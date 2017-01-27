Основной двигатель для ПАК ФА будет разработан к 2020 году
ОКР (опытно-конструкторские работы) по основному двигателю для истребителя Т-50 планируется завершить к 2020 г, передает РИА Новости сообщение гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александра Артюхова.
- рассказал Артюхов журналистам на презентации МиГ-35.
- отметил он.
Напомним, первый полет Т-50 состоялся в 2010 г, а первый публичный показ – в 2011-ом. В этом году ожидается поставка в ВКС первой партии новейших самолетов.
Пока что опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" – "изделием 117", который уже запущен в серийное производство, а основной двигатель – "второго этапа" – пока разрабатывается.
В этом году планируем приступить к испытаниям в составе летной лаборатории. Планируется завершение ОКР к 2020 году,
- рассказал Артюхов журналистам на презентации МиГ-35.
Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие 117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения
- отметил он.
Напомним, первый полет Т-50 состоялся в 2010 г, а первый публичный показ – в 2011-ом. В этом году ожидается поставка в ВКС первой партии новейших самолетов.
Использованы фотографии: Владимир Воробьев/www.airforce.ru