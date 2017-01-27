18:49 27 января

Основной двигатель для ПАК ФА будет разработан к 2020 году

ОКР (опытно-конструкторские работы) по основному двигателю для истребителя Т-50 планируется завершить к 2020 г, передает РИА Новости сообщение гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александра Артюхова.



Пока что опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" – "изделием 117", который уже запущен в серийное производство, а основной двигатель – "второго этапа" – пока разрабатывается.



В этом году планируем приступить к испытаниям в составе летной лаборатории. Планируется завершение ОКР к 2020 году,

- рассказал Артюхов журналистам на презентации МиГ-35.

Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие 117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения

- отметил он.

Напомним, первый полет Т-50 состоялся в 2010 г, а первый публичный показ – в 2011-ом. В этом году ожидается поставка в ВКС первой партии новейших самолетов.

Использованы фотографии: Владимир Воробьев/www.airforce.ru
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Комментарии 43
  1. Monster_Fat Сегодня, 17:14
    Помнится, первая серийная поставка нового истребителя планировалась на 2015 год... recourse http://rusplt.ru/policy/izdelie_129.html
    Monster_Fat
    1. Одиссей Сегодня, 17:26
      Цитата: Monster_Fat
      Помнится, первая серийная поставка нового истребителя планировалась на 2015 год... http://rusplt.ru/policy/izdelie_129.html

      Берите больше,изначально "менеджеры от обороны" болтали даже про 2013.
      Реально-в строевые полки к 2019-2020 с двигателем первого этапа.И где-то с 2021-2022 с вторым этапом.Это в лучшем случае.
      В худшем могут все самолеты с двигателем первого этапа отдавать в учебные центры,и ждать второй этап.
      Одиссей
      1. ССИ Сегодня, 17:30
        Цитата: Одиссей
        И где-то с 2021-2022 с вторым этапом.Это в лучшем случае.

        Вы невнимательно читали заметку.... ОКР завершат в 2020, далее испытания, далее запуск в серию...К тому времени, уже другие требования к моторам будут...
        ССИ
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:41
          Присоединяюсь к предыдущему оратору ! Новый двигатель для Т-50 был нужен уже вчера ...
          bouncyhunter
        2. Самаритянин Сегодня, 18:36
          Верните Погосяна!
          Самаритянин
    2. Самаритянин Сегодня, 17:32
      ДА ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ...

      И что всё это значит завершим ОКР к 2020... ОКР - КАРЛ...

      А что делать со всем болтунами до этого ???

      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 17:36



        [media=https://youtu.be/vn_HcOcmSOo]
        Самаритянин
    3. Homo Сегодня, 17:32
      Цитата: Monster_Fat
      Помнится, первая серийная поставка нового истребителя планировалась на 2015 год... http://rusplt.ru/policy/izdelie_129.html

      Сколько можно нести чушь? Что произошло после озвучивания срока 2015 год? Или как всегда "шефвсёпропало" а мировой кризис, санкции, проблемы в экономике не при делах! am
      Homo
      1. vanek77 Сегодня, 17:48
        Я уже писал посты у нас на ВО. Двигатель это не планер, там все узлы и потом движок в целом, должны отработать на стендах, а это время, перепрыгнув которое вы берете на себя ответственность за происшествия, которые могли произойти на стенде, а произошли в полете истребителя. Все положенное время, двигатель и его узлы должны отработать на стендах, а это примерно указывает на вышеизложенные сроки. Правильно, что решили не рисковать, а провести полномасштабные испытания двигателей. Я уже забыл где об этом читал, но там общались как раз инженеры на эту тему. Скорее всего на "Авиабазе", но там тем, заблудишься.
        vanek77
      2. мордвин 3 Сегодня, 18:05
        Цитата: Homo
        а мировой кризис, санкции, проблемы в экономике не при делах!

        Про нефть забыли.
        мордвин 3
        1. Homo Сегодня, 18:35
          Цитата: мордвин 3
          Про нефть забыли.

          Это тоже "проблемы в экономике".
          Homo
    4. НЕКСУС Сегодня, 18:32
      Цитата: Monster_Fat
      Помнится, первая серийная поставка нового истребителя планировалась на 2015 год...

