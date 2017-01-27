Основной двигатель для ПАК ФА будет разработан к 2020 году

Пока что опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" – "изделием 117", который уже запущен в серийное производство, а основной двигатель – "второго этапа" – пока разрабатывается.

В этом году планируем приступить к испытаниям в составе летной лаборатории. Планируется завершение ОКР к 2020 году,

Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие 117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения