15:13
    Слава Богу! Думаю это касается и ребят воюющих в Сирии, как бы ЧВК но подозреваю что это"сирийский спецназ".Это только лишь моя фантазия.
    ML-334
    1. Koshak Сегодня, 18:50
      [quote=ML-334]подозреваю что это"сирийский спецназ"/quote]
      Почему только в Сирии, у нас в России уже с террористами не борются? В Северо-Кавказском регионе чуть ли ни каждый месяц вводят режим КТО и бандитов ликвидируют. И в этих операциях участвуют конкретные люди, которых нужно брать под защиту закона.
      Koshak
  4. samarin1969 Сегодня, 15:14
    Закон не защитит "лётчиков и вертолётчиков"...лучше ввести тотальный паспортный контроль и "почтизапрет" на обмен гражданами со странами "исламских студентов". К сожалению у нас в чести "демократия"...
    samarin1969
  5. Холуай Сегодня, 15:26
    Этих Депутатов надо поселить в районы где массово проживают Гастарбайтеры! А таких районов в России уже больше чем в Европе...

    Сначала создадут проблему, а потом решают её путём создания для себя охраны, вместо того что бы бороться с причинами-Лобби
    Холуай
    1. Yeraz Сегодня, 15:55
      Цитата: Холуай
      Этих Депутатов надо поселить в районы где массово проживают Гастарбайтеры! А таких районов в России уже больше чем в Европе...

      Прям больше??что-то я не заметил в Питере и Москве ГЕТТО.Максимум с наибольшей концентрацией и то во всех случаях РУССКИЕ большинство составляют и не из серии 60-40,а гораздо больше.Это еще обобщенно взял всех представителей разных наций граждан РФ к тому же.
      А если брать чисто гастарбайтаров,то они на территории работадателя в вагончиках живут.
      Yeraz
      1. Холуай Сегодня, 16:01
        У нас в Самаре есть Юнгородок, там весь Кировский вещевой рынок живёт, который расположен почему то вдоль стратегической ЖД дороги, и где уже взрывали павильоны-были многочисленные жертвы.Этот рынок контролиреет самая могущественная ОПГ в регионе. А в Москве ОПГ ещё мощней,не думаю что там нет таких районов...Совсем недавно были мощные протесты около Овощной базы где зарезали местного жителя.Просто теперь они переехали в другое место видимо...

        Европа отдыхает.У нас таких районов больше.Просто власти ослепли вдруг, видимо ОПГ им долю заносит! Только у нас в отличие от Европы все эти процессы контролирует ОПГ...там млрд вращаются!
        Холуай
      2. Холуай Сегодня, 16:18
        Вот совсем недавно в Москве...ОМОН опозорился.Такого недопустили бы к примеру в Узбекистане, сразу жёсткие меры были бы приняты...

        Холуай
  6. raid14 Сегодня, 15:30
    И что теперь? К каждому судье, сотруднику СВР, ФСБ, военному предоставим вооруженную охрану?
    Засекретим личные данные, обезличим местожительство, поставим прослушку и т.д.
    Сотрудники спецслужб и судьи , каждый по отдельности защищен по ФЗ О Судьях, О СВР и О ФСБ, О статусе ВС.
    raid14
    1. Ныробский Сегодня, 16:46
      Цитата: raid14
      И что теперь? К каждому судье, сотруднику СВР, ФСБ, военному предоставим вооруженную охрану?
      Засекретим личные данные, обезличим местожительство, поставим прослушку и т.д.
      Сотрудники спецслужб и судьи , каждый по отдельности защищен по ФЗ О Судьях, О СВР и О ФСБ, О статусе ВС.

      Да ёлки палки. Чего так возбудились то? Государственная защита осуществляется по другим принципам и не предусматривает выделение персонального телохранителя каждому физическому лицу из перечисленных категорий лишь за то, что он подпадает под эту категорию. Гос. защита включается тогда, когда возникают основания полагать, что существует угроза жизни сотруднику и членам его семьи. Вас же не коробит от того, что существует гос.защита свидетелей? Написано же чёрным по белому, что введение дополнения в закон не влечёт за собой увеличение дополнительных финансовых затрат. Пейте кофе со сливками, или виски с содовой и не нервничайте)))
      Ныробский
      1. raid14 Сегодня, 17:17
        На заборах тоже много,что написано, странно почему этот закон прошел только сейчас, раньше , что с терроризмом не боролись? Или поступили угрозы большим людям и они решили себя дополнительно новым законом прикрыть?
        raid14
  7. ангел ада Сегодня, 15:32
    уровень защиты военнослужащих, участвовавших в спецоперациях по обеспечению безопасности России, как и для судей и должностных лиц
    Тоесть - зарплата, разрешение на постоянное ношение огнестрельного оружия (пистолета) и это без "усмотрения...." квартира, дет.сад и т.д и т.п.! Нехило!
    Не спорю они этого достойны. Но пупок у федерального бюджета не развяжется? Тут бы судей с прокурорами прокормить! Хотя если сделать обыски у пары губернаторов, мэров...
    ангел ада
    1. Александр12 Сегодня, 16:31
      Можно тех же судей с прокурорами потрясти smile
      Александр12
  8. Ал.Пересвет Сегодня, 16:56
    Очень хороший и правильный,нужный закон.Это называется-Русские своих-не бросают.
    Ал.Пересвет
  9. Ал.Пересвет Сегодня, 16:58
    Цитата: Холуай
    Ничего не понял, но страна скатилась до идиотизма...Власти свою страну признали террористической!

    Что тебе не понятно?
    Есть-конкретные лица-участвовашие в спецоперациях-против террористов и бандитов.И им-могут угрожать,семьям ихним.Так вот-этот закон и направлен на то-чтобы защитить их,обезопасить и сохранить.
    Ничего не понял, но страна скатилась до идиотизма...Власти свою страну признали террористической!

    Власти свою страну признали террористической!

    Очень дурацкая писанина и высказывание.Очень глупая ложь и очернение России правсолавной,Русских православных,народа России.
    Ал.Пересвет
  10. Oznob Сегодня, 17:02
    Буданову и группе Ульмана оно помогло бы? Оффтоп, наверное. Навеяло, уж больно горько.
    Oznob
    1. Либероид- Сегодня, 18:08
      Цитата: Oznob
      Буданову и группе Ульмана оно помогло бы? Оффтоп, наверное. Навеяло, уж больно горько.

      Этот Закон касается спецслужб , специальных подразделений и т.д. (которых не так уж и много ,но работу делают за целую дивизию, а то и Армию..)
      Либероид-

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