      Либо кричать УРА! ,либо голосить-ШЕФ ВСЕ ПРОПАЛО!...А давайте подождем хотя бы до начала 19 года...заявления ,они потому и заявления,что говорят о планах,с учетом проблем на сегодняшний день. А это значит,что сроки еще много раз пересмотрят и откорректируют и не обязательно в правую сторону.
      Заканчивать надо с этими криками ,и начинать наконец то включать мозги.
      НЕКСУС
  2. CRONOS Сегодня, 17:18
    Подождите! А разве нам всем не обещали 100500 ПАК ФА к 20му году уже полностью готовых и серийных? За что я ненавижу наших болтунов из МО, так это за их трёканье языком и потом постоянным сносом дат и сроков. И это никак не наказывается, никакие последствия не идут после несоблюдения обещаний для их дальнейшей карьеры и работы, что-бы держали язык за зубами и не хвастались, если не уверены выполнить заявленное. Вот так и живём...
    CRONOS
    1. VadimSt Сегодня, 17:24
      Цитата: CRONOS
      За что я ненавижу наших болтунов из МО

      Зато, сколько болтунов появилось на ВО!
      VadimSt
    2. ADmA_RUS Сегодня, 17:26
      Вам не чего не обещали.
      Вам озвучивали планы. И 100500 не кто не собирался делать ибо столько не нужно.
      И если хотите изменить ситуацию, то у Вас есть прекрасная возможность. Начните их выпускать. А пока есть только пустой трепет который Вы вроде как так ненавидете.
      ADmA_RUS
      1. CRONOS Сегодня, 17:41
        Вы ? Выпускать? Мне? Истребители???! Мой пост был направлен на постоянные обещался от МО и это косатеся не только ПАК ФА, а всей оборонки в целом, включая пресловутую армату, которую обещают до 20го года 2к именно такими были первые заявления. Про несчастный АК-12 давайте вспомним, который уже сколько лет проходит испытания, а на выходе получился всё тот же 74й, но только в обвесе, коих на наших складах миллионы(только обвесы можно докупить у Зинита) Да много чего ещё можно вспомнить и именно за эти обещалки выводят из себя. Не нужно из года в год кричать гоп, если не могут перепрыгнуть в сроки.
        CRONOS
        1. Вояджер Сегодня, 18:07
          Вам следует взять за привычки оперировать реальными фактами, если уж предъявляете обвинения. Во первых танки на платформе армата до 2020-го года обещали поставить на серийное производство. Об этом говорили МО и УВЗ неоднократно. На какой период будет рассчитано производство 2300 танков никто не говорил и не обещал. Просто была озвучено примерно необходимое количество, на которое следует ориентироваться.

          Цитата: CRONOS
          на выходе получился всё тот же 74й

          Насчет АК-12 вообще смешно. Выхода нет еще никакого в принципе, т.к обнаружены проблемы и решаются вопросы что делать с новым основным стволом. То, что его не приняли это вообще замечательно - отличное качество, уметь вовремя отказаться от того, что тебя не устраивает а не брать, "раз уж приехали в магазин". Именно поэтому и модернизируют старые стволы на переходный период. Вам лишь бы критиковать все и всех подряд.
          Вояджер
    3. Вояджер Сегодня, 17:27
      Как всегда, Ватсон, вы смотрите, но не замечаете (с)

      Сказано же, двигатели первого этапа уже производятся серийно. Это звоночек к тому, что как и обещано было, первые партии ПАК ФА пойдут с двигателями первого этапа, они вполне себе достойные. В свою очеред это означает высокую вероятность, что поставки начнутся до 2020. А уж про огромное количество и 100500 вообще никто ничего подобного ни разу не обещал. Их на бюджет до 20-ых лет то от силы десяток-другой рассчитали, что собственно тьфу как немного и на обороноспособность на данный момент не окажет влияния.

      И кстати я уже неоднократно говорил, регулярный словесный пиар достижений впрок - следствие современных экономических реалий в мире и у нас, и одновременно необходимость: нужно себя пиарить и обещать, чтобы получать поддержку и финансирование.

      И еще момент. Для всех критикунов МО о сорванных датах. Большинство обещаний еще даже с 2013 года совершались в совершенно другой экономической ситуации. На данный момент денег нет (с), приходится экономить и тормозить почти все процессы. Качественно; дешево; быстро. - Всегда приходится выбирать два из трех. Угадайте что лучше.
      Вояджер
      1. МПК105 Сегодня, 17:38
        Денег нет в стране?Ох как материться охота,когда читаешь такие комментарии,..ть..
        МПК105
        1. Вояджер Сегодня, 17:59
          А вы обычным литературным языком выразите свою мысль, я пойму, не переживайте.
          Вояджер
      2. EvilLion Сегодня, 17:57
        Вообще-то на Су-35 используется более простая версия с несколько меньшей тягой.
        EvilLion
        1. Вояджер Сегодня, 18:00
          Я в курсе, но это не значит, что они унифицированы и производятся только из-за конвейера для Су-35
          Вояджер
    4. kepmor Сегодня, 17:27
      Вы и впрям, до сих пор верите обещаниям нашей власти?????
      Ну Вы, батенька, "пескарь идеалист"...все как по басеннику ,"дедушке Крылову" получается.....
      kepmor
      1. CRONOS Сегодня, 17:45
        Да не верю я нашей власти на слово, по своей натуре я больше реалист.
        Реально, когда этот самолёт пойдёт в серию с двигателями второго этапа, он уже успеет устареть и не произведёт такого фурора как тот же Хряпа в свое время.
        CRONOS
    5. Homo Сегодня, 17:33
      Читайте выше!
      Homo
    6. uhu189 Сегодня, 17:45
      Так а за что наказывать-то если нет технической возможности что-то вразумительное создать раньше? За то что на заводах работать некому и не на чем? Тем более с Украиной поссорились и запорожский завод отпал. Ладно, на эту тему можно вечно рассуждать...
      uhu189
      1. CRONOS Сегодня, 17:57
        Наказывать - за болтавню и не давать поводов СМИ хвастать и домысливать. Хваставство - всегда выходит боком, когда что-то не получается.
        При чём тут запорожский завод, делающий турбины для вертолётов, когда речь об ПАК ФА? У вас нарушенная логическая цепочка.
        CRONOS
        1. uhu189 Сегодня, 18:04
          С хвастовством согласен, его очень много в последнее время.
          Ну раз нарушена - так нарушена, вам виднее чем занимался запорожский завод... hi
          uhu189
  3. KnightRider Сегодня, 17:19
    Выходит, до 2020 года в строевых частях мы этот самолет не увидим.
    KnightRider
  4. Вояджер Сегодня, 17:22
    Зато успеем Су-35 и теперь уже возможно Миг-35 побольше закупить. Тоже отличные, достойные и крепкие машины.
    Вояджер
    1. Арон Заави Сегодня, 18:13
      Цитата: Вояджер
      Зато успеем Су-35 и теперь уже возможно Миг-35 побольше закупить. Тоже отличные, достойные и крепкие машины.

      МиГ-35 в ВКС РФ совершенно не нужен. Это машина исключительно на экспорт. Очень удачный экспортный продукт.
      Арон Заави
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:25
    Что за бред-то двигатель готов,то его уже вовсю делают, то он проходит испытания,то его только разробатывают-определитесь уже что точно нам врать будите.Походу с движком зависли,и,самолет превращается в долгострой.
    Изгоняющий либероидов
  6. Yeraz Сегодня, 17:26
    Как тут многие глотку рвали.....
    Yeraz
  7. стер Сегодня, 17:26
    Дифирамбы МИГ-35 и СУ-35 - обратная сторона проблем с ПАК ФА Т-50. Славословие Т-90М/АМ, а так же хор осанны для Т-72Б3 - неготовый до сих пор к серийным поставкам Т-14 Армата (по разным причинам, в том числе финансовым). Радость от БТР-82 и боевым модулям к БМП-2/3 - отсутствие Курганца -25 и Бумеранга. В совокупности с проблемами (воровством, Ё! ) с движками к ракетам все это называется одним словом - полная и безоговорочная жопа! В образовании, науке, системе контроля, системе поиска и наказания преступников. А ежели короче - неспособности государства выполнять свои обязанности! Хозяева РФ имеют немалые амбиции. Но кроме этого они ничего не имеют. Только пилить, воровать, вывозить и... уничтожать русский народ.
    Неоткуда взяться качеству производства и должному финансированию. Просто неоткуда. Увы. Или ура. На выбор...
    стер
  8. Vita VKO Сегодня, 17:36
    Тенденция затягивания серийного производства сильно настораживает. К 20-му году США, Япония, Израиль, некоторые страны ЕС будут иметь уже несколько сот F-35 различных модификаций. А ведь предстоит еще делать экспортный вариант Т-50. Уверен, что к 20-му году в США во всю будут проходить испытания уже следующего поколения самолетов.
    Vita VKO
    1. uhu189 Сегодня, 17:52
      Надо из реалий исходить, а не из желаний. У нас нет технологических возможностей сделать что-то раньше. Это комплексная проблема, и решить её лишь вкладывая деньги в разработку двигателя, но не вкладывая ни во что другое не возможно. В стране условия такие созданы, что промышленность коммерчески не выгодна. Раз промышленность не выгодна - ее и нет. Есть только та, что работает на гос. заказы, где не так сильна коммерческая составляющая, но там ЗП совсем не конкурентны. Нет промышленности - нет спроса на квалифицированных инженеров, нет спроса на инженеров - не нужно образование, а нет образования - нет будущего, не нужно столько народа в такой примитивной экономике, следовательно не нужно и здравоохранение развитое... Это очень примитивная логическая цепочка, но она многое объясняет
      uhu189
  9. VladimS Сегодня, 17:40
    Цитата: kepmor
    Вы и впрям, до сих пор верите обещаниям нашей власти?????
    Ну Вы, батенька, "пескарь идеалист"...все как по басеннику ,"дедушке Крылову" получается.....

    При чём тут ваша власть и функционеры МО? Да и те, говорят что то, не с потолка, в основном.
    Как и то, что подобные высказывания и "анонсы" имеют в основе своей, двойное /тройное назначение...
    И не вашего то ума, дело!
    Оглянитесь вокруг... Припомните мастеров пиара из других государств...
    Опять же! Вот всё вам расскажи, да покажи...
    Не ваш праздник! Расслабтесь.
    VladimS
  10. VladimS Сегодня, 17:45
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Что за бред-то двигатель готов,то его уже вовсю делают, то он проходит испытания,то его только разробатывают-определитесь уже что точно нам врать будите.

    Для того что бы не брызгать гневно слюной надо отслеживать нужную информацию регулярно.
    А не валить всё в одну кучу с криками: бред, обманули, определитесь...!
    VladimS
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:28
      Владимир -я по Русски, думаю это не страшно?Посмотрите последние статьи на эту тему тут ,на ВО -вагон заявлений что уж завтра он точно....Вроде как в этом году минимум 5серийных обещали в войска...Тоже из разряда сказок явно...И,главное-слюной я не брызгаю, довольно таки уравновешенный и спокойный человек!
      Изгоняющий либероидов
  11. VladimS Сегодня, 17:58
    Цитата: Vita VKO
    Уверен, что к 20-му году в США во всю будут проходить испытания уже следующего поколения самолетов.

    Точно, точно! И не от хорошей жизни.
    Ф 35 в серию, с намеченным количеством не пойдёт!
    Запасайтесь попкорном и терпением
    VladimS
  12. Просто человек Сегодня, 18:37
    Не нагнетайте ситуацию и свои нервы. В последние 4 года идёт колоссальная работа по разработке новой военной техники. Конечно мы , часто справедливо недовольны сроками и масштабами. Но в данном случае все нормально и не критично. По факту основной двигатель для пак фа разработан и несколько экземпляров проходят необходимые этапы проверки. На днях конструкторы, разработчики и руководители ряда оборотных предприятий и КБ получили больших пи..лей от Путина и Рогозина с намеком возможного освоения тяпки для окучивания ягеля в тундре. Главный вопрос был по качеству , организации и стяжательству. Приоритет был обозначен в пользу качества и надёжности с согласием на некоторый перенос сроков серийного производства отдельных образцов. Я тоже часто и сурово критикую нашу власть, но здесь у нас сейчас совсем не плохо и перспективы хорошие. Так что все будет и почти в сроки. Конечно, не мешало бы повесить несколько эффективных менеджеров, но так демократия же, свобода, европейские ценности и т.д.
    Просто человек
  13. Vadim12 Сегодня, 18:41
    К тому времени проще будет у китайцев закупить. Как раз к тому времени научатся. Потом на 2025-й отложат, и так далее.
    Vadim12
  14. Großer Feldherr Сегодня, 18:46
    То самое чувство )
    Сколько грязи на меня вылилось на меня в статье о т-50, в теме, что двигатель не будет готов к серии в 2016 году.
    Аналогичные темы в коне 2016го уже не комментировал, но видел, как местные обыватели просто изнитожают всех, неверующих в то, что двигатель просто не сможет пойти в серию в 2017.
    И тут такое....сперва тоже думал пройти мимо, но не удержался.
    Großer Feldherr

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